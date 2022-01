اوکراین نگران تبعات سیاست روسیه هراسی آمریکا

رفیق سعید سهرابی درگذشت! با تاسف فراوان اطلاع یافتیم که رفیق سعید سهرابی، از فعالین قدیمی جنبش سوسیالیستی ایران پس از مدتی طولانی مبارزه…

An error occured during creating the thumbnail.