موشکهای ایرانی دروازۀ جهنم را به روی اسرائیل باز کردند
ا. م. شیری
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنان به حملات گسترده علیه خاک اسرائیل و پایگاههای آمریکا در خاورمیانه ادامه میدهد. روزنامهنگاران ایرانی میگویند که این موشکها دروازههای جهنم را در اسرائیل باز کردهاند. Aif.ru اخبار اصلی مربوط به جنگ در خاورمیانه را تا ظهر ۶ آوریل گردآوری کرده است.
سپاه پاسداران تلآویو را در هم کوبید
سپاه پاسداران اعلام کرد که تلآویو، بزرگترین شهر اسرائیل، در پی حملات موشکی قدرتمند ویران شده است.
سپاه پاسداران در کانال تلگرام خود گزارش داد: «موشکهای ایرانی، با نفوذ به تمام سامانههای دفاع هوایی رژیم صهیونیستی، یکی پس از دیگری تلآویو را ویران کردند».
پس از حملۀ گستردۀ ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادعا کرد که دروازههای جهنم در اسرائیل باز شده است. سرهنگ داگلاس مکگرگور، مشاور سابق پنتاگون، نیز این حملۀ گسترده را تأئید کرد و گفت که ضربات مستقیم به مرکز اسرائیل وارد شده است.
بگزارش کانال ۱۲، ایران در دو حمله به تلآویو و مناطق مرکزی آن از موشکهایی با کلاهکهای چندگانه استفاده کرد. طبق گزارش رسانۀ عراقی صابرین نیوز، ایران حداقل ۱۰ موشک با کلاهکهای چندگانه را در سه حمله به مرکز اسرائیل شلیک کرد.
خبرگزاری ایرنا نیز تصاویری از پیامدهای حملات هوایی جمهوری اسلامی به حیفا، یکی دیگر از شهرهای بزرگ اسرائیل، منتشر کرده است. این تصاویر، مؤسسات ویرانشده و نیروهای امدادی را در حال آواربرداری نشان میدهد. تصاویر پهپادی نیز منتشر شده است. این پهپاد، ساختمانهای کاملاً بمبارانشده را به تصویر کشیده و امدادگران و آمبولانسها در چندین خیابان دیده میشوند.
به گزارش المیادین، پنج موج موشک از ایران در اوایل صبح ۶ آوریل شلیک شد و حیفا، تل آویو و جنوب اسرائیل را هدف قرار داد.
به گزارش کانال آمریکایی سیانان، امارات متحدۀ عربی، بحرین و کویت نیز مورد اصابت قرار گرفتند. در ابوظبی، پدافند هوایی موشکها را بر فراز کارخانۀ پتروشیمی بروج رهگیری کرد و ریزش آوار باعث آتشسوزی شد. به گزارش رویترز، شرکت انرژی باپکو گزارش داد که آتشسوزی در یک مخزن نیز در یکی از تأسیسات ذخیرهسازی آن در بحرین رخ داده است. در کویت، یک مجتمع نفتی در منطقۀ شوایح آتش گرفت و دو نیروگاه برق و مخازن آب نیز آسیب دیدند.
یک پهپاد به مرکز لجستیک سفارت آمریکا در عراق حمله کرد.
تلفات آمریکایی، اسرائیلی و ایرانی
طی ٢۴ ساعت گذشته، همۀ طرفهای درگیر تلفاتی را گزارش کردهاند.
به گزارش پارس تودی، ۶ کودک، همگی زیر ١٠ سال، در بمبگذاریهای شبانه در تهران کشته شدند. حداقل ١٣ غیرنظامی در یک حملۀ هوایی در شهرستان بهارستان، استان اصفهان، در مرکز ایران کشته شدند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین از کشته شدن سپهبد سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خبر داد. الحدث گزارش داد که چهار افسر در ایران هنگام دفع حملات بالگردهای آمریکایی کشته شدند.
کانال تلویزیونی ١٢ اسرائیل گزارش داد که دو جسد در زیر آوار در حیفا پیدا شده است. به گفتۀ سازمان کمکهای فوری پزشکی اسرائیل، سه نفر در حملۀ موشکی به تلآویو زخمی شدهاند که حال یکی از آنها وخیم است.
همچنین مشخص شده است که آمریکا تلفات خود را چندین ده برابر کمتر از واقع اعلام میکند. الکساندر پرندژیف، دانشیار گروه تحلیل سیاسی و فرآیندهای اجتماعی-روانشناختی در دانشگاه اقتصاد پلخانوف روسیه و سرهنگ بازنشسته، در مصاحبه با «aif.ru» گفت: آمریکاییها تاکنون بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر را فقط در اثر مرگ از دست دادهاند.
این کارشناس توضیح داد: «من بر این باورم که آمار ۱۳ نفر کشته شده، البته دروغ است. آنها حداقل ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر کشته دادهاند. تعداد کشتهشدگان را میتوان به روشهای مختلفی شمرد. به عنوان مثال، برخی بلافاصله کشته شدند و برخی زخمی شدند و بعداً، شاید در بیمارستان، درگذشتند. بنابراین، آمار ۱۳ نفر کشتهشده میتواند مربوط به کسانی باشد که بلافاصله جان باختند».
به گفتۀ مقامات ابوظبی، یک نفر در حملۀ موشکی به این شهر و چهار نفر در حملۀ پهپادی در شارجه زخمی شد.
یادآوری: در ۲۸ فوریه، اسرائیل و آمریکا عملیاتهایی را با اسم رمز «خشم حماسی» و «شیر غران» که بسیاریها بعداً «خشم اپستین» نامیدند، علیه ایران آغاز کردند. در همین حال، جمهوری اسلامی، به عنوان بخشی از عملیات وعدۀ صادق ۴، حملات قدرتمندی را علیه اسرائیل و پایگاههای نظامی آمریکا در خاورمیانه آغاز کرد. در ۲ آوریل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خطاب به ملت سخنرانی کرد و اعلام کرد که آمریکا ایران را کاملاً شکست داده و اکنون کاملاً نابود شده است. با این حال، جمهوری اسلامی این نتیجهگیریها را در عمل رد کرد و رگبار موشکها را به سمت اسرائیل روانه کرد.
نقل از: دزن.رو
١٨ فروردین- حمل ١۴٠۵