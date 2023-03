همه کس جگر ندارد! ﻿

دكتور نبيل پاكطين



غمِ دل نگفته بهتر،همه كس جگر ندارد!

ناگفته هاى تاريخ، در پيوند با سخنان وزير صحت عامه طالبان در برترى سيستم صحى/ طبى پاكستان بر افغانستان



آيا واقعاً سيستم صحى پاكستان از افغانستان برتر است؟

اگر بلى! اين برترى از كجا مى آيد؟

برترى شهروندان پاكستان بر افغانستان؟

برترى سياسيون پاكستان بر افغانستان!

برترى وزيران صحت پاكستان بر افغانستان!

برترى خبرنگاران پاكستان بر افغانستان!

برترى داكتران پاكستان بر افغانستان!

برترى زعيم هاى سياسى و ملى …

برترى منابع…….

آيا رئيس جمهور فعلى پاكستان ( داكتر دندان) نسبت به رئيس جمهور پيشين مان ( داكتر نجيب الله) از لحاظ دانش و ايمان برتر بود؟ پس چرا آن به دار رفت و غلام حلقه به گوش رئيس جمهور پاكستان باشيم؟

تخصص طبى در پاكستان و افغانستان در عين زمان 1963 شروع شد! ما اگر پس مانده ايم چرا؟

چرا پاكستان اتمى شد و ما با تاريخ ٥ هزار ساله امروز دست به آنها دراز مى كنيم..؟

سه نسل پاكستان كى بود ١- پدركلان / ذوالفقار على بوتو = در مقابل پدر كلان هاى وطن پرست ما.

٢- بى نظير بوتو= پدر هاى مهاجر و آواره ما

٣ – بلاول بوتو = مقام هاى كشورى ما، نسل حاكم بزرگ شده در كمپ هاى پاكستان!

آيا جو سازى فضاى صحى/ طبى پاكستان در افغانستان نه تنها در خطابه هاست، يا در عمل ، فضاى طبابت و صحت پاكستان در افغانستان سارى و جارى است…؟

چرا كادر هاى غير تحصيل كرده اى پاكستان در افغانستان ترور، اختطاف و مورد دسايس قرار مى گيرند؟

اين همه را با من تعقيب كنيد و با هر شهروند كشور بخاطر بيدار ماندن حافظه تاريخى شان شريك بسازيد – تا قبل از زود داورى و زود باورى در مورد پستى نظام صحى/ طبى كشور، اعتماد عامه احياء شود.

جانتان خوش باد!

My response to the Taliban’s Minister of Health

ویدیو: