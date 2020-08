پروژه DDR یا دایاگ

نوشته کریم پوپل

DDR: Disarming, Demobilizing, and Reintegrating Afghan Combatants in Accordance with a Peace Agreement

دی دی آر: خلع سلاح ، خنثی سازی ، و تجدید مجدد مبارزان افغان مطابق توافق نامه صلح

دایاگ : (Disbandment of Illegal Armed Groups: DIAG) نام برنامه مهمی در سال های پس از طالبان در افغانستان بود که از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ ادامه داشت. هدف این پروگرام انحلال گروه های مسلح غیرقانونی در افغانستان بود.

گفته میتوانیم که دایاگ عبارت از جمع آوری سلاح غیر قانونی از نزد مردم وگروهای مسلح غیرمسول میباشد. به اساس تصویب دولت افغانستان در برابر هر میل کلاشینکوف را مبلغ ۷۰۰ دالر و یک میل راکت انداز را به مبلغ ۲۰۰۰ دالر دولت ج.ا. خریداری می نماید. بدین وسیله تمام گروههای مسلح غیرقانونی باقی مانده پس از برنامه DDR توسط دولت افغانستان غیرقانونی اعلام شده اند. دولت یکتعداد از اشخاص مسلح که جنایت نکرده باشد به قوای مسلح جذب می نماید . این پروژه یکی ازمراحل دی دی آر میباشد. متاسفانه یکتعداد زیادی از گروه ها سلاح خودرا تحویل ندادند یا کسانیکه چند میل سلاح داشت یک میل را نگاه کرده بقیه را بدولت فروختند. در نتایج این عمل باعث ضعیف شدن دولت گردیده شرایط خوبی برای داخل شدن طالبان به قریه جات و ولسوالی ها گردید. طالبان آنعده کسانی که در قریه جات قومندان جهادی یا قدرت مند و سازمانده بودند از بین بردند یا مجبور به فرار نمودند. بقیه مردم را مانند گوسفند نگاه داشتند. این پروژه برای مدت سه سال بود که نتیجه مناسب بدست آورده نشد.در سال ۲۰۰۳ قرار بود سازمان ملل خواست این پروگرامها را در افغانستان تطبیق نماید ولی با بروز دو باره طالبان پروژه به تعویق افتاد.این پروژه عبارت بودند:

۱. عدالت انتقالی : محکمه کسانی که جنایات جنگی را مرتکب شده اند

۲. دی دی آر : خلع سلاح ، خنثی سازی گروها ، دوباره جذب یکتعداد آن به قوای مسلح

۳.بررسی بر قضایای افغانستان : کیس افغانستان در عدالت بین المللی

۴. واحد تحقیق :ضرور است یک تشکیل بالای کیس کار نمایند

۵. پروژه تحقیقاتی : موضوعات که بالای آن تحقیق صورت گیرد.

عدالت انتقالی چیست و چرا ضروری است



خواستم شمارا به این نام آشنا سازم زیرا درین کشور جنگ است . لازم است مجرمین جنگ یا در جریان جنگ ویا پس از جنگ محاکمه شوند.

تعریف

عدالت انتقالی عبارت از رسیده گی همه جانبه به جرائم جنگی ومورد نقص حقوق بشر که در جریان جنگ دریک کشور واقع شده یاشد.

هدف از این رسیده گی یا تطبیق عدالت انتقالی حاکمیت قانون تامین عدالت در جامعه وتحکیم صلح و دموکراسی در کشور میباشد .عدالت انتقالی براي همدردي با قربانيهای جنگ و براي تقويت زمينه هاي صلح، مصالحه و دموكراسي ميباشد. این عدالت يك شكل خاص از عدالت نيست، بلكه عدالتي است براي جوامعي كه ميخواهند از يك مرحله تخطيهاي حقوق بشري عبور كنند. در بعضي موارد، اين مرحله انتقال به طور ناگهاني اتفاق ميافتد و در بعضي موارد ديگر ممكن است چندين دهه را در بر گيرد.

مفکوره عدالت انتقالی در کجا ایجادشد و موسسین آن کیها بودند

در سال ۱۹۵۰ میلادی بعداز ختم جنگ دوم جهانی محکمه جهانی نورامبورگ سران نظام نازی هارا به محاکمه کشیدند که بعدآ در کشور های دیگری نیزعدالت انتقالی عملی شد .

کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان درابطه با حقوق بشر, حقوق زنان و اطفال , تعلمات حقوقی و عدالت انتقالی مسولیت داشته درین مورد دفاتر دارند. این کمیسون طی سالهای اخیر در حال جمع آوری اسناد مجرمین میباشند. در موقع آنهارا به محاکمه خواهند کشید.

غرض تطبیق عدالت انتقالی راه های تجربه شده است که قرار ذیل میباشد.

1.پیگردهاي جرمي.

2. برنامه هاي جبران خسارت.

3. اصلاحات نظام امنيتي.

4.كميسيونهاي حقيقت یاب

5.يادبود از قربانيان و تخطيهاي حقوقب شري.

امیدواریم روزی ملت افغان جنایات سازمان یافته اشخاص , سازمان , حرب و گروه های تفنگ بدست را در محاکمه کشاند..



