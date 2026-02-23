انتشار تازهترین اثر اسماعیل چکانی با عنوان «رویای رسیدن»
تازهترین اثر استاد “اسماعیل چکانی”، شاعر و نویسنده نامآشنای لرستانی، با عنوان «رویای رسیدن» توسط انتشارات فصل پنجم روانه بازار کتاب شد. این مجموعه، ادامهی مسیر ادبی پربار او در حوزه شعر نو و عاشقانه است.
استاد چکانی، پیش از این نیز با انتشار چند اثر موفق در عرصهی ادبیات معاصر شناخته شده است. از جمله آثار پیشین او میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– همسفر بنفشه و باران – ۱۳۹۶ – انتشارات آوای هدهد
– همخون شکوفهها – ۱۳۹۹ – انتشارات آثار برتر (برگزیده کتاب سال ۱۴۰۱ استان لرستان)
– آینه دلتنگی – ۱۴۰۱ – انتشارات فصل پنجم (برگزیده کتاب سال ۱۴۰۴ استان لرستان)
– رویای رسیدن – ۱۴۰۴ – انتشارات فصل پنجم
اثر تازهی این شاعر با زبانی صمیمی و نگاهی تاملی به عشق، امید و زیستن در روزگار معاصر، بار دیگر امضای شخصی اسماعیل چکانی را در قالبی پخته و دلنشین به نمایش میگذارد.
استاد “اسماعیل چکانی”، شاعر و نویسندهی لرستانی، زادهی بهار ۱۳۵۰ خورشیدی، در روستای چرخستانه از توابع شهرستان ازنا و ساکن دورود، با تحصیلات کارشناسی مدیریت است.
ایشان فعالیت ادبیاش را، از سال ۱۳۶۸ خورشیدی، در انجمن ادبی اندیمشک آغاز کرد، و نخستین شعرش را در هفتهنامهی پهلوان زیر نظر استاد “علیرضا اخلاقی” به چاپ رساند.
ابتدا با شعر کلاسیک شروع کرد، پس از مدتی با شعر سپید انس گرفت، از سال ۱۳۸۵ خوزشیدی، تا به امروز نیز با رباعی در کوچهی عشق همخانه است. ایشان یکی از بنیانگذاران انجمن ادبی حافظ شهرستان دورود بشمار میآیند.
زانا کوردستانی