هیچ واکسنی برای جلوگیری از کروناویروس ضروی نیست

10 آوریل 2020

پیتر کوئینگ

Par Peter Koenig

مرکز پژوهش های جهانی سازی، 4 آوریل 2020

دربارۀ پیتر کوئینگ :

پیتر کوئینگ اقتصاد دان و تحلیلگر ژئوپلیتیک، و در عین حال کارشناس منابع آب و محیط زیست است. او طی بیش از 30 سال در بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت در سراسر جهان به علاوه در فلسطین در زمینۀ محیط زیست و آب کار کرده است. او در دانشگاه های ایالات متحده، اروپا و آمریکای جنوبی سخنرانی برگزار می کند. پیتر کوئینک پیوسته برای مرکز پژوهشهای جهانی سازی…

و دیگر سایتهای انترنتی مقاله می نویسد. او نویسندۀ کتاب : انفجار –داستان دلهره آمیز اقتصادی دربارۀ جنگ، تخریب محیط زیست و حرص و آز شرکتها– داستان تخیلی بر اساس واقعیات و 30 سال تجربه در بانک جهانی در سراسر جهان. او به همکاری کریستوفر بلاک کتاب نظم جهای و انقلاب را نیز نوشته است.

بر اساس گزارش روز 30 مارس در نیویورک تایمز، رئیس جمهور ترامپ اعلامیۀ پیشین خود را مبنی بر پایان قرنطینه به دلیل کووید-19 پس گرفت و آن را تا 12 آوریل تمدید کرد و بجای « وقت آن رسیده است که به بازگشت به کار فکر کنیم» نیز یادآور شد که تمدید قرنطینه شاید تا پایان ماه آوریل ضروری باشد، و شاید حتا تا پایان ماه ژوئن. این تغییر در تاریخ پایان قرنطینه از مشاورتهای مشاوران او از جمله دکتر آنتونی فاسی مدیر مؤسسۀ ملی آلرژی و بیماری های واگیردار در ایالات متحدۀ آمریکا (NIAID)، در بطن مؤسسۀ ملی بهداشت (NIH)تبعیت می کند.

ویروس کووید-19 تا کنون خیلی کمتر از گریپ عادی در کوران سالهای گذشته موجب آلودگی شده است. سازمان جهانی بهداشت در 30 مارس گذشته از 750000 مورد آلودگی در جهان با 36000 فوتی یاد کرده است. این محاسبه برای ایالات متحدۀ آمریکا 161000 مورد آلودگی با 3000 فوتی بوده است. با وجود این شارع هشدار دکتر آنتونی فاسی می گوید که میلیونها نفر در ایالات متحدۀ آمریکا ممکن است به کروناویروس مبتلا شوند و بین 100000 تا 200000 نفر نیز فوت خواهند کرد. و بر حسب اتفاق، بیل گیتس نیز تقریباً از همین ارقام استفاده کرده است.

همۀ این جریان فقط به این دلیل بوده که واکسن را به مردم تحمیل کنند.

واکسن چند میلیارد دلاری ضروری نیست.

مؤسسۀ ملی آلرژی و بیماری های واگیردار در ایالات متحدۀ آمریکا (NIAID) و بنیاد بیل و ملیندا گیتس برای ساخت واکسن علیه کووید-19 همکاری می کنند.

چین نشان داده است که می توانیم ویروس کووید-19 را با هزینۀ نسبتاً نازل و دیسیپلین اکید و داروهای سنتی مهار کنیم. یعنی با همان داروها و اقداماتی که یا موفقیت در کوران قرنها برای پیشگیری و درمان هر گونه بیماری ویروسی استفاده شده است.

پیش از همه، واکسن علیه کووید-19 یا علیه ویروسهای کرونا [چون که ویروس کرونا از ده ها سال پیش در چند نوع شناسائی شده] واکسنی ست علیه گریپ. واکسن ها درمان نمی کنند. در بهترین حالت واکسن های ضد گریپ می تواند از ویروس جلوگیری و از عفونت فرد جلوگیری کند یعنی موردی که بدون واکسن نیز ممکن خواهد بود. توان تأثیر گذاری واکسن های ضد گریپ عموماً بین 20 تا 50 درصد تخمین زده شده است. [می توانیم نتیجه بگیریم که] واکسن ها پیش از همه فرصت مناسب و فزاینده ای برای شرکتهای داروسازی بوده است.

سپس، در اینجا چندین داروئی که تأثیرات آن آشکار شده است می پردازیم، اینجا و آنجا را نیز ببینید.

– پروفسور فرانسوی دیدیه رائولت که یکی از پنج دانشمند برتر در زمینۀ بیماریهای واگیردار در جهان است استفاده از هیدروکسی کلوروکین (کلوروکین یا پلاکنیل)، داروئی شناخته شده، ساده و کم هزینه که در عین حال برای مبارزه علیه مالاریا استفاده شده است، و علاوه بر این توان تأثیر گذاری اش روی ویروس های کرونای پیشین نیز مانند سارس به اثبات رسیده است.

از نیمۀ ماه فوریه 2020 آزمایش های درمانی در مؤسسۀ او (پروفسور دیدیه رائولت) و در چین نشان داده است که این دارو می تواند به شکل فوق العاده ای شارژ ویروسی را کاهش دهد و موجب بهبودی بیمار شود. دانشمندان چینی نخستین آزمایش های خود را روی بیش از 100 بیمار منتشر و اعلام کردند که هیئت بهداشت ملی چین کلروکین را در راه کارهای جدید خود برای درمان بیماران مبتلا به کووید-19 را توصیه می کند.

– چین و کوبا برای استفاده از انترفرون آلفا 2 بی، داروی ضد ویروسی که خیلی مؤثر بوده و 39 سال پیش در کوبا ساخته شده، ولی به دلیل محاصره ای که ایالات متحدۀ آمریکا به کوبا و عموم تعلقات این کشور تحمیل کرده ناشناخته باقی مانده است. انترفرون آلفا 2 بی به همچنین تأثیرات خود را در مبارزه علیه کووید-19 نشان داده و هم اکنون این دارو مشترکاٌ در چین ساخته می شود.

– در آیورودا مکتب علمی و سنتی هند از دیرباز یک داروی طبیعی قدیمی وجود دارد به نام کورکومین (که در زردچوبه وجود دارد) که شرکتهای داروسازی [این ادویۀ طلائی] را در اشکال کپسول [غالباً به نام مکمل غذائی] تولید می کنند. این ترکیب ضد التهاب و آنتی اکسیدان است که با موفقیت برای درمان سرطان، بیماریهای عفونی و، البته، انواع ویروس کرونا استفاده شده است.

– داروهای ساده ولی مؤثر دیگری وجود دارد که عبارت است از استفادۀ ویتامین ث قوی، و به همین گونه ویتامین دی 3، و عموماً استفاده از ذره مواد غذائی عصاره (میکرو نوتریمان) برای مبارزه علیه عفونتها، به ویژه ویتامینهای آ، بی، ث، دی، ای. (A, B, C, D, E ).

– محصولات حاوی نقرۀ کلوئیدی داروهائی هستند که از هزاران سال پیش چینی های قدیمی، رمی ها و مصریها استفاده می کرده اند. این داروها به شکل مایع از طریق بلعیدن از راه دهان، یا تزریق از طریق پوست استفاده می شود. محصولاتی که حاوی نقرۀ کلوئیدی هستند دستگاه ایمنی [بدن ] را تقویت می کنند، مبارزه علیه باکتریها و ویروسها را تسهیل می سازند، و برای درمان سرطان، اچ آی وی/ایدز (ویروس نقص ایمنی انسانی)، زونا، تب خال، بیماریهای عدسی چشم، پروستاتیت، و کووید-19 استفاده شده است.

– داروی ساده و کم هزینه برای استفاده در ترکیب با چیزهای دیگر «مانتولاتوم» از جوهر نعنا است. این دارو برای عوارض رایج در مورد گریپ و سرماخوردگی استفاده می شود. این ماده را روی بینی می مالند که متعاقباً به شکل مادۀ ضد عفونی کننده عمل می کند و از نفوذ ذرات و به همچنین ویروس های کرونا به مجرای تنفسی جلوگیری می کند.

– شمال ایتالیا و نوول اورلئان گزارش می دهند که به شکل غیر عادی شماری از بیماران باید در بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه بستری و 24 ساعت روی 24 ساعت، 7 روز در هفته به دستگاه تنفس مصنوعی %90 وصل می شدند، برخی از آنان واکنش نشان نمی دهند و در اثر کمبود تنفس فوت می کنند.

میزان مرگ و میر گزارش شده تقریباً %40 است. این وضعیت نشانگان تنفسی حاد نامیده شده و به این معناست که شش ها انباشته از مایع می شود. وقتی چنین موردی پیش می آید، دکتر دیدیه رائولت و دیگر همکارانش برای بیماران مبتلا به کووید-19 روش خاصی را به کار می بندند که عبارت است از « خواب در حالت نشسته » تا وقتی که بیمار بهبود یابد معالجه شود. این روش موجب تخلیۀ مایع از شش ها می شود. کارآئی این روش برای نخستین بار در کوران اپیدمی گریپ اسپانیائی در سال 1918 به ثبت رسیده است.

– سرانجام، پژوهشگران چینی در همکاری با دانشمندان کوبائی و روسی در حال تهیۀ واکسنی هستند که به زودی آمادۀ آزمایش خواهد شد. این واکسن نه فقط به یک شاخه از ویروسهای کرونا حمله می کند بلکه به ژنوم پایۀ آر ان ای ویروس کرونائی (آر ان ای = اسید ریبونوکلئید)، برای پیشگیری از تحول انواع ویروس کرونا. بر عکس غربی ها که صرفاً برای اهداف سودجویانه کار می کنند، واکسن چین و کوبا و روسی به بهای خیلی نازلی در اختیار جهانیان قرار خواهد گرفت.

این داروهای آلترناتیو نمی تواند در انترنت وجود داشته باشد زیرا تحت کنترل شرکتهای داروسازی بزرگ قرار دارد. مراجع انترنت، اگر وجود داشته باشد، می توانند شما را در استفاده از آنها بازدارند. در بهترین حالت، به شما خواهند گفت که این محصولات یا روشها کارآئی خود را نشان نداده است، و در بدترین حالت به شما خواهند گفت که این محصولات مضرند. ولی باور نکنید. هیچیک از این محصولات یا روشها مضر نیستند. فراموش نکنید که برخی از آنها به عنوان داروی طبیعی از هزاران سال پیش مورد استفاده قرار گرفته. و فراموش نکنید که چین در تسلط بر کووید-19 با استفاده از این داروهای نسبتاً ساده و کم هزینه به توفیق دست یافت.

پزشکانی که به این داروهای ساده و کم هزینه آگاه باشند بسیار اندک هستند. رسانه ها زیر فشار صنایع بزرگ داروسازی و سازمانهای دولتی که در تبانی آنانند دعوت می شوند که این اطلاعات گرانبها را سانسور کنند. تسامح و فقدان توان اطلاع رسانی در سطح همگانی دربارۀ این داروهائی که به سادگی قابل دسترسی هستند دائماً قربانی می گیرد.



نقش بیل گیتس و قرنطینه

بیل گیتس شاید یکی از « مشاوران » ترامپ بوده باشد که موعد « بازگشت به کار » را دست کم تا پایان ماه آوریل به تعویق انداخته است، و اگر گیتس بخواهد حتا تا پایان ماه ژوئن ادامه خواهد یافت. این موضوع بعداً روشن خواهد شد. گیتس خیلی خیلی قدرتمند است :

تصویر از سی ان بی سی (CNBC) : بیل گیتس می گوید که ایالات متحده شانس خود را در اجتناب از قرنطینه به دلیل کرونا را از دست داد و شرکتها باید در حالت تعطیل باقی بمانند.



(CNBC, 24 mars 2020)

Bill Gates, Gerard Miller/ CNBC

روز سه شنبه رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که می خواهد شرکتها پیش از عید پاک، در 12 آوریل باز شوند تا پی آمدهای اقتصادی را تخفیف دهد. … روز سه شنبه گیتس نیز گفت که انزوا برای اقتصاد « مصیبت بار» خواهد بود، ولی « حقیقتاً حد وسط وجود ندارد». او توقف 6 تا 10 هفته را پیشنهاد کرد.

بنیاد بیل و ملیندا گیتس منبع سازمان واکسیناسیون همگانی خواهد بود که باید در دوران پسا قرنطینه راه اندازی شود.

ائتلاف واکسیناسیون متشکل از اتحادیه برای مقابله با اپیدمی و سازه های نوین (CEPI)، یک نیمه سازمان غیر دولتی، که مؤسسۀ ملی آلرژی و بیماریهای واگیر دار در ایالات متحدۀ آمریکا (NIAID) در بطن مؤسسۀ ملی بهداشت (NIH) نظارت بر برنامۀ واکسیناسیون را واگذار کرده است، به پشتیبانی بیل گیتس، اتحادیۀ جهانی برای واکسن و واکسیناسیون (GAVI) که در عین حال یکی از ابتکارهای بیل گیتس است و از سوی سازمان جهانی بهداشت (OMS) پشتیبانی و به شکل گسترده از سوی بنیاد گیتس، بانک جهانی و یونیسف و به همین گونه چندین شریک دیگر از بین کارخانه های داروسازی تأمین مالی می شود.

علاوه بر این بیل گیتس قویاً توصیه می کند که مسافران باید پیش از سوار شده به هواپیما یا ورودشان به یک کشور در گذرنامۀ خود گواهی واکسیناسیون داشته باشند.

اجرای طرح واکسیناسیون، به علاوه برنامۀ جهانی هویت الکترونیک در پیوست آن، احتمالاً به وسیلۀ کارت سیم نانو اداره می شود که می تواند در پیوست با خود واکسن باشد، از سوی آژانس روی برنامۀ ناشناختۀ ID2020 نظارت خواهد شد که در عین حال به ابتکار بنیاد بیل و ملیندا گیتس بوده است.

بیل گیتس به همچنین به عنوان طرفدار خدشه ناپذیر کاهش شدید و گزینشیِ جمعیت جهان شناخته شده است. با آگاهی از این امر که می دانیم چه کسی به هر واکسنی که امضای بیل گیتس بر آن نقش بسته اعتماد خواهد کرد.

امید به اینکه چنین طرح اهریمنی هرگز به انجام نرسد اهمیت به سزائی دارد. ما باید تا پایان امیدوار باشیم، که پایان این طرح بی سرانجام باقی بماند، و اندک اندک روشنائی ظلمت را غرق کند.

یاداشت برای خوانندگان : نویسنده، پیتر کوئینگ با پافشاری از خوانندگانش می خواهد که نوشتۀ او را به هر طریقی که می توانند منتشر کنند. در اینجا کوئینگ بیش از یک تحلیلگر ساده و بی طرف رویدادها بلکه یک مبارز اجتماعی بنظر می رسد.

ترجمۀ حمید محوی

پاریس/10 آوریل 2020