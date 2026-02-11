خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها

چه شادیها خوردبرهم چه بازیها شود رسوا

به این آلوده دامانی به این آشفته سامانی

مزن لاف مسلمانی مکن بیهوده این دعوا

«رازق فانی»

اظهارات امروز وزیر دفاع پاکستان پرده از واقعیتی تلخ برداشت: او عملاً اعتراف کرد که شوروی نه بر اساس یک «تهاجم خودسرانه»، بلکه بنابر درخواست رسمی حکومت وقت افغانستان وارد کشور شده بود و جنگی که سال‌ها زیر نام «جهاد» در برابر شوروی و حکومت کابل شعله‌ور شد، در اصل بخشی از رویارویی امریکا با اتحاد شوروی بود، نه یک جهاد ناب دینی. به بیان دیگر، آنچه به مردم ما به‌عنوان جهاد فروخته شد، بیش از هر چیز جنگ نیابتی قدرت‌های بزرگ بود و «جهاد مقدس» به معنای واقعی و مردمی آن، در بسیاری از موارد اصلاً وجود نداشت؛ کدام جهاد؟