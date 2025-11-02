مارتین لوتر کینگ الگوی عدالت ، مقاومت بدون خشونت و انقلاب در اندیشه،  اخلاق و وجدان 

نوشته و گردآوری از بصیر دهزاد

اندیشه دوکتور مارتین لوتر کینگ اندیشه مقاومت، مبارزه، شجاعت و باور و اعتماد به امروز و آینده بود که محور آنرا انقلاب در اندیشه ، اخلاق و وجدان انسانی تشکیل میداد. او عقیده داشت که انسانها را میتوان فقط بر کرکتر و عمل به مقایسه و تفاوت گرفت نه بر بنیاد تعصب و تبعیض.

دوکتور مارتین لوتر کینگ زمان با قامت بلند و استقامت و شجاعت به مبارزه ضد تبعیض از طریق مسالمت آمیر و مدنی پرداخت که خودش تبعیض بر مبنای رنگ پوست را بین سفید پوستان و سیاه پوستان آمریکائی با چشما نش دید و درد آنرا در قلب و روان احساس نمود که بحیث یک انگیزه تحرک و ایستاده گی، با شجاعت ، استقامت و متانت ، علیه آن ،در یک جمع بزرگ، به مبارزه بدون خشونت پرداخت. او زمان با چشمانش مشاهده کرد که یک زن سالخورده سیاه پوست دریک بس شهری جایش را به یک مرد سفیدپوست واگذار نکرد و به همین دلیل به زندان رفت.

مارتین لوتر کینگ یکی از برجسته ترین رهبران جنبش مبارزه برای حقوق مدنی آمریکا بود. دیدگاه های او که از مرد بزرگ و بی بدیل هند مهاتما گاندی فقید الهام گرفته بود، به مفهوم یا تحریک خشونت یا شورش مسلحانه نه بلکه به معنی انقلاب در اندیشه ، اخلاق و ساختار اجتماعی شکل گرفته بود.

زنده گی دوکتور مارتین گینک (متولد ۲۹ جون ۱۹۲۹ ) بحیث برجسته ترین مبارز حقوق مدنی از کودکی با تبعیض غیر انسانی آمیخته با خشن و رنج های بیکران ، نابرابری جامعه آمریکائی همراه بوده است . او با تجارب تلخ ، توهین، تحقیر، فشار ، نفرت، خشونت مبتنی بر تبعیض نژادی و برتری جوئی ، بی عدالتی زنده گی گرد. سالهای طولانی عمر این مبارز اقلابی با همه مظالم و نابرابری آمیخته با خشونت، خود برایش انگیزه درونی گردید تا برای مبارزه به علیه بی عدالتی و تبعیض به مقاومت برخیزد و هزاران دیگر را در عقب ایده های مقاومت مدنی خویش بکشاند.

این دوکتور رشته الاهیات یا علوم دینی و یک کشیش کلیسا همراه با یک جنبش مدنی، مبارزه بدون خشونت را مطرح نمود و باورمند بود که عدالت را نمیتوان با خشونت بدست آورد بلکه آنرا با گفتگو وپایداری و مقاومت مسالمت آمیز میتوان بدست آورد.

این جوانترین برنده جایزه صلح نوبل در سال ۱۹۶۳ بخاطر ایده هایش بزرگترین راهپیمائی را سازماندهی نمود که بیش از ۲۵۰ هزار شهروند مدافع حقوق مدنی آمریکا در این راه پیمائی شرکت نمودند. او در این تجمع تاریخی در سخنرانی اش از یک رویای انسانی سخن گفت و گفت « من رویا و یا آرمانی دارم « آی هف اا دریم» و گفت که انسانها باید بر پایه شخصیت و انسانیت قضاوت شوند.

دوکتور مارتین لوتر کینگ در سالهای جنگ در ویتنام سیاست دولت آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و نظر داشت که هزینه بزرگ جنگ باید در عوض به بهبود وضع فقرا بکار گرفته شود. او دولت آمریکا را آمپریالستی و عامل خشونت و جنگ ها در جهان معرفی نمود.

این مرد مبارزه و استقامت این عقیده را بیان و ثابت نمود که تغیر اجتماعی ، تآمین عدالت و رفع تبعیض اجتماعی فقط در زدودن تبعیض امکانپذیر است و آن در یک مبارزه هدفمندانه، شجاعانه و مقاومت مردمی مسالمت آمیز و مدنی.

این دوکتور علوم دینی در مورد تبعیض عقیده داشت که تبعیض یک بیماری اخلاقی در جامعه است. مهمترین ایده این اتقلابی و رهبر جنبش مدنی در این بود که تغیر نه بر اساس خشونت وعمل مسلحانه بلکه به معنی انقلاب در اندیشه ، اخلاق و ساختار اجتماعی است ، ظلم را نمیتوان با ظلم از میان برد بلکه با اخلاق و وجدان انسانی ممکن است.

دوکتور مارتین لوتر کینگ روش اصلی مبارزه مقاومت و نافرمانی مدنی را در مقاومت مدنی بدون خشونت میدانست.

مارتین لوتر کینگ که بتاریخ ۴ اپریل ۱۹۶۸ توسط یک سفید پوست در بالکن منزلش با فیر مرمی به قتل رسید ، بعدن قاتل او دستگیر شده ولی حین انتقال اش در دهلیز تعمیر پولیس با فیر مرمی در چند قدمی اش به قتل رسید.

با قتل مرموز قاتل زمز داستان قتل یک مبارز مدنی جسور رو پوشیده باقی ماند ولی اندیشه انقلابی مارتین لوتر کینگ بحیث اندیشه انقلاب اخلاق ، وجدان و تغیر اجتماعی بدون استفاده از سلاح و مقاومت های مسلحانه، یک اساس اندیشه تغیر در کشور های لیبرال و مبتنی بر قانون جای خود را در قلب ها باز نمود. اندیشه مارتین لوتر کینگ که محصول اوضاع و شرایط یک مقطع تاریخ پر رنج سیاست تبعیض در آمریکا بوو، در عصر کنونی یک الگوی مقاومت مدنی همه گانی در برابر ظلم، تعصب و تبعیض، زور نفرت و برتری جوئی های ناشی از همان بیماری اخلاقی جامعه است که وجدانها را خشکیده میسازد و بی عدالتی را در جامعه چیره.

مارتین لوتر کینگ تبعیض و سیاست زور و ظلم را نه تنها مورد نفرت قرار داد بلکه مبارزه و مقاومت هدفمند مدنی علیه سیستم مبتنی بر بی عدالتی و تبعیض را اعلام نمود و به جمع بزرگ هموندان و طرفدارانش توانست با همین مقاومت مدنی در زدودن تبعیض نژادی در ایالات متحده آمریکا موفق گردد و نام بزرگ از خود در تاریخ آمریکا و تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی در جهان به یادگار گذارد.