«اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» به زبان انگلیسی

ابوعلي سینا بلخي

هغه د اسلام د زرین پېر یو ستر  طبیب، ریاضي…

امریکا میخواهد پایگاه نظامی بگرام را پس بگیرد!

ترامپ در باکینگهام‌شایر به خبرنگاران گفت: «ما در تلاشیم تا…

ارنست ماندل؛- تروتسکیست، سندیکالیست،اکونومیست

Ernest Mandel (1923-1995 )  آرام بختیاری ارنست ماندل؛ هیچگاه به فلاکت سیاسی…

معروف آقایی

زنده‌یاد "معروف آقایی"، روز دوم بهمن ماه ۱۳۴۴ خورشیدی، در روستای وه‌زنی…

عشق به حقیقت٬ اقتداربخشی ذهنیت برای عدالت است...!

برخلاف فلسفه غرب در فلسفه مشرق اسلامی٬ عشق با حکمت…

جنگ و درگیری‌های خشونت‌بار: چگونه همه ما را تحت تأثیر…

جهان امروز با چالش‌های بی‌شماری روبرو است، اما یکی از…

نمک بپاش

تو هی نمک بپاش روی زخم‌ها روزی خون‌های سرخ جاری بر سیم خاردارها به…

تاملی بر  دیدگاه های «خدا مرده و یا اینکه سکوت…

نویسننده: مهرالدین مشید درامدی بر دو تجربه‌ی متفاوت از غیبت الهی اندیشه‌ی…

نصایح نامچه

موسی فرکیش «نصایح‌نامچه»، در حقیقت متن گفتار و پیشنهادهای عبدالرحمان خان…

یازدهم سپتامبر؛ مبارزه با تروریسم یا چرخه معکوس تحول در…

نویسننده: مهرالدین مشید حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نه تنها سیاست خارجی…

 آیا راه رشد غیر سرمایداری پاسخگوی  اهداف استراتیژیک خلقهای جهان…

مقدمه این را همه میدانند که در ایجاد جنبشها وحریانات تند…

استاد ګل پاچا الفت 

خدای بخښلی  استاد گل پاجا الفت  هغه  لوی  او وتلی…

د سیاسي ګوندونو په جوړولو او فعالیت کې د مرام…

 انسان له اوله په ټولنیز ژوند کې د ګډو موخو…

خاطر شاد 

رسول پویان  تـو گـویی خامـۀ پاییز کلک استاد است  به هر طرف…

برجحان تعلقات!

امین الله مفکر امینی                     2025-07-09 برجحان ز تـــــــــعلقات وافکاری واهی خدا جوییــــــــم با…

اگر سقراط ‌پدر فلسفه است، کنفوسیوس یا ملاصدرا چرا چنین…

بخش دوم از مقاله‌ی سقراط، تیشه‌زنی، به ریشه‌ی دانایی. بحثی از…

پاسخی به پرسشی

محمدعثمان نجیب  آغا صاحب گرامی، نه دانستم دلیل شتابان شما برای…

استاد قیام الدین خادم 

استاد خادم د پښتو ادبیاتو په اسمان کې له هغو…

روشنگری روس، ملی گرا، رفرمیستی، علم گرا

Lomonossow, Michail(1765-1711 آرام بختیاری لومونسف؛- شاعر، دانشمند، روشنگر. میشائیل لومونسف(1765-1711.م)، شاعر، محقق، فیلسوف،…

د سیاسي ګوند او سازمان اساسي او تشریفاتي سندونه

د یوه سیاسي ګوند او د هر سیاسي او ټولنیز…

«
»

«اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» به زبان انگلیسی

چاپ نخست 1980

بازتایپ و تدوین دیجیتال: قاسم آسمایی

بازپخش: انتشارات راه پرچم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دربارۀ بازپخش اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان به زبان انگلیسی

یکی از جفاهای بزرگ حفیظ الله امین و حواریون کل؜ اختیارش در مقابل مردم، نقض بسیار وسیع وخشن قوانین نافذه و تعمیل تصمیم و ارادۀ فردی آنها در همه امور جاری کشور بود که در پهلوی سایر اقدامات تحریک آمیز آنان؛ سبب شد تا اعتماد و باور مردم به قانون و قانونیت سخت خدشه دار گردد. تأمین دوبارۀ نظم قانون و جلب اعتماد مردم نسبت به اهمیت و ارزش رعایت قانون و قانونیت وظیفۀ بسیار دشوار بود. اما تعمیل این وظیفه و مکلفیت دولت، در نخستین روزهای بعد از ششم جدی 1358 در دستور کار و عمل جمهوری دموکراتیک افغانستان قرار گرفت. قدم نخستین در تعمیل این وظیفه، تدوین اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، به حیث قانون اساسی موقت بود که بتاریخ 25 حمل 1359 در جلسه شورای انقلابی تصویب و از تاریخ اول ثور سال 1359 مورد انفاذ قرار گرفت.

اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان استوار بر پرنسیپ های دموکراسی و حقوق بشر، بیانگر اصول اساسی ساختار دولت، حقوق و مکلفیت های مردم بود و در همان مقطع زمانی نقش بسیار مهم و تأثیرگذار را در برگشت به اصول دموکراسی و تعمیل قانونیت ایفا نمود.

در اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان بصراحت قید گردیده بود که:

« در جمهوری دموکراتیک افغانستان احترام رعایت وحفظ دین مبین اسلام تأمین میشود و آزادی اجرای مراسم دینی و مذهبی برای تمام مسلمانان تضمین میگردد. پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم دینی و مذهبی شا ن که آسایش و امنیت جامعه را تهدید ننماید آزادی کامل دارند.

هیچ یک از اتباع حق ندارد از دین به مقصد تبلیغات ضدملی و ضدمردمی و وسیلۀ ارتکاب سایر اعمال خلاف منافع جمهوری دموکراتیک افغانستان و خلق افغانستان استفاده کند .

دولت به فعالیت های وطن پرستانه روحانیون و علمای دینی در اجرای وظایف و مکلفیت های شان کمك و مساعدت می؜کند.»

با گذشت دهه ها و فراز و نشیب های فراوان در ساختار دولت و جامعه و اینکه اسناد بی؜شماری حقوقی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان آگاهانه و ناآگاهانه محو و یا هم در آرشیف ها محبوس گردیده است، ضرورت این است تا تلاش های همه جانبۀ صورت گیرد و این اسناد و مدارک گردآوری و در اختیار همگان قرار گیرد. این اسناد بیانگر یک مرحله از تاریخ کشور است و حفظ و نگهداری آن وظیفۀ تأخیر ناپذیر ما.

در همین راستا، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان باردیگر تدوین و چند سال قبل در کتابخانه های انترنیتی گذاشته شد تا مورد استفاده مشتاقان تاریخ و محققین قرار گیرد.

از آنجایی که بنابر عوامل گوناگون بخشی زیادی از هموطنان ما در کشورهای مختلف جهان آواره و مهاجر گردیده و نسلی دگری از جوانان هموطن در شرایط دگری (و در اکثریت موارد مسلط تنها بر زبان انگلیسی و یا زبان محل اقامت کشور) رشد یافته و امکان تسلط بر زبان مادری و خواندن متن های پشتو و دری برای آنها مشکل و یا ناممکن است، لذا برای آگاهی آنان، انتشارات راه پرچم مهمترین سند حقوقی جمهوری دموکراتیک افغانستان «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» را مستند به طرح چاپی آن بزبان انگلیسی (چاپ سال 1980) بازنویسی و بشکل دیجیتال آنرا همگانی می سازد.

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us