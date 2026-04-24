 این کشورها، سرنوشت جنگ ایران و آمریکا را در دست دارند!

تشدید تنش‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده به بحران گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و جهانی منجر شده است. در کنار دو کشور اصلی درگیر، دولت‌ها و کشورهای دیگر نقش مهمی در تعیین مسیر جنگ، مذاکرات و آینده روابط دو کشور ایفا می‌کنند.

چین؛ نقش کلیدی در محاصره دریایی

چین به‌عنوان مهم‌ترین شریک اقتصادی ایران، ناوگان نفتکش‌های خود را به‌طور مداوم از تنگه هرمز و بنادر ایرانی عبور می‌دهد. محاصره دریایی ایران توسط آمریکا می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر تجارت چین با ایران داشته باشد. پکن در این زمینه سعی دارد به‌عنوان میانجی عمل کند و بر حق ایران بر مالکیت تنگه هرمز تأکید نماید. چین همچنین به آمریکا هشدار داده است که در صورت تأثیر منفی محاصره بر ناوگان چینی، تحمل نخواهد کرد.

روسیه؛ تعیین‌کننده سرنوشت مذاکرات هسته‌ای

از زمان مذاکرات هسته‌ای اولیه، روسیه نقش مهمی در میانجیگری بین ایران و آمریکا ایفا کرده است. حتی در دوره‌های مختلف، مقامات روسی مانند اولیانوف به‌عنوان واسطه عمل کرده‌اند. امروز نیز حضور پوتین و تأثیرات سیاسی او بر روابط بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه رقیق‌سازی ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم موجود در ایران و انتقال آن به کشور ثالث، می‌تواند مسیر مذاکرات هسته‌ای را شکل دهد. بسته به نتایج مذاکرات، روسیه می‌تواند میان دو طرف واسطه یا حتی کشور ثالث باشد.

پاکستان و عربستان سعودی؛ عوامل حفظ آتش‌بس

عربستان سعودی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مهره‌های خاورمیانه، نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای بر سیاست‌های ایالات متحده دارد. گزارش‌ها حاکی از این است که بن سلمان در ملاقات‌های خصوصی خود با مقامات آمریکایی، تشویق به جنگ با ایران کرده است. بنابراین، ادامه آتش‌بس می‌تواند به مذاکرات جدید بین ولیعهد عربستان و رئیس‌جمهور آمریکا وابسته باشد.

از سوی دیگر، پاکستان که میزبان مذاکرات اخیر ایران و آمریکا بوده، نقش کلیدی در تشویق به حفظ آتش‌بس و هموار کردن مسیر توافق دوجانبه ایفا می‌کند.

عراق، قطر و لبنان؛ تعیین‌کننده مسائل منطقه‌ای و گروه‌های نیابتی

یکی از محورهای اصلی اختلاف ایران و آمریکا، جنگ در لبنان و سرنوشت گروه‌های نیابتی همچون حشد الشعبی و حزب‌الله است. این گروه‌ها به‌طور مستقیم به موضع دولت‌های عراق و لبنان وابسته‌اند؛ به‌ویژه دولت لبنان که در گفت‌وگوهای مستقیم با اسرائیل مشارکت دارد. در همین زمینه، قطر به‌عنوان بازیگر مهم منطقه‌ای می‌تواند در شکل‌گیری تحولات خاورمیانه و تعیین مسیر اختلافات بین ایران و آمریکا نقش مؤثری داشته باشد.

