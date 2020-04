8 آوریل 2020



پاندمی ویروس کرونا کووید-19 : خطر واقعی برنامۀ ID2020

پیتر کوئینگ

Par Peter Koenig



مرکز پژوهشهای جهانی سازی، 17 مارس 2020

دربارۀ پیتر کوئینگ :

پیتر کوئینگ اقتصاد دان و تحلیلگر ژئوپلیتیک، و در عین حال کارشناس منابع آب و محیط زیست است. او طی بیش از 30 سال در بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت در سراسر جهان به علاوه در فلسطین در زمینۀ محیط زیست و آب کار کرده است. او در دانشگاه های ایالات متحده، اروپا و آمریکای جنوبی سخنرانی برگزار می کند. پیتر کوئینک پیوسته برای مرکز پژوهشهای جهانی سازی…

و دیگر سایتهای انترنتی مقاله می نویسد. او نویسندۀ کتاب : انفجار –داستان دلهره آمیز اقتصادی دربارۀ جنگ، تخریب محیط زیست و حرص و آز شرکتها– داستان تخیلی بر اساس واقعیات و 30 سال تجربه در بانک جهانی در سراسر جهان. او به همکاری کریستوفر بلاک کتاب نظم جهای و انقلاب را نیز نوشته است.



برنامۀ ID2020 چیست ؟ این برنامه عبارت است از اتحاد همکاری بخش عمومی و خصوصی در اینجا یعنی اتحاد بین آژانس های سازمان ملل متحد و جامعۀ مدنی. و عبارت است از برنامۀ هویت الکترونیک با استفاده از واکسیناسیون عمومی به مثابه تخت پرش برای هویت رایانه ای.



بنظر می رسد هر چه بیشتر دربارۀ علل ویروس کرونا می نویسیم، تحلیل های مکتوب بیشتر تحت تأثیر تبلیغات و جنجال های هشدار دهندۀ رسانه ای به کسوف رفته و مسائل مربوط به حقیقت و دلایلی که باید بدانیم در کجا منشأ ویروس را جستجو کنیم و چگونه با آن مبارزه کنیم نیز در هرج و مرج رایگان گم می شود. ولی آنچه این «Black Men» ] مردان سیاه [ در سر می پرورانند یعنی آنانی که خودشان در منشأ این پاندمیِ پیشبینی شده بوده اند، آیا چنین نبوده که به هرج و مرج، وحشت، ناامیدی، آسیب پذیر کردن انسانها، مردمی که به طعمۀ آسانی برای تحریف باشند دامن بزنند ؟

امروز، سازمان بهداشت جهانی OMS کووید-19 را به مثابه « پاندمی » اعلام کرد، در حالی که کمترین نشانی از پاندمی وجود ندارد. یک پاندمی وقتی ست که میزان مرگ و میر از %12 بیشتر باشد. در اروپا، میزان مرگ و میر تقریباً %0،4 و حتا کمتر از این بوده. بجز در ایتالیا که باید آن را یک مورد خاص تلقی کنیم، جائی که نقطۀ اوج میزان فوتی ها %6 بوده است (برای تحلیل عمیقتر به پی آمده نگاه کنید).

توئیت :

« سازمان بهداشت جهانی این اپیدمی را 24 ساعت روی 24 ساعت ارزیابی کرده و ما عمیقاً نگران سطح هشدارهای تبلیغاتی و وخامت اوضاع، و در عین حال سطح نگران کنندۀ انفعال هستیم»

-@DrTedros #COVID19

سازمان جهانی بهداشت

« ما ارزیابی کردیم که #COVID19 می تواند دارای خصوصیت یک پاندمی باشد»

-@DrTedros #coronavirus



چین، کشوری که میزان مرگ و میر طی چند هفتۀ پیش فقط تقریباً %3 بود، به %0،7 بازگشت، و در حال سقوط سریع است، در حالی که چین کنترل کامل بیماری را بدست گرفته و به کمک داروئی به نام انترفرون آلفا 2 بی« Interféron Alpha 2B » که در رسانه ها مطلقاً از آن یاد نمی کنند در حالی که این دارو 39 سال پیش در کوبا ساخته شد و برای مقابله با ویروس و بیماریهای دیگر تأثیر به سزائی دارد، ولی [ متأسفانه به دلایل کاملاً روشنی ] در سطح جهانی نا شناخته باقی مانده و مورد استفاده قرار نگرفته است، در واقع علت این است که ایالات متحدۀ آمریکا که کوبا را به محاصره (غیر قانونی) محکوم کرده از ورود این دارو به بازار جهانی جلوگیری می کند.

سازمان جهانی بهداشت به احتمال قوی «از بالا»، از سوی آنانی که در عین حال ترامپ و رهبران اتحادیۀ اروپا و کشورهای عضو را مدیریت می کنند و هدفشان کنترل جهان و نظم جهان تک قطبی با ابزارکار زور می باشد، دستور دریافت کرده بوده است.

این طرح از سالها پیش در شرف تکوین می باشد. برای شروع حرکت تصمیم نهائی در ماه ژانویه 2020 در مجمع جهانی اقتصاد (FEM) در داووس گرفته شد، البته پشت درهای بسته. گیتس Gates ، گیوی GAVI (انجمن محصولات داروئی برای گسترش واکسن)، راکفلر، روتشیلد و دیگران همه پشت این تصمیم گیری برای اجرای برنامۀ ID2020 هستند.

پس از اعلام رسمی پاندمی، گام بعدی به همچنین می تواند بر اساس توصیۀ سازمان جهانی بهداشت یا برخی کشورها برداشته شود، « واکسیناسیون اجباری » زیر نظارت پلیس و یا ارتش. آنانی که سر پیچی کنند مجازات خواهند شد (جریمۀ نقدی و یا محکومیت به زندان – و سرانجام واکسیناسیون اجباری).

اگر واکسن اجباری واقعاً پیشبینی شده است، فرصت مغتنم دیگری برای شرکتهای بزرگ داروسازی خواهد بود، با وجود این مردم حقیقتاً نمی دانند چه نوع کوکتلی برای واکسن استفاده خواهد شد، شاید واکسن با عملکرد کُند در چند سال دیگر تأثیر گذار باشد، یا موجب بیماری خاصی شود که فقط نسل آینده را مبتلا و یا از ماده ای تشکیل شده باشد که موجب تضعیف مغز شود، یا اینکه حاوی ژنی باشد که زنان را نابارور کند… همه چیز ممکن است، ولی همواره به هدف کنترل و کاهش تمام و کمال جمعیت روی کرۀ زمین. در چند سال دیگر دربارۀ منشأ بیماری بیشتر خواهیم دانست. این درجه از فن آوری ست که آزمایشگاه های جنگ بیولوژیک ما بدان دست یافته اند (ایالات متحدۀ آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، کانادا، استرالیا…).

فرضیۀ دیگر، برای اینجا و اکنون فقط در جایگاه فرضیه، ولی با وجود این یک فرضیۀ واقعگرا این است که در عین حال که واکسن، اگر با این یکی نباشد با واکسن دیگری صورت خواهد گرفت، کارت هوشمند-نانو در فقدان آگاهی فرد واکسینه شده به او تزریق خواهد شد. کارت هوشمند می تواند با همۀ داده های شخصی از راه دور شارژه شود، به علاوه حسابهای بانکی شما – پول رایانه ای. بله، پول رایانه ای، این آن چیزی ست که «آنان» در مد نظر دارند. شما دیگر کنترلی روی وضعیت بهداشتی خودتان و دیگر داده های شخصی و حتا درآمد و مخارج خودتان نخواهید داشت. پول شما می تواند بطور کلی مسدود شود یا به عنوان مجازات به دلیل رفتار نامناسب و یا شنا در جهت مخالف جریان آب از روی حساب جاری شما برداشت شود. شما می توانید به یک بردۀ ساده برای ارباب تبدیل شوید. در مقایسه، فئودالیته می تواند یک گردش ساده بهداشتی بنظر رسد.

بی دلیل نیست که دکتر تدروس Dr Tedros مدیر کل سازمان جهانی بهداشت چند روز پیش اعلام کرد که ما پول رایانه ای را رایج کرده ایم، زیرا کاغذ و پول فلزی می تواند موجب پخش بیماری شود، به ویژه بیماری های واگیردار، مانند ویروس کرونا.

پیش درآمدی برای رویدادهای آینده ؟ یا برای رویدادهائی که از هم اکنون با آن روبرو هستیم ؟ در بسیاری از کشورهای اسکاندیناو، پول نقد به شکل گسترده ممنوع اعلام شده و حتا یک بسته شکلات را باید با از طریق الکترونیکی بپردازید.

ما شما را به سوی یک دولت اقتدارگرای جهانی هدایت می کنیم. این موضوع بخشی از برنامۀ ID2020 است، و این اقداماتی که از مدتها پیش آماده شده بود از هم اکنون به اجرا گذاشته شده است، به ویژه از طریق شبیه سازی رایانه ای کروناویروس در جان هاپکینز در بالتیمور به تاریخ 18 اکتبر 2019، و به پشتیبانی مجمع جهانی اقتصاد (WEF) و بنیاد بیل و ملیندا گیتس (Fondation Bille et Melinda Gates)

بیل گیتس، یکی از مدافعان اصلی واکسیناسیون همگانی، به ویژه در آفریقا در عین حال یکی از مدافعان بزرگ کاهش جمعیت جهان است. کاهش جمعیت جزئی از اهداف نخبگان در بطن مجمع جهانی اقتصاد است، مانند راکفلر، روتشیلد، مورگن و چند نفر دیگر. هدف این است : تعداد کمتری از انسانها ( یک بخش کوچک متشکل از نخبگان) می توانند با منابع محدودی که زمین مادر دهر سخاوتمندانه عرضه می کند بهتر و طولانی تر به زندگی ادامه دهند.

این هدف [«آرمانی»] به صورت آشکار در سالهای 60 و 70 از سوی هنری کیسینجر وزیر امور خارجۀ دولت نیکسون تبلیغ می شد، او در عین حال یکی از طراحان جنگ ویتنام و مسئول اصلی بمباران نیمه سرّی کامبوج یعنی کشتار جمعی میلیونها غیر نظامی بی اسلحۀ کامبوجی بود. علاوه بر کودتای سازماندهی شده توسط سازمان سیا و کیسینجر در شیلی طی 11 سپتامبر 1973 که به قتل سالوادور آلنده انجامید که در انتخابات به شکل دموکراتیک برگزیده شده بود. سپس کودتای آمریکائی دیکتاتور نظامی پینوشه را به قدرت رساند. کیسینجر مرتکب جنایات جنگی بسیاری شده، او امروز، به نحوی خاص سخن گوی راکفلر و « گروه بیلدربرگ » است.

بیشتر بدانیم : بیش از یک ویروس ساده (به زبان انگلیسی)

دو هفته پس از شبیه سازی رایانه ای در مرکز پزشکی جان هاپکینز در بالتیمور در مریلند که به شکل تخیلی و شبیه سازی به مرگ 65 میلیون نفر انجامید (!)، ویروس کووید-19 برای نخستین بار در ووهان شیوع پیدا کرد. اکنون تقریباً مسلم است که ویروس از خارج به ووهان آورده شده، و به احتمال خیلی قوی از یک آزمایشگاه جنگ بیولوژیک از ایالات متحدۀ آمریکا.

این و این یکی دیگر را ببینید (به زبان انگلیسی)

*

طرح مشهور به ID2020 چیست ؟ اتحادیه ای ست متشکل از بخش عمومی و خصوصی که آژانس های سازمان ملل متحد و جامعۀ مدنی. این طرح عبارت است از برنامۀ هویت الکترونیک که از واکسیوناسیون همگانی به عنوان تخت پرش برای هویت رایانه ای استفاده می کند. این برنامه از عملیات موجود در زمینۀ ثبت تولد و واکسیناسیون نوزادان برای هویت رایانه ایِ همراه و دائمی مرتبط به زیست سنجی بهره برداری می کند.

اتحادیۀ جهانی برای واکسن و واکسیناسیون (GAVI)، در سایت انترنتی خود را به عنوان همکار جهانی برای بهداشت معرفی می کند که شامل سازمانهای بخش های عمومی و خصوصی ست که به امر « واکسیوناسیون » برای همگان اختصاص دارند. اتحادیۀ جهانی برای واکسن و واکسیناسیون (GAVI) از حمایت سازمان جهانی بهداشت OMS برخوردار است، و ناگفته پیداست که همکاران اصلی و پشتیبانان مالی آن صنایع داروسازی هستند.

اتحادیه برای طرح ID2020 (هویت رایانه ای همراه و دائمی) در گردهمآئی 2019 زیر عنوان « Rising to the Good ID Challenge »، در سپتامبر 2019 در نیویورک تصمیم گرفت برنامۀ خود را در سال 2020 به اجرا گذارد، این تصمیم از سوی مجمع جهانی اقتصاد WEF در ژانویۀ 2020 در داووس تأیید شد. برنامۀ هویت رایانه ای با همکاری دولت بنگالادش آزمایش خواهد شد. اتحادیۀ جهانی برای واکسن و واکسیناسیون (GAVI) و «همکاران جهان دانشگاهی و کمک بشر دوستانه » (بگونه ای که آن را نامیده اند) به بخش پیشگامان تعلق دارند.

آیا یک اتفاق ساده بوده که ID2020 در آغاز آن چیزی راه اندازی شده که سازمان جهانی بهداشت پاندمی نامیده است ؟ آیا باید پاندمی وجود داشته باشد تا « گسترش » چندین برنامۀ مخرب ID2020 راه اندازی شود ؟

ببینیم انیر چاودهاری مشاور سیاسی برنامۀ دولت بنگالش چه چیزی برای گفتن دارد :

« ما رویکری آینده نگر در طرح هویت رایانه ای به اجرا می گذاریم که به افراد اجازه می دهد تا کنترل اطلاعات شخصی خودشان را در اختیار داشته باشند و در عین حال بتوانند روی ساختارها و برنامه های موجود اتکا کنند. دولت بنگالادش بینش سامانۀ هویت رایانه ای و کاربرد عمیق آن را در دستیابی افراد به خدمات و امکانات موجود برای زندگی باز شناسی کرده و ما بی صبرانه می خواهیم در این رویکرد پیشگام باشیم ».

شگفتا … ! آیا انیر چاودهاری می دانم پایش را در کجا می گذارد ؟

بازگشت به پاندمی و وحشت. ژنو، مرکز اروپائیِ سازمان ملل متحد به علاوه مرکز سازمان جهانی بهداشت عملاً در وضعیت نا امید کننده ای به سر می برد. اندکی مانند قرنطینه که ابتدا از ونیز شروع شد و سپس از چند روز پیش به همۀ منطقۀ شمالی ایتالیا و در حال حاضر به همۀ ایتالیا گسترش یافته است. به زودی قرنطینۀ مشابهی می تواند در فرانسه به اجرا گذاشته شود، و دیگر کشورهای وابستۀ اروپائی به امپراتوری آنگلو صهیونیست.

چندین گزارش مختلف از آژانس های سازمان ملل متحد در ژنو با محتوای مشابه منتشر شده که حاکی از وحشت است. پیغام کلیدی چنین است : همۀ مسافرتها و مأموریتها را حذف کنید، همۀ برنامه های گردهمآئی در ژنو، بازدید از کاخ ملتها، کلیسای ژنو، و دیگر بناها و موزه ها. بر اساس آخرین رهنمودها، چندین آژانس از پرسنل خود خواسته است که در منزل کار کنند و از خطر آلوده شدن در وسایل حمل و نقل عمومی اجتناب ورزند.

این فضای ترس و وحشت، از هر واقعیتی فراتر رفته در حالی که حقیقت دیگر اهمیت خود را از دست داده است. مردم حتا دیگر نمی تواتند به دلایل و آنچه می تواند احتمالاً پشت این فضای ترس و وحشت پنهان مانده باشد فکر کنند. وقتی دربارۀ رویداد 201، شبیه سازی کروناویروس، بازیهای نظامی در ووهان، بسته شدن آزمایشگاه جنگ بیولوژیک تحت حفاظت بالا در فورت دیتریک در مریلند به تاریخ 7 اوت گذشته حرف می زنید، هیچکس (دیگر) حرف شما را باور نمی کند… آنچه می توانست برای بسیاری در مرحله ای خاص یک افشاگری داغ باشد، امروز به یک نظریۀ توطئه تنزل یافته است. قدرت تبلیغات. قدرتی بی ثبات ساز، با بی ثبات سازی کشورها و مردمان، با تخریب اقتصادی که عموماً برای آنانی که شانس اشتغال را داشته اند می تواند مشکل ساز باشد و کارشان را از دست بدهند.

به همچنین، در این دوران، بیش از پیش حائز اهمیت است تا به مردم یادآور شویم که اپیدمی در چین ژنوم [مادۀ ژنتیکی یاختۀ فرد آدمی] چینی را هدف گرفته بود. سپس آیا اپیدمی تحول یافته تا از « مرزهای » دی ان ای ( DNA ) چینی پا فراتر نهند ؟ این رویداد چه وقتی به وقوع پیوسته، اگر چنین موردی حقیقت داشته باشد ؟ زیرا در آغاز، روشن بود که حتا قربانیان آلوده در کشورهای دیگر تا % 99،9 چینی تبار بوده اند.

آنچه بعداً روی داد، وقتی ویروس در ایتالیا و ایران شیوع یافت، این یک موضوع دیگری ست که راه را برای برخی بحث و جدلها باز می کند :

(1) سویه های مختلف ویروس یکی پس از دیگری شیوع یافت، به نحوی که کشورهای سراسر جهان را به ورطۀ بی ثباتی سوق داد، و مردم و رسانه ها را نیز دچار سردرگمی کرد، و این امر واقع به نحوی رویداد داد که هیچ کس، به ویژه مهمترین ها، نتوانند دریابند و نتیجه بگیرند که نخستین سویۀ ویروس چین را در جنگ بیولوژیک هدف گرفته بوده است.

(2) در ایران، ظن قوی من بر این است که ویروس نوع ترمیم یافتۀ مرس (نشانگان تنفسی خاورمیانه، با منشأ انسانی، برای نخستین بار در سال 2012 در عربستان سعودی ظهور یافت که به سوی ژنوم عرب تمایل داشت) که به نحوی از انحاء وارد دوایر دولتی شده بود (از طریق هوا پخش – ذرات گرد و غبار معلق در هوا ؟)، به هدف « تغییر رژیم » از طریق کووید-19، و موجب مرگ و میرهائی شد. در واقع این آرزوی بیهوده را واشنگتن از 30 پیش به این سو در سر می پروراند.

(3) در ایتالیا، چرا ایتالیا ؟ شاید به این علت که واشنگتن/بروکسل می خواستند ایتالیا را قویاً زیر ضرب بگیرند چونکه رسماً نخستین کشوری بود که توافق « راه ابریشم جدید » را با چین امضا کرد (در واقع نخستین کشور یونان بود، ولی هیچکس نمی بایست بداند که چین به کمک یونان آمد، که از سوی برادران یونان یعنی اعضای اتحادیۀ اروپا، غالباً آلمان و فرانسه تخریب شده بود).

(4) جنجال رسانه ای دربارۀ میزان بالای مرگ و میر در اثر عفونت در ایتالیا، در این لحظه ای که این مقاله را می نویسم : 10149 مورد آلوده با 631 فوتی = میزان مرگ و میر 6،2 (در مقایسه با ایران : 8042 مورد آلوده با 291 فوتی = میزان مرگ و میر 3،6). میزان مرگ و میر ایتالیا تقریباً دو برابر بالاتر از ایران است و تقریباً ده برابر بالاتر از اروپا بطور متوسط. (این فواصل آیا حاصل فقدان برقراری داده های معتبر مربوط به « موردهای «آلوده بوده»، ملاحظات ما را دربارۀ ایتالیا در پی آمده ببینید).

چرا ؟ آیا ایتالیا تحت تأثیر ترس ویروسی بوده است ؟ آیا سویه ای بسیار قوی تر وارد ایتالیا شده است ؟

گریپ عادی در اروپا برای فصل 2020/2019 ظاهراً تا کنون تقریباً موجب مرگ 16000 نفر شده است (در ایالات متحدۀ آمریکا به گفتۀ مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها ( CDC ) بین 14000 تا 32000 نفر جان خود را از دست داده اند، بر اساس سایت وب مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها که شما به آن مراجعه می کنید).

این امکان وجود دارد که بین فوتی هائی که به دلیل آلودگی به ویروس کرونا در ایتالیا به ثبت رسیده در عین حال آیا افرادی به دلیل گریپ عادی در گذشته اند، زیرا اغلب قربانیان افراد مسنی بوده اند که مشکل تنفسی داشته اند ؟ علاوه بر این، عوارض بیماری بین ویروس کرونا و گریپ عادی خیلی شبیه یکدیگرند، و هیچکس داستان مقامات رسمی را زیر سؤال نمی برد و بازرسی نمی کند ؟

شاید همۀ سویه های ویروس کرونا از یک آزمایشگاه نیامده باشد. یک روزنامه نگار برلینی اوکراینی تبار امروز صبح به من گفت که در اوکراین پنج آزمایشگاه آمریکائی با سطح بالای حفاظتی ویژۀ جنگ بیولوژیک وجود دارد. آنان دائماً روی مردم ویروسهای جدیدی را آزمایش می کنند، با وجود این، وقتی [افرادی با ] بیماریهای عجیب و غریب در اطراف آزمایشگاه ها مشاهده می شود، هیچ کس حق ندارد دربارۀ آن حرف بزند. چیزهای مشابهی در گرجستان دیده شده، جائی که تعداد آزمایشگاهای جنگ بیولوژیک پنتاگون و سازمان سیا بیشتر است و بیماریهای جدید عجیب و غریب شیوع پیدا کرده است.

همۀ این رویدادها ترکیبات تابلو را باز هم پیچیده تر می کند. مهمترین این است که چنین جنجالی به انگیزۀ سود، جستجوی سود آنی و فوری از درد و رنج توده ها براه می افتد. این ترس صد بار مهمتر از چیزی ست که هست. چیزی که رؤسای باندهای جهان زیر زمینی که مدعی هدایت جهان برتر هستند شاید در محاسباتشان دچار اشتباه شده باشند، موضوع این است که در جهان جهانی شده امروز به شکل گسترده بر اساس پیمان کاری عمل می کند و در نتیجه غرب برای کالاهای مصرفی و کالاهای واسط به شکل گسترده به زنجیرۀ تولید و تدارکات چین وابسته است، و پیش از همه برای دارو و تجهیزات پزشکی. دست کم %80 داروها یا ترکیبات داروئی، به همین گونه تجهیزات پزشکی از چین وارد می شود. وابستگی غرب به چین در زمینۀ آنتی بیوتیک باز هم بیشتر است، تقریباً %90. تأثیرات احتمالی در بهداشت ویرانگر است.

در اوج اپیدمی کووید-19، دستگاه تولید چین کلاً متوقف شد. کشتی های حامل کالا که هنوز در حال گسیل بودند دائماً از ورودشان به چندین بندر در سراسر جهان جلوگیری شد. به این ترتیب، غرب برای همه چیز دچار قحطی شد و در عین حال عملاً علیه چین« جنگ اقتصادی » به راه انداخت. چه مدتی به طول خواهد انجامید ؟ هیچکس نمی داند، ولی اقتصاد چین که تا نیمی از آن تعطیل شده بود، به سرعت %80 توان دوران پیشا حملۀ ویروس کرونا را جبران کرد. چه مدتی بطول خواهد انجامید تا تأخیر انباشت شده جبران شود ؟

چه چیزی پشت این همه پنهان شده است ؟ فشار تمام عیار با ترس و وحشت مصنوعی تا نقطه ای پیش برود که مردم فریاد بزنند «کمک، به ما واکسن بدهید، پلیس و ارتش را برای حفظ امنیت ما بفرستید»، یا حتا اگر ناامیدی همگانی این همه دور نرود، برای مقامات اروپائی و آمریکائی آسان خواهد بود که فاز حکومت نظامی برای « حفاظت از سلامتی مردم » را تحمیل کند. در واقع، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها ( CDC ) رهنمودهای دیکتاتوری و خدشه ناپذیری را برای « فوریتهای بهداشتی» تنظیم کرده است.

علاوه بر واکسیناسیون اجباری، چه کسی می داند معجون « مینی بیماری » تزریق شده چه تأثیراتی در دراز مدت می تواند داشته باشد. مانند ماجرای جانداران مهندسی شدۀ ژنتیکی (OGM) که هر نوع یاخته و بذری را بی آنکه ما مردم عادی بدانیم می کارند و پرورش می دهند.

در واقع این امکان وجود دارد که ما در آغاز راه اندازی ID2020 برنامۀ هویت رایانه ای باشیم که شامل واکسیناسیون اجباری، کاهش جمعیت و کنترل رایانه ایِ کل جهان و همگانی است، در راه نظم یگانۀ جهان، و فرادستی مالی جهان، تسلط شبح کامل طرحی مانند طرح برای قرن جدید آمریکائی (PNAC).

فرصت مناسبی برای چین. چین، « تخریب اقتصادی» چین عمداً هدف گرفته شده بود، مشخصاً به دلیل شتاب سریع اقتصاد در حال پیشرفتش، اقتصادی که به زودی فرادستی کنونی ایالات متحدۀ آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت، و به دلیل قدرت پول چینی، یوان، که می تواند حتا از دلار نیز در جایگاه پول ذخیرۀ جهانی عبور کند.

این دو رویداد به معنای پایان فرادستی ایالات متحده بر جهان خواهد بود. بیماری کروناویروس که به بیش از 80 کشور یورش برده، تا %20 موجب سقوط بازارهای بورس در کوران هفته های گذشته شده، و یک افزایش، بیم نتایج ویروس کاهش اقتصادی و حتا رکود اقتصادی طی دو هفته موجب سقوط قیمت بنزین شده و تقریباً به نصف رسیده است. با وجود این، بدون مداخلۀ بانک مرکزی چین، ارزش یوان نسبت به دلار بطریق اولی ثابت و تقریباً 7 یوان معادل یک دلار بوده است. و به این معنا که اقتصاد چین با وجود کووید-19 هنوز در سراسر جهان واجد اعتبار است.

توصیه به چین : همۀ سهام های شرکتهای آمریکائی ها و اروپائی ها را که می توانید به کمترین بهای کنونی در بازارهای بورس خریداری کنید که تا یک پنجم و حتا بیشتر سقوط کرده است، قرادادهای آینده بسیاری در زمینۀ نفت هست که می توانید خریداری کنید. وقتی قیمتها بالا رفت، نه فقط می توانید میلیاردها بلکه بیلیونها سود بدست آورید، در غرب، ولی می توانید مقادیر بسیار مهمی سهام اغلب بزرگترین شرکتهای آمریکائی و اروپائی را بدست آورید، چیزی که به شما اجازه می دهد به آنها کمک کنید که برای طرح های آیندۀ خودشان تصمیم بگیرند.

با وجود این، در افقی که ابر سیاهی بر آن سایه افکنده نور امید کوچک و لرزانی دیده می شود. نوری که می تواند حاکی از بیداری معجزه آسای وجدان خفتۀ توده هائی باشد که در حرکتی انتقادی به همۀ این حساب و کتابها پایان دهد. گرچه از چنین معجزه ای هنوز فاصله داشته باشیم، جائی، در گوشه ای پنهان از ذهنمان، برای همۀ ما کور سوئی [و حتا چراغی رنجور] از آگاهی باقی مانده باشد. ما توان روحی آن را داریم که راه مصیبت بار سرمایه داری نئو لیبرال غربی را رها کنیم و بجای آن به همبستگی، شفقت و عشق به یکدیگر ایمان بیاوریم. برای جامعۀ خودمان. این شاید یگانه راه خروج از بن بست و جبر حرص و آز خود محور بین غربی باشد.

*

The Coronavirus COVID-19 Pandemic: The Real Danger is “Agenda ID2020”, publié le 12 mars 2020

لینک متن اصلی :



ترجمۀ حمید محوی

پاریس/8 آوریل 2020