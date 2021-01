سپهر سمیعی

سرکوب وحشیانه اعتراضات جنبش مردمی در آمریکا!

سپهر سمیعی

در پی اعتراضات گسترده میلیونها تن از مردم آمریکا به تقلب گسترده در شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری، نیروهای امنیتی و پلیس رژیم آمریکا به سوی جمعیت مردم آتش گشودند. تصویر فوق که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده، یک زن آمریکایی را نشان می دهد که به ضرب گلوله نیروهای رژیم از پا در آمده.

این سرکوب وحشیانه در حالیست که مردم و تظاهر کنندگان بطور کاملا صلح آمیز و آرام وارد ساختمان کنگره آمریکا شده و بدون کوچکترین خشونتی از اموال دولتی بازدید می نمودند.

میلیونها تن دیگر از معترضین آمریکایی، بیرون از ساختمان کنگره اجتماع کرده و فریاد می زدند:

یا دونالد… میردونالد…

جو بایدن، کاندیدای مورد حمایت سرمایه داران بزرگ آمریکایی، اعتراضات مردم در پایتخت را «شورش» نامید که توسط عده معدودی از تندروها و دشمنان قانون برپا شده.

What we’re seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness.

Biden Slams Pro-Trump Riots in Capitol: ‘It’s Not Protest, It’s Insurrection’ (yahoo.com)

همچنین، در سخنرانی پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری، بایدن اظهار داشت:

کسی حق ندارد اینها را معترض بنامد. اینها تروریست های داخلی بودند.

Biden decries Trump mob: 'Don't call them protesters. They were domestic terrorists' (msn.com)

گزارشها حاکیست پس از این سخنرانی، واژگانی وارد شعارهای معترضان شد که از جمله آنها، استفاده از پوسترهایی با نوشته «حماسه خس و خاشاک» در تظاهرات آنان بود.

در مقابل، دستگاه قضایی رژیم آمریکا در اقدامی وحشیانه اعلام کرد که «همه گزینه ها روی میز است» و معترضین به جرم شورش و خیانت محاکمه و مجازات خواهند شد.

Sedition charges for pro-Trump rioters at Capitol are option, prosecutor says, as first federal cases filed (msn.com)

آمار رسمی که از سوی دولت آمریکا منتشر شده، تعداد کشته شدگان را 4 نفر، و بازداشت شدگان را 52 نفر اعلام کرده است.

DC updates: 4 dead, 52 arrested, 14 police officers injured after pro-Trump rioters breach US Capitol; FBI opens investigation (yahoo.com)

اما شاهدان عینی و میدانی تعداد کشته شدگان را در حدود سی هزار تن تخمین زده، و از دستگیری ها و بازداشت های گسترده خبر می دهند.

مادر یکی از قربانیان در مصاحبه ای که توسط خبرنگار ما ترتیب داده شد اظهار داشت:

پسر جوان من همینطور کنار مغازه اش واستاده بود، سربازهای بایدن اومدن زدن کشتنش. بعد همینا اومدن به من گفتن ما پسرتو کشتیم، خوب کردیم کشتیمش!

مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیسبوک، بزرگترین شبکه اجتماعی آمریکا، اعلام کرد حساب کاربری رئیس جمهور دونالد ترامپ به مدت حداقل دو هفته مسدود خواهد ماند. فیسبوک علت مسدود کردن حساب کاربری رئیس جمهور را شورش در پایتخت عنوان کرد.

بعلاوه، فیسبوک همچنین حساب های کاربری کلیه فعالان حقوق بشری در سراسر جهان که سعی کردند تصاویری از اعتراضات مردمی در آمریکا را به اشتراک بگذارند مسدود نموده است. این در حالیست که پیش از این در جریان شورش هایی که زیر نقاب «جان سیاه پوستان مهم است» در سرتاسر آمریکا به وقع می پیوست، نه تنها فیسبوک محدودیتی ایجاد نکرده بود، بلکه با آب و تاب این شورش ها را گزارش کرده و به تهییج مخاطبان می پرداخت. بیشتر شرکت های بزرگ آمریکایی با شورشهای قبل از انتخابات همراهی می کردند.

البته هنوز از بیانیه وزارت امور خارجه کشورمان در محکومیت این اقدام برضد حقوق بشر و نقض آزادی بیان در آمریکا خبری در دست نداریم.

ولی گویا پس از وقوع شورش، رئیس جمهوری ونزوئلا رسما پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات را تبریک گفته و اعلام کرده دولت بایدن غیر مشروع و غیر قانونی است، و ونزوئلا دولت ترامپ را به رسمیت می شناسد.

در همین راستا، روسیه و چین در حال رایزنی با شورای امنیت هستند تا به زودی بر فراز واشنگتن منطقه پرواز ممنوع اعلام شود. در صورت تصویب شورای امنیت، یک ائتلاف نظامی از چندین کشور جهان به زودی در حمایت از مردم آمریکا و برای جلوگیری از کشتار وحشیانه زنان و کودکان آمریکایی توسط رژیم غیر قانونی بایدن، به منطقه اعزام خواهد شد.

همچنین، عربستان سعودی اعلام کرد تا زمان پاکسازی رژیم جو بایدن، دونالد ترامپ بعنوان رئیس جمهوری قانونی آمریکا می تواند دولت در تبعید خود را در خاک عربستان تشکیل دهد.

برخی از منابع خبری اینطور خبر می دهند که زمزمه هایی در حلقه های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا شنیده می شود، مبنی بر حصر خانگی دونالد ترامپ و مایک پنس. طرفداران حصر خانگی ادعا می کنند در صورت محاکمه، حکم این دو نفر به جرم شورش و خیانت، اعدام خواهد بود. بنابراین حصر ترامپ و پنس برای محافظت از جان این دو نفر خواهد بود.

از سوی دیگر، کره شمالی اعلام کرد حبس خانگی ترامپ و پنس نقض آشکار حقوق بشر بوده و پیشنهاد داد در مقابل سازمان ملل و شورای امنیت تحریم هایی علیه صنعت هسته ای آمریکا اعمال نمایند، زیرا رژیمی که مردم خودش را قتل عامل می کند نباید دسترسی به سلاح های هسته ای داشته باشد.

در حالیکه جامعه جهانی اقدامات رژیم آمریکا در سرکوب کردن معترضین را به شدت محکوم کرده اند، اتحادیه اروپا در اقدامی که مداخله آشکار در امور داخلی آمریکاست، اعتراضات مردم را محکوم کرد.

