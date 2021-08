Hiroshima In commemoration of Hiroshima disaster 06.08.1945

I remember you

I remember you

I sigh with you

I cry with you

Hiroshima

when the bird fly

in the blue sky

with a great deep sigh

I cry … but why

Hiroshima

when the wind whispers

in green meadows

and blows curtains

on open windows

I cry but why

Hiroshima

on the 6th August

when the sun rises

atomic mushroom

keep growing sizes

I cry … but why

Hiroshima

US war machine

nonstop as seen

horror planter

on the earth so keen

I cry and cry

Hiroshima

we must write on ice

their name for a price

devil oil hunters

are the same…

ugly old planters

I cry and cry

deep from the heart

oh …my oh my

Hiroshima

Farah Notash

Vienna 06.08.2004

Poem book 6

www.farah-notash.com

هیروشیما





در یاد بود فاجعۀ هیروشیما … 6 اوت 1945

من ترا بیاد می آورم

من … ترا بیاد می آورم

من… با تو آه می کشم

من با تو … می گریم می گریم می گریم

هیروشیما

آنگاه که پرندگان …

در آبی های آسمان …

به پرواز در می آیند

با آهی عمیق

می گریم … می گریم هیروشیما

که چرا…

هیروشیما

هنگامی که باد …

در چمنزار ها به نجوا در می آید

و بر پنجره های باز

پرده ها را … به حرکت می دارد

من می گریم… می گریم

که چرا …

هیروشیما

روز 6 اوت…

هنگامی که خورشید به طلوع می خیزد

و اندازه های قارچ اتمی….

رو به گسترش است

من می گریم…می گریم

که چرا…

هیروشیما

ما…باید اسم آنان را

برای دریافت جایزه …

بر یخ بنویسیم

که این ابلیسان… این شکارچیان نفت

همان … قارچ کارانند

و من… می گریم …می گریم

از اعماق قلبم …

آه… هیروشیمای من

آه هیروشیمای من

ترجمه از سروده به انگلیسی

فرح نوتاش

وین 06. 08. 2004

کتاب 5

www.farah-notash.com