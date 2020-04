کووید-19 و اعلام جنگ اقتصادی علیه بشریت

4 آوریل 2020



پس از قرنطینه :

طرح جهانی واکسیناسیون علیه کروناویروس…

پروفسور میشل شوسودوسکی

Prof Michel Chossudovsky

مرکز پژوهشهای جهانی سازی، 25 مارس 2020

روند جاری مبنی بر قفل زدن جهانی از طریق ایجاد وحشت و تحریف رسانه ای صورت می گیرد. در حال حاضر صدها میلیون نفر در سراسر جهان در وضعیت قرنطینه به سر می برند.

مرحلۀ بعدی در سیر تحولی بحران کووید-19 کدام است ؟

برنامۀ واکسیناسیون علیه ویروس کرونا طی نشست مجمع جهانی اقتصاد 24-21 ژانویه در داووس اعلام شده بود، یعنی دقیقاً دو هفته پس از شناسائی ویروس کرونا توسط مقامات چینی در 7 ژانویه.

مقامات مسئولی که ابتکار عمل برای ساخت واکسن جدید علیه ویروس کرونا را به عهده داشتند متعلق به اتحادیه برای مقابله با اپیدمی و سازه های نوین (CEPI)، سازمانی که از سوی مجمع جهانی اقتصاد (WEF) و بنیاد بیل و ملیندا گیتس پشتیبانی و تأمین مالی شده است.

تقویم رویدادها را یادآور می شویم : اعلام ساخت واکسن کووید-2019 (nCoV 2019) در مجمع جهانی اقتصاد در داووس به یک هفته پیش از راه اندازی رسمی در 30 ژانویه از سوی سازمان جهانی بهداشت مبنی بر فوریت بهداشت عمومی جهان باز می گشت، در حالی که شمار «موردهای تأیید شده» در جهان « خارج از چین » 150 نفر اعلام شده بود که 6 نفر از آنان در ایالات متحده به سر می بردند.

اتحادیه برای مقابله با اپیدمی (CEPI) تلاش می کند تا « انحصار » واکسن را بدست آورد، هدف آن « طرح جهانی واکسن » است، و این طرح با همکاری شمار بسیاری از « کاندیداها » به اجرا گذاشته خواهد شد. و تأمین مالی همکاری اش را با اینوویو (شرکت زیست فن آور آمریکائی) و دانشگاه کوئینزلند (استرالیا) اعلام کرده است. علاوه بر این، اتحادیه برای مقابله با اپیدمی قراردادش را با مدرنا (شرکت زیست فن آوری مستقر در ماساچوست و کمبریج)، مؤسسۀ ملی مصرف، و مؤسسۀ ملی آمریکا برای آلرژیها و بیماریهای عفونی اعلام کرد ( 23 ژانویه) که مدیریت آن به عهدۀ دکتر آنتونی فاسی است، او نقش تعیین کننده ای در اردوی ایجاد ترس و وحشت و دست پاچگی در سراسر آمریکا داشت : « ده بار بدتر از گریپ فصلی ».

رولاند بایلی : به گفتۀ دکتر آنتونی فاسی، میزان مرگ در صورت آلودگی به ویروس کرونا COVID-19 « ده برابر بدتر» از گریپ فصلی است.

امیدهای اولیه برای نتایج ویروس کرونای جدید روی سلامت عمومی متوقف شد. به گفتۀ سازمان جهانی بهداشت یک دروغ بزرگ است :

به گفتۀ سازمان جهانی بهداشت، افراد آلوده عموماً از بیماری بی خطر رنج می برند و تقریباً پس از دو هفته سلامتی شان را باز می یابند.

نقش مرکزی اتحادیه برای مقابله با اپیدمی (CEPI)

اتحادیۀ مقابله با اپیدمی همزمان با چندین شرکت داروسازی داد و ستد دارد. به احتمال قوی، مدرنا Moderna مؤسسۀ ملی آلرژی و بیماری های واگیردار ایالات متحدۀ آمریکا NIAID باید واکسن کووید-19 را در ایالات متحدۀ آمریکا عرضه کند.

31 ژانویه، یک روز پس از اعلام رسمی پاندمی از سوی سازمان جهانی بهداشت و تصمیم ترامپ برای کاهش مسافرت های هوائی به چین، اتحادیۀ مقابله با اپیدمی (CEPI) همکاری اش را با کورواک CureVac AG شرکت دارو سازی که در آلمان مستقر می باشد اعلام کرد. چند روز بعد، در آغاز فوریه، اتحادیۀ مقابله با اپیدمی (CEPI) « اعلام کرد که بزرگترین سازندۀ واکسن گلاکسو اسمیت کلاین GSK مجوز استفاده از ترکیباتش را صادر کرده است، ترکیباتی که، در چارچوب پاسخ، تأثیر واکسن را تقویت می کند.»

چندین « واکسن احتمالی در حال ساخت است »، با « ده ها گروه پژوهشی در سراسر جهان که درگیر ساخت واکسن علیه کووید-19 هستند ».

از سوی دیگر، اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ آمریکا در حال حاضر برای بازارهای واکسن به نام مجتمع های صنایع داروسازی در رقابت با یکدیگرند، کمیسیون اروپائی – پس از آگاهی از تمایل ترامپ برای بدست آوردن انحصار واکسن کووید-19 که آن را با مدیریت دکتر آنتونی فاسی در مؤسسۀ ملی آلرژی و بیماری های واگیردار ایالات متحدۀ آمریکا NIAID بسازند – « تا 80 میلیون یورو به کورواک اهداء کرد»

تمرین شبیه سازی رویداد کروناویروس 201 در اکتبر 2019

ویروس کرونا در آغاز از سوی (CEPI) اتحادیه برای مقابله با اپیدمی و OMS سازمان جهانی بهداشت nCoV-2019 نامیده شده بود : دقیقاً همان نامی که در برگزاری رویداد 201 (نام کد تمرین شبیه سازی) در مجمع جهانی اقتصاد – گیتس – جان هاپکینز WEF-Gates-John Hopkins برای تمرین شبیه سازی ویروس کرونا برگزیده بودند که در نیمۀ اکتبر 2019 در بالتیمور برگزار شد.

شبیه سازی رویداد 201 طرح گسترش واکسن مؤثر را در پاسخ به میلیونها مورد آلوده به nCoV-2019 (در شبیه سازی اکتبر 2019) ترسیم می کند. در سناریوی شبیه سازی همۀ جمعیت کرۀ زمین آلوده اعلام می شوند.

« در کوران نخستین ماه های پاندمی، شمار موردهای آلوده [ در شبیه سازی ] به صورت تساعدی افزایش می یابد، هر هفته دو برابر می شود. و به تدریج که آلودگی ها و فوتی ها افزایش می یابد، پی آمدهای اقتصادی و اجتماعی بیش از پیش رو به وخامت می گذارد ».

سناریو در پایان 18 ماه با 65 میلیون فوتی به پایان می رسد. پاندمی به دلیل کاهش شمار افراد حساس رو به کاهش می گذارد. پاندمی با ریتم خاصی ادامه خواهد یافت تا وقتی که برای %80 تا %90 از جمعیت جهان که در معرض ویروس قرار گرفته بودند واکسن مؤثری آماده شود. از این مرحله به بعد ممکن است موضوع بیماری شایع اطفال باشد.

برنامۀ جهانی واکسیناسیون کوو-19 (COV-19)

اتحادیۀ برای مقابله با اپیدمی (CEPI) (به نام Gates-WEF که تمرین شبیه سازی را تأمین مالی کرده است) در حال حاضر با همکاری شرکتهای زیست فن آوری، داروسازیهای بزرگ، آژانس های دولتی به همین گونه آزمایشگاه های دانشگاهی نقش کلیدی را در برنامۀ واکسیناسیون در سطح وسیع (جهانی) بازی می کند.

توئیت اتحادیۀ برای مقابله با اپیدمی CEPI : امروز ما تأمین مالی سه برنامه برای ساخت واکسن علیه ویروس کرونای جدید nCov-2019 را اعلام کردیم.

ما از فن آوری های پیشگام برای تسریع ساخت واکسن علیه تهدید نوظهور پشتیبانی می کنیم

#OutsmartEpidemics bit.ly/2GjEmSS

« با احتساب شیوع سریع کروناویروس جدید، جهان باید به سرعت و به شکل متحد علیه این بیماری دست به عمل بزند ». ما امیدواریم که این تحقیقات بتواند به پیشرفت معنی دار و مهمی در ساخت واکسن دست یابد ».

« ما با بسیاری از همکاران احتمالی گفتگوهائی داشتیم. و ضروری بود که این گفتگوها صوت بگیرد : برای این که بدانیم طرح برای ساخت حجم قابل توجهی واکسن در بازۀ زمانی نسبتاً ضروری برای جمعیتی که بیش از پیش مطمئن می شوند که با یک پاندمی روبرو هستند کدام است، در صورتی که تا کنون مشخص نشده باشد ؟… » [ ریچارد هچت Richard Hatchett مدیر کل اتحادیه برای مقابله با اپیدمی CEPI، در مصاحبه با stat.news.com ]. …

هدف ضمنی ساخت واکسن درسطح جهانی ست.

« برای این کار، ما به ویژه در سطح جهانی دربارۀ قابلیت تولید تحقیق کردیم تا بتوانیم مکان مناسبی برای ساخت همۀ محصولاتی بیابیم که توانسته ایم با موفقیت تهیه کنیم.

موضوع مهم، ریچارد هاچت می گوید که طرح ساخت واکسن پیش از کشف و شناسائی کوروناویروس در آغاز ماه ژانویه 2020 آغاز شده است :

« ما این کار را تقریباً در کوران سال گذشته انجام دادیم. … ما از اطلاعاتی که گردآوری کرده ایم استفاده می کنیم و این گروه کاری حالا امکان تهیۀ واکسن از انواع مختلف را بررسی می کنند. این کار در جریان است. برای برخی فن آوریها، انتقال فن آوری [ به سازنده ] کاری ست که می تواند انجام گیرد، نسبتاً در بازۀ زمانی فوری برای اپیدمی.

فکر می کنم این موضوع خیلی اهمیت دارد که این امر مهم باید به افرادی واگذار شود که قابلیت تولید بالائی داشته باشند. و خیلی خیلی مهم است که تولید کننده های بزرگ را دور این میز داشته باشیم – به دلیل عمق قابلیت، تجربه و منابع داخلی شان.

واکسن های کاندیدا خیلی خیلی سریع خواهند بود. دکتر آنتونی فاسی رئیس مؤسسۀ ملی آلرژی و بیماری های واگیردار ایالات متحدۀ آمریکا ( NIAID ) [که بذر وحشت روی شبکۀ تلویزیون کاشته است ] رسماً اعلام کرد که فکر می کند که آزمایش درمانی واکسن مدرنا Moderna می تواند در فصل بهار آغاز شود.

آنچه در زندگی واقعی روی می دهد، از برخی جنبه ها، مشابه تمرین شبیه سازی ماه اکتبر 2019 در جان هاپکینز است. سناریو این است که چگونه میلیوها واکسن تولید کنیم با این فرض که دست پاچگی فرا گیر شده است.

مجتمع واکسن به پشتیبانی اتحادیه برای مقابله با اپیدمی CEPI پیش از اعلام بحران بهداشت جهانی سرمایه گذاریهای خودشان را طراحی کرده بودند.

من [ یعنی ریچارد هاچت ] فکر می کنم که بخشی از استراتژی عمومی عبارت است از وجود تعدد کاندیداها. …

[و] شما می خواهید به اندازۀ کافی کاندیدا داشته باشید تا دست کم برخی از آنها در این فرآیند سریعتر پیش بروند.

و سپس، برای هر کاندیدا، باید بپرسید : چگونه این را تولید کنیم ؟ … [و] چگونه می خواهید به این نقطه برسید با تولیدی در سطح معنی دار در متن بیماری که همۀ جامعۀ را آلوده خواهد کرد ؟ » (مصاحبه توسط هلن برانسول Helen Branswell ، statsnews, 3 février 2020 )

مدرنا Moderna Inc

مدرنا Moderna Inc در سیاتل (Seattle) مستقر است و یکی از چندین کاندیدائی ست که حضور دارد و از سوی اتحادیه برای مقابله با اپیدمی CEPI پشتیبانی می شود.

مدرنا در 24 فوریه ساخت یک « واکسن تجربی کووید-19 با ARNm (آر ان ای پیام رسان) مشهور به ARNm-1273. « بستۀ اولیۀ واکسن از سوی مؤسسۀ ملی آلرژی و بیماری های واگیردار ایالات متحدۀ آمریکا ( NIAID ) » به مدیریت دکتر آنتونی فاسی برای پژوهشگران دولت ایالات متحده فرستاده شده است.

در حالی که مدرنا پیش از این اعلام کرده بود که نخستین آزمایش های درمانی پایان ماه آوریل آغاز خواهد شد، آزمایش ها با الزام داوطلبان انسانی در اواسط مارس در سیاتل شروع شد :

Researchers in Seattle gave the first shot to the first person in a test of an experimental coronavirus vaccine Monday — leading off a worldwide hunt for protection even as the pandemic surges. …

Some of the study’s carefully chosen healthy volunteers, ages 18 to 55, will get higher dosages than others to test how strong the inoculations should be. Scientists will check for any side effects and draw blood samples to test if the vaccine is revving up the immune system, looking for encouraging clues like the NIH earlier found in vaccinated mice.

“We don’t know whether this vaccine will induce an immune response, or whether it will be safe. That’s why we’re doing a trial,” Jackson stressed. “It’s not at the stage where it would be possible or prudent to give it to the general population.” (FOX news local)



آزمایش واکسن علیه کروناویروس آغاز می شود در حالی که به داوطلبان در سیاتل برای نخستین بار واکسن تزریق می شود.

ارسال در ساعت 10 و 14 دقیقه روز 16 مارس 2020 توسط آسوشیتد پرس، به روز شده در ساعت 10 و 24 دقیقه روز 16 مارس 2020.

روز دوشنبه، پژوهشگرانِ سیاتل نخستین عمل تزریق واکسن تجربی علیه ویروس کرونا را روی نخستین داوطلب اجرا کردند – و به این ترتیب موجب شروع رقابت در سطح جهانی برای حفاظت از [ افراد ] شدند در حالی که پاندمی پیوسته شدت می گیرد …

برخی از داوطلبان در بخش بهداشت به دقت برای امر تحقیقاتی بین 18 تا 55 سال انتخاب شده بودند و و آزمون با درجات مختلف برای آزمایش قدرت مادۀ تزریقی روی آنان انجام گرفت. دانش پژوهان فقدان تأثیرات ثانوی را بررسی خواهند کرد و از خون نیز نمونه برداری به عمل می آورند تا ببیند آیا ساخت و ساز ایمنی بدن را تقویت کرده است یا نه، و در جستجوی علائم و نشانه های تشویق کننده خواهند بود مانند موردهائی که مؤسسۀ ملی بهداشت (NIH) پیش از این نزد موشهای آزمایشگاهی واکسینه شده پیدا کرده بود.

« نمی دانیم آیا این واکسن واکنش ایمنی را تحریک خواهد کرد، و یا اینکه بی خطر خواهد بود. به همین علت است که آن را آزمایش می کنیم »، جکسون (M.Jackson) می گوید « در مرحله ای نیست که استفاده از آن ممکن باشد و احتیاط حکم می کند که آن را به عموم مردم ندهیم ». (فاکس نیوز محلی FOX news local)

واکسن کووید-19 (nCoV-2019) متعلق به اتحادیه برای مقابله با اپیدمی CEPI و پلاتفرم هویت رایانه ای ID2020

هنگامی که اتحادیه برای مقابله با اپیدمی CEPI در مجمع جهانی اقتصاد در داووس راه اندازی واکسن در چشم انداز جهانی را اعلام کرد، یک طرح مهم و ضمیمه دیگر در جریان بود. طرح برنامۀ ID2020 به گفتۀ پیتر کونیگ Peter Koenig عبارت است از « برنامۀ هویت الکترونیک که از واکسن عمومی به عنوان تخت پرش برای هویت رایانه ای استفاده می کند».

« برنامه از عملیات جاری موجود برای ثبت تولد و واکسیوناسیون استفاده می کند تا برای نوزادان هویت رایانه ای قابل حمل و دائمی مرتبط به زیست سنجشی تهیه کند » (Peter Koenig, mars 2020)

همکاران بنیانگذار ID2020 از جمله مایکروسافت، بنیاد راکفلر و اتحادیۀ جهانی برای واکسن و واکسیناسیون (GAVI) هستند.

تقویم این برنامه را یادآوری می کنیم : اتحادیۀ برای طرح برنامۀ ID2020 روز 19 سپتامبر 2019 گردهمآئی خود را در نیویورک زیر عنوان « Rising to the Good ID Challenge » برگزار کرد، یعنی دقیقاً یک ماه پیش از تمرین شبیه سازی nCov-2019 با نام کد Event 201 (رویداد 201) در جان هاپکینز در بالتیمور.

آیا این فقط یک اتفاق ساده بوده که ID2020 در آغاز رویدادی که سازمان بهداشت جهانی پاندمی اعلام کرده راه اندازی شده است ؟ – و آیا برای پاندمی ضرورتی وجود داشته که چندین برنامۀ مخربی مانند ID2020 راه اندازی شود ؟ (Peter Koenig, mars 2020)

طرح برنامۀ ID2020 بخشی از طرح « دولت جهانی » است که در صورتی که به اجرا درآید به گسترش آن چیزی خواهد انجامید که برخی تحلیلگران آن را به مثابه دولت پلیسی جهانی تشریح کرده اند که در برگیرندۀ واکسیناسیون و جمع آوری داده های شخصی چندین میلیارد نفر در جهان است.

در فردای مسدود سازیها

اردوی ترس و وحشت در ادامۀ مسدود سازیها ادامه می یابد. مشکلات بحران اقتصادی و اجتماعی آیا مردم را به پذیرش واکسیناسیون مجبور خواهد کرد ؟

برای اجرای طرح واکسن در سطح جهانی، اردوی تبلیغات باید ادامه یابد. حقیقت باید حذف شود. «خطوط هدایتی » آنان است که باید با آن برخورد شود و زیر سؤال برود.

بازیگران اصلی از جمله اتحادیه برای مقابله با اپیدمی ( CEPI ) باید توافق قطعی سازمان بهداشت جهانی را بدست آورند (که کنترل می کنند)، چراغ سبز جامعۀ علمی و به همین گونه اعلام شجاعانه از سوی سیاستمداران خود فروخته.

علاوه بر این، باید اطلاعات و تحلیل های مربوط به خصوصیات ویروس و نحوه ای که می تواند ( بدون واکسن ) معالجه شود، یعنی موضوعی که در حال حاضر در مرکز توجهات ویروس شناسان و پزشکان در چندین کشور و از جمله ایالات متحده است.

پاندمی گریپ خوکی H1N1 در سال 2009 را به یاد بیاورید، وقتی که شورای مشاوران علم و فن آوری اوباما پاندمی H1N1 را با پاندمی گریپ اسپانیائی در سال 1918 مقایسه کرد در حالی که به مردم اطمینان می داد که گریپ خوکی H1N1 مرگبارتر است. (سی بی سی : واکسن گریپ خوکی را آماده کنید : مشاوران آمریکائی )

بر اساس داده های ناکامل و اندک، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی با قاطعیت پیشبینی کرده بود که « حدود 2 میلیارد نفر می توانند در کوران دو سال آینده آلوده شوند، یعنی نزدیک به یک سوم جمعیت جهان » (سازمان بهداشت جهانی، به گونه ای که رسانه های غربی گزارش کردند، ژوئیه 2009).

فرصت بسیار خوبی برای شرکتهای بزرگ داروسازی بود که از سوی مدیر کل سازمان بهداشت جهانی مارگارت چان پشتیبانی می شد.

در یک بیانیۀ بعداً او چنین اظهار داشت :

« سازندگان واکسن می توانند در بهترین حالت 4،9 میلیارد واکسن در سال برای گریپ پاندمیک تولید کنند »، (مارگارت چان، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی به نقل از رویترز 21 ژوئیه 2009 ).

« گریپ خوکی می تواند تا %40 آمریکائی ها را در کوران دو سال آینده مبتلا کند و اگر اردوی واکسن و اقدامات دیگر به نتیجه نرسد، چند صد هزار نفر در اثر آن جان خود را از دست خواهند داد ». (بیانیۀ رسمی دولت اوباما، آسوشیتد پرس. 24 ژوئیه 2009)

پاندمی که بتواند دو میلیارد نفر را آلوده کند به وقوع نپیوست… میلیونها واکسن علیه گریپ خوکی از سوی دولتها به سازندگان بزرگ دارو سفارش داده شد. و سپس میلیونها واکسن تخریب شد : فرصت مناسب برای «بیگ فارما» داروسازان بزرگ، ولی بحران هزینه برای دولت ملتها بر جا ماند.

هیچ تجسسی برای تشخیص مسئولانی که پشت این اختلاس بودند صورت نگرفت. چندین منتقد اعلام کردند که پاندمی H1N1 «تقلبی» بوده است.

مجمع پارلمانی شورای اروپا (APCE)، سازمان دیدبان حقوق بشر دربارۀ انگیزۀ سازمان بهداشت جهانی برای اعلام پاندمی تحقیق می کند. در واقع، رئیس پر نفوذ هیئت بهداشتی، کارشناس بیماریهای همه گیر وولفگانگ وودارگ Wolfgang Wodarg اعلام کرد که « اپیدمی تقلبی، یکی از بزرگترین رسوائی های بزرگ پزشکی قرن است» (Forbes, 10 février 2010)

مجمع پارلمانی شورای اروپا (APCE ) گزارشی دربارۀ مدیریت پاندمی گریپ خوکی تهیه خواهد کرد



26/01/2010 11:02:52

موضوعات اجتماعی، بهداشت و توسعۀ پایدار

« تصمیم متناسب با پاندمی ها آیا فقط بر اساس بهترین دلایل علمی اتخاذ شده است ؟ این پرسش در جلسۀ رسمی هیئت ویژه برای مسائل اجتماعی، بهداشتی و خانوادگی در مجمع پارلمانی شورای اروپا در ژانویه گذشته مطرح شده که به موضوع مدیریت پاندمی گریپ خوکی H1N1 اختصاص داشته است. مسئول گریپ در سازمان جهانی بهداشت از سازمان خوئ دفاع کرد و گفت که مشاوران او زیر نفوذ نامتناسب صنایع داروسازی نبوده اند».

این هیئت حالا می خواهد یک نشست دیگر در پاریس با شرکت مسئولان دولتها برگزار کند که به پاندمی پرداخته بودند. پل فلین Paul Flynn گزارشگر (بریتانیا، SOC انجمن رفورمیست کارگران بریتانیائی) نیز باید به مرکز سازمان بهداشت جهانی در ژنو حضور یابد. گزارش او باید در پایان آوریل برای گفتگوهای احتمالی در جلسۀ ماه ژوئن آماده باشد.

اکنون ما در وضعیت قرنطینه هستیم، وقت فکر کردن داریم. دروس مهمی را می توانیم از پاندمی گریپ خوکی H1N1 در سال 2009 بیاموزیم.

پاندمی کووید-19 خیلی از گریپ خوکی H1N1 در سال 2009 هیولائی تر است. پاندمی کووید-19 بهانه ای شد برای توجیه بی ثباتی اقتصاد کشورها و گسترش فقر بخش بزرگی از مردم جهان. این پدیده در تاریخ مدرن بی سابقه است.

و نکته مهم این است که ما به نحو متناسب و با همبستگی با قربانیان این بحران عمل کنیم. زندگی و به همین گونه قدرت خرید مردم تخریب شده و باید بپرسیم که در ادامۀ این قرنطینه چه نوع ساختار اجتماعی کج و معوج اجتماعی انتظار ما را می کشد ؟

آیا می توانیم به سازمان جهانی بهداشت و گروه های قدرتمند و ذینفع اقتصادی که از آن پشتیبانی می کنند اعتماد کنیم ؟

آیا می توانیم به بازیگران اصلی که در پشت طرح جهانی واکسیناسیون چند میلیارد دلاری ایستاده اند اعتماد کنیم ؟

آیا می توانیم به رسانه های غربی که اردوی وحشت را مدیریت کردند اعتماد کنیم ؟ تحریف دروغ ها را تغذیه می کند. آیا می توانیم به دولتهای بزهکارمان اعتماد کنیم ؟ اقتصاد ملی ما ویران شده است.

این جنگ، «جنگ اقتصادی» علیه بشریت است.



لینک متن اصلی :

ترجمۀ حمید محوی

پاریس/4 آوریل 2020