چاپ نخست 1980

بازتایپ و تدوین دیجیتال: قاسم آسمایی

بازپخش: انتشارات راه پرچم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دربارۀ بازپخش اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان به زبان انگلیسی

یکی از جفاهای بزرگ حفیظ الله امین و حواریون کل؜ اختیارش در مقابل مردم، نقض بسیار وسیع وخشن قوانین نافذه و تعمیل تصمیم و ارادۀ فردی آنها در همه امور جاری کشور بود که در پهلوی سایر اقدامات تحریک آمیز آنان؛ سبب شد تا اعتماد و باور مردم به قانون و قانونیت سخت خدشه دار گردد. تأمین دوبارۀ نظم قانون و جلب اعتماد مردم نسبت به اهمیت و ارزش رعایت قانون و قانونیت وظیفۀ بسیار دشوار بود. اما تعمیل این وظیفه و مکلفیت دولت، در نخستین روزهای بعد از ششم جدی 1358 در دستور کار و عمل جمهوری دموکراتیک افغانستان قرار گرفت. قدم نخستین در تعمیل این وظیفه، تدوین اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، به حیث قانون اساسی موقت بود که بتاریخ 25 حمل 1359 در جلسه شورای انقلابی تصویب و از تاریخ اول ثور سال 1359 مورد انفاذ قرار گرفت.

اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان استوار بر پرنسیپ های دموکراسی و حقوق بشر، بیانگر اصول اساسی ساختار دولت، حقوق و مکلفیت های مردم بود و در همان مقطع زمانی نقش بسیار مهم و تأثیرگذار را در برگشت به اصول دموکراسی و تعمیل قانونیت ایفا نمود.

در اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان بصراحت قید گردیده بود که:

« در جمهوری دموکراتیک افغانستان احترام رعایت وحفظ دین مبین اسلام تأمین میشود و آزادی اجرای مراسم دینی و مذهبی برای تمام مسلمانان تضمین میگردد. پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم دینی و مذهبی شا ن که آسایش و امنیت جامعه را تهدید ننماید آزادی کامل دارند.

هیچ یک از اتباع حق ندارد از دین به مقصد تبلیغات ضدملی و ضدمردمی و وسیلۀ ارتکاب سایر اعمال خلاف منافع جمهوری دموکراتیک افغانستان و خلق افغانستان استفاده کند .

دولت به فعالیت های وطن پرستانه روحانیون و علمای دینی در اجرای وظایف و مکلفیت های شان کمك و مساعدت می؜کند.»

با گذشت دهه ها و فراز و نشیب های فراوان در ساختار دولت و جامعه و اینکه اسناد بی؜شماری حقوقی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان آگاهانه و ناآگاهانه محو و یا هم در آرشیف ها محبوس گردیده است، ضرورت این است تا تلاش های همه جانبۀ صورت گیرد و این اسناد و مدارک گردآوری و در اختیار همگان قرار گیرد. این اسناد بیانگر یک مرحله از تاریخ کشور است و حفظ و نگهداری آن وظیفۀ تأخیر ناپذیر ما.

در همین راستا، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان باردیگر تدوین و چند سال قبل در کتابخانه های انترنیتی گذاشته شد تا مورد استفاده مشتاقان تاریخ و محققین قرار گیرد.

از آنجایی که بنابر عوامل گوناگون بخشی زیادی از هموطنان ما در کشورهای مختلف جهان آواره و مهاجر گردیده و نسلی دگری از جوانان هموطن در شرایط دگری (و در اکثریت موارد مسلط تنها بر زبان انگلیسی و یا زبان محل اقامت کشور) رشد یافته و امکان تسلط بر زبان مادری و خواندن متن های پشتو و دری برای آنها مشکل و یا ناممکن است، لذا برای آگاهی آنان، انتشارات راه پرچم مهمترین سند حقوقی جمهوری دموکراتیک افغانستان «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» را مستند به طرح چاپی آن بزبان انگلیسی (چاپ سال 1980) بازنویسی و بشکل دیجیتال آنرا همگانی می سازد.