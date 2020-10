فینیان کانینگهام / آمادور نویدی

سیستم سرمایه‌داری رنج و آلام مردم را تا حدزیادی بدتر می‌کند، و قادر نیست با چالش‌های ناشی از بیماری‌های عفونی کنار بیاید. دشمن واقعی خودبیماری نیست- گرچه جدی‌ست. دشمن، یا باصطلاح بیماری واقعی، سیستم سرمایه‌داریست… باتوجه به بلایای غیرعادی که پاندمی ویروس کرونا و بیماری کووید-۱۹ بر سر آمریکا آورده است، در مقایسه با چین، نتیجه‌گیری نشان می‌دهد که برای این فاجعه با این مقیاس، سیستم اقتصادی آمریکا مقصر واقعی است. درواقع، اختلاف آن‌قدر بسیار روشن است که تقریبا کور کننده واقعیت ننگین است. واقعیت این‌ست‌که سرمایه‌داری کورپورات آمریکایی یک شکست حیر‌‌‌ت‌آوراست. از نظر عمل‌کرد، این سیستم بعنوان یک روش قابل دوام جهت سازمان‌دهی جامعه و تخصیص منابع انسانی و پایدار، ورشکسته، ازکار افتاده و منسوخ شده است… شیوه‌های زیادی موجودست که ماهیت روبه‌مرگ سرمایه‌داری را نشان داد. اما شکست خفت‌بار و جنایت‌کارانه آمریکا در حفاظت از بهداشت عمومی در برابر بیماری مُسری شاید تشخیص نهایی بیماری باشد.

سرمایه‌داری عامل نگون‌بختی

نوشته: فینیان کانینگهام

برگردان: آمادور نویدی

بیماری واقعی سرمایه‌داری ست

نمی‌توان موافق ریچارد ولف – پرفسور آمریکایی نبود، هنگامی‌که وی می‌گوید، کووید- ۱۹آن بیماری واقعی نیست که جهان با آن روبروست، بل‌که اقتصاد ورشکسته سرمایه‌داریست. تجزیه و تحلیل پروفسور ولف بیش از هرزمان دیگری دقیق و متقاعده کننده است.

جهت اطلاع از گفته وی به لینک و کلیپ زیر مراجعه کنید:

کووید-۱۹ و پایان سرمایه‌داری

پروفسور ریچارد ولف

Prof. Richard Wolff: Covid-19 and the End of Capitalism

بیماری‌های مُسری و دیگر بلایای طبیعی اتفاق می‌افتند و ظالمانه جان انسان‌ها را می‌گیرند. اما چیزی‌که از بیماری مُسری جهانی کنونی آشکارست، این‌ست‌‌که سیستم سرمایه‌داری رنج و آلام مردم را تا حدزیادی بدتر می‌کند، و قادر نیست با چالش‌های ناشی از بیماری‌های عفونی کنار بیاید. دشمن واقعی خودبیماری نیست- گرچه جدی‌ست. دشمن، یا باصطلاح بیماری واقعی، سیستم سرمایه‌داریست…

شاهد ۱:کشور آمریکا. در این‌جا ما باصطلاح نمونه برتر سرمایه‌داری را داریم. اما آشفتگی واکنش به بیماری مُسری ویروس کرونا نشان داد که تمام قدرت مسلم ثروت آمریکا سرابی بیش نیست. از میان نزدیک به یک‌میلیون نفر تلفات جهانی که ۹ ماه قبل با پاندمی آغاز شده، آمریکا ۲۰۰هزار یا حدود ۲۰ درصد مرگ و میررا بخود اختصاص داده است. درحالی‌که جمعیت آمریکا فقط نشان‌گر ۴ درصد کل جمعیت جهان است. این امر به‌تنهایی بما می‌گوید که در دولت آمریکا و تخصیص منابع اقتصادی تحت حاکمیت آمریکا و سیستم سرمایه‌داری دندان‌گرد و خشن آن بی لیاقتی منحصربفردی وجود دارد.

این وضع را مقایسه کنید با مسیری که چین رفت و توانست این بیماری را مهار کند. مطابق با گفته دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، تعداد تلفات چین نزدیک به ۴۷۰۰ نفر است. این ۴/۲ درصد کوچک ازشمار مرگ و میر در آمریکا کم‌ترست، درحالی‌که چین جمعیتی چهار برابر بیش‌تر از آمریکا دارد.

حال، می‌توان بحث کرد که سیستم رسمی «کمونیستی» چین کاملا کمونیستی یا سوسسیالیستی نیست، زیراکه با اقتصاد بازار درآمیخته شده است. اما ناظران دیگر مدعی هستند که باتوجه به برنامه ریزی مرکزی و مداخله دولت در تخصیص منابع، چین تا اندازه زیادی سوسیالیست است. درهرصورت، کافی‌ست که بگوئیم که در مقایسه با آمریکا، جایی‌که کسب و کار بزرگ و بانک‌های بزرگ با چشم‌پوشی دولت، مردم و جامعه را دیوانه و خفه می‌کنند، چین بهیچ‌وجهی سرمایه‌داری نیست.

حال، نیز- هم‌چنین می‌توان بحث کرد که داده های کووید-۱۹چین نادرست است. اما ما داده‌هایی را ذکر می‌کنیم که توسط دانشگاه معتبر آمریکایی جمع‌آوری شده است، حتی، به خاطر بحث هم که شده، اگر برخی از داده های چین دقیق نباشند، اختلاف مقیاس بسیار زیاد داده‌های آمریکا بشدت پیش‌نهاد می‌کند که یک توجیه و توضیح سیستمی وجود دارد.

باتوجه به بلایای غیرعادی که پاندمی ویروس کرونا و بیماری کووید-۱۹ بر سر آمریکا آورده است، در مقایسه با چین، نتیجه‌گیری نشان می‌دهد که برای این فاجعه با این مقیاس، سیستم اقتصادی آمریکا مقصر واقعی است.

درواقع، اختلاف آن‌قدر بسیار روشن است که تقریبا کور کننده واقعیت ننگین است. واقعیت این‌ست‌که سرمایه‌داری کورپورات آمریکایی یک شکست حیر‌‌‌ت‌آوراست. از نظر عمل‌کرد، این سیستم بعنوان یک روش قابل دوام جهت سازمان‌دهی جامعه و تخصیص منابع انسانی و پایدار، ورشکسته، ازکار افتاده و منسوخ شده است.

بدین‌جهت است که رئیس جمهور آمریکا – دونالد ترامپ و دولت وی تلاش‌های بسیار زیادی صرف کرده اند تا این بیماری مُسری را بگردن چین بیاندازند و چین را مقصر قلمداد کنند(۱). ترامپ با دروغ و افترا علیه چین برای «سرایت مرض به سراسر جهان» مجمع عمومی سازمان ملل این هفته را افتضاح کرد.

ازدید طبقه حتاکم آمریکا، که شامل الیگارش‌هایی مانند ترامپ می‌شود، این یک ضرورت قطعی است که چین را مقصر قلمداد کنند. درغیراین‌صورت چنان‌چه بطورگسترده اعتراف شود، پیش‌نهاد مطلوب و نتیجه‌گیری دقیق‌تر مخرب خواهد بود: که برای مثال بیماری واقعی سرمایه‌داری آمریکایی است.

ویروس کرونا و کووید-۱۹ یک نقطه کانونی در میان دیگر موارد جهت افشای این حقیقت است. ما هم‌چنین می‌توانیم بر نابرابری زشت، وقیح وغیراخلاقی سرمایه‌داری آمریکایی تمرکز کنیم، جایی‌که ده‌ها میلیون از کارگران و خانواده‌هایشان با فقر، بی‌کاری، گرسنگی، بی‌خانمانی مواجه هستند، درحالی‌که سیستم الیگارش‌های خودرا ولخرج و مجلل می‌کند.

ما هم‌چنین می‌توانیم بر جنگ‌ها و مرگ‌های بی‌شمار تمرکز کنیم که امپریالیسم آمریکا دهه‌ها بر کره خاکی تحمیل کرده – همه این‌ها جهت انباشت سود کورپورات‌های حریص و سیری‌ناپذیر خودست. این بیماری در همین‌جاست.

شیوه‌های زیادی موجودست که ماهیت روبه‌مرگ سرمایه‌داری را نشان داد. اما شکست خفت‌بار و جنایت‌کارانه آمریکا در حفاظت از بهداشت عمومی در برابر بیماری مُسری شاید تشخیص نهایی بیماری باشد.

در این مرحله، دونالد ترامپ یا جو بایدن بی‌ربط هستند. چارچوب هر دوحزب فاسد در آمریکا خودش بخشی از این بیماری‌ست.

درباره نویسنده:

فینیان کانینگهام، در اصل اهل بلفاست، و ایرلندی ست که در سال ۱۹۶۳ متولد شده است. او کارشناس برجسته در امور بین الملی ست. نویسنده و منتقد رسانه ای که به خاطر انتقاد روزنامه نگاری خود در افشای نقض حقوق بشر توسط رژیم مورد حمایت غرب در ژوئن سال ۲۰۱۱ از بحرین اخراج شد. او فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در شیمی کشاورزی ست و قبل از آن که حرفه روزنامه نگاری را دنبال کند، به عنوان یک ویرایش‌گر علمی برای انجمن سلطنتی شیمی کامبریج، در انگلستان کار می کرد. او هم‌چنین خواننده است و اشعار مردمی نیز می سراید.

برگردانده شده از:

Capitalism the Real Disease

منبع:

(۱)-

Beijing Expresses Protest as Trump Accuses China Again of COVID-19 Spread in UNGA Address