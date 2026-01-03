 واکنش جهانی به تجاوز نظامی و حمله تروریستی آمریکا به ونزوئلا

بامداد امروز شنبه ، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سومین روز سال جدید میلادی(2026)، جنگ و تجاوز نظامی جدیدی را علیه یک کشور مستقل دیگر به راه انداخت و با بهانه های واهی و بی اساس، کاراکاس و اماکن حساس و راهبردی آن را بمباران کرد و در ادامه ترامپ مدعی شد که نظامیان آمریکایی، مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش را دستگیر کرده اند.

به دنبال این امر، وزارت خارجه و مقامات ونزوئلا رسما از تجاوز آمریکا به خاک این کشور خبر دادند.دولت ونزوئلا اعلام کرد که آمریکا در این تجاوز اهداف غیرنظامی و نظامی را در سراسر خاک این کشور هدف حمله قرار داده است.

بنا بر گزارش‌های خبری، این حملات به چندین نقطه مهم در پایتخت از جمله پایگاه اصلی نیروی هوایی ونزوئلا و مناطق و ساختمان‌های دولتی صورت گرفت و همزمان تصاویر منتشر شده از پرواز بالگردهای مهاجم در آسمان پایتخت ونزوئلا و در نزدیکی محل‌های انفجار حکایت داشت.

این تجاوز آشکار با محکومیت گسترده در سطح منطقه و جهان روبرو شده است، هر چند آمریکا تلاش می کند نقض آشکار قوانین بین المللی و تعدی به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور مستقل ونزوئلا را تنها به دلیل ایستادگی در برابر زیاده خواهی و طمع ورزی کاخ سفید را توجیه کند.

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در توجیه تجاوز غیرقانونی کشورش به ونزوئلا مدعی شد که مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا نیست و حکومت او مشروع نمی‌باشد.



وی ادعا کرد که مادورو رئیس کارتل د لوس سولز، یک سازمان تروریستی مواد مخدر است که یک کشور را تصرف کرده است. او به دلیل قاچاق مواد مخدر در ایالات متحده تحت پیگرد قانونی است.

مایک لی، سناتور آمریکایی نیز اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه دولت آمریکا به او گفته است اکنون که مادورو در بازداشت ایالات متحده است، «هیچ اقدام دیگری» انجام نخواهد داد.



این سناتور ایالت یوتا به نقل از روبیو مدعی شد که مادورو به اتهام آنچه «جرایم جنایی» خوانده شده، در ایالات متحده محاکمه خواهد شد.

واکنش دولت ونزوئلا به تجاوزات آمریکا

نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا پس از حملات علیه این کشور اعلام کرد که کاراکاس هدف حملات موشکی قرار گرفته است.

وی، پس از «حمله آمریکا» به این کشور آمریکای جنوبی، وضعیت اضطراری اعلام کرده است.



وزیر امور خارجه ونزوئلا، پس از حملات موشکی علیه کشورش اعلام کرد که ایالات متحده پشت حملات اخیر علیه مناطق مسکونی و زیرساخت‌ها است.



وی گفت که این حملات اماکن غیرنظامی و نظامی را هدف قرار داده و مرکز شهر کاراکاس را هدف قرار داده است.



وزیر امور خارجه ونزوئلا تاکید کرد حملاتی که کشورش را هدف قرار داده، نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است و صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند.

وزیر دفاع ونزوئلا هم اعلام کرد که کشورش مورد حمله و تجاوز از سوی ایالات متحده قرار گرفته‌ و این بزرگترین حمله‌ای است که این کشور تاکنون با آن مواجه شده است.



وزیر دفاع ونزوئلا بعد از آنکه ترامپ مدعی شد نیکلاس مادرو تو سط نظامیان آمریکایی ربوده شده، اعلام کرد که مردم متحد هستند و برای جلوگیری از این تجاوز مقاومت خواهند کرد.



وی در ادامه افزود: ما مذاکره نخواهیم کرد، ما امتیاز نخواهیم داد و در نهایت پیروز خواهیم شد.

اولین موضعگیری بین المللی علیه تجاوزگری آمریکا



کلمبیا اولین کشوری بود که علیه تجاوز آمریکا به یکی از کشورهای مستقل و عضو سازمان ملل موضعگیری کرد.

گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا اعلام کرد که کشورش باید فوراً تشکیل جلسه دهد تا مشروعیت بین‌المللی تجاوز علیه ونزوئلا را مشخص کند.



وی با اشاره به اینکه به ونزوئلا حملات موشکی شده است، بیان کرد که سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) و سازمان ملل متحد باید فوراً تشکیل جلسه دهند.



پترو همچنین تاکید کرد که پست فرماندهی متحد (PMU) در کوکوتا فعال شده است و طرح عملیاتی در مرز در حال اجرا است.

واکنش کوبا به تجاوز آمریکا علیه ونزوئلا



«میگل دایاز کانل» رئیس جمهور کوبا در مورد تجاوز آمریکا به ونزوئلا اعلام کرد:ما حمله به ونزوئلا را به شدت محکوم می‌کنیم و خواستار واکنش فوری جامعه بین‌المللی علیه این تجاوز جنایتکارانه آمریکا هستیم.



وی افزود: منطقه امن ما تحت حمله وحشیانه و تروریسم دولتی علیه مردم شجاع ونزوئلا قرار دارد.

واکنش ایران به تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا

جمهوری اسلامی ایران، تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و نقض فاحش حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور را به شدت محکوم کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تهران حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و نقض فاحش حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور را به شدت محکوم می‌کند.

در این بیانیه آمده است: حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد و قواعد اساسی حقوق بین‌الملل به‌ویژه بند 4 ماده 2 منشور مبنی بر ممنوعیت توسل به زور و مصداق کامل «عمل تجاوزکارانه» است که باید فوراً از سوی سازمان ملل متحد و همه دولت‌هایی که دغدغه حاکمیت قانون، صلح و امنیت بین‌المللی دارند صریح محکوم شود.

دستگاه دیپلماسی در این بیانیه تاکید کرد: تجاوز نظامی آمریکا علیه یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد، نقض فاحش صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است که پیامدهای آن متوجه کل نظام بین‌الملل بوده و نظام مبتنی بر منشور سازمان ملل را بیش از پیش در معرض فروپاشی و تخریب قرار خواهد داد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری حق ذاتی ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت خود، مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان برای توقف فوری تهاجم غیرقانونی آمریکا علیه ونزوئلا را خاطرنشان کرد و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخگو کردن طراحان و عاملان جنایات ارتکاب یافته در جریان این تجاوز نظامی تاکید کرد.

واکنش روسیه به تجاوز نظامی آمریکا به خاک ونزوئلا

روسیه نیز تجاوز آشکار آمریکا به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ونزوئلا را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به تجاوز آمریکا به خاک ونزوئلا گفت : ما نگرانی عمیق خود را ابراز می‌کنیم و تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را محکوم می‌کنیم.



کنستانتین کوساچف نائب رئیس شورای فدراسیون روسیه نیز در واکنش به حملات آمریکا علیه ونزوئلا گفت، ونزوئلا تهدیدی برای ایالات متحده محسوب نمی‌شد، عملیات نظامی واشنگتن هیچ توجیهی ندارد.

واکنش اتحادیه اروپا به تجاوز آمریکا به خاک ونزوئلا

اتحادیه اروپا که نشان داده است تقریبا دنباله روی کامل سیاستهای یکجانبه گرایانه و تجاوزکارانه آمریکا علیه کشورهای مستقل جهان است، با فاقد مشروعیت خواندن رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا، با تجاوز امروز واشنگتن به خاک ونزوئلا همراهی و آن را توجیه کرد.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عنوان کرد: من با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و سفیرمان در کاراکاس صحبت کرده‌ام. اتحادیه اروپا از نزدیک اوضاع ونزوئلا را زیر نظر دارد.



کالاس مدعی شد: مادورو فاقد مشروعیت است و از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت دفاع کرده است. تحت هر شرایطی، اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل باید رعایت شود. ما خواستار خویشتنداری هستیم.

واکنش شیلی به تجاوز آمریکا

شیلی هم تجاوز آمریکا به خاک ونزوئلا را محکوم کرد



رئیس جمهور شیلی در واکنش به تجاوز آمریکا به خاک ونزوئلا گفت: ما اقدامات نظامی آمریکا در ونزوئلا را محکوم می‌کنیم و خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران هستیم.

واکنش برزیل به تجاوزگری آمریکا

برزیل هم تجاوز آمریکا به خاک ونزوئلا را محکوم کرد. لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل گفت: بمباران ونزوئلا و دستگیری رئیس‌جمهور آن، عبور از خط قرمز غیرقابل قبولی است. این اقدامات، توهینی جدی به حاکمیت ونزوئلا و سابقه‌ای بسیار خطرناک برای کل جامعه بین‌المللی است.



وی عنوان کرد: حمله به کشورها، با نقض آشکار قوانین بین‌المللی، اولین گام به سوی جهانی مملو از خشونت، هرج و مرج و بی‌ثباتی است، جایی که قانون قوی‌تر بر چندجانبه‌گرایی غلبه دارد.

واکنش دانمارک به حمله آمریکا

دانمارک اقدام آمریکا در ونزوئلا را محکوم کرد

لارس لوکه راسموسن، وزیر امور خارجه دانمارک حملات آمریکا به خاک ونزوئلا را محکوم کرد و گفت: باید به حقوق بین‌الملل احترام گذاشته شود.

واکنش اسپانیا به تجاوز آمریکا

پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا اظهار داشت که دولت اسپانیا از نزدیک اوضاع ونزوئلا را زیر نظر دارد.



او گفت: سفارت و کنسولگری‌های ما فعال هستند.ما خواستار کاهش تدریجی محدودیت‌ها و اقدام مسئولانه هستیم. قوانین بین‌المللی و اصول منشور سازمان ملل باید رعایت شود.

واکنش آلمان به حمله آمریکا به ونزوئلا

وزارت امور خارجه آلمان ضمن ابراز نگرانی از حمله آمریکا به ونزوئلا از تشکیل تیم بحران دولت فدرال خبر داد.

وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد: ما اوضاع ونزوئلا را از نزدیک زیر نظر داریم و آخرین گزارش‌ها را با نگرانی فراوان دنبال می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه در تماس نزدیک با سفارت در کاراکاس است. وضعیت در حال حاضر هنوز در برخی زمینه‌ها تا حدودی نامشخص است. دولت آلمان در حال هماهنگی نزدیک با شرکای خود است.

یمن، تجاوز آمریکا به خاک ونزوئلا را محکوم کرد

شورای عالی سیاسی یمن تجاوز آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد

شورای عالی سیاسی یمن، تجاوز آمریکا به جمهوری ونزوئلا و بمباران پایتخت و زیرساختهای شهری آن را به شدت محکوم کرد.

این شورا، ربودن نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش را یک جنایت خطرناک و بی سابقه و نقض آشکار حاکمیت ونزوئلا توصیف کرد.

در بیانیه این شورا تصریح شده است که این اقدام تجاوزکارانه، بیانگر ماهیت سیاست آمریکاست که بر پایه تجاوزگری به ملتها و تحمیل سلطه از طریق زور متکی است.

شورای عالی سیاسی یمن با تاکید بر همبستگی خود با ونزوئلا، از آزادگان جهان خواست این تجاوزگری را محکوم و با سیاستها و تجاوزات آمریکا مخالفت کنند.