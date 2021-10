روابط طالبان و پاکستان پس از فرار غنی یا سقوط کابل

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دکترابوالحسن بنی‌صدررئیس جمهور سابق ایران… با کمال تاسف روز شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰ دکتر ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس جمهورایران در سن ۸۸ سالگی در بیمارستان سالیتر…

An error occured during creating the thumbnail.