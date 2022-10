تقدیم به چریک قهرمان ارنستو چه گوارا

سروده: آنائیس کوسادا ولیز(ماریانا)

برگردان: آمادور نویدی

به چریک قهرمان

ژوئن ترا به این جهان آورد

با قلبی عظیم

که «فرمانده» باشی

برای خلق تحت ستم آمریکا

دست‌آوردهایت را درهم آمیختی

علم را با عشق

و شور اشتیاق را برای رهایی مردم

متحد و دقیق

با تفنگ چریکی

و ساک دکتری

قلب عظیم تو

نرم و پُربار

نبرد را تزریق کرد از

قلب فداکارت

و کارگران استثمار شده را واکسنیه کردی

علیه تب ظلم

تو به ما یاد دادی

که یک انسان می‌تواند

بالاتر از یک نام

به پهنای زمین باشد

تو به ما یاد دادی

که هر مانعی را بشکنیم

و آن‌چیزی بشویم که می‌خواهیم

همان‌طوری‌که تو بودی و تو شدی

تو به ما یاد دادی

که وظیفه هرگز مرزی ندارد.

درباره سراینده:

آنائیس کوسادا ولیز، یکی از زنان انقلابی کوبا وابسته به گروه «ماریانا» می‌باشد که در سرنگونی رژیم باتیستا در کوبا بهمراه مبارزان دیگر، از جمله چه گوارا در به ثمر ساندن پیروزی انقلاب کوبا نقش بسزایی داشته است. وی این شعر را برای ارنستو چه گوارا، انترناسیونالیست، قهرمان قهرمان و اسطوره جنگ چریکی سروده است که در ۵۵ سال پیش در ۸ یا ۹ اکتبر در جنگل‌های بولیوی بدست جنایت‌کاران سیا بقتل رسید. یاد چه گوارا گرامی باد!

***

To Hero Guerrilla

By: Anais Quesada Veliz(Mariana)

June brought you to this world

With an enormous heart

To be the »Commandant»

For the oppressed American people

Intertwining your achievements

Science with love

And the eagerness for people’s liberation

Uniting with care

The Guerrilla’s musket

And doctor’s briefcase

Your colossal heart

Soft and fruitful

Injecting action from

Your selfless heart

Vaccinating the exploited workers

Against the fever of oppression

You taught us

That a man can be

Higher than a name

The width of the earth

You taught us to

Break every barrier

To be what we want to be

Like you were and you would be

You taught us that

Duty will never have barriers