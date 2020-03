انلاین کنفرانس – د کوچنیواو منځنیو تشبثاتو انلاین اوونۍ پېل شوه

د کوچنیواو منځنیو تشبثاتو اوونۍ چې د افغانستان د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د کنفرانس په دوام ده، د جمعي په ورځ سهار ۱۰ بجي د کاروان پوهنتون، بزنس ډاکترز او صیام بزنس له خوا په رسمي ډول پرانیستل شوه، چې د یوه اوونۍ لپاره به دوام وکړي.

د پروګرام په پېل کې د کاروان پوهنتون موئسس او عمومي مشر ښاغلي سید جاوید اندیش له ټولو هېوادوالو څخه وغوښت څو کرونا ویروس جدي ونیسي او خپل ځان، کورنۍ او ټولنه وساتي او تاکید یې وکړ، چې دولت او خصوصي سکټور ته په کار ده، څو په اوسنۍ بحراني وضعیت کې د خلکو ستونزو ته پاملرنه وکړي.

ښاغلی اندیش په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې څانګې دوه غوښتنې جدې وګڼلې او له حکومت یې وغوښت څو دا دوه غوښتې چې یوه د وزګار خلګو او خصوصي سکټور لپاره منظم میکانیزم جوړول دی او بل د پیسو نړیوال صندوق لکه څنګه چې له نورو هېوادونو او سازمانونو سره مرستې کړي دي، د افغان حکومت او ولس سره هم مرستې وکړي اړین وګڼل.

ښاغلي اندیش په ورته وخت کې د ضروري توکو لکه خوراکي توکو، ګاز او تېلو د بیو پر کنټرول هم ټینګار وکړ.

ښاغلي صیام پسرلي د بزنس داکترز او صیام بزنس مشر له خلکو غوښته وکړه څو په کور کې پاتې شي او په انلاین بڼه له کوره خپل کارونه ترسره کړي.

ښاغلي پسرلي تاکید وکړ، چې بحران باید په فرصت تبدیل، د شته منابعو څخه استفاده او خپل کاروبار په منظم ډول پېل کړئ. ده زیاته کړه، چې کرونا ویروس یو جدي تهدید او وژونکی مرض دی، ولې د تکنالوجۍ د ودې او پرمختګ او چارپیریال ساتنې لپاره ښه فرصت هم دی. موږ ته پکار ده، چې دا فرصتونه خپل کړو.

ښاغلي پسرلي په مختلفو برخو کې د کاروبار د پېلولو او پرمخ وړولو په اړه مفصلا معلومات هم وړاندې کړه.

ښاغلي احمد فهیم دیدار د اغیز مشورتي شرکت مشر هم د کرونا ویروس پر تحدید خبرې وکړې او وویل، چې کرونا ویروس د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لپاره ستر ګواښ دی، ولې بې له دې چې په کور کې پاتې شو بله چاره نه لرو.

ښاغلي دیدار بیا د ولسمشر سره د وړو او منځنیو تشبثاتو د ستونزو د شریکولو ډاډ ورکړه، چې ډېر ژر به حل شي. په ورته وخت کې له حکومت هم وغوښت څو پدې بحراني وضعیت کې د قیمتونو پر کنټرول او ټیټ ساتلو کې د خصوصي سکټور مالیات، ګمرګي تعرفه، محصول او نور دولتي مصارف کم کړي.

د یادونې وړ ده، چې ددې انلاین کنفرانس په پرانیست غونډه کې تر ۳۰۰۰ ډېرو کسانو په انلاین بڼه ګډون درلود او دا بحثونه به د یوه اوونۍ لپاره دوام ولري

په دې انلاین اوونۍ کې به د هېواد نامتو متخصصین، باتجربه شخصتیونه، دولتي چارواکي او دخصوصي سکټور استازي په انلاین بڼه بحثونه وکړي او پایله به یې له رسنیو، دولت، خصوصي سکټور او اړوندو بهرنیو ارګانونو سره شریکه شي.

