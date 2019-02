   لیلا خالد زن مبارز وفداکار فلسطین

لیلا خالد( زاد روز9 اپریل ۱۹۴۴-) عضو شورای مرکزی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین ،عضو فعلی شورای ملی فلسطین و عضونهاد قانون گذاری سازمان آزادی بخش فلسطین است.

او درشهر ساحلی «حیفا به دنیا آمد. شهری که پس ازجنگ جهانی دوم توسط سازمان ملل به اسراییل داده شد.

خانواده لیلا در پی جنگ وارده از این اتفاق، پدر لیلا را که در حیفا مشغول فعالیت های سیاسی بود، ترک کردند و به یک کمپ پناهندگان درلبنان فرار کردند. لیلا درسن ۱۵ سالگی مصمم شد تا مبارزه مسلحانه را در پیش بگیرد و به جنبش بپیوندد. به جنبشی که بعدها به «جبهه مردمی برای آزادسازی فلسطین تبدیل» شد.

کارنامه های پیکارلیلا خالد زن مبارز، ثبت دردل تاریخ جهان است. هرچه که توانسته ایثارکرده و با وجود فشارها وسختی هایی که درخلال اشغال و آواره گی شاهد آن بوده هر روزدرس مبارزه وپیروزی به همه داده وبا مبارزه خود که بیش ازنیم سده گذشته،ادامه داده است.

تا به امروزبه خاطر ملت خود درجبهه های مقدم به پیش تاخته با انفجار جسم خود درجنگ دشمن همه چیزخود را ایثار کرده بود.

لیلا خالد باچهره معصومانه پیچیده دردستمال سربه نماد مقاومت ملت بدل شده بود. او نمی خواست که ذلیلانه تحت اشغال زنده گی کند وچه زود لیلای جوان به ستاره نشرات جهان بدل شده بود.نخستین باری که نام “لیلا” عالمگیرشد،در 29 اگست سال 1969،لیلا خالد عضو ازگروهی بود که هوا پیمای بوینگ 707پرواز 840 تی دبلیوای که در مسیر روم به آتن به پرواز بود،آنرا ربورد و به دمشق فرود آورد.

در طول این پرواز،خلبان هوا پیما را مجبور کرد که از فراز حیفا بگذرد تا خالد بتواند محل تولدش را (که اجازه نداشت به آنجا بازگردد) را ببیند.

دراین نمایش شوروعشق، مرگ وفداکاری ،دریک تغییرمسیربه دستورلیلا،هواپیماازآسمان اسراییل و از فراز آن می گذشت.

لیلا وبقیه مبارزان چه لحظات را می گذراندند. وقتی هواپیما از روی شهرعبورمی کرد شهری که اجازه نداشت پا برخاکش گذارند. شهری که زادگاه او واجداد او بود؛ اما دراشغال بود و آواره گان فلسطینی که به وسیله ارتش اشغا لگراسراییل آواره شده بودند نه تنها خودشان، بلکه جسد شان هم اجازه باز گشت به فلسطین را نداشتند. اعضای تیم هواپیما ربا تصورمی کردند که اسحاق رابین که آن موقع سفیراسراییل درامریکا بود دراین هواپیمااست. درپایان هواپیما ربایی عملیات آزاد سازی مسافران، بدون کوچکترین اذیت وآزاری به مسافران به انجام رسید.

لیلا پس ازاین عملیات برای مخفی‌سازی هویتش تحت چند عمل جراحی پلاستیک قرارگرفت.سال پس لیلا خالد به همراه پاتریک آرگولو مبارز نیکاراگوایی دریک عملیات هواپیما ربایی دیگر شرکت کرد.دراین عملیات قراربود بگونه همزمان چهار هواپیما ربوده شوند. تا دولت اسراییل تحت فشارقرار گیرد و زندانیان دربند فلسطینی را آزاد کند.

مشکل ترین مرحله عملیات یعنی ربودن هواپیمای شرکت اسراییلی “ال عال” درمسیرامستردام به نیویارک، برعهده لیلا گذاشته شد. در این اقدام، او ویک رفیق دیگر تلاش کردند تا کابین خلبان هواپیمای اِل عال را که از آمستردام بلند شده بود، تصرف کنند. لیلا با دندان ضامن نارنجک را کشید و به خلبان دستور داد. تا مجال ورود بدهد. اما یک اسراییلی، همرزم او را با گلوله کشت و درنهایت موفق شد لیلا را از ناحیه سرمضروب و بیهوش کند.

لیلا پس ازآن گفت:وقتی بیدار شدم طناب پیچ شده و کتک خورده بودم.مسافران داشتند

فریاد می کشیدند. صدای جیغ زنِ را شنیدم که می گفت خون ریزی را بس کنید. اما ما یک دستورالعمل به شدت سخت گیر ازطرف سازمان”جبهه آزادیبخش داشتیم که مسافران نباید آسیب ببینند. تنها از خودتان دفاع کنید.من نمی خواستم هواپیما را منفجر کنم. این نارنجک فقط برای تهدید بود.

یکی از آنها پس از آزاد کردن تمامی مسافران درفرودگاه قاهره منفجرشد و ۲ هواپیمای دیگربه صحرایی دورافتاده دراردن برده شدند. دراین مرحله حادثه ای رخ داد که نشانگر علاقه مردم و توده های ستمدیده عرب به لیلا خالد بود. جریان اینگونه ادامه پیدا کرد.

درلحظات پراضطرابی که دو هواپیمای ربوده شده درصحرایی دراردن به زمین نشسته بودند ٬یکی آن منفجرشد ودیگری که لیلا درآن بود به دست پولیس افتاد. ناگهان برج مراقبت فرودگاه امان پایتخت اردن اعلام می کند که هواپیمای انگلیسی درمسیر بحرین- بیروت ربوده شده و درخواست فرود در کنار2هوا پیمای دیگر را دارد. کسی نمی دانست جریان چیست؟

حتا هواپیما ربایان متعجب بودند.طبق برنامه ۴هواپیما ربوده شده بودند وهواپیمای دیگری دردستورکارقرارنداشت. اماجریان به این شکل بود. کارگری فلسطینی که در بحرین کارمی کرد. هنگامی که خبردستگیری لیلا را می شنود دست به کار شده و به تنهایی هواپیمایی را می رباید و به این ترتیب در قبال آزادی مسافران هواپیمایی که ربوده شده بود. آزادی لیلا خالد را درخواست می نماید. درآن روزها قیافه معصوم لیلا و سرنوشت او و صدها هزار فلسطینی آواره هرروزبیشتروبیشتردرقلب مردم جهان نفوذ می کند واحساس همدردی به آنها پیدامی شود. ادامه نگهداری لیلا این احتمال را که سبب هیجانات مردم جهان شود. امکان زیاد داشت. ازاین جهت لیلا خالد ۲۸ روز دراسارت پولیس انگلیس بسر برد.تا زمان که نخست وزیر او را در معاوضه با گروگان های غربی جبهه مردمی برای آزادسازی فلسطین،آزاد کردند. دوسال پس از آن جبهه آزادیبخش مردم فلسطین PFLP هواپیما ربایی راازدستور کارش برداشت و آن را ممنوع اعلام کرد.

لیلا تا زمان بازگشت به فلسطین و فعالیت به عنوان کنشگر و سیاستمدار جبهه مردمی برای آزادسازی فلسطین در شورای ملی فلسطین، به جنگیدن برای آزادی ادامه داد.

شش میلیون فلسطینی آواره در جهان به انتظار روزی بسرمی برند. تا قادر شوند به کشورخود باز گردند وشبی را در زیرسقف خود بسر برند.

لیلا خالد اینک درآستانه هفتاد و پنج سالگی پس از یک ازدواج ناموفق وازدواج دوباره به همراه دوپسرش درحالیکه همچنان دستمال فلسطینی یادستمال سررا برگردن می اندازد وبه بازگشت می اندیشد. دراردن زنده گی می کند.

درسال ۲۰۰۶ ، لینا مقبول فیلم سازسویدنی فلسطینی‌تبار،فیلم مستندی درمورد او با نام«لیلا خالد:هواپیما ربا» ساخته است.

لیلا خالد دریکی از سخنرانی های خود گفت:

«درآغاز، همه زنان باید ثابت کنند که در مبارزه مسلحانه همپای مردان استند. به همین دلیل ما می خواهیم حتا در ظاهر شبیه مردان باشیم….من دیگر فکر نمی کنم که لازم است خودمان را از طریق تقلید مردان به اثبات برسانیم. من آموخته ام که یک زن می تواند یک مبارز باشد، مبارز آزادی باشد، فعال سیاسی باشد و می تواند عشق بورزد و دوست داشته شود. می تواند ازدواج کند، فرزندانی داشته باشد، مادر شود… انقلاب باید معنای زندگی نیز بدهد؛ معنای همه جنبه های زندگی .»

کليه ی حقوق براساس قوانين کپی رايت محفوظ ومتعلق به نویسنده (شیرین نظیری) و سایت منتشره می باشد.



منبع : حقوق زن در گذر تاریخ

مصاحبه با لیلا خالد، زن رزمندۀ فلسطینی : نقل از توفان الکترونیکی شماره 59 نشریه الکترونیکی حزب کارایران خرداد ماه 1390

مصاحبه لیلا خالد در تلویزیون الجزیره

: Revolutionary women: A book of stencils

The Popular front for the liberation of Palestine