زن و رنگین کمان

اینجاست قدرت زنان



ریتم بی نظیرو تند شیپور ها و طبل ها

همراه با زیباترین ملودی آرشه ها

از ره رسیده است کنون بهار ما



چه سرشار از حیات و پر نشاط است قدرت زنان

قیام زنان ومردان…پسران و دختران

علیه امپریالیست های فرتوت جهان



علیه جنگ و ترور و حیله ها

علیه اتمی و شیمیایی …تمامی بمب ها

علیه همه حکومت های ددمنشانۀ مذهبی



قیام جهانی انسان در دفاع از اصول عصر نت

احترام به شأن و منزلت انسان و شرافتش

این است قیام انسان عصر نت



می خیزد آتشفشان جهانی قدرت زنان

در اقیانوسی از شجاعت های زنان

این است شکوه عصر نت در امروز جهان



فرح نوتاش

کتاب شعر فارسی 7

http://womens-power.farah-notash.com

Women’s Anthem

Women are brave and women are strong

Rising to rule the world women’s power

سرود زنان

زنان شجاع اند و زنان اند قوی

می خیزد تا راند حکم بر جهان قدرت زنان

Die Frauen Hymne

Frauen sind mutig und Frauen sind stark

Steht auf um die Welt zu regieren Die Frauen Macht

النشید المرآة

المرآة الشجاعة وآلمرآة القویه

تتحدی صعاب العالم

قدرت المرآة

Himnoes para mujeres

Las mujeres son valientes y las mujeres son fuertes

Se alzan para gobernar el mundo el poder de las mujeres

Kadınlar marşı

Kadınlar cesurlar Ve kadınlar güçlüler

Ayağa kalkıyor dünyayı yönetmeye Kadınlar kudreti

L’hymne des femmes

Les femmes sont courageuses et les femmes sont fortes

Se levant pour diriger le monde le pouvoir des femmes

