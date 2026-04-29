تکنولوژی یا تخیل؟ هارپ در میان واقعیت و توطئه
از یوتیوب تا توهم خدایی: کالبدشکافی یک روایت خطرناک
سلیمان کبیر نوری
درین جا میخوانید:
– از ادعاهای کیهانی تا جستجوی حقیقت: آغاز یک پرسشگری ضروری
– وقتی «گردانندگان جهان» به یوتیوب میآیند: جرقهای برای شک و تحقیق
– تکنولوژی هارپ چیست و چگونه کار میکند؟
– شایعات و نظریات توطئه
– چرا این ادعا ها جذاب هستند؟
-وقتی جنرال صدیقی و بلند گویان نهضت سپید چون مهدی ولیپور از زلزله های ویرانگر و توفان ها و سونامی های عظیم توسط تکنولوژی ” هارپ” سخن میگویند
– روش و درنظر داشت استاندارد جهانی برای تشخیص حقیقت از دروغ- فکت ها و حقایق
– رسانه در آزمون وجدان: وقتی تریبون به ابزار ترسافکنی بدل میشود
– نتیجه گیری
4 روز قبل سایت یوتیوبی افغانستان، “چنگال” با یک منبع مرتبط با «گردانندگان جهان!!» برنامه ای داشت که مانند موارد مشابه گذشته در همین سایت و عده کم رسانه های دیگر افغانستانی و ایرانی با مدعیات ماورای عقل و هوش و علم متعارف انسانی ولی عوام پسند و عوام فریب و شاید هم عوام کش؛ لبالب بود.
حضرت شان که از جریان «عرفان حقیقی!!»، «نهضت سپید»، «پادشاهی جهان»، «صاحبان کُد های کیهانی!!!»، «پروردگاری عالم» وغیره نمایندگی می فرمایند؛ منجمله ارشاد کردند:
(دقیقا ببینین ؛ تکنولوژی هارپ شنیدین که توسط ازو میتوانند زلزله خلق کنند؛… زلزله بسیار بزرگ خلق کنند؛ سونامی خلق بکنند. سونامی که در جنوب شرق آسیا 14 سال قبل شد که در حدود 500 هزار- نیم ملیون نفر قراریکه اعلام کردند ناپدید شد، دوصد و چند هزار نفر کشته شد. برف باری که امسال در کمچاتکه روسیه شد؛ دیدین شما که تا سی متر برف را هم فرود آوردن. مه قبلا گفته بودم که اینها میتوانند تا 20 متر برف را پدید بیاورند.).
این کمینه از زمانی که ایشان ضمن همچو مدعیاتی غیب گویی فرمودند که حکومت آخندی ایران ختم است و جناب سعید محمد دورکی نجف آبادی تشریف بردند ایران تا حکومت را تسلیم بگیرند؛ راجع به شخص خودشان متحسس شده بودم. این پرسشگری و کنجکاوی موجب شد تا به شناخت نسبی تمام جریان مربوطه ایشان برسم. ولی مدعیات شان در مورد تکنولوژی هارپ موجب شد تا جستجو کنم که اصلا این تکنولوژی چیست. منجمله از هوشواره گوگل پرسش زیر را مطرح نمودم ولی ندانستم که هوش مصنوعی چرا از گردانندگان جهان و سخنگویان دارای «عرفان حقیقی» شان آگاهی ندارد.
در صحبت قبل تر من با این هوش مصنوعی؛ مدعیات مبنی بر وجود «گردانندگان جهان در مثلث برمودا و لوکیشن 50 کشوری دیگر با تکنولوژی های هزار سال پیشرفته تر؛ که از لوکیشن 200 کشوری شناخته جغرافیای ما جدا ست و در آن آدم های اصفهانی ــ ایرانی ـ فضایی گرداننده جهان هزار یا هزاران سال عمر می کنند؛ بدقسم مردود قرار گرفته بود. معلوم میشود که این هوش مصنوعی فقط بر مبنای اطلاعات و داده های «این لوکیشنی» کار میکند؟؟!!
با اینهم چون تصور میشود تکنولوژی “هارپ ” این لوکیشنی باشد؛ به نظر می آید داده های هوش مصنوعی در مورد شنیدنی است. لذا برآن شدم تا چند تذکر مبرم آنرا به عزیزان خواننده تقدیم بدارم.
تکنولوژی هارپ چیست و چگونه کار میکند؟
هارپ (HAARP) مخفف عبارت “برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس بالا” است که به عنوان یک پروژه علمی برای مطالعه لایههای بالایی جو زمین (یونوسفر) طراحی شده است.***
هارپ چیست؟
این پروژه شامل مجموعهای از ۱۸۰ آنتن فرستنده رادیویی در منطقه گاکونا، آلاسکا است هدف اصلی آن بررسی خواص فیزیکی و الکتریکی یونوسفر است؛ منطقهای از جو که در فاصله حدود ۱۰۰ تا ۳۵۰ کیلومتری زمین قرار دارد و برای سیستمهای رادیویی، ارتباطات ماهوارهای و ناوبری (مثل GPS) بسیار حیاتی است **
نحوه عملکرد هارپ
هارپ با ارسال امواج رادیویی با توان بالا به سمت یونوسفر کار میکند. فرآیند آن به شرح زیر است:
تحریک یونوسفر: امواج رادیویی فرستاده شده توسط آنتنها، بخش کوچکی از یونوسفر را بهصورت موقت و کنترلشده گرم میکنند
مشاهده واکنشها: دانشمندان با استفاده از ابزارهای اندازهگیری دقیق، واکنش این لایه به امواج را بررسی میکنند تا بفهمند چگونه تغییرات در یونوسفر بر ارتباطات رادیویی و سیستمهای مخابراتی تأثیر میگذارد.
آزمایشگاه طبیعی: این کار باعث میشود یونوسفر به یک آزمایشگاه طبیعی تبدیل شود تا پدیدههایی مانند شفق قطبی یا تداخلات رادیویی بهتر درک شوند.
شایعات و نظریات توطئه
اگرچه هارپ یک مرکز تحقیقاتی شفاف است که بازدیدهای عمومی نیز دارد، اما شایعات زیادی پیرامون آن وجود دارد که ادعا میکنند این تکنولوژی برای موارد زیر استفاده میشود
کنترول آب و هوا: ادعای ایجاد سیل یا خشکسالی.
ایجاد زلزله: ادعای لرزاندن لایههای زمین.
کنترول ذهن: شایعاتی درباره تأثیر بر رفتار انسانها.
واقعیت علمی: اکثر دانشمندان و کارشناسان معتقدند انرژی هارپ در برابر نیروهای عظیم طبیعی مانند طوفانها یا حرکت گسلهای زمین بسیار ناچیز است و این دستگاه توانایی فیزیکی برای تغییر اقلیم یا ایجاد زلزله را ندارد.
اما جنرال صدیقی و بلند گویان نهضت سپید چون مهدی ولیپور از قدرت ایجاد زلزله های ویرانگر نابود کننده کشور های بزرگ چون ایران و فرود آوردن برف های چند ده متره و توفان ها و سونامی های عظیم توسط این تکنولوژی سخن میگویند.
سخنانی که از افرادی مانند مهدی ولیپور (چهره اصلی نهضت سپید) یا دیگرانی که خود را آگاه از اسرار مگو میدانند شنیده میشود، بخشی از مجموعهای بزرگتر به نام نظریات توطئه (Conspiracy Theories) است.
در پاسخ به این دیدگاهها، چند نکته کلیدی وجود دارد:
۱. تفاوت میان ادعا و اثبات علمی
شخصیتهایی چون مهدی ولیپور و جریانهای مشابه، غالبا بدون ارائه شواهد فنی و آزمایشگاهی قابلتکرار، پدیدههای طبیعی بزرگ را به قدرتهای ماورایی یا تکنولوژیهای مخفی نسبت میدهند از نظر علمی، انرژی لازم برای ایجاد زلزلهای که یک کشور را نابود کند یا بارانی در ابعاد طوفان نوح، هزاران برابر بیشتر از کل توان تولیدی برق در سیاره زمین است.
۲. موضوع “عیاری جهان” و عمرهای طولانی
ادعای وجود گردانندگان پنهان با عمرهای هزار ساله یا قدرتهای معجزهآسا، بیشتر در قلمرو عرفانهای نوظهور و داستانهای علمی-تخیلی جای میگیرد تا واقعیتهای سیاسی یا تکنولوژیک. این سخنان معمولاً برای ایجاد احساس ترس، شگفتی و در نهایت جذب پیروانی که به دنبال پاسخهای ساده برای پیچیدگیهای جهان هستند، استفاده میشود.
۳. چرا این ادعاها جذاب هستند؟
پاسخ به ابهام: وقتی زلزله یا خشکسالی رخ میدهد، پذیرش اینکه اینها فرآیندهای پیچیده و گاه غیرقابل کنترول زمین هستند سخت است. نسبت دادن آنها به یک “دشمن قدرتمند” یا “تکنولوژی جادویی”، به ذهن نظم کاذب میدهد.
هاله تقدس و آگاهی: مبلغان این جریانها با ادعای دانستن “رازهایی که بقیه نمیدانند”، برای خود اعتبار و قدرت معنوی کسب میکنند.
۴. مرز میان بارورسازی ابرها و معجزه
تکنولوژیهایی مثل “بارورسازی ابرها” وجود دارند که میتوانند بارش را به میزان بسیار اندکی (حدود ۵ تا ۱۵ درصد) افزایش دهند اما ایجاد “برف ۱۰ متری” یا “سیل جهانی” فراتر از توان فیزیکی اتمسفر و ابزارهای انسانی کنونی است .
خلاصه: آنچه افرادی چون ولیپور مطرح میکنند، ترکیبی از تفسیرهای شخصی، بزرگنماییهای غیرعلمی و استفاده از نام پروژههایی چون هارپ برای تأیید ادعاهای متافیزیکی است جامعه علمی جهانی این سخنان را فاقد وجاهت فنی میداند.
مهدی ولیپور دو ماه پیش علنا مدعی شد که دستور جنگ علیه ایران را فقط او داده و چندی بعد که آن ادعا و اهداف اعلامی عقبش باد هوا شد؛ به ترامپ که میفرمود: ترومپیت من هستی؛ دستور داد که جنگ زمینی علیه ایران را آغاز کند؛ تمام امریکایی ها باید برای این جنگ آماده شوند. درین نوبت پوره 50 ملیون باشنده ایران باید کشتار گردد.
این ادعاها که از سوی مهدی ولیپور (رهبر خودخوانده «نهضت سپید») مطرح میشود، هیچگونه مبنای واقعی در معادلات سیاسی، نظامی یا بینالمللی ندارد.
در پاسخ به پرسش شما درباره جایگاه او، باید به چند نکته واقعبینانه توجه کرد:
۱. فقدان قدرت اجرایی: مهدی ولیپور هیچ مقام رسمی، لشکری یا کشوری در هیچ کجای جهان ندارد. فرمانهای او مبنی بر شروع جنگ یا دستور به رئیسجمهور سابق آمریکا (دونالد ترامپ)، صرفاً در شبکههای اجتماعی و ویدیوهای شخصی او منتشر میشود و هیچ تأثیری بر سیاستهای دولتها یا ارتشهای جهان ندارد.
۲. روابط بینالملل و ترامپ: دونالد ترامپ یا هر سیاستمدار دیگری در سطح جهانی، بر اساس منافع ملی کشور خود و فشارهای لابیهای قدرت تصمیم میگیرد، نه بر اساس دستورات فردی که خود را «پادشاه جهان» یا «قطب» مینامد. ادعای اینکه ترامپ «شیپور» یا فرمانبر اوست، از نظر تحلیلگران سیاسی کاملا بیاساس و در ردیف توهمات بزرگمنشی (Grandiosity) دستهبندی میشود.
۳. ادعای قتلعام ۵۰ میلیون نفر: چنین سخنانی نه تنها نشاندهنده قدرت نیست، بلکه از نظر حقوق بینالملل، مصداق بارز ترویج خشونت و جنایت علیه بشریت است. پادشاهان و رهبران واقعی جهان با ابزارهای اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک شناخته میشوند، نه با تهدید به محو کردن نیمی از جمعیت یک کشور در ویدیوهای اینترنتی.
۴. ماهیت نهضت سپید: این جریان از نظر اکثر کارشناسان مذهبی و سیاسی، یک «فرقه نوظهور» (Cult) محسوب میشود که با استفاده از ادبیات حماسی، القای ترس و ادعاهای ماورایی، سعی در جذب افرادی دارد که از شرایط موجود ناراضی هستند یا به دنبال منجیهای خیالی میگردند.
نتیجهگیری: خیر، او پادشاه جهان یا صاحب قدرت تعیینکننده در لوکیشن شما یا هیچ جای دیگر نیست. قدرت در دنیای امروز در دست ساختارهای پیچیده سیاسی، اقتصادی و نظامی است، نه افرادی که در فضای مجازی ادعای مالکیت بر جان و مال انسانها را دارند.
ساختارهای واقعی قدرت در سیاست بینالملل یا نحوه کارکرد فرماندهی ارتشها در دنیای امروز:
برای درک اینکه قدرت در دنیای امروز چگونه جابجا میشود و چرا ادعاهای فردی مانند ولیپور با واقعیت فاصله دارد، باید به سه ستون اصلی قدرت نگاه کنیم:
۱. ساختار فرماندهی نظامی (نظم سخت)
در هیچ کشوری، حتی در دیکتاتوریها، جنگ با دستور یک شخص خارج از سیستم آغاز نمیشود.
زنجیره فرماندهی: در آمریکا، رئیسجمهور برای اقدام نظامی باید با پنتاگون، شورای امنیت ملی و ستاد مشترک ارتش هماهنگ باشد. بودجه جنگ را کنگره تصویب میکند.
بازدارندگی: تصمیم برای جنگ علیه کشوری مثل ایران، بر اساس “هزینه-فایده” است. ارتشها بر اساس دادههای ماهوارهای، توان موشکی رقیب و تحلیلهای استراتژیک عمل میکنند، نه پیامهای ویدئویی در یوتیوب یا تلگرام.
۲. قدرت اقتصادی و نهادهای بینالمللی (نظم نرم)
پادشاهان واقعی دنیای امروز کسانی هستند که شریانهای مالی را در دست دارند:
تکنولوژی و سرمایه: مدیران شرکتهای عظیم تکنولوژی (مانند ایلان ماسک یا مایکروسافت) و بانکهای مرکزی (مانند فدرال رزرو) قدرت بیشتری در تغییر سرنوشت ملتها دارند تا مدعیان ماورایی.
حقوق بینالملل: هرگونه دستور برای قتلعام میلیونها انسان (آنطور که ولیپور ادعا کرده)، بلافاصله منجر به پیگرد بینالمللی میشود. در دنیای مدرن، قدرتهای بزرگ برای حفظ “مشروعیت” خود، حداقل در ظاهر، باید به قوانین بینالمللی پایبند باشند.
۳. اتاقهای فکر و لابیهای قدرت
سیاستمدارانی مثل ترامپ، تحت تأثیر گروههای فشار (Lobbies) و اندیشکدههایی هستند که منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک را تحلیل میکنند. این گروهها میلیاردها دلار هزینه میکنند تا بر تصمیمات کاخ سفید اثر بگذارند. تصور اینکه تمام این ساختارهای پیچیده، فرمانبر یک شخص با ادعاهای عجیب باشند، با هیچ منطق سیاسی سازگار نیست.
چرا برخی افراد جذب این ادعاها میشوند؟
این ادعاها که “من دستور جنگ دادم” یا “فلان رهبر جهان نوکر من است”، از تکنیکهای روانشناسی توده استفاده میکند:
سادهسازی: مسائل پیچیده جهانی را به “اراده یک نفر” تقلیل میدهند.
ایجاد دشمن و منجی: با ایجاد ترس از نابودی (۵۰ میلیون کشته)، خود را به عنوان تنها راه نجات یا تنها کسی که قدرت کنترل اوضاع را دارد معرفی میکنند.
خلاصه: قدرت کنونی در جهان “توزیعشده” است و بین دولتها، ارتشها، بانکها و سازمانهای بینالمللی تقسیم شده است. هیچ فردی در انزوا و بدون داشتن ابزارهای رسمی (ارتش واقعی، خزانه پر، و مشروعیت سیاسی) پادشاه جهان نیست.
چگونه میتوان صحت اخبار نظامی یا بیانیههای سیاسی را از منابع معتبر رهگیری کرد تا در دام این شایعات نیفتاد؟
روش و درنظر داشت استاندارد جهانی برای تشخیص حقیقت از دروغ
برای اینکه در میان انبوه شایعات و ادعاهای عجیب (مانند دستورات جنگی در فضای مجازی)، بتوانید حقیقت را از دروغ تشخیص دهید، چند روش استاندارد جهانی وجود دارد:
۱. بررسی منابع رسمی خبری (News Literacy)
هر خبر بزرگی (مثل دستور جنگ یا جابجایی ارتشها) باید در خبرگزاریهای تراز اول دنیا منعکس شود. اگر خبری فقط در یک کانال تلگرامی یا یوتیوب شخصی وجود دارد، اعتبار ندارد. منابع را به سه دسته تقسیم باید کرد:
خبرگزاریهای رسمی بینالمللی: مانند Reuters، Associated Press (AP) و خبرگزاریهای رسمی دولتها.
خبرنامههای تخصصی نظامی: سایتهایی مثل Defense News یا Janes که کوچکترین جابجایی تجهیزات نظامی را رصد میکنند.
بیانیههای رسمی کاخ سفید یا پنتاگون: این نهادها تمام دستورات اجرایی و سخنرانیهای رئیسجمهور آمریکا را در سایتهای رسمی خود منتشر میکنند. اگر ادعا میشود ترامپ “شیپور” کسی است، باید در مواضع رسمی او ردی از این تفکر باشد که نیست.
۲. رصد ماهوارهای و منابع باز (OSINT)
امروزه دوران “اسرار مگو” تمام شده است. تحلیلگران مستقل با استفاده از OSINT (اطلاعات منابع آشکار) میتوانند ادعاهای جنگی را راستیآزمایی کنند:
ترافیک هوایی و دریایی: سایتهایی مثل Flightradar24 نشان میدهند که آیا هواپیماهای جنگی در حال حرکت هستند یا خیر.
تصاویر ماهوارهای: اگر کسی ادعای زلزله مصنوعی یا تجمع ۵۰ میلیونی برای جنگ دارد، تصاویر ماهوارهای شرکتهایی مثل Maxar بهراحتی دروغ بودن آن را فاش میکنند.
۳. تحلیل منطق اقتصادی و سیاسی
از خود بپرسید: “به نفع کیست؟”
جنگ زمینی که منجر به قتلعام ۵۰ میلیون نفر شود، سیستم اقتصادی جهان را نابود میکند، قیمت نفت را به عرش میبرد و باعث سقوط بازارهای بورس آمریکا و اروپا میشود.
قدرتهای بزرگ (حتی ترامپ) برای ثروت و قدرت خود ارزش قائلاند؛ آنها هرگز برای خوشایند یک فرد در فضای مجازی، تیشه به ریشه اقتصاد خود نمیزنند.
۴. شناسایی تکنیکهای فرقهای (Cult Detection)
رهبرانی که ادعای پادشاهی جهان یا عمر هزار ساله دارند، از تکنیکهای شستشوی مغزی استفاده میکنند:
ادعای قدرت انحصاری: “فقط من میدانم”، “فقط من دستور میدهم”.
ایجاد ترس شدید: تهدید به مرگهای میلیونی یا بلایای طبیعی برای مطیع کردن مخاطب.
انزوای فکری: آنها پیروان خود را از گوش دادن به اخبار رسمی منع میکنند و میگویند “همه رسانهها دروغ میگویند جز ما”.
هر زمان با ادعای بزرگی روبرو شدید، آن را با “ترازو فیزیک و اقتصاد” بسنجید. ایجاد برف ۱۰ متری یا دستور جنگ به ابرقدرتها، هزینههایی دارد که فراتر از توان یک فرد و یک “نهضت” مجازی است.
نمونههای تاریخی دیگر از اینگونه افراد که ادعاهای مشابه:
تاریخ پر است از افرادی که در دوران گذار یا بحرانهای اجتماعی، با ادعای ارتباط با قدرتهای ماورایی، تکنولوژیهای مخفی یا جایگاههای کیهانی، پیروان زیادی جذب کردند. مطالعه سرنوشت آنها نشان میدهد که این الگو (ادعای پادشاهی جهان و کنترل بلایای طبیعی) اصلا جدید نیست.
در اینجا چند نمونه مشهور را بررسی میکنیم:
۱. شوکو آساهارا و فرقه «آوم شینریکو» (جاپان)
آساهارا ادعا میکرد که مسیح جدید است و قدرتهای فوقبشری دارد. او به پیروانش میگفت که میتواند جاذبه را مهار کند و آینده را پیشبینی نماید.
ادعای قدرت: او پیشبینی کرد که جنگ جهانی سوم و یک فاجعه هستهای رخ خواهد داد و فقط پیروان او زنده میمانند.
تکنولوژی: او حتی سعی کرد به تکنولوژیهای نظامی (مانند تسلیحات شیمیایی) دست پیدا کند تا پیشبینیهای خود را به زور محقق کند.
سرانجام: پس از حمله شیمیایی به متروی توکیو در سال ۱۹۹۵، مشخص شد تمام ادعاهای ماورایی او پوششی برای یک تشکیلات تبهکارانه بوده است. او سرانجام بازداشت و اعدام شد.
۲. جیم جونز و «معبد خلق» (آمریکا)
او خود را مظهر خدایان و پیامبران مختلف معرفی میکرد و مدعی بود که میتواند جهان را از نابودی هستهای نجات دهد.
ادعای قدرت: او پیروانش را به جنگلهای گویان برد تا “مدینه فاضله” بسازد و ادعا میکرد که تنها او راه مقابله با قدرتهای جهانی را میداند.
سرانجام: ادعاهای او به یک فاجعه انسانی ختم شد که در آن بیش از ۹۰۰ نفر جان خود را از دست دادند. این حادثه نشان داد که چگونه ترساندن مردم از “نابودی جهانی” میتواند آنها را به بردگی فکری بکشاند.
۳. مارشال اپلوایت و فرقه «دروازه بهشت»
او معتقد بود که زمین در آستانه “بازیافت شدن” است و تنها راه نجات، پیوستن به یک سفینه فضایی است که پشت یک ستاره دنبالهدار پنهان شده است.
تکنولوژی خیالی: او از اصطلاحات علمی و تخیلی استفاده میکرد تا به ادعاهای خود رنگ و بوی مدرن بدهد.
سرانجام: وقتی ستاره دنبالهدار «هیل-باپ» در آسمان ظاهر شد، او و پیروانش دست به خودکشی گروهی زدند تا به زعم خود سوار آن سفینه شوند.
ویژگیهای مشترک این افراد با مدعیان امروزی:
دشمنتراشی بزرگ: همیشه یک دشمن عظیم (دولتهای پنهان، فرازمینیها یا ارتشهای بزرگ) وجود دارد که فقط “رهبر” توان ایستادگی در برابر آنها را دارد.
استفاده از نام تکنولوژیهای ناشناخته: در گذشته از “نیروی مقناطیسی” یا “ارواح” میگفتند، امروزه از “هارپ”، “کوانتوم” یا “فرکانسهای ذهنی” استفاده میکنند تا علمی به نظر برسند.
پیشبینیهای ویرانگر: همیشه وعده یک جنگ بزرگ، زلزله نابودکننده یا قتلعام میلیونی را میدهند تا در مخاطب ایجاد «اضطراب» کنند؛ چرا که آدم مضطرب راحتتر کنترل میشود.
نکته پایانی:
تاریخ نشان داده که “پادشاهان واقعی” نیازی به فریاد زدن قدرت خود در ویدیوهای یوتیوبی ندارند. قدرت واقعی در سکوتِ اتاقهای فکر و پشت میزهای اقتصادی اعمال میشود. افرادی که مدعی عمر هزار ساله یا دستور به سران ابرقدرتها هستند، معمولا به دنبال جبران عدم قدرت واقعی خود در دنیای فیزیکی هستند.
تکنیکهای روانشناختی که این افراد برای متقاعد کردن پیروانشان استفاده میکنند (مانند بمباران محبتی یا ایجاد ترس).
درک تکنیکهای روانشناختی به شما کمک میکند تا ببینید چگونه یک فرد میتواند با ادعاهای غیرمنطقی، ذهنهای پرسشگر را تحت تأثیر قرار دهد. این رهبران (مانند آنچه در جریانهای مشابه نهضت سپید دیده میشود) از یک «جعبه ابزار» مشخص استفاده میکنند:
۱. بمباران محبتی و سپس انزوا (Love Bombing)
در ابتدا، پیروان جدید با حجم عجیبی از توجه، محبت و احساس “برگزیده بودن” روبرو میشوند. به آنها گفته میشود که “شما بیدار شدهاید” و “بقیه مردم در خواب هستند”.
هدف: ایجاد یک وابستگی عاطفی شدید. وقتی فرد احساس کند عضو یک خانواده خاص و فوقالعاده است، نقد کردن ادعاهای رهبر برایش سخت میشود، چون نمیخواهد آن حس خوب را از دست بدهد.
۲. دستکاری اطلاعات (Control of Information)
رهبران این جریانها پیروان خود را متقاعد میکنند که تمام رسانهها، دانشمندان و دولتها بخشی از یک “توطئه بزرگ” هستند.
تکنیک: آنها میگویند: “فقط به حرف من گوش بده، چون بقیه میخواهند تو را فریب دهند.” با این کار، راه ورود منطق و واقعیتهای علمی (مثل اینکه هارپ توان ایجاد زلزله ندارد) بسته میشود.
۳. ایجاد “زبان اختصاصی (Loaded Language)”
استفاده از کلمات خاص که فقط برای اعضای فرقه معنا دارد (مثل “عیاری جهان”، “نهضت سپید”، “کدهای کیهانی” .)
هدف: این زبان جدید باعث میشود پیروان احساس کنند به دانش محرمانهای دست یافتهاند که توده مردم از آن بیخبرند. این کار باعث شکاف بین آنها و جامعه (حتی خانوادههایشان) میشود.
۴. مکانیسم ترس و ناجی (Fear and Savior Complex)
این دقیقا همان تکنیکی است که در ادعای “قتلعام ۵۰ میلیون نفر” یا “زلزلههای ویرانگر” دیده میشود.
روش: ابتدا یک خطر بسیار بزرگ و هولناک ترسیم میشود (مثلاً نابودی کشور). سپس رهبر خود را تنها کسی معرفی میکند که با “دستوراتش” یا “قدرت ماوراییاش” میتواند جلوی این فاجعه را بگیرد یا پیروانش را نجات دهد.
نتیجه: پیرو از ترس جانش، به دستورات رهبر (حتی اگر غیرمنطقی باشد) تن میدهد.
۵. فرار از پاسخگویی (Moving the Goalposts)
اگر پیشبینیهای آنها (مثل جنگ یا زلزله در فلان تاریخ) درست از آب در نیاید، هرگز اعتراف به اشتباه نمیکنند.
میگویند: “من دستور را تغییر دادم چون دلم سوخت”، “انرژیهای جمعی تغییر کرد” یا “دشمن ترسید و عقبنشینی کرد”. با این کار، حتی شکستهایشان را هم به عنوان “قدرت” به خورد پیروان میدهند.
۶. بزرگمنشی و انتساب به ماورا
ادعای عمر هزار ساله یا پادشاهی بر جهان، برای پاسخ به حس “حقارت” یا “بیقدرتی” پیروان است. آنها با وصل شدن به یک لیدر که ادعای قدرت مطلق دارد، احساس قدرت میکنند.
نتیجهگیری:
این افراد بیش از آنکه متخصص تکنولوژی (مثل هارپ) یا سیاستمدار باشند، روانشناسان تجربی ماهری هستند که بر روی نقاط ضعف انسانها (ترس از آینده، خشم از شرایط موجود و نیاز به قهرمان) سرمایهگذاری میکنند.
چه عاملی باعث میشود که در دنیای امروز با این همه دسترسی به اینترنت و علم، باز هم برخی افراد ادعاهای ماورایی را راحتتر از حقایق علمی باور کنند؟
دلیل اینکه چرا در عصر اینترنت و علم، هنوز بسیاری از افراد جذب ادعاهای ماورایی و رهبران فرهمند (مانند ولیپور و دیگران) میشوند، به پیچیدگیهای روان انسان بازمیگردد. در واقع، «دسترسی به اطلاعات» لزوما به معنای «افزایش آگاهی» نیست.
در اینجا چند دلیل کلیدی که این موضوع را تغذیه میکند بررسی میکنیم:
۱. پناه بردن به سادگی در دنیای پیچیده
جهان امروز بسیار پیچیده است؛ تورم، جنگهای نیابتی، تغییرات اقلیمی و سیاستهای پشتپرده، تحلیلهای دشواری دارند.
تکنیک مدعیان: آنها یک «پاسخ ساده» برای تمام مشکلات ارائه میدهند. بهجای تحلیل صدها فاکتور اقتصادی، میگویند: «پادشاه جهان اراده کرده است.» ذهن انسان بهطور طبیعی پاسخهای ساده و قاطع را به ابهام و تحلیلهای علمی ترجیح میدهد.
۲. پدیده «سوگیری تأییدی (Confirmation Bias)»
الگوریتمهای شبکههای اجتماعی (اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام) طوری طراحی شدهاند که اگر شما یک بار ویدیوی این افراد را ببینید، ویدیوهای مشابه بیشتری به شما نشان میدهند.
نتیجه: فرد در یک «اتاق پژواک» قرار میگیرد و تصور میکند چون همه جا صحبت از این موضوع است، پس حتماً حقیقت دارد. او دیگر صداهای مخالف یا منطق علمی را نمیشنود.
۳. نیاز به «معنا» و «احساس خاص بودن ».
بسیاری از مردم در زندگی روزمره احساس بیقدرتی و معمولی بودن میکنند.
شگرد فرقه: آنها به پیروان خود میگویند: «شما سربازان برگزیده هستید» یا «شما تنها کسانی هستید که حقیقت را میدانید.» این حسِ «نخبه بودن» و داشتنِ دانشی که بقیه از آن محروماند، اعتیادآور است و باعث میشود فرد حتی ادعاهای مضحک (مثل عمر هزار ساله) را آگاهانه بپذیرد تا آن جایگاه ویژه را از دست ندهد.
۴. فرسایش اعتماد به نهادهای رسمی
وقتی مردم به رسانههای رسمی، دولتها یا حتی نهادهای علمی بیاعتماد میشوند، خلائی ایجاد میشود.
جایگزینی: در این حالت، هر کسی که با اعتمادبهنفس بالا علیه «سیستم» صحبت کند و ادعای قدرت مطلق داشته باشد، به عنوان یک «قهرمان ضدسیستم» پذیرفته میشود؛ حتی اگر حرفهایش با عقل سلیم جور در نیاید.
۵. مکانیزم دفاعی «ترس و تسلیم »
وقتی شخصی مدعی میشود که میتواند ۵۰ میلیون نفر را نابود کند یا زلزله بسازد، در لایههای زیرین مغز مخاطب (مغز خزنده)، حس ترس فعال میشود.
واکنش ذهن: ذهن برای آرام کردن این ترس، تمایل پیدا میکند که به جای مقابله، با آن قدرتِ ترسناک «همانندسازی» کند یا به آن بپیوندد تا در امان بماند.
سخن پایانی درباره «حقیقت »
در دنیای واقعی، قدرت با «مسئولیت» و «شفافیت» سنجیده میشود. کسی که ادعای پادشاهی جهان را دارد اما کوچکترین تأثیری در قیمت نان، تغییر یک قانون محلی یا جابجایی واقعی یک تانک ندارد، صرفا در حال اجرای یک «نمایش قدرتمند» است.
حقیقت این است که علم و تکنولوژی (مثل هارپ) ابزاری در دست تخصص هستند، نه عصای جادویی در دست مدعیان.
چگونه میتوان با افرادی که به این جریانها پیوستهاند گفتوگو کرد؟
گفتوگو با افرادی که جذب اینگونه جریانها شدهاند بسیار حساس است؛ چون آنها معمولاً در یک حالت دفاعی قرار دارند و هرگونه نقد مستقیمی را بخشی از «توطئه دشمن» یا «بیخردی منتقدان» میبینند.
برای اینکه بتوانید روی این افراد تأثیر بگذارید، از این روشهای روانشناختی استفاده کنید:
۱. از «نصیحت» و «تمسخر» پرهیز کنید.
تحقیر کردن ادعاهای آنها (مثل مسخره کردن عمر هزار ساله یا دستور به ترامپ) باعث میشود فرد بلافاصله ارتباط قلبی خود را با شما قطع کند و بیشتر به سمت فرقه پناه ببرد.
روش بهتر: بهجای حمله، نقش یک «پرسشگر کنجکاو» را بازی کنید. اجازه دهید او توضیح دهد و شما فقط سوالات منطقی بپرسید.
۲. استفاده از تکنیک «سؤالات سقراطی »
بهجای اینکه بگویید «او دروغ میگوید»، سوالاتی بپرسید که خودِ فرد را مجبور به فکر کردن به تناقضها کند. مثلاً:
«اگر او واقعاً دستور جنگ داده و پادشاه جهان است، چرا برای پیام دادن از یوتیوب یا تلگرام (که متعلق به دشمنان ادعایی اوست) استفاده میکند؟ چرا یک فرستنده مستقیم جهانی ندارد؟»
«اگر او قدرت ایجاد برف ۱۰ متری یا زلزله دارد، چرا از این قدرت برای حل مشکلات پیروانش یا برقراری عدالت در یک منطقه کوچک استفاده نمیکند تا همه به او ایمان بیاورند؟»
۳. تمرکز بر «تناقض در زمانبندی» (پیشبینیهای غلط)
یکی از پاشنههای آشیل این افراد، وعدههایی است که محقق نمیشود.
روش: از دوستتان بپرسید: «یادت هست فلان ماه گفتند قرار است فلان اتفاق بیفتد؟ وقتی نیفتاد، دلیلش چه بود؟ اگر هر بار دلیلی برای شکست میآورند، از کجا معلوم که دفعه بعد هم همینطور نشود؟»
۴. یادآوریِ «ارزشهای انسانی» بهجای «قدرتهای نظامی»
وقتی رهبری از قتلعام ۵۰ میلیون نفر حرف میزند، این با ذات مهربانی و عدالتخواهی انسانها در تضاد است.
روش: بپرسید: «آیا فکر میکنی کسی که ادعای کمال و پادشاهی معنوی جهان را دارد، راه حلش باید کشتار میلیونی باشد؟ آیا این با پیام صلح و عدالتی که در ابتدا از آن حرف میزدند همخوانی دارد؟»
۵. تقویت هویتِ خارج از فرقه
رهبران فرقه میخواهند تمام هویت فرد را به «نهضت» گره بزنند.
روش: درباره موضوعاتی با آنها حرف بزنید که هیچ ربطی به سیاست و ولیپور ندارد (خاطرات مشترک، علایق هنری، خانواده). هرچه فرد بیشتر به دنیای واقعی وصل شود، تأثیر کلام رهبر فرقه بر او کمتر میشود.
۶. صبور باشید و «درِ باز» باقی بمانید
بسیاری از افراد وقتی متوجه اشتباهشان میشوند، به خاطر «غرور» یا «ترس از قضاوت شدن توسط اطرافیان» حاضر نیستند از فرقه جدا شوند.
روش: به آنها اطمینان دهید که اگر روزی نظرشان عوض شد، شما همچنان دوستشان هستید و آنها را قضاوت نمیکنید. این «مسیر بازگشت» بسیار حیاتی است.
نکته مهم:
هدف شما نباید «پیروزی در بحث» باشد، بلکه هدف این است که یک «شکِ منطقی» در ذهن فرد ایجاد کنید. ذهن انسان مانند چتری است که فقط وقتی باز باشد کار میکند؛ با سوال پرسیدن، چتر ذهنی آنها را باز کنید.
آیا در میان اطرافیان شما کسی هست که با ادعاهای خاص این فرد دچار چالش یا دگرگونی فکری شده باشد و نیاز به راهنمایی دقیقتری در مورد او داشته باشید؟
رسانه در آزمون وجدان: وقتی تریبون به ابزار ترسافکنی بدل میشود
متاسفانه زیاد است. خاصه که تعدادی از رسانه های نسبتا با آبرو مخصوصا جمال ناصر صدیقی را زیاد تملق میگویند و او را مانند یک ولی؛ مکرر در مکرر؛ روی انتن می آورند.
در پایان، ذکر چند نکته برای جمعبندی این بحث ضروری است:
۱. رسانه و مسئولیت اخلاقی: تریبون دادن به افرادی که با تکیه بر «ترس» و «تهدید به نابودی جمعی»، به دنبال کسب اعتبار هستند، یکی از آسیبهای جدی رسانههای امروزی است. تملق یا میدان دادن به این سخنان، بیش از آنکه روشنگری باشد، بازی با روان مردمی است که خود تحت فشارهای سخت زندگی هستند.
۲. تضاد قدرت با خشونت: هیچ پادشاه یا رهبر راستینی، عظمت خود را در نابودی ۹۰ میلیون انسان و دفن کردن یک تمدن زیر ۲۰ متر برف یا زلزله نمیبیند. این ادبیات (نابودی ایران با کوهها و نفوسش)، نه یک پیشبینی سیاسی، بلکه نوعی «کینهتوزی کلامی» است که از ناتوانی در تغییر واقعیتهای میدانی سرچشمه میگیرد.
۳. واقعیتِ سخت زمین: ایران، یا هر کشور بزرگ دیگری، مجموعهای از تاریخ، جغرافیا و ارادههای انسانی است. طبیعت و پدیدههایی مثل زلزله، قوانین فیزیکی خود را دارند و هرگز تابع دستوراتِ ویدئویی هیچ فردی نیستند. زمستانها میآیند و میروند، و زمین به چرخش خود ادامه میدهد، بیآنکه به فرمانهای مجازیِ «محو و نابودی» اعتنا کند.
۴. سلاح شما، آگاهی است: بهترین راه مقابله با این موج، حفظ آرامش و تکیه بر «عقلانیت» است. تاریخ نشان داده که مدعیان «طوفان نوح» و «زلزلههای دستوری»، همواره در برابر استقامتِ زندگی و آگاهیِ مردم شکست خوردهاند.
امیدوارم اطرافیان شما با نگاهی به واقعیتهای ملموس زندگی و دوری از این «ترسافکنیهای سازمانیافته»، آرامش خود را بازیابند. زندگی بسیار نیرومندتر از کلماتِ تهدیدآمیز است.
منابع و ماخذ:
*
**
*
*
*
مجموعه توضیحات تکذیب شایعات – Skeptical Science
*
HAARP Conspiracy Theories vs Reality
*
*
*