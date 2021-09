یما « سعیدی » بالای متعبر ترین کمربند قهرمانی اتحادیه بوکس اروپا ؛ مسابقه میدهد !

قرار است یما « سعیدی » قهرمان بوکس حرفوی کشور المان ، بتاریخ « 24 .09 .2021 » بالای متعبر

ترین کمربند قهرمانی اتحادیه بوکس اروپا ؛ که اعتبار جهانی دارد ، با اقای هورد « کسپولیتی » قهرمان بوکس حرفوی کشور فرانسه ، در شهر برلین کشور المانباید خاطر نشان ساخت که :اتحادیه بوکس اروپا درسال « 1946 میلادی » در شهر روم کشور ایتالیا تاسیس شده و یکی از اتحادیه بوکس حرفوی است که با سازمان بوکس بین المللی « دبلی ، وی ، سی » یکجا فعالیت مینماید و مسوولیت رهبری بوکس حرفوی و کمربند معتبر قهرمانی را در سطح قاره اروپا ، به عهده دارد و قهرمانان آن اتحادیه ؛ از امتیازات بوکس حرفوی در چهار سازمان مشهور بوکس جهانی برخوردار ، میشوند.باید افزود که :چون یما « سعیدی» منحیث بوکسر حرفوی جمعاً بتعداد « 21 » مسابقه حرفوی انجام داده و از سال « 2018 » میلادی افتخار دو کمربند قهرمانی بوکس اروپا و عضویت دو سازمانهای جهانی بوکس هریک: سازمان « ای ، بی ، اف » و سازمان « وی ، بی ، او » را موفقانه بدست آورد و پنج بار از آن دفاع کرد و متعاقباً در « 2021 » کمر بند قهرمانی کشور المان و منطقه اروپا را بدست آورد و از آن یکبار موفقانه دفاع کرد .بناً بدین اساس شرایط و معیار لازمه اتحادیه بوکس اروپا را تکمیل کرده و در نظر است تا او بیست و دومین مسابقه خویش را بالای متعبر ترین کمربند قهرمانی اروپا ؛ در وزن « متوسط » ، در قید « دوازده میدان » تحت رهبری حاکم و داوران این سازمان ، انجام دهد .همچنان اقای هورد « کسپولیتی » که از سال « 2010 » اولین مسابقه حرفوی بوکس را انجام داده ، یکی از با تجربه ترین و سرسخت ترین بکسران اروپا و جهان به شمار میرود.اقای هورد « کسپولیتی » بتعدا د « 30 » مسابقه در کارنامه ورزشی دارد و از جمله بتعداد « 9 » مسابقه او بالای کمربند های قهرمانی سازمانهای جهانی بوکس بوده و در حال حاضر قهرمان کمربند بوکس حرفوی کشور فرانسه ، میباشد .بدینوسیله برای یما « سعیدی » صحت ، خیر و برکت و کامیابی از درگاه الهی استدعا مینمایم وهمچنان از هموطنان معظم ، دوستان عزیز و علاقمندان محترم صمیمانه ارزومندیم تا این جوان را از دعای خویش فراموش نه نمایند.

The European Boxing Union (or EBU) is a pan-European governing body that sanctions championship bouts in professional boxing.The EBU governs the most-prestigious continental title in Europe, the EBU European Championship, in addition to their EBU EU Championship for competitors from within the European Union and the EBU EE Championship for those outside the European Union.

گزارش : فرشته « حسینی المان