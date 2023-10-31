نوار غزّه و تشنج در مرزهای اتحادیۀ اروپا

لاقیدی قدیمی اروپایی‌ها رو به پایان است

النا پوستاوُیتووا (ELENA PUSTOVOYTOVA)

ا. م. شیری: جنایتکاری ذاتی صهیونیزم و دنیای غرب ادامه دارد. در نظر دارند فلسطینی‌ها و بطور کلی، مهاجران را در کشورهای غیر از اروپا اسکان دهند.

«دمل چرکین» ترکیده در غزّه، البته نمی‌تواند فقط بعنوان عرصۀ تقابل بین دو طرف- اعراب فلسطین و اسرائیلی‌ها- باقی بماند. اگر در طول هشت سال بحران مهاجرت به اروپا، یک چهارم موج مهاجران از جنوب شرق را اعراب تشکیل می‌دادند، اکنون باید پذیرفت که این نسبت در حد قابل توجهی تغییر خواهد کرد. و بی‌تردید، این تهاجمی‌ترین و خشن‌ترین بخش مهاجران خواهد بود که از اروپا بخاطر حمایت آشکار از بدترین دشمن فلسطینی‌ها آزرده خاطر شده است.

در سال ۲۰۱۵، آنگلا مرکل با بیان این که آلمان برای پذیرش همۀ فراریان از کشورهای خود آماده است، در جعبۀ پاندورا را باز کرد (پاندورا- بنا به‌ افسانه‌های یونانی، جعبۀ حاوی تمامی بلاها و شوربختی‌های ناشناختۀ بشر. م).

اما توشۀ اصلی که پناهندگان با خود حمل می‌کردند، نه حجاب، بلکه، عادات، آداب و رسوم و قوانین قبیله‌ای بود. حالا، آن‌ها بر نفرت خود نسبت به کسانی که به اسرائیل پول و اسلحه می‌دهند، افزوده‌اند.

دردهای بیم و هراس سراسر مرزهای اتحادیۀ اروپا را فراگرفته است.

به گزارش Euractiv مستقر در بروکسل، شنبۀ گذشته، اسلوونی به دلیل افزایش خطرات امنیتی در بحبوحۀ جنایات سازمان‌یافته و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، بازرسی‌های پلیس در مرز با کرواسی و مجارستان را از سر گرفت. این تصمیم پس از آن اتخاذ گردید که قرار است ایتالیا به دلیل «تغییر وضعیت امنیتی در اروپا و خاورمیانه»، به بازرسی مرز با اسلوونی اقدام کند.

بوشتیان پوکلوکار، وزیر کشور اسلوونی، از همۀ شهروندان و ساکنان اسلوونی که به دلیل «خطر بالای تروریستی در اروپا» برای بررسی مدارک هویتی متوقف خواهند شد، عذرخواهی کرد. عادت زندگی بدون مرز هنوز ریشه‌کن نشده، وزیر و همتای کرواتی‌اش داوور بوزینوویچ را مجبور می‌کند که نگران کسانی باشند که در نزدیکی مرز زندگی می‌کنند و از ایتالیا نیز بخواهند که همین کار را انجام دهد. اگر تروریست‌ها در راه باشند، شینگن چه معنی دارد! هر سه وزیر کشور در اوایل نوامبر در نشستی در تریست در مورد نظارت بر مرزها گفتگو خواهند کرد.

ارگان‌های انتظامی در بالکان غربی می‌گویند جنایت سازمان‌یافته رو به افزایش است و خود این گروه‌ها به طرز روزافزونی با هم مرتبط می‌شوند. اعضای جنبش‌ها و سازمان‌های مختلف تروریستی و افراطی از مناطق درگیری آمده‌اند. دولت اسلوونی روز سه شنبه اعلام کرد آخرین آمار نشان می‌دهد که پلیس اسلوونی بیش از ۴۸ هزار نفر مهاجر غیرقانونی را «برای جلوگیری از عواقب اقدامات آن‌ها یا حتی به قصد به خطر انداختن امنیت و ثبات ما» دستگیر کرده که حدود سه برابر بیشتر از یک سال پیش است.

نکته این است که سیاستمداران اتحادیۀ اروپا «توافقنامه‌های بازگشت به وطن» را که انگلیس راه را برای آن هموار نموده، ترویج خواهند کرد. وست مینستر گفت که در ماه مارس، قراردادی با رواندا (که اساساً به قیمت ۱۴۰ میلیون پوند خریداری شد) منعقد کرد که بر اساس آن «در چارچوب بخشی از یک مشارکت نوآورانه در زمینۀ مهاجرت و توسعۀ اقتصادی، افرادی که به سفرهای خطرناک، غیرضروری و غیرقانونی به انگلیس می‌روند، مانند قایق‌های کوچک، برای حمایت از بازسازی زندگی خود آن‌ها، در رواندا اسکان داده خواهند شد».

انگلستان ابتدا علاقه‌مند بود که مجرمان را و اکنون پناهندگان را از سواحل خود دور کند. آلبانی، غنا و حتی جزیرۀ اسنشن متعلق به سلطنت در قسمت جنوبی اقیانوس اطلس واقع در چهار هزار کیلومتری لندن به عنوان سکونتگاه‌های مستعمره در نظر گرفته می‌شد. در آنجاها هنوز موفق نشده، اما در رواندا جواب داده است. با این حال، اولین پرواز را که در ماه ژوئن برنامه‌ریزی شده بود، لندن لغو کرد. زیرا، دادگاه حقوق بشر اروپا رأی داد که این طرح حاوی «خطر واقعی آسیب‌های جبران‌ناپذیر» است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و ناظران حقوق بشر اروپایی به ریشی سوناک به دلیل استانداردهای دوگانه که در مورد اوکراینی‌ها و مردم آفریقایی تبار اعمال می‌شود، حمله کردند و پرونده به بن‌بست رسید.

دولت محافظه‌کار ایتالیا که با توسل به ریاکاری برای مهار رو به افزایش ورود مهاجران تلاش می‌کند، در ماه سپتامبر اعلام کرد که در صورت عدم پرداخت وثیقه ۴۹۳۸ یورویی، پناهجویان در حین رسیدگی به پرونده‌هایشان بازداشت می‌شوند و این امر باعث ایجاد مراکز بازداشت بیشتر می‌شود.

اکنون دولت‌های اروپایی در زمینۀ بازگشت مهاجران به کشورهای مختلف از جمله تونس، مصر و نیجریه توافقنامه‌های دوجانبه امضا کرده‌اند. اما توافقات با گامبیا، ساحل عاج و سنگال فقط بازگرداندن مجرمان محکوم به کشور را شامل می‌شود، نه مهاجران را.

در اینجا، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان به کمک بروکسل آمد و اعلام کرد که توافق‌نامه‌های بازگشت به کشور با کشورهای ثالث، قواعد بازی را تغییر می‌دهند و برای کاهش تعداد مهاجران به کشورهای اتحادیۀ اروپا کمک می‌کنند. کاهش مهاجرت غیرقانونی برای او و همتایانش در اتحادیۀ اروپا موضوع کلیدی اجلاس سران اروپا در هفته آینده خواهد بود.

ریشی سوناک و جورجیا ملونی قبل از این نشست در گرانادا، با انتشار یک مقاله مشترک، از دیگران خواستند همانگونه که برای جلوگیری از مهاجران و قاچاقچیان عمل کردند، در برابر مهاجرت نیز سخت‌گیرانه و با همان فوریت عمل کنند. امضای توافقنامۀ مهاجرت با کشورهای ثالث در مهار مهاجرت برای کل منطقۀ شنگن اروپا بسیار مهم خواهد بود. شولتس اضافه کرد که آلمان اکنون می‌تواند روادهای بیشتری برای کارگران ماهر به عنوان مشوق برای کشورهایی که مهاجران را پس می‌گیرند، ارائه دهد. سیاستمداران آلمانی در حال حاضر روی شش قرارداد مشابه کار می‌کنند.

با این حال، تلاش‌های اخیر اتحادیۀ اروپا برای انعقاد موافقتنامه‌های همکاری مهاجرتی با کشورهای ثالث نتیجه معکوس داشته است. معامله با تونس که امسال مورد توافق قرار گرفت، از یک تار مو آویزان است. علاوه بر این، یک خطر حتی بدتر از آمار نشان می‌دهد که فقط در آلمان در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون مهاجر وجود دارد.

همان Euractiv روز دوشنبه گزارش داد در سوئد معلوم شد که مراکز اوقات فراغت، مؤسسات پیش دبستانی و خدمات اجتماعی این کشور اکنون به مکان‌های خلوت کار جهادگران سابق داعش، ممنوعه در روسیه، تبدیل شده‌اند. بر اساس تحقیقات روزنامۀ سوئدی اکسپرسن، از ۸۳ نفری که به تازگی از سفر به مناطق تحت کنترل دولت اسلامی به سوئد بازگشته‌اند، ۲۱ نفر در حال حاضر با کودکان، جوانان و افراد آسیب‌پذیر کار می‌کنند. تصور اینکه آن‌ها چه دستورالعمل‌هایی می‌توانستند از «سرزمین اجدادی‌شان» دریافت کنند، دشوار نیست.

این تحقیقات واکنش شدیدی در پی داشت. لوتا ادهولم، وزیر آموزش و پرورش گفت: «این کاملا غیرقابل قبول است که تروریست‌های داعش در مدارس، مراکز تفریحی و مؤسسات مشابه سوئد کار کنند. این را نمی‌توان مجاز دانست». این اظهارات هر قدر که دیر هنگام است، به همان اندازه نیز ساده‌لوحانه است. اشتغال به کار ۲۴ جنگجوی سابق داعش در نزد کارفرمایان دولتی، به وضوح نشاندهندۀ عدم ارتباط کامل بین سازمان‌های امنیتی سوئد (Säpo، Säkerhetspolisen) و نهادهای دولتی است که اراذل و اوباش را استخدام می‌کنند. اینکه یکی از این مهاجران سه ماه پس از گذراندن دورۀ محکومیت خود به دلیل سفر به مناطق محل فعالیت داعش ممنوعه در روسیه، به کارمند جایگزین در امور جوانان در گوتنبرگ تبدیل شود، اتفاقاً در حکم محکومیت او ثبت نشده بود.

غزه با ایجاد تشنج در مرزهای اروپا، ناگزیر با موج جدیدی از پناهجویان به اروپا پاسخ خواهد داد. و تهاجم اسرائیل به این بخش، حتی فلسطینیانی را که دست به اسلحه نبرده‌اند، به افراد تندرو تبدیل خواهد کرد.

برگرفته از: تارنمای بنیاد فرهنگ راهبردی

https://eb1384.wordpress.com/2023/10/31/

۹ آبان-عقرب ۱۴۰۲

حزب‌الله پرچم سرخ جنگ برافراشت

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Израиль – Ливан: Хизбалла поднимает красные флаги войны

Активизация единственной силы, уже побеждавшей Израиль, и сценарии общерегионального Армагеддона на Ближнем Востоке

В последние дни среди привычных желтых флагов и повязок крайне воинственной ливанской Хизбаллы все чаще стали мелькать атрибуты красного цвета, что на языке символов этого движения означает его вступление в фазу «войны и возмездия». Пока их вывешивают лишь отдельные подразделения данной шиитской партии. Когда они распространятся вдоль всей северной границы Израиля со стороны Ливана, это будет означать, что в широкомасштабную войну с еврейским государством на стороне ХАМАСа вступила и Хизбалла. Тем самым будут открыты врата и общерегионального Армагеддона, благо одноименная библейская долина находится совсем неподалеку от этих мест. Вероятность втягивания в него и других ближневосточных государств остается довольно высокой. Президент Ирана Раиси только что объявил, что Израиль в Газе «перешёл все красные линии», а, следовательно, в любой момент может быть подвергнут неожиданным для него ударам.

Бойцы Хизбаллы, уже вставшие под красные флаги войны

США уже по всем возможным каналам предупреждают Иран и патронируемую им Хизбаллу, чтобы они не смели вмешиваться в конфликт, грозя им мыслимыми и немыслимыми санкциями. Израиль со свойственной ему в последнее время бравадой грозит «вбомбить» Ливан в каменный век. Однако за их показной всесильностью кроются серьёзные опасения возникновения у израильского ЦАХАЛа и его американских союзников весьма тяжелых проблем в случае выхода Хизбаллы на боевую арену.

Сенсационно прозвучал, например, разоблачительный материал New York Times со ссылкой на надежные источники в Госдепартаменте о том, что главным содержанием контактов последнего времени и госсекретаря Блинкена, и президента Байдена с израильтянами было их удержание от намерений нанести превентивный удар по Хизбалле. Белому дому стало известно, что израильская военная верхушка разработала план, склонив к нему и Нетаньяху, по которому вторжение в Газу должно было бы осуществляться лишь для отвода глаз, в то время как главный упреждающий удар ЦАХАЛа был бы нанесен по Ливану и Хизбалле как неизмеримо более мощной силе, чем ХАМАС. Отсутствие основательных поводов для этого никого не волновало, ведь их всегда можно сконструировать, а потом «раструбить по ВВС».

Блинкен с минобороны Галлантом, инициатором превентивного удара по Хизбалле

В Вашингтоне же изрядно переполошились, почувствовав, что и ему придется втянуться в данное рискованное и высоко затратное предприятие. Блинкен «целую ночь» (7,5 часа) уговаривал Нетаньяху отказаться от задуманного, но убедил его окончательно только Байден. Израильский премьер согласился с американцами, а подчиненные ему генералы, особенно, министр обороны Йоав Галлант, впали от этого отступничества «в ярость».

Нетаньяху и Галлант – недовольство друг другом очевидно

Откуда же такой реальный страх перед, в сущности, узколокальным движением, которому в целом весьма далеко до военного потенциала тех, кому он бросает вызов. Всё дело в том, что за последние десятилетия оно превратило гористый южный Ливан в такой «крепкий орешек», который нелегко разгрызть даже с помощью самого современного оружия. Это не пески Газы, а скальные породы, в которых с помощью тяжелой горнопроходческой техники в открытую, а не тайком с киркой и лопатой, как у палестинцев, прорублена одна из самых совершенных оборонительных туннельных систем в мире. По утверждениям специализированных военных изданий, её проектировали и создавали специалисты из КНДР по образцу своих сооружений на 38-й параллели Корейского полуострова, считающихся «восьмым чудом света» в области оборонительного строительства. Американские военные эксперты не разделяют самонадеянности израильских коллег по поводу лёгкости взлома данных укреплений.

В обычное время Хизбалла, сыновья членов которой, как казаки, начинают учиться военному делу с 7-летнего возраста, держит под ружьем около 20 тыс. бойцов, при мобилизации их число может возрастать до 100 тыс. Командование ЦАХАЛа, по-видимому, пыталось упредить эти мероприятия, и его ярость по поводу того, что ему помешали, вполне объяснима. К настоящему моменту Хизбалла почти наверняка полностью отмобилизовалась, распределила оружие, активировала защитные и коммуникационные системы, распечатала входы во все укрытия и заняла боевые позиции.

Бойцы Хизбаллы возле реактивных установок залпового огня

Мобильные противотанковые подразделения Хизбаллы с ПТРК “Корнет”

Такие установки у Хизбаллы тоже имеются

В отличие от опыта последней войны Хизбаллы с Израилем 2006 года, когда от его авиационных бомбардировок серьезно пострадало шиитское население южного Ливана, на этот раз, судя по печати страны, она провела масштабную эвакуацию своего гражданского населения вглубь страны и в соседнюю Сирию. Оттуда на родину, в свою очередь, возвращаются отряды, воевавшие на стороне Дамаска. По отзывам, они там были наиболее боеспособные. Предложено было даже временно покинуть свои дома жителям крупнейшего шиитского квартала Бейрута Дахие.

Та война – «Вторая ливанская», – кстати, считается самой бесславной в истории Израиля. Имея намерения покончить с Хизбаллой и дойти до реки Литтани, ЦАХАЛ застрял в пограничных сражениях, потерял до 50 танков и несколько сот военнослужащих и в конечном счете был вынужден отступить. Тогдашний премьер Эхуд Ольмерт при разбирательстве лишь чудом избежал судебного приговора по этому поводу, получив его, правда, потом по-другому. Не аукается ли его судьба нынешнему главе правительства Нетаньяху?

Карта Второй Ливанской войны 2006 года, в которой Израиль «отступил без успеха»

С того момента Хизбалла еще более окрепла. Будучи «государством в государстве» и контролируя некоторые морские порты Ливана, а также кусок границы с Сирией, она без особых препятствий завозила оружие со всего мира, прежде всего из Ирана. Её арсенал ракет и ракетных снарядов оценивается в 200 тыс. (в 20 раз больше, чем у ХАМАСа), и это не «кассамы» из водопроводных труб, а заводские изделия, в том числе баллистические. То, что происходило в южном Израиле, вынудив бежать десятки тысяч человек, в северном – может повториться с гораздо более тяжелыми последствиями. Кроме того, полученные Хизбаллой в изобилии современные системы ПТРК и ПЗРК, в том числе американские с Украины, позволяют ей эффективно сдерживать израильскую бронетехнику, а также заставлять авиацию держаться на высотах, затрудняющих точное бомбометание.

Израильские танки на ливанской границе

И все же неясным до конца остается вопрос, при каких условиях Хизбалла может в одностороннем порядке начать крупномасштабную операцию против Израиля. Издание Al-Monitor полагает, что до сих пор её главной целью было задержать или предотвратить наземное наступление ЦАХАЛа в Газе, одновременно «давая понять Соединенным Штатам, что она и другие поддерживаемые Ираном группировки не позволят легко разгромить ХАМАС». Но напряженность вдоль 120-километровой южной границы Ливана постоянно нарастает, также как и угроза цепной реакции.

Наблюдательные сооружения Израиля на границе с Ливаном

Те локальные перестрелки, которые уже происходят вдоль ливано-израильской границы скорее приносят больше ущерба ЦАХАЛу, чем Хизбалле. Дело в том, что Израиль выстроил на своих северных рубежах систему хорошо заметных фундаментальных вышек и локаторов с целью наблюдения, сбора данных и связи. Сейчас Хизбалла их довольно легко «гасит» одну за другой небольшими точными боеприпасами.

Ответить тем же ЦАХАЛ не может, поскольку она из-за постоянно чинимых им препятствий выстроила скрытую систему наблюдения, пусть и не очень мощную, но такую, которую достаточно сложно обнаружить и поразить. Так, глобальное преимущество неожиданно обращается в противоположную сторону.

ЦАХАЛ же в ответ не находит ничего лучшего, как жечь вдоль границы леса и деревни фосфорными боеприпасами, чтобы облегчить себе видимость возможного продвижения противника, не нанося особого вреда Хизбалле, но раздражая население по обе стороны.

Израильские фосфорные снаряды разрываются над ливанской пограничной деревней

Вариант, при котором Израиль, не дожидаясь пока его система наблюдения за Хизбаллой будет полностью «погашена», сам нападет на нее, также высоко вероятен. Несмотря на то, что благоприятный момент упущен. В любом случае главные риски общерегионального конфликта, который как в воронку будет затягивать в себя все новые государства сейчас формируются главным образом именно в этой зоне.

Не надо бы Израилю дожидаться того момента, когда Хизбалла вывесит красные флаги на всей своей территории, а лучше договариваться со всеми по-хорошему.