 دون کیشوت بازنمیگردد

تاریخ انتشار :24.05.2026

ترامپ: جزئیات نهایی توافق با سپاه پاسداران در حال بررسی است؛ تنگه هرمز باز خواهد شد…

در صورت عدم توافق وتسلیم سپاه کاخ سفید در حال بررسی بازگشت به جنگ است.

بعد از بازگشت محمود احمدی نژاد به جای پهلوی ، شبکه تلویزیون “من و تو” رسما اعلام کرد به زودی تعطیل میشود . شبکه ” من و تو ” گفت ما تلاشمون را کردیم که این پهلوی را بچپانیم ولی نشد . خدایا تو شاهد باش همه کارهایم به خاطر تو بود …اللهم أنت السمیع العلیم!

شبکه اینترنشنال ولی گفت هنوز زود است و تظاهرات میلیونی در لندن را به رضاپهلوی نسبت داد . یعنی وسط نظاهرات چند تا پرچم شاهنشاهی و اسرائیلی هوا کردن و گفتن همش واس ماس …

خلاصه شبکه های فارسی زبان آشغال پرور خیلی زور زدند .

نظام پادشاهی ربطی به قرن 21 ندارد . حداقل 2 قرن از تاریخ مصرفش گذشته است. فلسفه نظامهای پادشاهی در قدیم وحدت قبابل حول محور شاه ، برای دفاع از حمله خارجی بود موضوعی که در قرن 21 و شرایط فعلی سیاسی جهان اساسا مفهومی ندارد .

بازگشت نظام سلطنتی شاهنشاهی پهلوی بعد از نیم قرن تجربه دیکتاتوری نظام پادشاهی رضاخان و محمدرضاپهلوی ، با عناوین مختلفی مثل ققنوس ، وکالت ، اتوبوس ، انقلاب شیروخورشید … از اولش هم جدی نبود ولی با خاطر رسانه های آشغال پرور باید به آن پرداخت .

سلطنت شوخی زشتی بود و هست که فقط از بقیه انرژی میگیرد .

رضاپهلوی با کارکترش و رفتارش طی پروسه شخصا ثابت کرد هیچ علاقه ای به سیاست متعارف جدی ندارد .

استراتژی رضاپهلوی طی این پروسه : شعار مرگ بر بقیه بدید ، بگید جاوید شاه ، بگید پهلوی برمیگرده ، بگید رضاشاه روحت شاد ، بگید یک شاه یک میهن یک پرچم ، من به پدر بزرگ و پدر و ساواک افتخار میکنم ، حالا با لباس ساواک رژه برید ، سیزده بدر برید بیابون ، چهارده بدر برید خونه ، حالا باز برید خیابون‌، حالا دوباره برگردید خونه ، لامپ خاموش کنید ، حالا روشن کنید ، سوت بزنید ، کمکها در راه است ، 150 هزار گارد جاویدان ، حالا انقلاب ملی حالا انقلاب شیروخورشید … خسته شدم از بس مبارزه کردم این تاج من حاضر نشد؟

پهلوی و سلطنت دوستان به‌عنوان یک شهروند عادی و بی تربیت و بی سواد قابل تحمل هستند . اما اسم ایران اندازه گلوی جوجویی همایونی نیست. به قول کاربری که نوشته بود حتی اگر روزی سطلنت طلب شوم رضاپهلوی انتخاب من نیست . نه جنمی ، نه خلاتقییتی ، نه عرضه ای ، نه کاریزمی … !

اگر قرار است پروژه گذار در ایران به نتیجه برسد، صرف محبوبیت، سابقه خانوادگی یا سرمایه نمادین کافی نیست. این مسیر نیازمند رهبری‌ است که هم شهامت تصمیم داشته باشد، هم قدرت حضور، هم توان سازمان‌دهی و هم آمادگی پرداخت هزینه تاریخی…

جمله بالا مال من نیست . اما اولا کدام محبوبیت ؟ رژه با آرم ساواک که محبوبیت نیست . دوما دوران گذار مال خود سیستم حاکم در ایران است . سوما سازماندهی و سابقه خانوادگی ساواک نشان هم دارند تمام خلاقییت سازماندهی برای سامانه سلطنت پهلوی حذف و حمله به مخالفان است . چهاما پهلوی لاشخور کلا اهل دادن نیست چه پول و چه هزینه تاریخی و چه هر چیز دادنی دیگری…

اسماعیل هوشیار