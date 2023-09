سناریوی خلع سلاح نیروهای مسلح احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق!

در سالگرد قتل مهسا ( ژینا ) امینی: تظاهرات 16… در سالروز قتل حکومتی مهسا ژینا امینی به پشتیبانی ازجنبش مترقی زن زندگی آزادی و به یاد و نام جانباختگان،…

An error occured during creating the thumbnail.