نویسنده: پِپِه اسکوبار ــ

جنگ جهانی سوم هم‌اکنون به‌شکلی نامتقارن در میدان‌های نبرد نظامی، مالی، و سازمانی در جریان است، و این مبارزه‌ای است میان مرگ و زندگی. در حقیقت، هژمون غربی به جنگ با قوانین بین‌المللی برخاسته است و تنها با «اقدام نظامی فعالانه» می‌توان آن را به‌زانو درآورد.

محور مقاومت نامتقارن در حال جهشی کامل است. این‌ها بازیگرانی دولتی و غیردولتی در صفحه شطرنج جهانی هستند که از حملات نامتقارن برای به‎عقب راندن نظم مبتنی بر مقررات غربی به‌رهبری ایالات متحده استفاده می‌کنند. و پیشتاز آن‌ها جنبش مقاومت انصارالله یمن است.

انصارالله حریفان سرسختی هستند. آنها یک پهپاد ۳۰ میلیون دلاری MQ ـ 9 Reaper را تنها با یک موشک ۱۰ هزار دلاری ساخت خود سرنگون کردند.

آنها اولین نیرو در جنوب جهانی هستند که از موشک‌های ضد کشتی بالستیک علیه کشتی‌های تجاری مرتبط با اسرائیل و یا ناوگانی که حافظ نیروی دریایی ایالات متحده و کشتی‌های تجاری است، استفاده می‌کنند.

می‌توان گفت در عمل، انصارالله درگیر جنگی واقعی با نیروی دریایی آمریکا است

انصارالله یکی از خود‎روهای فوق‌پیشرفتهٔ زیر دریایی ایالات متحده (AUV) ـــ یعنی پهپاد ۳/۱ میلیون دلاری Remus 600 را، که به‌شکل یک اژدر قادر به حمل کلاهک عظیمی از حسگرهای انفجاری است ـــ به‌غنیمت گرفته‌اند.

قدم بعدی: ممکن است مهندسی معکوس و تولید آن در ایران باشد؟ سلاحی که جنوب جهانی مشتاقانه چشم به‌راه ساخت و خرید آن با ارزهایی است که دلار امریکا را دور می‌زند؟

همهٔ موارد فوق ـــ یعنی تکرار روش‌های جنگ دریایی هوشی مین در ویتنام با ترکیب مناسب قرن بیست و یکم ـــ نشان می‎دهد که موقعیت هژمون ممکن است حتی نه در حد ببری کاغذی، بلکه به‌عنوان یک زالوی کاغذی تنزل یابد.

لولا از دید جنوب جهانی سخن می‌گوید

در این تصویر بزرگ ـــ که به نسل‌کشی مداوم و بی‌امان اسرائیل در غزه مرتبط است ـــ یک رهبر واقعی از جنوب جهانی، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور برزیل، وارد عرصه می‎شود.

او با اشاره به اصل مطلب، از جانب برزیل، آمریکای لاتین، آفریقا، بریکس ـ ۱۰، و اکثریت قریب به‌اتفاق جنوب جهانی، تراژدی غزه را به‌درستی نسل‌کشی نامید. لذا جای تعجب نیست که عوامل حامی رژیم صهیونیستی در سراسر شمال جهانی ـــ و همچنین دست‌نشاندگان آن‌ها در جنوب ـــ این‌چنین به‌خشم آمده‌اند.

قصابان نسل‌کش تل آویو، لولا را به‌عنوان عنصر نامطلوب در اسرائیل اعلام کردند. با آن‌که این لولا نبود که بیش از ۲۹۰۰۰ فلسطینی را ـــ که اکثریت قریب به‌اتفاق آنها زن و کودک بودند ـــ به‌قتل رساند. تاریخ نخواهد بخشید: این نسل‎کش‎ها هستند که در نهایت به‎عنوان عناصر نامطلوب از دید کل بشریت شناخته خواهند شد.

آنچه لولا گفت در عمل نشان‌دهندۀ نظرات بریکس ـ ۱۰ بود: شک نیست که این موضوع به‌وضوح قبلاً با مسکو، پکن، تهران. و البته اتحادیهٔ آفریقا هماهنگ شده بود. لولا در آدیس‌آبابا سخنرانی کرد، پایتخت اتیوپی که اکنون یکی از اعضای بریکس ـ ۱۰ است.

انتحاب لحظۀ مناسب برای راستی‌آزمایی ادعا‎ها در مورد غزه توسط رئیس‌جمهور برزیل، هم‌زمان با برگزاری نشست وزرای خارجهٔ گروه بیست در ریودوژانیرو بسیار هوشمندانه بود. با آن‌که تحلیل آنچه که در غزه می‎گذرد، بسیار فراتر از بریکس ـ ۱۰، مورد اجماع اکثریت شرکای غیرغربی گروه بیست می‎شود، هیچ‏کس انتظار یک پیگیری جدی از این گروه متفرق را ندارد، و سرنوشت جنگ با آنچه در میدان می‎گذرد، تعیین می‌شود.

مبارزهٔ یمنی‎ها در حمایت از مردم غزه که آنها را «مردم ما» می‌نامند، موضوع همبستگی انسانی، اخلاقی و مذهبی است ـــ این‌ها اصول اساسی قدرت‎های در حال ظهور «تمدنی» شرقی، چه در امور داخلی و چه در امور بین‌المللی است. این همگرایی میان اصول، اکنون پیوندی مستقیم ـــ در تعمیم به حوزه‌های اخلاقی و معنوی ـــ میان محور مقاومت در غرب آسیا و محور مقاومت اسلاوی در دونباس ایجاد کرده است.

باید به بازۀ زمانی وقایع دقیقاً توجه شود. نیروهای جمهوری خلق دونتسک (DPR) و روسیه دو سال جنگ سخت را در نووروسیا (روسیۀ نو) گذراندند تا به مرحله‌ای برسند که ـــ براساس انبوه واقعیت‏های انباشته در میدان جنگ‎ ـــ مشخص شود «مذاکرات» تنها بر سر شرایط تسلیم کیف خواهد بود.

در مقابل، با نگاهی منصفانه به محور مقاومت در غرب آسیا، می‎بینیم که مبارزه هنوز آغاز نشده و قدرت‎های مستقل (حزب‌الله و ایران) هنوز به‌طور کامل درگیر نشده‌اند.

حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، با ظرافت مشهور خود، اشاره کرده است که در واقع چیزی برای مذاکره در مورد فلسطین وجود ندارد. و اگر بازگشتی به مرزهای گذشته مطرح باشد، این مرزهای سال ۱۹۴۸ خواهد بود. محور مقاومت می‌داند که کل پروژهٔ صهیونیستی، غیرقانونی و غیراخلاقی است. اما این سؤال باقی می‌ماند که چگونه می‌توان آن را در عمل به زباله‌دان تاریخ سپرد؟

سناریوی ـــ کاملاً خوش‌بینانهٔ ـــ احتمالی پیش رو شامل تصرف قلیله، توسط حزب‌الله به‌عنوان گامی در جهت بازپس‌گیری نهایی بلندی‎های جولان اشغالی توسط اسرائیل است. با این حال، این واقعیت باقی است که حتی فلسطین متحد نیز توانایی نظامی برای تسخیر مجدد سرزمین‎های ربوده شدۀ فلسطینی را ندارد.

بنابراین، سؤالاتی که برای اکثریت قاطع جنوب جهانی که در کنار لولا قرار دارند مطرح می‌شود ممکن است این باشد: چه کسی به جز انصارالله، حزب‌الله، حشدالشعبی، در مبارزه برای فلسطین به محور مقاومت نامتقارن خواهند پیوست؟ چه کسی حاضر است به سرزمین مقدس بیاید و فدا شود؟ (به‌هرحال، در دونباس، فقط روس‌ها و روس‌زبانان هستند که برای سرزمین‏های تاریخی روسیه تا پای جان می‌جنگند)

و این امر ما را به سمت مسیر آخر بازی می‌رساند: تنها یک عملیات نظامی ویژه (SMO) در غرب آسیا پایان تلخ تراژدی فلسطین را رقم خواهد زد. ترجمانی از آنچه در سراسر محور مقاومت اسلاوها می‌گذرد: «کسانی که از مذاکره با لاوروف امتناع می‌ورزند، با شویگو طرف خواهند بود.»

فهرست غذا، و میهمانان گرد میز

تونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ نومحافظه‌کاری که ماسک ضخیم خود را از چهره برداشت، با تعریفش از «نظم بین‎المللی مبتنی بر مقررات»، خود را لو داد: «اگر جزو میهمانان دور میز نیستید، جایتان در لیست غذاست.»

با پیروی از منطق هژمونیک خود او، واضح است که روسیه و ایالات متحده/ناتو میهمانان دور میز هستند، در حالی که اوکراین در فهرست غذاها است. دریای سرخ چطور؟ واضح است حوثی‌هایی که از فلسطین در برابر ایالات متحده، بریتانیا، واسرائیل دفاع می‌کنند میهمان دور میزهستند، در‎ حالی که دست‎نشاندگان غربی که از اسرائیل در مسیر‌های دریایی حمایت می‌کنند به‌وضوح در فهرست غذا قرار دارند.

و مسأله اینجاست: هژمون ـــ یا به تعبیر محققان چینی، «صلیبیون» ـــ قدرت انتخاب دعوت‌شدگان به دور میز را از کف داده است. دلیل اصلی سقوط این اقتدار تشکیل جلسات جدی بین‌المللی است که با حمایت و مشارکت راهبردی روسیه و چین طی دو سال گذشته، از زمان شروع عملیات ویژه، تشکیل می‌شود. همه‌چیز ناشی از برنامه‌ریزی مرحله‏ای است، که اهداف بلندمدت آن‌ها به‌وضوح تعیین شده است.

کاری که تنها از دولت‎های تمدنی برمی‎آید ـــ و نه از کازینوهای نئولیبرال زرسالار.

مذاکره با هژمون غیرممکن است، زیرا خود هژمون مانع آن است (به سنگ‌اندازی پیاپی در تصویب قطعنامه‌های آتش‌بس در سازمان ملل نگاه کنید). به‌علاوه، هژمون در استفادۀ ابزاری از نخبگان فرمان‌بردار خود در سراسر کشور‎های جنوب جهانی، از طریق تهدید یا سازش، ید طولایی دارد: واکنش هیستریک رسانه‎های جریان اصلی برزیل به موضع لولا در مورد غزه را ببینید.

دو سال پس از شروع عملیات ویژه، آنچه روسیه به جنوب جهانی نشان می‌دهد این است که تنها راه برای درس دادن به هژمون، جنگی تمام‎عیار یا درگیری «فنی ـ نظامی» است.

مشکل این است که هیچ دولت ـ ملتی را نمی‌توان با ابرقدرت نظامی روسیه، که دسترسی به سلاح هسته‌ای و مافوق صوت داشته و ۵/۷ درصد بودجهٔ دولت مختص تولیدات نظامی است، مقایسه کرد. تا زمانی که نخبگان هژمون به خود نیایند ـــ ‎امری که ممکن است هرگز اتفاق نیفتد ـــ روسیه در موضع جنگ دائمی باقی خواهد ماند.

در همین حال، محور مقاومت غرب آسیا، روز به‌روز در حال مشاهده و یادگیری است. مهم است به‌خاطر داشته باشیم که برای همهٔ جنبش‌های مقاومت در سراسر جنوب جهانی ـــ و این برای مثال شامل مبارزۀ غرب آفریقا علیه استعمار نوی فرانسه نیز می‌شود ـــ خطوط گسل ژئوپلیتیکی نمی‌تواند از این واضح‌تر باشد.

مسأله رویارویی جمعی غرب در مقابل اسلام، غرب جمعی در مقابل روسیه؛ و دیر ‎یا‎ زود بخش قابل‌توجهی از غرب، حتی به‌اکراه، در مقابل چین است.

واقعیت این است که هم‎اکنون نیز جهان درگیر یک جنگ تمدنی و بر‎ سر بقا است. در این موقعیت حساس، ما بر سر یک دوراهی قرار گرفته‎ایم: حرکت به سمت یک «اقدام نظامی تمام‌عیار»، یا جنگ‎های ترکیبی متعدد در عرض‌های جغرافیایی گوناگون.

لذا این برعهدۀ محور نامتقارن مقاومت است که با خونسردی، آرامی، و یک‌پارچه، راهروها، گذرگاه‌ها و مسیرهای زیرزمینی را ایجاد کند که قادر باشد نظم بین‌المللی تک‌قطبی و مبتنی بر مقررات تحت رهبری ایالات متحده را تضعیف و واژگون کند.

منبع: کریدل، ۲۳ فوریه ۲۰۲۴

https://english.۱۰mehr.com/the ـ axis ـ of ـ asymmetry ـ takes ـ on ـ the ـ rules ـ based ـ order/