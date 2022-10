هجوم پی در پی مرگ پیام تسلیت کميته رهبری نوين حزب دموکراتيک خلق افغانستان ( حزب زحمتکشــــــــــــــــــــــــــان افغانستان) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲ / ۱۰ / ۲۰۲۲ با…

An error occured during creating the thumbnail.