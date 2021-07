شبکه های اجتماعی در افغانستان و جهان

نوشته کریم پوپل

مورخ۲۲ جولای۲۰۲۱



شبکه اجتماعی نمونه از روابط بین افراد و گروهای اجتماعی را گویند. یا یک نهاد اجتماعی است که از مجموعه ای از بازیگران اجتماعی (مانند افراد یا گروپ یا سازمان ها) ، با روابط دوگانه ویا سایر تعاملات اجتماعی بین بازیگران را تشکیل میدهد . در یک تعریف دیگر ساختاری اجتماعی است که از گروه‌هایی (فردی یا سازمانی) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع از وابستگی خاص مانند نظریه ، مفکوره ، تبادلات مالی، روابطه دوستانه، دوستان و خویشاوندان، اطلاع رسانی اخبار و حوادث طبیعی از قبیل آفات امراض وغیره را به هم وصل می نماید. شبکه اجتماعی اینترنتی مبتنی بروب هستند. سرویس آنلاین آند که مردم نظرات، علاقه‌مندی‌ها ی خودرا در یک کلام و محتوا ایجاد و با دوستان و سایرین به اشتراک بگذارند.دیدگاه شبکه اجتماعی مجموعه ای از روش ها را برای تجزیه و تحلیل ساختار تمام نهادهای اجتماعی و همچنین انواع نظریات و طرحهای توضیح شده را ارائه میکند.

در جهان ۷.۷میلیارد نفر زندگی می کنند و ۴.۳۳ میلیارد نفر امروز از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. این ارقام در شروع سال ۲۰۲۱ گرفته شده است که معادل بیش از 55 درصد از کل جمعیت جهان است. این ارقام نشان می دهد که اکنون بیش از ۹ نفر از ۱۰ شرکت کننده اینترنت هر ماه از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند . در حالی که ۵۲۱ میلیون عضو جدید در سال ۲۰۲۱ الی ماه اپریل به شبکه های اجتماعی پیوسته اند. این مساوی است با رشد سالانه ۱۳.۷ در صد ، یا به طور متوسط ​​۱۶.۵ شرکت کننده جدید در هر ثانیه اضافه می گردد. که معمولاً از سن ۱۳ به بالا بیشترین آنها است. آخرین آمار داده شده حاکی از آن است که اکنون تعداد شرکت کننده گان شبکه های اجتماعی در سراسر جهان معادل بیش از ۷۰ درصد از جمعیت واجد شرایط جهانی را تشکیل میدهد. عضو معمولی درهر ماه بیش از ۶رسانه اجتماعی به طور فعال استفاده می کند یا از آنها بازدید می کند و هر روز به طور متوسط ​​نزدیک به ۲.۵ ساعت را با استفاده از رسانه های اجتماعی سپری می کند. انسانهای جهان فرض کنیم روزانه بین ۷ الی۸ ساعت می خوابند ، آخرین آمار نشان می دهد که مردم تقریباً ۱۵ درصد از زندگی بیدار خود را با استفاده از شبکه های اجتماعی می گذرانند. با جمع این ، هر روز دنیا بیش از ده میلیارد ساعت با استفاده از رسانه های اجتماعی می گذرد ، که معادل تقریباً ۱.۲ میلیون سال از زندگی بشر است. شبکه های اجتماعی و تجزیه و تحلیل آنها یک رشته تحصیلاتی ذاتاً میان رشته ای است که از روانشناسی اجتماعی ، جامعه شناسی ، آمار و تئوری نمودار بیرون آمده است.

آمار دقیقی از شبکه های اجتماعی به زبانهای مختلف وجود ندارد . زیرا کشورهای پیشرفته بخصوص چین جاپان امریکا آلمان انگلیس برای بدست آوردن پول و تبلیغات شبکه های زیادی را ساخته اند . ولی توجه زیادی از مردم را انعده شبکه های اجتماعی که به زبان انگلیسی است جلب نموده است . و هر شبکه نیز به وظیفه خاص دارد . تا حال ۲۶ شبکه اجتماعی مشهور است که میلیاردها انسان را روزانه مصروف ساخته است . گویند تنها در زبان دری فارسی بیش از ۳۰ شبکه اجتماعی فعال وجود دارد. که این شبکه ها به سطح کشور وجهانی است. مثلا فیس بوک به زبان فارسی و دری جهانی است ولی فیس نما و ایمو تنها در ایران مروج است. فیس بوک ماهانه۲.۷میلیارد کاربر فعال دارد و هنوز هم بیشتر در آسیا و استرلیا در حال رشد است. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که این شبکه اجتماعی پیشرو در ۱۵۴ کشور از جمله ۱۶۷ کشورجهان است که (۹۲٪) از ممالک جهان را احتوا می کند.. در سال گذشته درسرزمین های روسیه و کشورهای آسیای میانه شبکه هم مانند فیس بوک بنام VKontakte در آنجا مروج گردید. و شبکه WeChat در چین حاکم سایر شبکه ها میباشد.

اهمیت شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی جز پیشرفت تکنالوجی روز بوده غرض سهولت منحیث یک تخنیک کلیدی در جامعه شناسی ، انسان شناسی ، جغرافیا ،روان شناسی اجتماعی ، جامه شناسی زبان، علوم ارتباط اجتماعی ، دانش و اطلاعات ، مطالعات سازمانی ، اقتصاد و زیست شناسی مدرن هم مانند یک موضوع دلچسپ و دوست داشتنی در زمینه تفکر و مطالعه پدیدار شده است. با بمیان آمدن انترنیت و موبایل شبکه ها گسترش یافته مهارتهای شغلی گسترش یافته است. در شبکه های اجتماعی سهولت ملاقات با انسانهای جهان ، دوستانه داخل شدن به شبکه های اجتماعی ، یکجا شدن به گروپهای هم نظر و شریک شدن چیز مورد نظررا، استفاده رایگان و بازار شغلی و خرید فروش را مساعد ساخته است.مفهوم این شبکه ها در ارتباط بین هم ، ایجاد شبکه و سرویس های دیجتالی ارتباط دارد.

Social Media List

Alist of all social networks worldwide

شبکه های اجتماعی خیلی مشهور

انستوگرام ، فیس بوک ، پینترست، تیوتر ، لینک دیل ، گوگل پلوس ، وایبر، یوتیوپ ، وان، اسکایب ، لاین ،…..، ….، تامبر واتس آپ ، ویب بلاگ و وی چت

احصايیه شبکات اجتماعی سال ۲۰۲۱

احصائیه آمار در مورد پرکاربردترین رسانه های اجتماعی در جهان (فقط براساس اطلاعات رسمی).

احصائیه آمار دقیق استفاده جویان اپ پیامهای فوری در جهان (فقط براساس اطلاعات رسمی Updated statistics about the most used Instant Messaging Apps in the world (only based on official information).

App Registered Users Monthly Active Users Daily Active Users Source WhatsApp n.a. 2.000.000.000 n.a. Facebook Facebook Messenger n.a. 1.300.000.000 n.a. Facebook WeChat n.a. 1.242.000.000 n.a. Tencent QQ n.a. 606.000.000 n.a. Tencent Telegram n.a. 500.000.000 n.a. Telegram Skype n.a. 300.000.000 n.a. MSPowerUser Viber 608.000.000 260.000.000 n.a. Pymnts Line n.a. 86.000.000 n.a. Japan Times Discord n.a. 140.000.000 n.a. Techcrunch

معرفی لیست ۲۸ شبکه اجتماعی دنیا

در زیر ما به معرفی لیست ۲۸ شبکه اجتماعی دنیا می پردازیم. سعی می کنیم به ترتیب از نظر اولویت و مهم بودن لیست شبکه های اجتماعی را معرفی کنیم و برای هر کدام توضیح مختصری خواهیم داد:

فیسبوک



بزرگترین شبکه اجتماعی دنیا با بیش از ۲.۸۵ میلیارد اشتراک کننده فعال در ماه میباشد فیسبوک است. فیسبوک محلی مناسب برای تعامل با دوستان و آشنایان، بیزینس و تجارت و همچنین تبلیغات است. اشتراک گذاری مطالبتان درصفحه تجاری فیسبوک بسیار تاثیر گذار است.مقر فیس بوک یک مجتمع چند ملیتی آمریکایی است که در منلو پارک ، کالیفرنیا مستقر است. این کار توسط مارک زاکربرگ ، به همراه هم اطاقی های محصل در کالج هاروارد مانند ادواردو ساورین ، اندرو مک کالوم ، داستین مسکوویتز و کریس هیوز در ۴ فبروری سال ۲۰۰۴ تاسیس شد .این شرکت با داشتن گوگل ، اپل ، مایکروسافت و آمازون یکی از پنج شرکت بزرگ در تکنالوجی معلوماتی ایالات متحده محسوب می شود.

واتس آپ



واتس آپ یک شبکه اجتماعی مبتنی بر پیام است که الان جزئی از فیسبوک می باشد . این پروگرام توسط شرکت سهامی واتس‌اَپ ساخته شده و مؤسس شرکت و سازندهٔ این برنامه یان کوم است. در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲ میلیارد نفر کاربر فعال داشته است. شاید بعضی ها بگویند که پیام رسان ها شبکه اجتماعی نیستند! اما این غلط است!. واتس آپ در نشر مودل اعلان تصویر نقش دارد.

مسنجر فیسبوک



بخشی از فیسبوک است که برای چت و گفتگو استفاده می شود و تا بحال بیش از ۱.۳ میلیارد نفر کاربر داشته است. مسینجر قبل از فیس بوک وجود داشت . یک پروگرام و زمینه ساز پیام رسانی آمریکایی است که توسط فیس بوک توسعه یافته است. این شرکت در ابتدا به عنوان فیس بوک چات بود و در سال ۲۰۰۸ توسعه یافت و در سال ۲۰۱۰ سرویس پیام رسانی خود را تغییر داد و سپس برنامه های مستقل iOS و Android را در آگوست ۲۰۱۱ ایجاد نموده بعداً ، فیس بوک یک رابط وب سایت جدا گانه (Messenger.com) راه اندازی کرده و عملکرد پیام رسانی را از برنامه اصلی فیس بوک جدا کرده است ، به اشتراک کنندگان اجازه می دهد بدون فیس بوک توسط مسینجر پیام رسانی نمایند .

اعضا می توانند پیام ارسال کنند و عکس ، فیلم ، نشر و ادکیت بزنند ، صدا و فایل را رد و بدل کنند و همچنین در برابر پیام های سایر کاربران عکس العمل نشان دهند و با زباتها ارتباط برقرار کنند. این سرویس همچنین دارنده تماس صوتی و تصویری میباشند.

لینکدین



یک شبکه اجتماعی تجاری و شغلی آمریکایی است که از طریق وب سایت‌ها و برنامه‌های موبایل فعالیت می‌کند. این پلتفرم که در ۵ می ۲۰۰۳ راه‌اندازی شد. عمدتاً برای شبکه‌های حرفه‌ای و کار یابی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به جویندگان کار اجازه می‌دهد سی وی خود را به کارفرمایان ارسال کنند.. از دسامبر ۲۰۱۶، این شرکت تابع شرکت مایکروسافت شد. از دسامبر سال ۲۰۲۰، لینکدین دارای ۷۶۰ میلیون عضو از ۱۵۰ کشور میباشد.

این شبکه به اعضا (هم کارگران و هم کارفرمایان) اجازه می‌دهد تا پروفایل‌هایی ایجاد کرده و در شبکهٔ اجتماعی آنلاین که ممکن است نمایانگر روابط حرفه‌ای دنیای واقعی باشد، به یکدیگر متصل شوند. اعضا می‌توانند هر کسی را (خواه عضو موجود باشد یا نه) دعوت کنند تا به یک «اتصال» تبدیل شود. این شرکت در دسامبر سال ۲۰۰۲ توسط رید هافمن و اعضای تیمش تاسیس شد. این شبکه بنیان گذار پی ال و Socialnet.com تأسیس گردید.

گوگل پلوس

گوگل پلوس یکی از سرویس های شرکت گوگل است که شما پس از ایجاد جی میل می توانید از آن بهره ببرید. این شبکه اجتماعی بیش از ۱۰۰ میلیون عضو فعال دارد و بسیار تاثیر گذار بود. متاسفانه این شبکه اجتماعی حذف شده است.

توییتر



توییتر دارای بیش از ۳۳۰ میلیون اشترک کننده است که بیشتر در کشور آمریکا محبوب بوده و اشترک کنندگان می توانند تا ۲۸۰ کرکتر را به همراه عکس و ویدئو توییت کنند. تویتر در ۲۱ مارچ ۲۰۰۶ تاسیس شد. مقر این شبکه اجتمای در سانفراسیسکو کشور امریکا بوده توسط جک دوارسی ، نوح گلس ، بز ستون و ایوان ویلیم تاسیس گردید. این شکت دارای US$13.37 billion (2020) دالرسرمایه است.

اینستاگرام



در ۶ اکتوبر ۲۰۱۰ تاسیس شد. یک شبکه اجتماعی به اشتراک گذاری عکس و فیلم آمریکایی است که توسط کوین سیستروم و مایک کریگر ایجاد شده است. دراپریل ۲۰۱۲ ، فیس بوک این سرویس را با قیمت تقریبی 1 میلیارد دلار پول نقد خریداری کرد این شبکه اجتماعی متکی بر عکس و ویدئو است که مدت نشر آن ۲۴ ساعت بوده پاک میشود. بیش از ۱ ملیارد عضو دارد و در کشور ما افغانستان نیز بسیار محبوبیت دارد.

پینترست



دارای ۴۷۸ ملیون کاربر است. شبکه اجتماعی شناخته شده برای اشتراک‌گذاری تصاویر است که اعضا آن بر اساس علاقهٔ خود به اصطلاح “پین” کنند و سایر اعضا این تصاویر را لایک زده یا در صورت لزوم “ریپین” کنند. اعضا می‌توانند کل تصاویر پین شده به یک بورد خاص متعلق به یک نفر را دنبال کنند. کاربران پینترست از طریق فیس بوک و تیوتر نیز می‌توانند عکس‌های خود را به اشتراک گذاشته و با یکدیگر همکاری داشته باشند. پین‌ترست با سرمایه‌گذاری ۲۷ میلیون دلاری تأسیس شده‌است . این شبکه در سانفرانسسکور بوده توسط پاول اسکیار ، اوان شارپ و بن سلیبرمن ایجاد گردید.

این سایت به‌ تازگی با ایجاد تغییراتی در استراتژی‌های خود، گام بزرگی را در جهت ورود به تجارت الکترونیکی به روش‌های B2C و C2C برداشته است.

سنپ چت



یک برنامه پیام رسان چندرسانه ای آمریکایی است که توسط Snapchat Inc ساخته شده است. یکی از خصوصیات سنپ چات این است که تصاویر و پیام ها معمولاً فقط برای مدت کوتاهی در دسترس اعضا اند. قبل از اینکه برای گیرندگان آنها غیرقابل دسترسی شوند.

سنپ چات توسط ایوان اشپیگل ، بابی مورفی و رگی براون محصلین سابق دانشگاه استنفورد ایجاد شد. از دسامبر سال ۲۰۲۰ ، سنپ چات روزانه ۲۶۵ میلیون کاربر فعال داشت. روزانه بیش از چهار میلیارد اسنپ ارسال می شود. این شبکه در میان نسل های جوان ، به خصوص در سنین زیر ۱۶ سال محبوبیت دارد.

نکس دور



یک شبکه اجتماعی است که در آن همسایگان همدیگر را از رویدادهای درون محله باخبر می کنند. در آمریکا بیش از ۱۵۰.۰۰۰ محله در این شبکه اجتماعی پروفایل دارند. یک سرویس شبکه اجتماعی محلی برای محلات است. این شرکت در سال ۲۰۰۸ تاسیس شد مرکز آن در سانفرانسیسکو ، کالیفرنیا مستقر است. در حال حاضر در ۱۱ کشور موجود است. کاربران Nextdoor لازم است نام و آدرس واقعی خود را به وب سایت ارسال کنند. پست های ارسال شده به وب سایت فقط برای اعضای بعدی که در همان محله زندگی می کنند در دسترس است.

پرودکت هانت



پروداکت هانت یا تولید کننده یک ویبسایت آمریکایی برای به اشتراک گذاری و کشف محصولات جدید است. توسط رایان هوور در نوامبر ۲۰۱۳ تاسیس شد.. در آن محصولات کلیه شرکت ها قرار داده می شوند و اعضا به نسبت کیفیت و تجربه استفاده خود به آنها رای می دهند. دفتر مرکزی شرکت در سانفرانسیسکو است.

آنجل لیست



یک شبکه اجتماعی است که توسط سرمایه گذاران و راه اندازی شده است. این سایت هزاران نفر از سرمایه گذاران را به عنوان عضو ثبت نام کرده است.

یوتیوب (YouTube)



یوتیوب در ۱۴ فبروری ۲۰۰۵توسط جاوید کریم ، ستیف چین و چات هویری ایجاد شد . او بزرگ‌ترین سایت شبکه اجتماعی به اشتراک‌گذاری ویدیو در جهان است که امکان آپلود و به اشتراک ‌گذاری ویدئو، مشاهده آن‌ها، نظر دادن در مورد آن‌ها و لایک کردن آن‌ها را برای اعضا فراهم می‌آورد.روزانه یک میلیارد عضو دارد. این شبکه اجتماعی در سراسر جهان قابل دسترس است و حتی اعضا را قادر می‌سازد تا در یوتیوب کانال ایجاد کنند و در آن همه ویدئوهای شخصی خود را برای نشان دادن به دوستان و دنبال کنندگان خود آپلود نمایند.

فلیکر (Flickr)

فلیکر یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های اشتراک گذاری تصویر و ویدئو، خدمات وب و جوامع آنلاین است که توسط شرکت ludicorp در سال ۲۰۰۴ ایجاد شد و درسال ۲۰۰۵ توسط یاهو خریداری شد. این سایت به مرور به یک شبکه اجتماعی مبتنی بر عکس تبدیل شده است. فلیکر تا به حال در مجموع ۱۰۰ میلیون عضو ثابت و ۱۱۲ میلیون بازدید ماهانه فعال دارد.

تیک تاک (TikTok)

تیک تاک این روزها در بین نوجوانان بسیار پرطرفدار شده است. اگر شما زیر ۱۶ سال هستید، پس جای شما اینجاست.تیک توک یک پروگرام ویدئویی اجتماعی است که به اشتراک‌گذاری ویدئوها را برای کاربران میسر می‌سازد. استیکرها، فیلترها و خواص واقعی زیادی در آن وجود دارد که می‌توانید به ویدئوهای خود اضافه کنید. این برنامه از نظر تعداد دانلود در سال ۲۰۱۸ در رتبه چهارم قرار گرفت.

تیک تاک در حال حاضر در چین به عنوان Douyin شناخته می‌شود که به معنای ” صدای لرزان” است. هم برای سیستم iOS و هم اندروید در دسترس است و برای ساخت موزیک ویدئوهای بین ۳ تا ۱۵ ثانیه استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از آن برای ساخت ویدئوهای کوتاه بین ۳ تا ۶۰ ثانیه استفاده کرد.

مای اسپیس (Myspace)

این یک سایت شبکه اجتماعی متمرکز بر موسیقی است که شبکه‌ای تعاملی ، دوستانه و ارسال شده توسط عضو را فراهم می‌آورد که وبلاگ‌ها ، گروه‌ها ، پروفایل‌های شخصی ، تصاویر ، فیلم‌ها و غیره نیز ارائه می‌دهد. تعداد اشترک کنندگان فعال در هر ماه: تقریباً ۲۰ میلیون نفرمیبشد.

تگد (Tagged)



این یکی از سایت‌های رسانه اجتماعی عالی برای دوستی و دوست‌یابی است که در سال ۲۰۱۱ پلتفرم شبکه اجتماعی دیگری به نام hi5 را اتخاذ کرد. این سرویس به شما این امکان را می‌دهد تا از طریق بازی‌ها، مرور کردن پروفایل‌ها، علایق مشترک و غیره با دیگران ارتباط برقرار کنید.تعداد کاربران فعال: تقریباً ۲۵ میلیون نفر

کیک استارتر

یک پلت فرم تامین کننده اجتماعی است که مردم می توانند محصولات خود و یا ایده های تولید محصول یا ارائه خدمات را برای تامین بودجه در آن بگذارند. این سایت تقریبا ۱۰ میلیون پشتیبان و سرمایه گذار دارد.

تامبلر



یک شبکه وبلاگ نویسی با بیش از ۳۵۰ میلیون وبلاگ و بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر است. این شبکه اجتماعی از وب و تلفن موبایل پشتیبانی می کند.

اسکایپ

اسکایپ ، متعلق به مایکروسافت است . یکی از محبوب ترین پلتفرم های شبکه اجتماعی مبتنی بر ارتباطات است. به شما امکان می دهد از طریق تماس صوتی ، تماس ویدیویی (با استفاده از وب کم) و پیام کوتاه با مردم ارتباط برقرار کنید. حتی می توانید تماس های همایش گروهی انجام دهید. و بهترین قسمت این است که تماس های اسکایپ به اسکایپ رایگان است و می تواند برای برقراری ارتباط با هر کسی که در هر نقطه از جهان قرار دارد از طریق اینترنت استفاده شود.تعداد کاربران فعال در ماه: تقریباً ۳۰۰ میلیون کاربر فعال است.

وایبر



این پلت فرم اجتماعی چند زبانه که به بیش از ۳۰ زبان در دسترس است ، به دلیل قابلیت ارسال پیام فوری و پیام صوتی شناخته شده است. همچنین می توانید با استفاده از وایبر عکس و فیلم و پیام صوتی به اشتراک بگذارید. این امکان را برای شما فراهم می کند تا از طریق قابلیتی به نام Viber Out با کاربران غیر وایبر تماس بگیرید.تعداد کاربران فعال در هر ماه: تقریباً ۲۴۹ میلیون میباشد.

VKONTAKTE VK



VKیکی از بزرگترین سیستم عامل های شبکه های اجتماعی در روسیه است و ویژگی های کاملاً مشابهی با فیس بوک دارد.تعداد کاربران فعال در ماه: تقریباً ۱۰۰ میلیون کاربر فعال می باشد.

تلگرام



این شبکه پیام رسانی فوری مشابه WhatsApp است و در بیش از هشت زبان در سراسر سیستم عامل موجود است. با این حال ، تلگرام همیشه با استفاده از سیستم عامل خود بیشتر روی حریم خصوصی و امنیت پیام هایی که از طریق اینترنت ارسال می کنید تمرکز کرده است. بنابراین ، شما را قادر می سازد پیام هایی را رمزگذاری شده و خود تخریبی ارسال کنید. این ویژگی رمزگذاری فقط برای WhatsApp در دسترس قرار گرفته است ، در حالی که تلگرام همیشه آن را ارائه داده است. تعداد کاربران فعال در هر ماه: ۱۰۰ میلیون است.

گب



یک شبکه اجتماعی تبلیغاتی است که به کاربران اجاره می دهد مطالب را با محدودیت ۳۰۰ کاراکتری بنویسند که به گب معروف اند. این شبکه اجتماعی بیش از ۲۰۰ هزار کاربر فعال دارد

وی کی



vk یا وی کی یک سرویس شبکه اجتماعی محبوب در سراسر جهان است که توسط پاول دوروف سازنده تلگرام بنیانگذاری شده است و برای کاربران خود این امکان را فراهم می سازد تا در هر زمان و مکان از طریق ارسال پیام های متنی و اشتراک گذاری خبرهای مختلف , با یکدیگر در ارتباط باشند. با نصب اپلیکیشن وی کی می توانید پیام های متنی را برای دوستان و خانواده تان ارسال کنید , فایل های رسانه ای را با یکدیگر به اشتراک بگذارید , ویدئوها و اتفاقات زنده را مشاهده کنید , موسیقی های مختلف را گوش دهید و هنرمندان و افراد با استعداد را کشف نمایید. همچنین در این نرم افزار , همانند انستوگرام قابلیت استوری گنجانده شده است که با بهره گیری از آن می توانید استوری های خود را با دیگر افراد به اشتراک بگذارید و یا استوری های دیگران را تماشا کنید . دارای ۴۰۰ میلیون کاربر است. در ویکی اکثرا دانشمندان کار بر است.



ردیت



یک شبکه اجتماعی با بیش از ۵۰۰ میلیون بازدید ماهانه است. پست های متنی و یا لینک مستقیم می تواند در سایت به اشتراک گذاشته شود و توسط اعضا برای تعیین محبوبیت رای داده شود.

ایتی نوس



iTunes دارای یک خاصیت فوق العاده جالب است که موجب صرفه جویی در صدها ایده جدید وبلاگ می شود. آیتونس سافت وردی است که یک نام آشنا برای کاربران اپل است. این ابزار به دارندگان دیوایس های اپلی نظیر آیفون و آی پت کمک می کند تا بتوانند رسانه ها و مدیای خود را بهتر مدیریت کنند.



استامبلوپون



یک شبکه اجتماعی محتوا محور برای کاربران است که پس از عضویت براحتی می توانید نوار ابزار آن را روی مرورگر نصب کرده و همه جا از آن استفاده کنید.

فوراسکوار



یک شبکه اجتماعی بر پایه معرفی مشاغل با امکان اشتراک گذاری تجربه خرید و استفاده از خدمات مشاغل توسط اعضا است که در خارج از افغانستان بسیار اشترک کننده داشته و بسیار در حال رشد است.

شبکه های اجتماعی در افغانستان

طی ۲۰ سال که انترنیت در کشور حضور پیدا نموده مردم افغانستان از طریق کمپیوتر و مبایل از شبکه های اجتماعی استفاده می نمایند. در افغانستان حدود ۹.۷ میلیون نفر از انترنیت استفاده می کنند. حدود ۱۷ فیصد مردم که ۴ میلیون میشود از شبکه های اجتماعی استفاده می نمایند .در افغانستان مردم از فیس بوک ، تویتر، انستوگرام ، پنترست ، یوتوب ، واتساب استفاده اعظمی می نمایند. گویند وزارت مخابرات میخواهد فلترینگ را در واتساب اجرا کند. محبوب ترین صفحه فیسبوک در افغانستان، صفحه دکتر عبدالله عبدالله، چهره مطرح سیاسی است که دارای بیش از 5 میلیون دنبال کننده است. صفحه دومی که بیشترین دنبال کننده را دارد، صفحه «afghanistn my passion» است که بیش از 4.5 میلیون دنبال کننده دارد که مطالبی حاوی معرفی زیبایی‌های کشور افغانستان دارد.



در رسم بالا جفرافیا ۵ شبکه اجتماعی



تاریخچه شبکه های اجتماعی

آغاز شبکه های اجتماعی پس از تکامل شبکه های مخابراتی بی سیم و سیمدار آغاز می گردد. با رشد و تکامل مخابراتی تصویر نیز روی صفحه کمپوتر و تلویزون پدیدار گردیده تا انکه مخابرات از صفحه نظامی به مردم تعلق میگیرد. یعنی از سال ۱۸۰۰ الی ۱۹۹۰ مخابرات و شبکه های مخابراتی مربوط نظامی بوده مردم به آن چندان دسترسی نداشتند. شبکه های اجتماعی پله های زینه لایتنهای است که انسان ها را بهم نزدیک ساخته هدف مشترک را پیش می برند..

.. در سال ۱۸۴۴ ، ساموئل مورس با ارسال تلگراف از واشنگتن دی سی به بالتیمور ارتباطات را از راه دور کم نمود.

در اواخر دهه ۱۸۹۰ ، امیل دورکیم و فردیناند تونیس ایده شبکه های اجتماعی را در نظریه ها و تحقیقات خود درباره گروه های اجتماعی پیش بینی کردند. Tnnies استدلال کرد که گروه های اجتماعی می توانند به عنوان روابط اجتماعی شخصی و مستقیم وجود داشته باشند که یا افرادی را که دارای ارزش ها و اعتقادات مشترک هستند.

تحولات عمده در این زمینه را می توان در دهه ‍۱۹۳۰ توسط چندین گروه در روانشناسی ، انسان شناسی و ریاضیات که به طور مستقل کار می نمودند ، مشاهده کرد. شبکه های اجتماعی، اصطلاحی است که برای نخستین بار در سال ۱۹۵۴ توسط جان بارنز که در حوزه‌ی انسان شناسی اجتماعی فعالیت می‌کرد، ابداع شد.او تحقیقی در مورد گروه‌های اجتماعی در بخشی از ناوری انجام می‌داد و اصطلاح شبکه اجتماعی را در آن تحقیق برای توصیف رابطه بین انسانها و تحلیل مکانیزم‌های ارتباطی و خصوصاً تصمیم گیری آنها به کار برد.

جالب است بدانید شبکه‌های اجتماعی عمر زیادی ندارند و حدود ۲۵ سال پیش خط و خبری نبود تا اینکه سیستم بنام Bulletin Board System توسط وارد کریستین و رندی سوز به عنوان پایگاهی برای ملاقات آنلاین و به اشتراک‌ گذاری اطلاعات راه‌‌ اندازی شد. این شبکه که به اختصار به نام BBS از آن یاد می‌شد اولین انجمن مجازی در زمان اینترنت دایل‌آپ به حساب می‌آمد. شبکه BBS محدودیت‌های زیادی داشت اما باز هم این محدویت‌ها جلوی محبوبیت آن را نگرفت و در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی شاهد رشد و گسترش BBS بودیم.

سرویس CompuServe نیز در دهه ۷۰ میلادی با اهداف تجاری راه‌ اندازی شد و در دهه ۸۰ شاهد محبوبیت این سرویس بودیم. اعضای CompuServe قادر بودند تا فایل‌ها، اخبار و رویدادها را با یکدیگر به‌ اشتراک بگذارند. این سرویس محدویت‌های خاصی داشت و کاربران حتی قادر نبودند به یکدیگر یک ایمیل ساده بنویسند اما باز هم راه را برای حضور بیشتر اینترنت در میان کاربران باز کرد.

در سال 1971 اولین ارسال ایمیل از طریق دو طرفه که در کنار یکدیگر بودند انجام شد. این کار توسط ری تاملینسون انجام شد. در سال ۱۹۷۷ این کمپنی رسانه (AIM) را راه اندازی کرد که مخفف Instant ) Massage ( AOL است. در این پروگرام سافت ورد اعضا می توانستند پیام هایشان را برای هم ارسال کنند در اتاق های چت نیز امکان چت گروهی برای کاربران وجود داشت.

بعداً ، در سال 1978 ، BBS (سیستم تابلوی اعلانات) از طریق خطوط تلفنی با سایر کاربران مبادله شد. همچنین ، اولین نسخه های مرورگرهای اینترنت در همان سال از طریق بستر Usenet به اعضا توزیع شد.

در سال ۱۹۸۵ یعنی قبل از شکل گیری اینترنت جهانی شرکت کومودور بر روی کامپیوترهای کومودور ۶۸ و ۱۲۴ خود قابلیتی را با نام کیو لینک ارائه داد. این قابلیت به کاربران این سیستم ها امکان چت چند نفره و به اشتراک گذاری فایل را از طریق اتصال به مودیم فراهم می کرد. در سال ۱۹۹۱ کیو لینک به AOL تغییر نام داد . در اواسط دهه نود و پس از شکل گیری اینترنت جهانی، این شرکت از شرکت های پیشرو اینترنت در آمریکا بود.

چند سال بعد ، در سال ۱۹۹۴ ، برای اولین بار شبکه GeoCities که یکی از اولین شبکه های اجتماعی محسوب می شود ، راه اندازی شد.

یک سال بعد ، در سال ۱۹۹۵ ، TheGlobe.com ایجاد شد. این شبکه اجتماعی این فرصت را برای کاربران خود فراهم کرده است تا با انتشار محتوای خود و تعامل با سایر افرادی که علایق مشابهی دارند ، تجربیات آنلاین خود را شخصی کنند. در همان سال همکلاسی ها ظاهر شدند ، وب سایتی را که به مردم کمک می کرد تا هم صنفی های قبلی خود را پیدا کنند تلاش نمودند.

دو سال بعد زمان پروگرام SixDegrees فرا رسید. فضایی که برخی محققان آن را اولین شبکه اجتماعی می دانند. یا حداقل تعریفی که تعریف شبکه های اجتماعی را به بهترین شکل منعکس می کند. در واقع ، SixDegrees امکان ایجاد پروفایل شخصی ، دعوت از دوستان یا بازدید از پروفایل سایر کاربران را فراهم کرده است. با این حال ، همه این شبکه های اجتماعی در دوره ای که تحت رهبری مانند یاهو یا کلید های جستجو مانند آلتاویستا بود ، به فضاهای مهم در اینترنت تبدیل نشده بودند.

در سال ۱۹۹۷ مسنجر برای اولین بار راه اندازی شد. برنامه پیام رسانی فوری که توسط Microsoft Windows ایجاد شده بود و با آن اعضا می توانستن ابتدایی ترین سرویس های چت و لیست تماس را پیدا کنند. قابل یاد آوری است که اکتشاف یافته این شبکه اجتماعی در حال حاضر ، سرویس پیام رسانی فوری WhatsApp است.

پس از آن در ۱۹۹۷ نخستین سایت شبکه اجتماعی اینترنتی به آدرس SixDegrees.com راه‌اندازی شد. این سایت به شرکت کننده گان خود اجازه ایجاد پروفایل داد تا آنها بتوانند لیستی از دوستانشان ایجاد کنند. البته این سایت در آن موفق نشد و بعد از سه سال متوقف شد.

یاهو مسنجر با نام اولیه یاهو پیجر برای اولین بار در سال ۱۹۹۸ توسط یاهو معرفی شد. با داشتن حساب کاربری یا همان ایمیل یاهو، امکان ورود به این مسنجر را میداد. در یاهو مسنجر نیز مانند AOL چت روم ها، امکان چت گروهی را فراهم می کردند.

گوگل تالک یا جی تالک نام سرویس پیام رسانی بود که توسط گوگل ارائه شده بود بسیار دیرتر از یاهو ارائه شد و نتوانست همچون یاهو مسنجر موفق باشد..

مای اسپیش ، آی ام و مسنجر MSN دیگر سرویس های پیام رسان ایجاد گردید که امکانات تماس مردم را بیشتر ساخت.

با اختراع موبایل سافت ورد های پیام رسانی چون یاهو مسنجر و یا جی تالک که برای ویندوز طراحی شده بودند و یا تحت وب ارائه می شدند جای خود را به اپلیکیشن های پیام رسان در بستر اندرویید و یا آی. او. اس دادند.

بعد از آن، انفجار تجارت در وب سایت‌ها، در سال ۲۰۰۲ شبکه‌های اجتماعی بنام فرنداستر (Friendster)، اورکات (Orkut) و لینکداین (LinkedIn)) ایجاد شد و باعث شکوفایی وب سایت‌های شبکه‌های اجتماعی در اینترنیت گردید.

یک سال بعد ، در سال ۲۰۰۳ ، شبکه اجتماعی تکامل یافته بنام فضای من یا MySpace ایجاد شد که تا حال فعال است. در ابتدا روی موسیقی متمرکز بود ولی حالا اعضا می توانند از پروفایل های شخصی گرفته تا ریکوست ، عکس ، نظر یا دنبال کننده را مدیریت کند . درایالات متحده ، بسیاری از گروههای موسیقی برای اشتراک گذاشتن کارهای خود از My Space استفاده می کردند و مستقیم و دوامدار با طرفداران خود در تماس بودند. این شبکه اجتماعی خیلی زود فهمید که فرصت های خوبی در این زمینه دارد و با تشویق این روش ها فضایی را در اختیار هنرمندان قرار داد که بتوانندسرویس های موزیک را تبلیغ نماید.

در سال ۲۰۰۴، سایت های شبکه اجتماعی فرنداستر با ۷ میلیون کاربر و مای اسپیس با ۲ میلیون کاربر صاحب بیشترین اشتراک کننده در این حوزه بودند. در همین سال سایت شبکه اجتماعی فیس بوک توسط مارک زوکربرگ در لیلیه پوهنتون هارواد راه اندازی شد.

سال ۲۰۰۶، سال گسترش روز افزون کاربران و بازدیدکنندگان وب سایت‌های شبکه‌های اجتماعی بود. در این سال دسترسی عمومی مردم به فیس بوک آزاد شد. زیرا در دو سال قبل، این سایت تنها در دانشگاه هارواد استفاده می‌شد، همچنین توییتر نیز در این سال پا به عرصه وب سایت های اجتماعی گذاشت.

واتس اپ در سال ۲۰۰۹ عرضه شد و به سرعت رشد پیدا کرد به طوری که هم اکنون از لحاظ تعداد کاربر در رتبه نخست اپلیکیشن های پیام رسان قرار می گیرد.

در سال ۲۰۱۰ اسکایپ نیز توسط کمپنی مایکروسافت ارائه در موبایل جا داده شد. لازم به ذکر است اسکایپ قبل از این و در سال ۲۰۰۳ به عنوان یک سافت ورد پیام رسان به خصوص در زمینه تماس تصویری و کنفرانس های ویدئویی جای خود را باز کرده بود. اما دراین سالکه توسط شرکت مایکروسافت خریداری شده در موبایل عرضه شد و هم اکنون نیز از جمله پیام رسان های محبوب در جهان است.

وایبر، تلگرام، لاین ، وی چت از دیگر اپ های پیام رسان پرطرفدار در دنیا هستند. هم اکنون اپلیکیشن های پیام رسان بسیاری وجود دارند و توسعه یافته اند. پر طرفدار ترین پیام رسان در افغانستان بترتیب فیس بوک سنب چت یوتیوب و وایبر است.

اولین ویبساید حرفوی



اشتراک کنندگان اینترنت د رسال ۱۹۹۵ توانستند اولین ویبسایت‌ حرفوی را تجربه کنند. در آن زمان سرویس هاستینگ جیو ستیز توسط Beverly Hills Internet راه ‌اندازی شد، این سرویس به استفاده کنندگان اینترنت امکاناتی را برای ساخت ویبسایت عرضه می‌کرد..

حضور وبسایت‌های حرفه‌ای در میان مشترکین مراجعه به اینترنت را بیشتر کرد تا اینکه شاهد سرویس SixDegrees در سال ۱۹۹۷ بودیم، این سرویس به اشتراک کنندگان اجازه می‌داد تا برای خود پروفایل ایجاد کنند و دوستان خود را در قالب یک فهرست به این پروفایل اضافه نمایند، با این امکان خاص سرویس SixDegrees .توانست به چیزی حدود ۱ میلیون کاربر دست پیدا کند.

صادقانه باید اعتراف کرد سرویس‌هایی که AOL در اختیار کاربران قرار می‌داد راه را برای ظهور شبکه‌های اجتماعی هموار کرد. کاربران به لطف این سرویس‌ها انجمن‌‌های مختلفی راه‌اندازی کردند، در این انجمن‌ها امکان جستجوی محتوا و پروفایل اعضا میسر شده بود تا کاربران تعامل راحت تری از جمع شدن دور هم در صفحه مجازی داشته باشند.

یکی از مهمترین ایده‌های شبکه‌های اجتماعی جمع کردن افراد در کنار یکدیگر در فضای مجازی است، این افکار را در سال ۱۹۹۵ در قالب در ویبسایت Classmates.com راه‌اندازی شد. به لطف این سرویس اشترک کنندگان قادر بودند تا دوستان قدیمی خود در دوران تحصیل را پیدا کنند. چنین برجستگی باعث شد تا Classmates به سرعت محبوبیت زیادی پیدا کند و حتی امروز نیز این سرویس چیزی حدود ۵۷ میلیون کاربر دارد.

شبکه همفکران دوستیار

در سال ۲۰۰۲ شبکه اجتماعی Friendster راه‌اندازی شد، این شبکه با هدف جمع‌‌آوری افرادی که علاقه‌های مشابه به یک موضوع داشتند شروع به فعالیت کرد و راه‌های مختلفی را برای پیدا کردن علاقه‌های مشترک پیش روی اشترک کنندگان قرار می‌داد.

این خواص باعث شد Friendster پس از گذشت یک سال به چیزی بیشتر از ۳ میلیون اعضا پیدا کند اما بخت با Friendster یار نبود و مشکلاتی فنی و تصمیم‌های مدیریتی نادرست باعث شد تا این شبکه در شمال آمریکا اشترک کنندگان اش را از دست دهد.

انترنیت

اینترنت سیستم جهانی شبکه های کمپوتری بهم پیوسته است با ایجاد امکان اتصال به شبکه های و دستگاه ها ی مختلف سراسر جهان استفاده می کند. این شبکه ای از شبکه متشکل است ازشبکه های خصوصی ، عمومی ، پوهنتونها ، تجارتی و دولتی با وسعت محلی تا جهانی تشکیل شده است که توسط مجموعه از دستگاهای پیشرفته که متشکل است از تکنالوجی شبکه الکترونیکی ، شبکه بی سیم و شبکه نوری به یکدیگر وصل شده اند. اینترنت خدمات وسیعی در جهت انتقال منابع طبیعی وتولیدی و خدمات اطلاعاتی مانند اسناد مهم بزرگ وکوچک ، متن و پروگرمهای های صوتی و غیر صوتی ، شبکه جهانی وب (WWW) ، نامه الکترونیکی ، تلفن و اشتراک فایل را به سایتها نموده است. ، اینترنت در ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰ ظهور کرد اما تا اوایل دهه ۱۹۹۰ برای عموم مردم قابل مشاهده نبود. امروز بیشر از ۵ ملیارد انسان انترنیت را از کمپیوتر موبایل استفاده می نمایند. انترنیت از کشور امریکا توسط کیبل به قاره ها وصل شده و در قاره دستگاه های نصب شده که توسط ستلایت به یک دیگر انتقال می کند. وهم در سرعت آن کمک می کند.

نمونه از انتقال انترنیت توسط کیبل



ساختمان کیبل که انترنیت توسط آن از یک فاره به قاره دیگر انتقال می کند انواع انترنیت



واکنش کشورهای دیگر در مقابل شبکه های اجتماعی

عمده دلایل فیلترکردن اینترنت در کشورهای مختلف

الف. مسائل سیاسی

* در کشور کانادا به ویژه پس از واقعه ی ۱۱ سپتامبر

*کشور فرانسه در بحث نظارتی با تصویب قانون LSQ

* کشور فرانسه برای مسائل تروریستی

*در کشور آلمان مسدودسازی محتوای سیاسی به وفور دیده می شود. مثلا کاربران نمی توانند به محتوای مقالات و نوشته هایی که به نفی هلوکاست می پردازند دسترسی داشته باشند

*در کشور عربستان سعودی و تایلند بر روی مسائل سیاسی فیلتر دارند.



ب.مسائل اجتماعی

*کشور آمریکا با انتصاب قانونی تحت عنوان “لایحه ی میهن پرستی” کلیه اطلاعات مربوط به اشتراک کنندگان اینترنتی را حتی برای تحقیقات غیر رسمی جمع آوری کند

*کشور فرانسه در مسئله نژادپرستی اساس است

*کشور چین به مواردی مانند خشونت پلیس و درگیری های سیاسی حساس است و فیلترینگ را اعمال می کند .

* کشور اردن بر روی روزنامه ها و مجلات فیلتر دارد

* در کشور هندوستان موارد فیلتر شامل افترا و اتهام، شرط بندی، نژادپرستی و..



ج :مسائل امنیتی

* در کشور آمریکا با استفاده از سانسور افزار

*کشور فرانسه با تصویب قانون Hadopi به شرکتهای خدمات اینترنتی اجازه می دهد اشتراک کننده در صورت غیر قانونی، محتوای دارای حق کپی رایت را از اینترنت دانلود می کنند، از دسترسی به اینترنت محروم سازند .

* در کشور ایتالیا فیلترینگ بر شبکه های تلویزیونی است

*در کشور هندوستان نیز فیلتر بر موارد تروریسم است.

د مسائل اخلاقی

*در کشور آمریکا با تصویب قانون “نزاکت ارتباطات” فیلتر و مسدود ساختن داشته های غیر اخلاقی را مجاز دانسته است و والدین اجازه دارند آنرا قفل نماید.

نخستین فیلترینگ در هواپیمای بوئینگ مدل۲۰۰-۷۶۷ به اجرا در آمده است، به این دلیل که برخی از مسافران در مدت پرواز با ورود به اینترنت از تارنماهای غیراخلاقی استفاده می کردند

* کشور انگلیس بر روی مسئله شهوت انگیز و رسم احساسات جنسی کودکان

* در کشور استرالیا با جلوگیری از دسترسی افراد به محتوای هرزه نویسی کودکان

*عربستان سعودی تارنماهای غیر اخلاقی را بیش از هرچیز دیگر فیلتر می کند

* در امارات اگر در تارنما مطالب یا تصاویر ضد دولتی یا همجنس گرا و یا مغایر با لیست سانسور دولت باشد رد می شود

*در کشور هندوستان فیلتر بر سوء استفاده از کودکان است

*در کشور کره جنوبی شرکت های فراهم کننده اینترنت ملزم به مسدودسازی دسترسی به سایت های غیر اخلاقی و تهدید کننده امنیت ملی هستند.

