دوماهنامۀ ادبی، هنری و اجتماعی ارژنگ
دورۀ اوّل، سالِ هفتم، شمارۀ 46، بهمن-اسفند 1404 منتشر شد.
با آثاری از:
ک.آقامجیدی/ ا.ه.ابتهاج(سایه)/ ا.افرا/ اُمید/ خ.باقری/ خ.بایزیدی(دلیر)/ م.ت.برومند(ب.کیوان)/ ف.تنکابنی/ س.جلیلزاده/ د.جلیلی/ م.حسینی/ ح.حضرتی(ا.تیرداد)/ ر.حمزهتف/ ق.حیدر/ م.خاکسار/ م.خرّمشاهی/ م.خلیلی/ دراشتن/ ع.ا.راشدان/ س.رافو/ م.رحمتی/ ر.رسّام/ ف.رئیسدانا/ ج.سرفراز/ س.سرکشیکیان/ م.سعادت/ س.سلطانیطارمی/ س.صالح/ ع.صلاحی/ ع.طاهری/ ا.طبری(ایرجمهران)/ ر.عابد/ ف.فرّخزاد/ ح.فروغیان/ م.کرامتی/ س.کسرایی/ا.گرین/ ع.گوهری/ گ.گ.مارکز/ م.مجلسی/ ج.محمّدقلیزاده/ ح.محمّدقلیزاده/ م.مستور/ ب.مطلّبزاده/ س.منتظری/ ح.موسوی/ ش.موسویزاده/ ر.موسویطبری/ ن.میر/ ن.میرزازاده(م.آزرم)/ س.نعمتی/ م.ر.نیکفر/ و.ویتمن/ م.ح.هدایتیامامی/ ح.یوسفیان/ و …