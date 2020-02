زندگی نامه منظور احمد پشتین

نوشته کریم پوپل

منظور احمد پښتین/ پشتین رهبر جنبش پشتون طاهوفوج “جنبش تحفظ پشتون” پاکستان فعال حقوق بشر در وزیرستان جنوبی ، پاکستان است. وی سالها ست مشغول جلب توجه به گرفتاریهای مردم پشتون ، به خصوص کسانی که از وزیرستان و سایر مناطق قبیایل آزاد پاکستان میباشد رنج برده است.

منظور احمد پشتین، رهبر این جنبش شب دوشنبه ۲۷ جنوری ۲۰۲۰ در منطقه تهاکال شهر پشاور پاکستان بازداشت شد.همراه با وی شش نفر از فعالان آن نهضت نیز بازداشت شده‌ است. بازداشت شدگان شامل حمید وزیر، سلام مندوخیل، بلال محسود، ادریس پشتین، سلمان پشتون و فاروق میباشد.

اعتراضاتی وی که اکنون به یک جنبش بدل شده و تعادل شکننده قبل از انتخابات سراسری در پاکستان را به خطر انداخته است.او یک رهبر عادی به نظر نمی‌رسد.جنبش تحفظ پشتون خواهان حقوق انسانی پشتون‌ها بر بنیاد قانون اساسی پاکستان است.

منظور احمد پښتین

پښتین در سال ۱۹۹۴ در شهرور (یا شاهر) ، مولی خان سرای ، قریه کوچکی در نزدیکی شهر سروواکی در وزیرستان جنوبی پاکستان تولد شده است. وی فرد بزرگتراز هشت خواهر و برادرخود میباشد. وی متعلق به قبیله شمونخیل مهسود پشتون ها است. پدرش عبد الودود مهسود معلم مکتب ابتدایی در قریه که زندگانی می نماید میباشد. وی یک مرد جوان ۲۶ ساله است که رهبر شده است.

پښتین تحصیلات اولیه خود را در مکتب روستای خود در وزیرستان جنوبی به پیش برده است. در سال ۲۰۰۵ به دلیل حملات نظامی توسط نیروهای مسلح پاکستان ، پښتین و خانواده وی مجبور به فرار از وزیرستان شده و به طور موقت در اردوگاه های آوارگان در دره اسماعیل خان خیبر پختونخوا ساکن شدند. این خانواده در سال ۲۰۰۷ برای دومین بار از خانه خود در وزیرستان فرار کردند و در سال ۲۰۰۸ دوباره بازگشتند . در سال ۲۰۰۸ مجدداً به دلیل عملیات نظامی زلزله فرار کردند. در سال ۲۰۰۹ ، به دلیل عملیات نظامی بنام راه نجات، او و خانواده اش مجبور شدند برای بار چهارم از وزیرستان فرار نمایند.

پښتین تحصیلات متوسطه خود را در مکتب دولتی اردو در بنو و آموزش دوره عالی خودرا در شهرکاراک به پایان رسانید.

پښتین در سال ۲۰۱۶ سند تحصیلی دکتروترنر را از پوهنتون گومال دره اسماعیل خان دریافت کرد. او و خانواده اش در سال ۲۰۱۶ به وزیرستان بازگشتند. وقتی به خانه رسیدن خانه آنها ویران وهمه به غارت رفته بودند. آنها به جای برگشتن که ارتش نظامی پاکستان به همه جا مین فرش نموده مورد تحقیر و اذیت اردو پاکستان قرار گرفتن. همین جاست که وی را به مبازه دعوت نمود.

پښتین در ماه می ۲۰۱۴ ، در دوران تحصیلات خویش “نهضت مهسود تحفظ” را در پوهنتون گومال تأسیس کرد . هدف وی بر ایجاد جنبش اجتماعی که عمدتاً برچیدن مین های خراب کن از وزیرستان (بخصوص زمین های مهسود) بنا شده بود. پس از محبوبیت در میان پشتون ها در جنوری سال ۲۰۱۸ ، نام آن رابه جنبش پشتون تحفظ (“تحریک تحفظ پشتون”) تغییر یافت.

وی میگوید طی دهها جنگ که در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان رخ داده است با مردم منطقه برخورد وحشیانه‌ای صورت گرفته است. نهادهای غیردولتی می‌گویند هزاران نفر از مردم که در مناطق قبایلی تحت اداره حکومت مرکزی و همچنین در بلوچستان پاکستان زیست مینمودند مفقود شده‌اند. آقای پښتین می گوید زمانی‌که منطقه‌ ما از وجود خشونت و افراطی‌گری رنج می‌برد، دولت‌ باید از جنبش‌های مدنی صلح خواه پشتیبانی کند و از انجام هرگونه خشونت در برابر این جنبش‌ها جلوگیری نماید.ولی دولت برخلاف همه را تروریست می بیند.

در ۵ سپتمبر سال ۲۰۱۷ پښتین و پدرش همراه چند تن دیگر از فعالان حقوق بشر ، جمال مالیار و شاه فیصل ، توسط نیروهای امنیتی پاکستان در جک پوست باروند در نزدیکی لادها بازداشت شدند. پښتین با این ادعا که کمپین حقوق بشر وی به روحیه نظامی مطابقت ندارد مورد ضرب لت و کوب قرار گرفت. پښتین یاد آوری نمود و بعداً به رسانها نشر شد « با کشتن کودکان بیگناه روحیه خود را ایجاد می کنید و بعد ما را تروریست می خوانید.» . پښتین در نتیجه کمپین رسانه های اجتماعی و بلند نمودن آواز همقطارانش در ۶ سپتامبر توسط ارتش آزاد شدند.

پښتین در تاریخ ۲۶ جنوری سال ۲۰۱۸ همراه با ۲۰ نفر از دوستانش از دره اسماعیل خان راهپیمایی اعتراضی را آغاز کردند. در این راه پیمایی هزاران نفر پیوستند و در ۲۸ جنوری به پیشاور رسیدند. پس از رسیدن به اسلام آباد که مصادف با تاریخ او فبروری بود ، جنبش پشتون تحفظ نشستی زیر نام ” جرگه ملی پشتون” ترتیب دادند . آنها درین جرگه مطالبه محکمه قاتل تاجر پشتون بنام نقیب الله محسود که توسط نیروی پلیس درشهر کراچی در طی یک برخورد جعلی به ضرب گلوله کشته شد نمودند. در جرگه آنعده از پشتونهای بی گناه را که توسط پولیس کشته شده اند درخواست محکمه را نیز نمودند.

پښتین در هشتم اپریل ۲۰۱۸ تجمع بزرگی را PTM یا « The Pashtun Tahafuz Movemen» در مرکز خیبر پختونخوا ، پیشاور برگزار نموده و ۶ خواست برحق پشتونهای پاکستان را مطالبه نمود.

جدال سرسختانه برنسبت ناروا

پښتین ادعای نماینده خارجی را رد کرده است . وی تهمت زدن دولت پاکستان را به عنوان نمایندگان خارجی ادعا ناروا خوانده است .ارتش پاکستان میگوید که

۱. ملالی یوسفری رهبر زنان در سوات از وی حمایت می کند.

۲. پشتین همکاری با سازمان استخباراتی بال هند و ریاست امنیت ملی افغانستان دارد

۳. از حمایت محمود خان اچکزایی رهبر پشتون ملی عوامی پارتی و اصنفدیار رهبر نشنل عوامی پارتی و دیگر سیاست مداران پشتون برخود دار است.

ژنرال قمر جاوید باجوا، لوی درستیز پاکستان که پرقدردترین فرد نظامی این کشور است، در این موضوع مداخله کرده، این اعتراضات اقای پشتین را “مهندسی شده” توصیف کرده و مدعی شده است که آنها از دستورات یک دشمن خارجی نمایندگی می‌کنند در حالیکه به نظر می‌رسد اعتراضات خود جوش بوده است.اشرف غنی و حامدکرزی و هزاران نفر افغان با انتقاد از بازداشت رهبر جنبش حفاظت از پشتون‌ها در پاکستان را خواستار آزادی وی شدند.



کلاه مزاری

پښتین در وقت اعتراضات و راهپیمایی کلا مزاری را بر سر می کند. این کلا نمادی از جنبش تحفظ پشتونها تبدیل گردد. امروز در راه پیمایی ها هزارن فرد این جنبش کلاه مزاری را بر سر می کنند.





