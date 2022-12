ماهیت اصلی کانادا و سیاست دوگانۀ آن

جبهۀ مردم برای نجات ایران – نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 89

سیزدهم آذر = 4 دسامبر2022

مشکل امروز ایرانیان شرکت کننده در تظاهرات ضد رژیم ملا در کانادا، تهدید به قتل توسط مزدوران رژیم ملا در کانادا است. مزدوران حتا آنان را تا در منزلشان تعقیب می کنند. و پلیس کانادا کوچکترین اهمیتی به شکایت ایرانیان نمی دهد.

وزیر امور خارجه کانادا ظاهرا از زنان ایرانی حمایت کرده و با وزرای خارجه زن چندین کشور نشست های مجازی در جانبداری از زنان مبارز ایران دائر کرده است. و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، تهدید های تحریمی سنگینی را علیه رژیم ملا علنن اعلان کرده است، ولی در عمل بسیار کوچک و جز وعده های توخالی چیز دیگری نبوده اند.

در نگاهی به ماهیت اصلی این دو گانگی، ریشه انگلیسی ملایان نیز خود را بیشتر از همیشه عریان می کند.

King of Canada Charles III Royal Coat of arms of Canada

نشان سلطنتی کانادا چارلز سوم پادشاه کانادا!

<کانادا کشوری پادشاهی است . و پادشاه آن چارلز سوم است که بعد از مرگ ملکه الیزابت دوم در 8 سپتامبر 2022 به پادشاهی رسیده است. او در بین 15 کشور خطه پادشاهی خود، که کانادا و استرالیا نیز از آن جمله اند، در انگلستان اقامت دارد. و این 15 کشور، جزو 56 کشور مشترک المنافعی هستند که اکثرآنها قبلا از مستعمرات بریتانیای کبیر بوده اند. کشورهای مشترک المنافع در 1926 تحت بیانیه بالفورد، و سپس تصویب کنفرانس امپراتوری در سال 1931 ایجاد شده اند. ریاست این 56 کشور به عهده پادشاه کانادا چارلز سوم است که در انگلستان اقامت دارد! حکومت کشور پادشاهی کانادا، فدراتیو سلطنتی ،سیستم وست مینستر است. (سیستم پارلمانی وستمینستر انگلستان!). و نخست وزیر آن، جاستین ترودو، نمایندۀ پادشاه چارلز سوم در کانادا است. قدرت پادشاه چارلز سوم مشروط است. و فقط می توانند مجلس را منحل کنند! و یا پیشنهاد و نصیحت و هشدار دهد! قبلا حقوق ملکه انگلیس را نوشته بودند در حدود 10% بودجه مملکتی! ولی حقوق چارلز سوم درج نشده است!

این اطلاعات برداشت مختصری از صفحات مربوط به کشور کانادا در ویکی پدیای انگلیسی، نوشته و بروز شده توسط دولت کانادا می باشد.>

چند نمونه دیگر از نشان های دولت پادشاهی کانادا

A constitutional monarchy, parliamentary monarchy, The Government of Canada

or democratic monarchy

نشان دولت کانادا نشان پادشاهی مشروطه، پادشاهی پارلمانی، پادشاهی دموکراتیک

Police of Canada police of Canada

نشان پلیس کانادا پلیس کانادا با نشان های سلطنتی بر اونیفورمش



در ویکی پدیا، کانادا بخشی از کشور پادشاهی انگلستان معرفی شده است.

وقتی رضا پهلوی می گوید که می خواهد کشوری مثل آمریکا و یا کانادا بسازد، منظورش پادشاهی مشروطه، با قدرت انحلال مجلس! و مابقی شرایط موجود در کانادا است!

کانادا از طرفی ظاهرا می خواهد جانب آمریکا را نگاه دارد ، و از طرفی دیگر دستور دارد پنهانی جانب ملایان انگلیسی را. پول های دزدیده شده توسط ملایان، که طراح اصلی آن انگلیس است در مرحلۀ اول به بانک های کانادا واریز می شود و سپس به بانیان مصیبت در انگلستان می رسد. بی خود نیست که زنان برخی از این ملایان و وابستگانشان ترجیح می دهند در کانادا وضع حمل می کنند.

قصرهای لاریجانی ها در انگلستان است، درجات پائین تر در کانادا مقیم می شوند. ملایان محبوب دموکرات های آمریکا بوده و هنوز نیز هستند. و فرزندان ملایان و وابستگان آنان توسط دموکرات ها به زندگی لاگجری در آمریکا دست یافته اند.

برنامه های خصوصی سازی و گرسنگی دادن و راندن جامعه به سوی برده داری، طبق برنامه های بانک جهانی، توسط ملایان با قساوت تمام پیش می رود. فقط مشکل اسرائیل است که بمب اتم ملایان را تحمل نمی کند. که آن هم با بازی های دو گانه انگلیس، به خوبی دارد پیش می رود. حجاب و واپس گرایی از برنامه های همیشگی انگلیس در تمام کشورهای مسلمان نشین بوده و هست. و مبارزه زنان برای آزادی از حجاب، ضد سیاست استعماری انگلیس در کشور های مسلمان نشین است.

بطور واضح انقلاب رنگی سیاه ملایان، به کمک انگلیس، از روز اول با دروغ و ریا با مردم ایران رفتار کرده است. روح اله خمینی گفت: ما کوخ نشینان را به کاخ نشینان ترجیح می دهیم. ولی در عمل، در روز هفتم انقلاب اتاق بازرگانی ایران را به برادران عسگر اولادی معلوم الحال داد. و ایجاد خانه ضد کارگری در ماه اول از اقدامات او بوده است.

لابی های رژیم ملا، هنوز این انقلاب رنگی را به عنوان یک انقلاب ضد امپریالیستی به جهان معرفی می کنند. چهرۀ تک تک آنان توسط قلم خودشان دارد افشا می شود و مهر ابدی ننگ بر پیشانی آنان ، به لحاظ خیانت به ملت ایران و خلق های جهان، خورده می شود.

مبارزات ضد امپریالیستی زنان با نماد ضد حجاب، اصیل و پیشرو است. و حمایت از آن فقط حمایت از زنان نیست. حمایت از پائین کشیدن پرچم استعمار و رهایی یک ملت از یوغ استعمار ملایان انگلیسی است. امروز افزایش بی حجاب ها در جامعه نماد پیروزی مبارزات دلاورانۀ زنانم و مردان دوشادوش هم می باشد. در این انقلاب سلطنت طلبان و مجاهدین خلق نیز فعال هستند . ولی بنیان این خیزش سراسری نفرت مردم از ملایان جنایت کار،غارتگر و دورغگو است.

سید علی بداند ! این انقلاب هرگز با کشتار، تجاوز، زندان و تلاش لابی های ملا در خارج از کشور برای جا انداختن این رژیم منفور به عنوان ضد امپریالیست، فرو نخواهد نشست. شاید کمی بالا و پائین داشته باشد ولی هرگز عقب نخواهد نشست و روسیاهی برای ملا و لابی های نفرت انگیزاش خواهد ماند.

ملت ایران برای سید علی و لابی هایش

مرگ عاجل آرزومند است

Women’s Power