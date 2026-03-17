      آیا امریکا درجنگ ایران شکست می خورد !؟     

نوشته ی :اسماعیل فروغی

درست دوهفته ونیم پس ازتهاجم گسترده و بی سابقه ی نظامی امریکا و اسراییل علیه ایران که پس ازجنگ دوم جهانی درنوع خود بی مانند است ، برخلاف پیشبینی ها و توقعات دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو روسای جمهورامریکا واسراییل، جمهوری اسلامی ایران هنوزنتنها سقوط نکرده است ؛بلکه بسیارقوی‌ترو استوارترازپیش ،ازحیثیت واعتبارایران تاریخی – تمدنی حفاظت و پاسداری می نماید .از قرارمعلوم ( نه براساس لاف زنی های پیترهگست وزیرجنگ امریکا که میگوید نود و پنج درصد توانایی موشکی ایران را نابود کرده اند ) ، تاکنون هیچ پایگاه عمده ی نظامی ایران بخصوص سکوهای عمده ی پرتاب راکت ها و شهرک های زیرزمینی موشکی ایران که درعمق هزارمتری زمین درچندین منطقه ویا دردل چندین کوه جاداده شده است، مورد اصابت حتا یک بمب یا راکت امریکایی – اسراییلی قرار نگرفته است .

باساس گزارشهای خبرگزاری های بی طرف ، وضعیت میدانی جنگ بیشتربه سود ایران ارزیابی می شود. قدرت راکتی و پهپادی ایران ـ که همه درداخل کشورتولید می شوند ، قدرت بازدارنده گی ایران درجنگ وقدرت تحمیل هزینه های سنگین وکمرشکن به امریکا و اسراییل را فوق العاده بلند برده است . به حدی که برای امریکا و اسراییل غیرقابل پيش‌بيني بوده است . مطابق تازه ترین ارقام و داده ها ازسوی امریکاییان ، ایالات‌متحده ی امریکا فقط درده روزاول جنگ ، 11,03 میلیارد دالرخسارت وتاوان نظامی را متقبل شده است . و ازاثراصابت موشک های دوربرد ایرانی به پایگاه های نظامی امریکا درمنطقه ( که دربرخی موارد حتا سبب ویرانی کامل پایگاه شده است ) ، تاکنون حدود پنجاه میلیارد دالرخسارت دیده است .

این که کدام عوامل و دلایل به ایران برتری میدانی بخشیده و کدام اقداماتِ موثر نظامی، مصارف وخسارات امریکا رادرجنگ بالا برده است ، درمقاله ی تحلیلی جداگانه ای به آن خواهم پرداخت ؛ اما آنچه به گونه ی فشرده می توان گفت اینست که : با وجود از دست دادن تعداد زیادی ازدانشمندان و رهبران برجسته ی مذهبی ، سیاسی و نظامی ، نقشه های ابتکاری و منحصر به فرد جنگ آوران ایرانی ، هوشیاری فوق العاده ، شجاعت و پایداری بی مانند نظامیان ، انسجام ملی و تعهدات و باورهای تزلزل ناپذیر مذهبی ؛ عناصروعوامل برجسته ی برتری ایران دراین جنگ وتحمیل خسارات جبران ناپذیربرارتش های قوی وقدرتمند امریکا و اسراییل بوده است .

نظامیان وسیاسیون ایران ، اکنون با درک این حقیقت که درمیدان نبرد دست بالاتر دارند ، درخواست های آتش بس و مذاکره را ، نا شنیده گرفته اند .آنان ازمهاجمان می خواهند تا پیش ازهرمذاکره ای کم ازکم این سه شرط شان را بپذیرند. درغیرآن به جنگ همچنان ادامه خواهند داد .

ــ ایرانیان می خواهند امریکاتمام پایگاه های نظامی اش را ازمنطقه ی خلیج فارس وخاورمیانه برچیند .

ــ ایرانیان می خواهند تحریم های ویرانگر چهل وهفت ساله ی امریکا که مردم ایران را ظالمانه با دشواری های بزرگ روبرو کرده است ، همه لغو شوند.

ــ ایران می خواهد امریکا به دلیل حملات ویرانگرانه و وارد کردن چهل وهفت سال خسارات مالی ـ تجاری برایران ، کم ازکم پنجصد میلیارد دالرغرامت جنگی بپردازد .

براساس حقایق میدانی ، اگردولتمداران امریکا ازدرس های تلخ جنگهای ویتنام ، عراق و افغانستان اندکی هم آموخته باشند ؛ و اگرآقای ترامپ و یارانش آرزو داشته باشند تا امریکا را ازباتلاق جنگ ایران بیرون نمایند ، تا دیر نشده است ، باید به این تهاجم شرم آورتاریخی پایان داده وازملت شجاع ایران عذربخواهند .

طوری که دیده می شود ، اظهارات دورازحقیقت و تناقض گویی های اخیر دونالدترامپ ، پیترهگست ، مارک روبیو و سایررهبران امریکا ، مردم امریکا و متحدان نزدیک آن کشور را چنان نگران و مشوش کرده است که دیگراکثراً به دولت امریکا اعتماد نداشته و حمله به ایران را مردود وغیرعادلانه می پندارند.

درست درپی همین اظهارات ضد و نقیص و دروغ های شاخداررهبران امریکا بود که بازارهای جهانی هم به تلاطم افتاده و قیمت نفت در تمام کشورهای جهان به حد بی‌سابقه ای بلند برود . این اظهارات ضد و نقیض ، تمام جهان بخصوص متحدان نزدیک امریکا را نسبت به حقانیت این جنگ و پیروزی امریکا و اسرایيل هم مشکوک و متردد کرده است . دیگر نه هسپانیه ، نه فرانسه و آلمان ، نه انگیس و جاپان ، نه ناروی وفنلاند ، نه کانادا و استراليا و نه متحدان عربی امریکا و اسراییل، هیچکدام به پیروزی یک شبه ی امریکا برایران اسلامی باورنداشته و هرکدام به دلیل ابهام و نگرانی های شان نسبت به صلح جهانی ، پایان سریع این زورآزمایی تاریخی را آرزو دارند.

روزهای آینده به ما نشان می دهد که : آیا رهبران امریکا ، صدای مردم امریکا و متحدان جهانی اش را خواهند شنید یا بازهم بصدای نتنیاهو ومیلیاردران جنگ طلب صهیونیست گوش داده ، به جنگ بی ثمر ادامه خواهند داد .

فروغی ( ماه مارچ سال 2026 )