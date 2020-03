۱۵میلیون کشته و۴/۲ تریلیون دلار: رویترز/ آمادور نویدی

ویروس کرونا حدود ۳۰۰۰ نفر را کشته است. بازارهای مالی را ورشکست کرده است و ۲۴ ساعته و هفت روز هفته پوشش خبری دارد. هر سال ۹ میلیون نفر از گرسنگی می‌میرند، یعنی ۲۵ هزار مرگ و میر در روز. رسانه‌های غربی هرگز این‌را ذکر نمی‌کنند. فرق در چیست؟ ویروس کرونا ثروت‌مندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما مرگ ناشی از گرسنگی هرگز!

پیش‌بینی ضرر و زیان‌های جهانی ناشی از ویروس کرونا ۱۵میلیون کشته و۴/۲ تریلیون دلار

نوشته: رویترز

برگردان: آمادور نویدی

الگوسازی جدید دانشگاه ملی استرالیا(۱) به هفت سناریو از چگونگی شیوع ویروس کرونا (۲) می پردازد که ممکن‌ست ثروت جهان را با شدت‌های ضعیف یا قوی تحت تأثیر قرار دهد.

چهار مورد از هفت سناریوی مورد نظر مطالعه، تأثیراثر گسترش ویروس کرونا را با شدت کم تا زیاد در خارج از چین بررسی نموده است، و سناریوی هفتم به تأثیر جهانی می‌پردازد که در آن هر سال بطور سیال یک بیماری مُسری و همه‌گیر خفیف اتفاق می افتد.

اما حتی در مدل با شدت کم- یا در بهترین حالت سناریوی هفتم، که این مطالعه تصدیق نموده، قطعی نبوده است- پژوهش‌گران و محققان دانشگاه ملی استرالیا ضرر جهانی تولید ناخالط داخلی را ۴/۲ تریلیون دلار و حدود ۱۵ میلیون مرگ و میر تخمین زده اند. آن‌ها مدل خودشان‌را را با الهام از آنفولانزای مُسری هنگ‌کنگ (۳)، یک بیماری که در سال‌های ۱۹۶۸-۱۹۶۹ بروز پیدا کرد، تخمین زده اند که جان یک میلیون نفر از مردم را گرفت.

مدل شدت بالا- مانند آنفولانزای همه گیر اسپانیاست (۴)، که از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰ حدود ۱۷ تا ۵۰ میلیون نفر قربانی گرفت – ضرر تولید ناخالص جهانی توانست به ۹ تریلیون دلار برسد. در این مدل، میزان تلفات مرگ و میر به بیش از ۶۸ میلیون نفر تخمین زده می‌شود.

وارویک مک کیبین، پروفسور اقتصاد دانشگاه ملی استرالیا که یکی از نویسندهگان مقاله است گفت: «سناریوهای ما نشان می‌دهند که حتی یک بیماری مُسری محدود نگاه‌داشته شده می‌تواند در کوتاه مدت بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.»

وی اضافه نمود: «حتی در بهترین سناریو ناشی از تأثیر شدت کم، صدمات و عواقب اقتصادی می‌تواند هنگفت باشد و کشورها نیاز دارند که با یک‌دیگر هم‌کاری داشته باشند تا خسارات بالقوه را تا آن‌جایی‌که ممکن‌ست محدود نمایند.»

هدف از تحقیقات کمک به سیاست‌گذاران است که به تأثیرات ویروس کرونا بعنوان یک بیماری که در حال گسترش است، پاسخ دهند.

مک کیبین گفت: «نیازست که در بهداشت عمومی و توسعه، بویژه در فقیرترین کشورها، سرمایه گذاری بسیار زیادی گردد. اکنون برای تلاش جهت بستن مرزها خیلی دیر شده است، درحالی‌که این مرض در بسیاری از کشورهای دیگر اتفاق افتاده است و یک بیماری مُسری و همه گیر جهانی شروع شده است.»

برگردانده شده از:

«Source«

As the coronavirus spreads, one study predicts that even the best-case scenario is 15 million dead and a $2.4 trillion hit to global GDP

https://news.yahoo.com/coronavirus-spreads-one-study-predicts-101552222.html?utm_source=fark&utm_medium=website&utm_content=link&ICID=ref_fark

Coronavirus study predicts 15 million dead and a $2.4 trillion hit to global GDP

By Reuters

http://www.informationclearinghouse.info/53081.htm

منابع:

(۱)- مدل دانشگاه ملی استرالیا

New modeling from The Australian National University

https://anu.prezly.com/coronavirus-is-highly-uncertain-and-the-costs-could-be-high?asset_type=attachment&asset_id=171409#attachment-171409ttachment-171409

(۲)- ویروس کرونا

COVID-19

(۳)-آنفولانزای همه گیر هنگ‌کنگ

Hong Kong flu pandemic

https://www.britannica.com/event/Hong-Kong-flu-of-1968

(۴)- آنفولانزای همه گیر اسپانیا

Spanish flu pandemic