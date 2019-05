بیانیه شورای صلح آمریکا درباره بودجه نظامی سال ۲۰۲۰

در حقیقت، کل بودجه اختیاری دولت فدرال برای سال مالی ۲۰۲۰ رقمی معادل ۱۴۲۶ میلیارد دلار است که ترامپ ۹۸۹ میلیارد دلار آن را به تأمین هزینه‌های جنگی و نظامی اختصاص داده است. این رقم سرسام‌آور، معادل ۶۹ درصد کل بودجه اختیاری دولت فدرال است…. این ارقام، هرچند سرسام آور، به‌تنهائی و بدون توجه به کاهش هم‌زمانی بودجهٔ غیرنظامی، به‌اندازه کافی بیانگر ابعاد واقعی تأثیرات مخرب بودجهٔ پیشنهادی ترامپ برای سال مالی ۲۰۲۰ نیستند. در بودجه اختیاری پیشنهادی ترامپ، کل مبلغ اختصاص داده شده به وزارت آموزش و پرورش ۶۴ میلیارد دلار؛ به وزارت خدمات بهداشتی و انسانی ۸۹/۶ میلیارد دلار؛ و به وزارت مسکن و شهرسازی ۳۷/۶ میلیارد دلار است، که مجموع آن‌ها ۱۹۱/۲ میلیارد دلار، یعنی چیزی کمتر از ۱۳ درصد کل بودجه اختیاری، کمتر از ۲۰ درصد بودجه نظامی و کمتر از ۴۰ درصد بهره سالیانه پرداختی بابت بدهی ۲۲ تریلیون دلاری ناشی از ده‌ها سال هزینه‌های سرسام آور نظامی است.

رئیس جمهور ترامپ یک بودجه‌ٔ ۷۵۰ میلیارد دلاری را برای سال ۲۰۲۰، که معادل رقم سرسام‌آور ۶۹ درصد بودجهٔ اختیاری دولت فدرال را تشکیل می‌دهد، به‌منظور تأمین هزینهٔ جنگ‌های باز هم بیشتر و منافع سرشار مجتمع‌ صنعتی ـ نظامی، تقدیم کنگره کرده است. برای تأمین این بودجه، او قصد دارد از منابع مالی تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان، و نیز خدمات عمومی مانند کوپن غذائی، پاک‌سازی آب و هوا، آموزش و پرورش و بسیاری چیزهای دیگر بدزدد. برای مقابله با این بودجه و معکوس ساختن اهداف بی‌رحمانه و ویرانگر، به شورای صلح بپیوندید.

در یازدهم ماه مارس ، پرزیدنت ترامپ بودجه نظامی ۷۵۰ میلیارد دلاری خود را برای سال مالی ۲۰۲۰ تسلیم کنگره کرد. به گفته وال استریت ژورنال، بودجه نظامی پیشنهادی او شامل «یک افزایش ۳۳ میلیارد دلاری هدف تامین هزینهٔ اقدامات او علیه چین، روسیه … کره شمالی و ایران»، و همچنین گسترش به‌اصطلاح «جنگ آمریکا علیه تروریسم» در عراق، سوریه، افغانستان و کشورهای دیگر را دنبال می‌کند. به گفته ژورنال، بودجه پیشنهادی سال مالی ۲۰۲۰ پنتاگون، که یک افزایش ۵ درصدی را نسبت به بودجه سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، شامل تخصیص ۱۶۵ میلیارد دلار برای عملیات نظامی در خارج از کشور است.[۱]

با این حال، این رقم ۷۵۰ میلیارد دلار، رقمی کاملا گمراه‌کننده است. این رقم دیگر هزینه‌های جنگی و نظامی را که در بودجهٔ دیگر نهادهای دولتی منظور گردیده است شامل نمی‌شود. بودجه نظامی واقعی سال مالی ۲۰۲۰ شامل موارد زیر است: بودجه پایه‌ای وزارت دفاع ۵۷۶ میلیارد دلار، به‌اضافه ۱۷۴ میلیارد دلار دیگر برای عملیات اضطراری پنتاگون در خارج از کشور(OCO) ، یعنی بودجه جنگ؛ ۹۳/۱ میلیارد دلار برای وزارت امور جانبازان؛ ۵۱/۷ میلیارد دلار برای وزارت امنیت ملی؛ ۴۲/۸ میلیارد دلار برای وزارت امور خارجه، به‌اضافه ۲۶/۱ میلیارد دلار برای عملیات اضطراری وزارت امورخارجه در خارج از کشور (بودجه برای تغییر رژیم)؛ ۱۶/۵ میلیارد دلار برای دایره امنیت هسته‌ای ملی در وزارت انرژی (بودجه تسلیحات هسته‌ای)؛ ۲۱ میلیارد دلار برای ناسا ( نظامی‌سازی فضا؟)؛ به‌علاوهٔ ۲۶۷/۴ میلیارد دلار برای دیگر ادارات دولتی از جمله بودجه FBI و امنیت سایبری در وزارت دادگستری. بودجه اختیاری سال مالی ۲۰۲۰ هم‌چنین شامل ۸/۶ میلیارد دلار برای دیوار مرزی جنوب است که قرار است میان وزارت امنیت ملی و بودجه ساخت و ساز نظامی تقسیم ‌شود.[۲]

در حقیقت، کل بودجه اختیاری دولت فدرال برای سال مالی ۲۰۲۰ رقمی معادل ۱۴۲۶ میلیارد دلار است که ترامپ ۹۸۹ میلیارد دلار آن را به تأمین هزینه‌های جنگی و نظامی اختصاص داده است.[۳] این رقم سرسام‌آور، معادل ۶۹ درصد کل بودجه اختیاری دولت فدرال است.[۴]

از سال ۲۰۱۵ تاکنون، کل بودجهٔ جنگی و نظامی ایالات متحده از ۷۳۶/۴ میلیارد دلار به ۹۸۹ میلیارد افزایش یافته است، یعنی ۲۵۲/۶ میلیارد دلار (حدود ۳۵ درصد) افزایش در ظرف ۵ سال. و از سال ۲۰۰۱ تاکنون، دولت ایالات متحده، ۲/۴ تریلیون دلار (بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی سالیانهٔ آمریکا) را صرف به اصطلاح «جنگ علیه تروریسم» کرده است! در نتیجهٔ این هزینه‌های نظامی نجومی، که در دهه‌های گذشته مرتباً افزایش یافته است، بدهی‌های کنونی دولت فدرال ایالات متحده به ۲۲/۰۲۸ تریلیون دلار رسیده است (یعنی ۱۰۵ درصد تولید ناخالص داخلی فعلی و بیش از سه برابر بدهی‌های سال ۲۰۰۰). بهره‌ای که دولت باید بابت این بدهی‌ها برای سال مالی ۲۰۲۰ پرداخت کند، معادل ۴۷۹ میلیارد دلار آمریکا است.[۵]

این ارقام، هرچند سرسام آور، به‌تنهائی و بدون توجه به کاهش هم‌زمانی بودجهٔ غیرنظامی، به‌اندازه کافی بیانگر ابعاد واقعی تأثیرات مخرب بودجهٔ پیشنهادی ترامپ برای سال مالی ۲۰۲۰ نیستند. در بودجه اختیاری پیشنهادی ترامپ، کل مبلغ اختصاص داده شده به وزارت آموزش و پرورش ۶۴ میلیارد دلار؛ به وزارت خدمات بهداشتی و انسانی ۸۹/۶ میلیارد دلار؛ و به وزارت مسکن و شهرسازی ۳۷/۶ میلیارد دلار است، که مجموع آن‌ها ۱۹۱/۲ میلیارد دلار، یعنی چیزی کمتر از ۱۳ درصد کل بودجه اختیاری، کمتر از ۲۰ درصد بودجه نظامی و کمتر از ۴۰ درصد بهره سالیانه پرداختی بابت بدهی ۲۲ تریلیون دلاری ناشی از ده‌ها سال هزینه‌های سرسام آور نظامی است.

بودجه سال مالی ۲۰۲۰ ترامپ، در حالی‌که افزایش ۳۳ درصدی بودجه نظامی را شامل میشود، علناً خواستار کاهش مستقیم نیازهای اجتماعی ـــ تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان، کوپن‌های غذا، پاک‌سازی آب و هوا، آموزش و پرورش، و بسیاری دیگر است. برخی از کاهش‌های پیشنهادی بودجه در زیر آمده است:[۶]

• ۱/۵ تریلیون دلار کاهش در بودجه «کمک بهداشتی و درمانی به خانواده‌های کم‌درآمد» طی ده سال، همراه با به‌اجرا گذاشتن کار الزامی برای دریافت کمک، و حذف بخش «کمک بهداشتی و درمانی به خانواده‌های کم‌درآمد» از «قانون مراقبت بهداشتی قابل دسترس». در عوض، افزایش ۱/۲ تریلیون دلاری بودجه برای «اعطای کمک مالی به خدمات بهداشتی مبتنی بر بازار» ــ کمک مالی به دولت‌های ایالتی به‌جای پرداخت مستقیم به نیازمندان واجد شرایط. مشخص نیست که آیا این بخشی از «کمک بهداشتی و درمانی به نیازمندان» است یا نه.

• ۸۴۵ میلیارد دلار کاهش بودجه «خدمات درمان و بهداشت سالمندان» طی ده سال، یعنی یک کاهش ده درصدی در بودجه ….

• ۲۵ میلیارد دلار کاهش در بودجه تأمین اجتماعی طی ده سال، ازجمله در بیمهٔ معلولین.

• ۲۲۰ میلیارد دلار کاهش در بودجه «برنامهٔ تکمیلی کمک به تغذیه»، معروف به کوپن غذا، طی ده سال، شامل به اجرا گذاشتن کار اجباری برای دریافت کمک. این برنامه در حال حاضر به حدود ۴۵ میلیون نفر کمک می‌رساند.

• ۲۱ میلیارد دلار کاهش در بودجه «کمک‌های موقت به خانواده‌های نیازمند»، که در حال حاضر برنامه‌ای است با ضعف شدید مالی برای کمک‌های نقدی به فقیرترین افراد کشور.

• ۲۰۷ میلیارد دلار کاهش در برنامهٔ وام دانشجویی با حذف برنامهٔ بخشش وام دانشجویی دولتی، و کاهش در بودجهٔ سوبسید وام دانشجوئی ….

• به‌طور کلی، تمامی برنامه‌های غیرنظامی با کاهشی ۹ درصدی رو‌به‌رو هستند که ضربه‌ای است به «کوپن‌های مسکن بخش ۸»، برنامه‌های مسکن دولتی، برنامهٔ آماده‌سازی نوباوگان برای آموزش، برنامهٔ تغذیه زنان، نوزادان و کودکان، و برنامه کمک به تأمین انرژی مسکن برای افراد کم درآمد. آنچه در زیر آمده فهرستی است که از سوی «مرکز اولویت‌های بودجه و سیاست»، یک اطاق فکر با تمایلات لیبرالی، تهیه شده است:

یک ویژگی‌ مهم بودجه‌های پیشنهادی دولت ترامپ، کاهش مداوم سهم بودجهٔ عملیات عادی پنتاگون و افزایش شدید بودجهٔ «عملیات اضطراری خارج از کشور» آن (یعنی بودجهٔ جنگ) بوده است. در حال حاضر، ایالات متحده حداقل در ۱۴ جنگ درگیر است، و کوبا، نیکاراگوئه و دیگران در نوبت قرار دارند. دولت ترامپ تلاش می‌ورزد تا جنگ‌های تازه‌ای را با ایران و ونزوئلا به‌راه بیاندازد. افزایش سهم بخش «عملیات اضطراری خارج از کشور» در بودجهٔ نظامی، هم‌چنین هدف تسریع در ساختن یک زرادخانه عظیم از سلاح‌ها، از جمله سلاح‌های هسته‌ای جدید، و گسترش پایگاه‌های نظامی در کشورهای دیگر و تقریباً در همهٔ قاره‌ها را به‌منظور به‌راه انداختن جنگ‌های تهاجمی تازه علیه کشورهای دیگر را دنبال می‌کند.

شکی نیست که این تغییرِ جهت عظیم منابع مالی از صندوقِ اجتماعی به‌سوی مخارج و هزینه‌های نظامی و جنگی، از سیاست خارجی به‌شدت نظامی و متخاصم ایالات متحده ناشی می‌شود؛ سیاستی که امپریالیسم آمریکا، برای حکم‌فرمائی خشونت‌آمیز بر جهان، در همه جا تحت پوشش به‌اصطلاح «مبارزه با مواد مخدر»، «جنگ با تروریسم» و «مداخله بشردوستانه» به پیش می‌برد.

برای متوقف ساختن این سیاست خارجی جنگ‌افروزانهٔ نظامی، که بشریت را به‌سوی یک فاجعه بازگشت‌ناپذیر سوق می‌دهد، باید منابع مالی آن را فوراً قطع کرد. اگر می‌خواهیم که از بقای انسان حراست کنیم، باید بودجهٔ جنگی افسارگسیختهٔ ایالات متحده را متوقف سازیم.

کنگره کجاست؟

کاندیداهای ریاست جمهوری کجایند؟

مناظرهٔ ملی در مورد بودجهٔ نظامی و سیاست جنگی چه شد؟

انتظار می‌رفت که وضعیت خطیر کنونی: ۱۴ جنگ در حال انجام، اختصاص ۶۹ درصد منابع اجتماعی به جنگ و نابودی، و کاهش شدید خدمات اجتماعی، که باعث بروز درد و رنجی فراوان برای اکثریت مردم آمریکا، بویژه آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی ـــ سالمندان، فقرا، خانواده‌های زحمت‌کش کم درآمد، جوامع رنگین‌پوست، مهاجران، بیکاران و غیره و غیره شده است ـــ مسألهٔ بودجه نظامی و سیاست جنگی در صدر دستور کار ملی در چرخهٔ انتخاباتی کنونی قرار دهد. امّا با شگفتی می‌بینیم که سکوتی سنگین، هم کنگره و هم نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری دو حزب حاکم، را در خود فرو برده است.

حزب دموکرات به‌اصطلاح «اپوزیسیون»، به‌جای این‌که مخالفت کامل خود را با این بودجهٔ موهن و نظامی‌گرایانه اعلام کند، بار دیگر در قبال چند تکه نانی که دولت ترامپ به‌سویش پرتاب کرده است، سازش‌کارانه جان و زندگی مردم آمریکا را فدا کرده است. امّا تا زمانی‌که ثروت مردم ما به‌پای دیو جنگ و سلاح ریخته می‌شود، ما قادر نخواهیم بود نیازهای عاجل نیازمندان جامعه را برآورده سازیم.

مدت‌ها است زمان آن رسیده که مردم آمریکا صدای خود را بلند کنند و علیه جنایات اقتصادی و نظامی که توسط هر دو حزب حاکم در حق آنان و بقیه مردم جهان روا شده است، دست به عمل بزنند.

ما از مردم آمریکا می‌خواهیم تا در برابر این حمله نظامی به جوامع ما، به معیشت ما، و به زندگی ما دست به مقاومت بزنند. ما باید فورا دست بکار شویم تا کنگره را وادار سازیم که بودجهٔ نظامی دولت ترامپ و سیاست خارجی ماجراجویانه و نظامی‌گرانه‌اش را رد کرده و آن‌را معکوس سازد.

ما باید اکنون قاطعانه عمل کنیم!

۱. از نماینده و سناتور خود بخواهید تا به بودجهٔ نظامی و سیاست خارجی نظامی‌گرایانهٔ آمریکا رأی مخالف بدهد. هیأتی را به دفتر آنها بفرستید.

۲. طلب کنید که مسألهٔ جنگ و صلح و بودجهٔ نظامی در تمامی مناظره‌های ریاست جمهوری مطرح گردد.

۳. اعضای جامعهٔ خود را علیه سیاست جنگ‌طلبانهٔ ایالات متحده سازماندهی کرده و آموزش دهید.

۴. طومار شورای صلح ایالات متحدهٔ آمریکا علیه بودجه نظامی را امضا کرده و از دوستان و آشنایان خود نیز بخواهید تا همین کار را بکنند.

متوقف کردن این ماشین جنگی افسارگسیخته نیازمند اقدام فوری و عاجل است.

