مارک تالیانو/ آمادور نویدی

تازمانی‌که جهان در کنترل امپراتوری یا امپراتوری بدنبال کنترل جهان است، داعش هرگز ناپدید نمی‌شود. تازمانی‌که تبلیغات جنگی غرب درحال افزایش است، و توده‌های غرب بی توجه باقی بمانند، غربی‌ها هم‌چنان براین باور می‌مانند که این جنگ‌ها بشردوستانه و یا در خدمت منافع ملی آن‌ها می باشند. درواقع، این جنگ‌ها ضدانسانی اند، و تنها «منافع خاص» عده محدودی را به نمایش می‌گذارند. قدرتمندترین سلاح ناتو دستگاه « مدیریت اذهان» عمومی است. ناتو و امپریالیست ها بزرگ‌ترین جنایت‌کاران بین الملی هستند، که بدون دستگاه مدیریت اذهان عمومی، افشا می‌شوند.

پروژه هولوکاست آمریکا در خاورمیانه

نوشته: مارک تالیانو

برگردان: آمادور نویدی

سیاست هرج و مرج خلاق: پروژه آمریکا برای «هولوکاست خاورمیانه»

پروژه خاورمیانه جدید(۱)، پروژه ای جهت هولوکاست جدید است. این پروژه اکنون در شُرف اتفاق افتادن است. سیاست «هرج و مرج خلاقانه»(۲)، تأئیدی بر هولوکاست است. امپراتوری مشتاقانه حاکمیت و تمامیت ارضی ملت – کشورهای قربانی هم‌چون لیبی، عراق، سوریه، اوکراین و فراتر از آن‌ها را نابود می‌کند. نسل کشی از طریق پاکسازی قومی، کشتار توده ای و تخریب براحتی «هرج و مرج و خلاقانه» توصیف می‌شوند.

امپراتوری استراتژی‌های دقیقی را برنامه ریزی می‌کند تا تقسیمات قومی و فرقه ای را جعل کند، و ملت – کشورهای هدف را بالکانیزه سازد. این مفهوم، همان‌گونه که توسطکاندولیزا رایس( وزیر امور خارجه قبلی آمریکا) بیان شد، خاورمیانه باید به «کمربند سنی» و «کمربند» شیعه تقسیم شود(۳)، که مردم را هدف قرار می‌دهد، انسانیت آن‌ها را خُرد و نابود می‌کند، و آن‌ها را به «شخصیت‌های» تخیلی تبدیل می‌سازد که بطور انحصاری توسط وابستگی های مذهبی تعریف شده اند، و بطور عمد تنش های قومی و مذهبی را جعل می‌سازند، که همه این‌ها درخدمت پیش شرط‌هایی برای امپریالیست‌ها جهت ایجاد هرج و مرج و فروپاشی ملت – دولت‌های قوی و تبدیل آن‌ها به دولت‌های دست نشانده است که فاقد خودمختاری و حاکمیت هستند.

امپراتوری دولت‌های غیرمتعهد، خودگردان، سکولار، پلورالیست، مردمی و دمکراتیک را دشمن خود می بیند. سوریه دارای تمام موارد مذکور است، و بنابراین، یک «دشمن» به حساب می آید. امپراتوری هنگامی‌که «شریان های» کشورهای هدف را جهت غارت منابع و اشغال مجرمانه «باز می‌کند»، کشور «میزبان» را نابود می‌سازد. این منطقه استراتژیک غنی از نفت سوریه که در شرق فرات واقع شده است، چنین نمونه ای است.

وقتی‌که امپراتوری از نیروهای دمکراتیک سوریه (اس دی اف) علیه داعش حمایت می‌کند، با این مفهوم که مخالف داعش است، تصویری جعلی ایجاد می‌کند، زیرا که داعش را در یک «بسته بندی جدید» در همان میدان جنگ دوباره معرفی می‌کند. بنابراین، مانند مورد رقه، امپراتوری داعش را «نجات» می‌دهد و دوباره به جای دیگری اعزام می‌کند. در این عملیات شیطانی هر دو، تروریست‌ها و غیرنظامی ها قابل استفاده هستند.

https://www.youtube.com/watch?v=HxxKuFxvrQE

امپراتوری غیرنظامیان را در اردوگاه‌های کار اجباری تحت کنترل تروریست‌ها جمع آوری می‌کند(۴) و عمدا با ایجاد شرایط ناامن آن‌ها را به سلاحی تبدیل می‌سازد تا خودشان را در خدمت به استخدام تروریست‌های نیابتی جدید دربیا‌ورند. تازمانی‌که جهان در کنترل امپراتوری یا امپراتوری بدنبال کنترل جهان است، داعش هرگز ناپدید نمی‌شود.

درباره نویسنده:

مارک تالیانو، عضو پژوهشگر مرکز تحقیقات جهانی سازی و نویسنده کتاب صداهایی از سوریه، از انتشارات تحقیق جهانی، در سال ۲۰۱۷ است.

برگردانده شده از:

The Policy of Creative Chaos: America’s Project for a “Middle-East Holocaust”

By Mark Taliano

