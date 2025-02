هوش مصنوعی دیپسیک

دکتر بیژن باران

پیشرفت چین در جهان چند قطبی رقابت اقتصادی، امنیت و صلح در جهان را بیافزاید. منظور از صلح عدم جنگ اتمی نه بمباران های محلی است. چند فنآوری چین در زیر آیند: ای آی دیپسیک، انرژی هسته ای از همجوشی چون خورشید؛ اپ جهانی تهیه ویدیو تیک تاک، رایانه کوانتوم، فضا. چین جی5 هواوی شبکه‌ رایانه‌ای و ارتباطات موبایل در 170 کشور دارد، تیک تاک پلتفرم ویدیوی 5 ثانیه تا 3 دقیقه ساخته؛ همرسانی شود. مدل پرچم‌دار تنسنتز یک تولیدکننده متن به ویدیو به نام هونیوان است که به خوبی یاما 3.1 متا عمل کند. گاردین.

شرکت چینی دیپسیک به فنآوری برتر هوش مصنوعی/ ای آی با صرف ۶ میلیون دلار در مقایسه با رقبای آمریکایی با هزینه بیلیون دلاری، بازار سهام آمریکا را به سقوط 1 تریلیون دلار در 1 روز کشاند. انویدیا سازنده تراشه ها و کارت های ای آی است. بهای سهام آن در یک شب ۱۶ % بارزش ۵۰۰ میلیون دلار؛ سهام اوراکل، بردکام، مایکروسافت، آمازون، شاخص نزدک ۳ % کاهش یافت. دیپسیک ۱۷ % بارزش 600 میلیون دلار را از ارزش سهام چندین بیلیون دلاری شرکت های ای آی امریکا پایین آورد. چون ارزش سهام تابع تبلیغات جنبی و وعده فروش آتی محصول شرکت است.

دیپسیک روز دوشنبه 270125 در صدر پایینگذاری/ دانلود های رایگان اپ استور اپل در چین و ایالات متحده بوده؛ از چت جی پی تی پیشی گرفت. این کشور پس از بیان سرمایه کوچک در قیاس با هزینه هنگفت رقبای آمریکایی خود، بازارهای سهام را تکان داد. آخرین مدل منبع باز آر1 را منتشر کرده؛ به پیشرفت فنی مهم رسید. این اپ با روش های یادگیری ژرف ناب ای آی می تواند با توان استدلال خود به خود کار کند. مزایای این نرمافزا همه جانبه نگری، الگوریتم ساده، وصل به داده های اینترنت، کاربرد رایانه و تلفن همراه، سرعت میلی ثانیه، منبع باز کود اند. آنرا دیگران آزاد ند توسعه دهند.

دیپسیک رقیب چت جی پی تی با منبع بسته و گوگل جمینای شد. برای یادگیری مدل ای آی مربی درونی بکار رفت. دیپسیک با یادگیری، مدل بزرگ زبان ش مدلهای کوچک را هوشمند کند. پردازش مدلها را با میکرو پردازشگر روی سرور انجام داده؛ تا کاربر مسایل خود را حل کند. بخاطر تحریم تراشه های پرتوان نسل پیشین انویدیا را بکار برد؛ ولی در ابداع الگوریتم و مدلها خلاقیت نشان داد. با تحریم و محدودیت مالی، مصرف زیاد برق، رایانه های فراوان می توان با خلاقیت نوآوری را بر سرمایه هنگفت مسلط کرد. تحریمهای آمریکا کوتاه مدت ضربه به یک کشور زند؛ ولی دراز مدت به خلاقیت، خوداتکایی، راههای دورزدن تحریم انجامد.

خلاقیت جای سرمایه دیپسیک با 6 میلیون دلار یعنی 1000 برابر کمتر از 6 بیلیون دلار چت جی پی تی هزینه برد. مدیر عامل پرپلکستی آرواند سرینیواس در باره ای آی چین نظر مثبت داشت. شرکت دیپ‌سیک را لیانگ ونفنگ در ۲۰۲۳ در هانگژو، شهری در جنوب شرقی چین، باز کرد. این مرد ۴۰ ساله مهندس اطلاعات و الکترونیک است. او همچنین صندوقی را برای حمایت از آن باز کرد. صادرات تراشه های جدید انویدیا به چین ممنوع است. او با خرید ۵۰ هزار تراشه‌ انویدیا‌-ای۱۰۰، جفت کردن آنها با تراشه‌های ارزان‌تر و پایین‌تری که هنوز می‌توان آنها را وارد کرد، آغاز بکار کرد.

ای فو لی صاحب یک شرکت آغازگر ای آی دیگر است. علی بابا شرکت بزرگ در ای آی هم کار کند. در منبع باز برنامه کود برای عموم دسترس پذیر بوده؛ به دلخواه با ای پی آی یعنی نقطه وصل یک برنامه دیگر به برنامه اصلی تغییر و توزیع شود. ای پی آی رابط برنامه نویسی برنامه – یک واسطه نرم افزاری است که 2 برنامه با یکدیگر صحبت کنند. اگر نرم افزار با منبع باز باشد؛ گسترش یابد. مدل زبان با منبع باز برای توسعه گران نرم افزاری به گسترش خود کمک کند. بسط ای آی نیاز به توان زیاد رایانه ای، مراکز داده برای یادگیری، داشتن خلاقیت، دسترسی به تراشه های به روز دارد.

دیپسیک انبوه پردازشگرهای موازی، پیشرفته ترین توان استدلال، مدل بزرگ زبان/ ال ال ام دارد. به جای دادن پاسخ‌ مستقیم، از یک پرسجو چندین استنتاج ارایه دهد. روش‌ زنجیره‌ای فکر، اجماع و جستجو را برای بهترین پاسخ انجام ‌دهد. مدل‌ های بزرگ زبان/ ال ال ام، ای آی اند تا زبان انسان را پردازش، درک و تولید کنند. آنها بر روی حجم عظیم داده ها در اینترنت آموزش بینند تا الگوها و قوانین زبان را بیاموزند. این نرمافزار با تراشه‌های دی جی ایکس و گرافیک انویدیا بنا بر پردازنده‌های زیان x86 اینتل، کار کند. زیان اینتل معماری و مجموعه دستور العمل x86 را دارد. معماری آن سرور-کاربر است با رایانش ابری است. اپ کاربری رایگان برای همه در جهان دارد.

کشورهای دیگر از دیپسیک با منبع باز می توانند نرم افزارهای جدید بیآفرینند. استقلال فنی جهان جنوب در سایبر را پدید آورند. در آمریکا سود شرکتها بجای همکاری کشورها برای نوآوری و افزایش بازرگانی اولویت دارد. آمریکا برای انحصار فنآوری پیشتازش واکنش تعرفه و تحریم برای رقبا و یاغیان دارد.

بازار چین به روی گوگل، فیس‌بوک و غیره بسته نیست. این شرکت‌ها نمی‌خواهند از قانون چین در مورد فیلتر محتوا و مکان داده‌ها پیروی کنند. آنها به دلیل فشارهای آمریکا و دولتشان ترجیح دادند در چین نباشند. نمونه: فیلتر محتوای اجتماعی قیام در میدان تینآمن. ولی آمریکا هم فیلتر خط قرمز تروریسم، مشی امنیت ملی، تحریم دیگر ملل بدون سازمان ملل را دارد.

نیز اعمال نفوذ در بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، ناتو در نقض استقلال ملل دیگر کند. اروپا، برزیل، هند خیلی از آمریکا و چین عقب اند. چین نشان داد می تواند محصول بهتر از شرکتهای بزرگ آمریکا انویدیا، متا چت جی پب تی، گوگل جیمینی بدهد. ولی کشور بزرگ آمریکا در رقابت جلوتر است.

ابر علی بابا با Qwen 2.5-Max از دیپسیک V3 و یاما 3.1 شرکت متا در 11 شاخص/ بنچمارک بهتر عمل کرد. این شرکت گفت که “کامل به نسخه بعدی آن” پردازد. شرکت‌های چینی ای آی زیادند که با تأثیر دیپسیک مطابقت دارند. سیلیکون ولی را شوکه کرد. ای آی های چینی به بازار جهانی وارد شوند. اما این تنها یکی از این شرکت‌ ای آی است که سلطه آمریکا را به چالش کشید. پیشرفت ژیپو در فضای ای آی سریع است. جدیدترین محصول آن AutoGLM، یک برنامه دستیار ای آی است. در اکتبر 2024 به بازار آمد.

به کاربران کمک کند تا با تلفن های هوشمند خود با دستورات صوتی کار کنند. ژیپو یکی از بیش از دوجین نهاد چینی بود که به دلیل ادعای کمک به ارتش چین به فهرست تجارت محدود آمریکا اضافه شد. بایتدنس، شرکت مادر تیک تاک در 29 ژانویه 2025 از Doubao-1.5-pro رونمایی کرد. این ای آی گویا در تست های خاص از ای آی باز بهتر عمل کرد. چین رکورد 150 میلیون ترا عمل/ ثانیه یا تی او پی اس را در 2024 به ثبت رساند که اول در جهان شد.

چین پیشرفت در تولید برق از همجوشی اتمی را به ثبت رساند. این کوره آزمایشی توکاماک شرقی «خورشید مصنوعی چین» نامیده ‌شد. پلاسمای محصور در حالت ثابت را برای مدت 1066 ثانیه حفظ کرد. رکورد جهانی جدیدی را ثبت کرد. پیشرفته‌ترین رایانه کوانتومی را با تراشه زیاهونگ چین، با 504 کیوبیت تیانیان-504، عرضه کرد. ثبات و طول عمر کیوبیت را افزایش ‌داد. دسترسی جهانی به ابر کوانتومی شرکت تلکوم چین در 2024 روی داد.

ایستگاه فضایی تیانگونگ چین اولین نمایش فتوسنتز مصنوعی در مدار زمین را با تولید اکسیژن و مواد لازم برای سوخت موشک انجام داد. این نوآوری برای اکتشاف فضایی دراز مدت، مانند سکونت در کره ماه پیش از 2030، ستوده است. در این آزمایش‌ کاتالیزور نیمه‌رسانا برای تبدیل دی‌اکسید کربن، آب به اکسیژن، تولید اتیلن، هیدروکربن حیاتی برای پیشرانه‌ موشک بکار رود.

رایانه 2 بخش عمده نرمافزار با سیستم عامل و برنامه کاربردی، سختافزار با واحد پردازشگر مرکزی و تجهیزات جانبی دارد. برنامه کاربردی/ اپلیکیشن یا اپ یک برنامهٔ رایانه‌ای برای اجرای یک امر با گروهی از تابعها، متغیرها، ثابتها است. زبان برنامه نویسی الگوریتم یا مجموعه ای از دستورالعمل ها است که برنامه نویسان از قواعد و دستور زبان برای انجام یک کار در رایانه بکار برند.

الگوریتم سری محدود از معادلات ریاضی برای حل یک امر خاص در رایانه است که با فلوچارت تصویری هم بیان شود. کامپایلر/ تبدیلگر یک برنامه نرم افزاری است که کودها در یک زبان برنامه نویسی سطح بالای فهمپذیر برای انسان مانند C++ یا جاوا را به کود ماشینی فهمپذیر برای کامپیوتر ترجمه کند، تا سریع اجرا شود. اساساً یک مترجم بین کودهای خواندنی برای انسان و دستورالعمل های دوگانه/ باینری عملی است. یعنی کامپیوتر برنامه را با تبدیلگر پردازش کند.

برای فهم انقلاب ای آی برخی مفاهیم الکترونیک، فیزیک، کامپیوتر ارایه شوند. در سده 20 این انقلاب با نرم افزارها مانند پلوتو شامل برنامه الگو ریتم دار به زبانی مانند فورترن برای هدفی چون بازی شطرنج یا تشخیص رادیوگرام ریه با اشعه ایکس، روی رایانه های عام مانند آی بی ام 360 بود.

گروههای دانشگاهی صاحب گرانت/ پول دولتی مانند دانشگاه ایلینوی در شامپین -اوربانا و میسوری در کلمبیا در فنآوری متنی پژوهش کردند. کار نرمافزارها در دهه 1960 با مهارت استادان شطرنج و رادیولوژیست بیمارستان اندازه گیری شد. مهارت ماشین بهتر از انسان بود. ای آی دهه 1960 قاعده بنیان بود. تا 2025 به الگوریتم یادگیری ماشین تکامل یافت.

معماری رایانه 2 نوع عام و خاص است. عام در سطح تراشه/ آی سی و سامانه/ مجموعه تراشه های رایانه است: عام با چند سی پی یو/ واحد پردازش مرکزی مانند رایانه میزی، خاص با پردازشگرهای تخصصی مانند ای آی و بازیهای تصویری. عام و خاص به پردازش عملیات حساب، منطق، تبدیلگر، تصویرگر ربط دارند. رایانه و مخابرات کوانتومی سده 21 توان محاسبات، احتمالات، حافظه، ارتباطات را 100 ها برابر کند.

در دهه 1960 رایانه عام آی بی ام 360 باندازه یخچال و در دهه 1980 رایانه میزی اپل عالمگیر شدند. با یکپارچگی مقیاس گیگا با بیلیونها ترانزیستور، هر 2 سکو تراشه و کارت مجری کوچکتر شده تا رایانه کتابی، تبلت، گوشی همراه کوچک شدند. البته 2 شرکت دک با رایانه مینی و سان با معماری باز، بین آی بی ام و اپل درخشیدند. نرمافزارهای مایکروسافت با فرمت پروندههای استاندارد جهانی شدند. از دهه 1980 تصویر سازی انیمشین هالیوود و کارهای پرمحاسبه بازار پردازشگر خاص را افزایش دادند.

محاسبات تصویری با نرم افزارهاییی مانند آتوکد در طراحی بدن خودرو در سکوی رایانه عام کند و گران بوده؛ به خاص مانند تصویرساز رایانه ای سیلکون گرافیک کوچ کردند. نمونه: طراحی هواپیما، پیش بینی هوا، پردازش آرای انتخابات، تهیه جا/ رزرویشن هتل، پرونده های جنایی با ادغام متن، تصویر، صورتحساب کارتهای اعتباری، پوکه فشنگ، پلیس راهنمایی در جاده برای دریافت گذشته خاطی، برنامه پرواز در فرودگاه، بندر، مالیات بر درآمد ملی، آمار بازرگانی ملی، جهانی، طبی، داده نجومی، ژنتیک، مراودات ایمیل، کارت اعتباری، تراکنش بانکی، سامانه مدیریت داده های مرتب/ دیتا بیس، تفریح بازی الکترونیک.

سازنده رایانه های خاص تصویری و محاسباتی زیادند. سیلیکون گرافیک در اوایل دهه 1980 را جیم کلارک، استاد سابق دانشگاه استنفورد، راه انداخت. او یک تراشه نیمه هادی قدرتمند به نام موتور هندسی طراحی کرد. این سکو با نرم افزار برای تصویر سازی بازار را تا دهه 1990 داشت. در 2016، شرکت هولت پاکرد این شرکت را 275 میلیون دلار خرید. جان لاستر تهیه کننده، انیماتور، کارگردان، فیلمنامه نویس، مدیر ارشد خلاقیت سابق پیکسار به انیمیشن والت دیزنی رفت. اد کتمول، استیو جابز، و فرد دیگری با واقعیت مجازی/ وی آر را با نرم افزار برای انیمشین فیلمهای والت دیزنی ساختند.

اویدیا سکوی ای آی برای تصویرسازی، پویانمایی، تبدیل عکس به ویدیو است. اکنون محتواهای ساخته با آن در شبکه های اجتماعی فراوان اند. آواتار یک فیلم علمی تخیلی حماسی 2009 را جیمز کامرون تهیه، تدوین، نویسندگی، کارگردانی کرد. در آن هنرپیشگان با الکترودهای وصل به سیما و تن، حرکات اوتارهای خود در کنار تصاویر رایانه ای را کنترل کردند. لذا تصاویر حرکات سیما و تن انسان را در اوتارها دیجیتال روی پرده سینما آوردند.

دیپسیک مولد تصویر ای آی با منبع باز برای پویانمایی بکار رود. واقعی ترین تصویر ای آی را اینها تولید کنند: Imagen 3 در ImageFX، با بالاترین کیفیت، Adobe Firefly با عکس مرجع در زنجیره تصاویر مشتقی، طراحی آفرینش تصویر مایکروسافت با کاربرد DALL-E 3 تصویر زایشی.

معماری شبکه ابر اینترنت با میانابزار/ میدلور سرور برای کاربران نیاز به امنیت، انبار، مدیریت داده مرتب/ داتابیس، نود کاربر دارد. نود اینها یند: تلفن هوشمند، رایانه کتابی و میزی، همکاری/ کوآپبریشن کاربران. تقاضا- بازخورد/ ریسپانس بین کاربر و سرور با میانجی ابر اینترنت انجام شد. ابر اینترنت عمومی، ترکیبی، اختصاصی است. لینوکس سیستم عاملی برای محیط های ابری ترکیبی/ هیبرید است. راوتر/ ترتیب کاربرها، پیوند با پورت سرورها، امنیت داده؛ خدمات/ سرویس را ممکن سازد.

ریوکو راوتر بیسیم پیوند به اینترنت در همه جا، هر زمان، هر کس سازد. این راوتِر سرور را به کاربر آیفن وصل کرده؛ نیاز به شرکت های بزرگ حامل/ کاریر حذف شود. شبکه رایانش ابری، رابطه کاربر با سرور، کاربرها با هم را سازد. رهیاب/ رُوتِر از تجهیزات شبکهٔ رایانه‌ای است که بسته‌های داده را به مقصد رساند.

با افزایش سرعت پذیرش ابر، هزینه مدیریت پیچیدگی یک زیرساخت ابر بنیان یک چالش مهم است. تیغه‌ حاوی پردازنده‌ها، حافظه‌ها، ذخیره‌سازی داده‌ها و کارت‌ پیوند به شبکه اند. سرور تیغه ای/ بلید، تا فضای کمتر، بهره‌وری، توان پردازشی بالا، فرآیند نگهداری یا حفظ کارکرد، وضع، به روزکردن، افزایش مقیاس را در مراکز داده ارائه دهد.

سرور، درون شاسی‌ جا دارد که امکانات مشترکی از جمله تغذیه برق، خنک‌کننده، اتصالات شبکه را به اشتراک گذارد. معماری کاربرهای رایانه میزی، تلفن دستی، کتابی بهم شبیه است. اجزای آن سیستم عامل، ورودی- خروجی، درایور اجزای جانبی، کارت وصل به اینترنت، برنامه کاربردی/ اپ است. درایور برنامه ایست که داده را به تجهیزات جانبی رساند.

در فروش و تولید تراشه ای آی 4 شرکت پیشتاز در 2024 بقرار زیر اند: NVIDIA، AMD ، TSMC، الفابت ارائه دهنده ابر عمومی قسمت فروشنده تراشه. انویدیا از دو اصطلاح ساخته شد: invidia، کلمه لاتین به معنای حسادت، و NV حرف اول نکست ورژن. این شرکت در آغاز، این کلمه را برای برچسب پرونده ها بکار برد. تراشه های ش برای رایانه های خاص اند. آنها محاسبات تسریع شده را حل کنند. دفتر مرکزی ش را در سانتا کلارا، کالیفرنیا در 1993 باز کرد؛ سپس در دیگر شهرها. تراشه اش واحد پردازش مرکزی/ سی پی یو بیشینه با چند صد هسته، واحد پردازش گرافیک/ جی پی یو سطح بالا، هزاران هسته سی یو دی ای دارد.

معماری وحدت قوطی محاسبه گر/ سی یو دی ای مدل برنامه نویسی یک سکو/ پلتفرم محاسباتی موازی است. انویدیا آن را ساخت تا قدرت جی پی یو را برای محاسبات همه منظوره بکار برد. هسته های سی یو دی ای با معماری موازی انبوه هزاران عملیات را همزمان انجام داده؛ برخلاف رایانه عام اند. در رایانه عام واحد پرداشگر مرکزی/ سی پی یو با معماری زنجیره ای، وظایف را در زنجیره متوالی پردازش کند.

هر نسل جدید از چی پی یو هسته‌های قدرتمندتری دارد. آخرین جی پی یو پرچمدار این شرکت، GeForce RTX 4090، دارای 16384 هسته سی یو دی ای است که نسبت به نسل پیشین 40 % افزایش دارد. تولید تقویت‌شده بازیابی/ آر ای جی تکنیک افزایش دقت و ایقان مدل‌های ای آی مولد با حقایق واکشی شده از منابع خارجی چون اینترنت است.

زایش متمم بازیابی / آر ای جی اطلاعات فعلی یا مرتبط با موضوع را از یک پایگاه داده خارجی استخراج کرده؛ بنا بر ال ال ام به ای آی ‌دهد؛ درست زمانی که کاربر دستور خاصی به ای آی ‌داده؛ تا مدل پاسخ را بسازد. آر ای جی مدل زبان، سیستم پشتیبانی مشتری عامل است تا کاربران اطلاعات خاصی را از فرمت های داده های بدون ساختار، نیمه ساختار یافته و ساختار یافته بیابد؛ مدل‌های آر ای جی را ترکیب ‌کند، ولی جستجوی معنایی بر درک هدف کاربر تمرکز دارد.

چند عاملی برای بازیابی داده های تک منبع و تولید پاسخ کارآمد است، قابلیت ها را با چندین عامل تخصصی افزایش دهد. تراشه های آر ای جی پاسخ ها را با دسترسی به داده های بیدرنگ/ ریل تایم بهبود بخشند. عوامل ای آی مستقل تصمیم گیرند. آر ای جی عاملی تصمیم و بیدرنگی را ترکیب کرده؛ امکان تصمیم گیری مستقل با داده های فعلی را فراهم کند. 5نوع عامل عبارتند از: رفلکس ساده، بنا بر مدل، بنا بر هدف، سودمند، یادگیری.

هسته های تانسور ای آی تا 1300 ترا عمل در ثانیه/ TOPS قدرت پردازشی را برای عملکرد پیشرفته در بازی ایجاد کنند که بهره وری روزمره را بالا برند. برای ایستگاه های کاری، پردازنده های گرافیک انویدیا RTXبیش از 1400 ترا عمل در ثانیه انجام دهند. آنها شتاب و کارایی ای آی نسل بعدی را ممکن کنند. تانسور یک شی ریاضی پیچیده تر از بردار است که اجزایش تابع مختصات در فضا یند.

پردازنده‌های گرافیک در بسیاری از دستگاه‌ها مانند کانسول‌ بازی، تلفن‌ و رایانه‌ بکار روند. کانسول جلوبندی/ پنل یا کابینه/ قفسه با صفحه و کلید/سوئیچ برای کنترل یک وسیله الکترونیک یا مکانیک است.

ساختار تک تراشه، چند پردازنده سلسله مراتبی دارد. معماری ش برای پردازش کارآمد گرافیک و حجم کاری محاسبات طراحی شد. تراشه انویدیای بلک‌ول پردازشگر تصویری میکرو جی پی یو با ورودی/ خروجی است که پس از هاپپر و ادا لآولیس آمد تا محاسبات مولد را سریع کند. یک موتور فشرده‌ساز/ چگالنده، یک موتور ایقان پذیر، “در دسترس بودن و سرویس‌ پذیری”/ آر ای اس دارد.

تراشه جی پی یو مدار الکترونیک برای پردازش موازی، سرعت بخشیدن به گرافیک کامپیوتری، سایر محاسبات است. 10 ترابایت حافظه، 208 میلیون ترانزیستور روی یک تراشه اند. همه روی تراشه در جی پی یو یکپارچه شده اند. 6 معماری زیر برای محاسبات ای آی بلک ول به 2 قالب جی پی یو وصل اند: 1معماری هاپپر برای مراکز داده طراحی شده؛ مقیاس پذیری، عملکرد و امنیت ارائه دهد.

2معماری ادا لاولیس برای عملکرد و بهره وری انرژی طراحی شد. 3معماری تگرا چند پردازنده با 8 پردازنده مستقل برای صدا، گرافیک، ویدئو، کدگذاری، رمزگشایی ویدیو، پردازش تصویر، پردازش صدا، مدیریت توان، عملکردهای همه منظوره است. 4معماری امپر برای محاسبات الاستیک طراحی شده؛ هسته های تانسور نسل سوم، جی پی یو، نسل سوم NVLink است. امپر 54 میلیون ترانزیستور دارد. بزرگترین تراشه 7 نانومتری در 6 معماری برشمرده در اینجا است. آدا لاولیس در اواسط دهه 1800 اولین الگوریتمی و برنامه نویس کامپیوتری جهان نامند. او در لندن متولد شد، ریاضیدانی با استعداد بود.

5معماری nForce با پردازنده های رسانه و ارتباطات/ ام سی پی برای رایانه میزی/ دسکتاپ، موبایل و سیستم های حرفه ای، با طراحی معماری تک تراشه ایست. 6معماری ChipNeMo یک ال ال ام تخصصی که 43 میلیون پارامتر بهره‌وری را تقویت کند. یاما گروه مدل‌ زبان بزرگ /ال ال ام با منبع بسته را متا ای آی فوریه 2023 فروخت. زاکربرگ صاحب آن است. نسخه 3.3 آن دسامبر 2024 عرضه شد.

ای جی آی مخفف ای آی عام است. دارای توانایی درک، یادگیری، به کارگیری دانش در طیف وسیعی از وظایف برای مقایسه با هوش انسانی است. برخلاف ای آی باریک برای کارهای خاص مانند تشخیص تصویر یا ترجمه زبان است، ای جی آی هر کار فکری یک انسان را بکند. ای جی آی ای آی عام برای کپی کردن هوش انسان است. محققان و 2 نهاد OpenAI، DeepMind روی ای جی آی کار کنند.

ویژگی های کلیدی ای جی آی: تعمیم از یک حوزه به حوزه دیگر اعمال کند، درست مانند انسان. یادگیری و انطباق: از تجربه بیاموزد؛ بمرور بدون برنامه نویسی صریح بهبود یابد. استدلال و حل مسئله: مسائل پیچیده را در محیط های پویا استدلال، برنامه ریزی و حل کند. خودآگاهی: شامل خودآگاهی و وجدان است، اگرچه مورد بحث است.

تفاوت با ای آی باریک: در کارهای خاص – مانند چت جی پی تی برای تولید متن، مسیریابی ماشین‌های خودران کار کند. اما خارج از قاب برنامه‌ریزی‌شده ش درماند. ای آی عام هر وظیفه فکری انسان را در هر حوزه ای با انعطاف و سازگاری انجام دهد. چت جی پی تی تبدیلگر پیشا آموخته زایشی یا ترادیسگر، پیشا آموخته و سازنده مدل ای آی است که متن و تصویر مانند انسان بسازد. ای آی باز سازنده چت جی پی تی نوع سطح 1 است، برای مکالمه با انسان با کاربرد زبان طبیعی.

چالش های توسعه آن در بازسازی پیچیدگی هوش انسان است. شناخت انسان شامل احساسات، خلاقیت و تفکر انتزاعی است که تکرار آنها دشوار اند. نگرانی اخلاقی در باره کنترل، ایمنی و تاثیر بر جامعه موجود هستند. محدودیت فنی در توانایی تعمیم دانش و استدلال مانند انسان دارد. به وفور منبع در محاسبات و داده عظیم نیاز دارد. وضعیت فعلی آن نبود این ای آی عام است. تمام سیستم های ای آی کنونی مانند چت جی پی تی نوع باریک ند.

کاربردهای بالقوه ای جی آی: مراقبت های بهداشتی، تشخیص بیماری ها، ایجاد درمان های شخصی. آموزش: تجارب یادگیری برای دانش آموزان خاص. تحقیقات علمی: تسریع اکتشافات در زمینه های فیزیک، زیست شناسی، آب و هوا. زندگی روزمره با کمک به تصمیم گیری های پیچیده و وظایف خلاقانه. مسایل سیاسی، اخلاق، چالش‌ فنی، پیشرفت تحقیق در آینده آیند.

بیش از هزار مدل ای آی از افراد واقعی در رایانه هستند. آیا یک کلون ای آی اجازه دارد نماینده اصناف باشد؟ ای آی کتابی تالیف و نشر کرد. «توضیح فناوری برای خنگان» -عنوانی عالی! روی جلدش نام و عکس زوئه کلاینمن را دارد. نقدهای درخشانی هم دریافت کرد. این کتاب را به طور کامل ای آی نوشت. البته بنا بر چند دستور ساده درباره زوئه کلاینمن که دوستی به سیستم داده بود. این کتاب جالب و در مفصل‌هایی خنده‌دار است، حاشیه‌روی فراوانی هم دارد. رک به بی بی سی 010225.

پوللو ابزار نهایی برای تبدیل تصاویر و صوت به ویدیو ای آی مجانی ویدیو/ پویانمایی زایشی به بازار آمد. ای آی Invideo ابزاری رایگان برای تبدیل عکس به فیلم است. با اعلان های متنی ساده، بدون نیاز به ویرایش دستی، ویدیوهای پویا از تصاویر ثابت بسازد. تبدیلگر ادوبی اکسپرس برای تصویر به ویدئو روی اینترنت آنلاین است. قالب های ویدیویی رایگان، اعمال انتقال های سینمایی، یا اضافه کردن عکس های ادوبی ستاک بدون حق امتیاز دارد. اکسپرشن برنامه ای آی بیدرنگ/ ریلتایم دوربین برای چت ویدیویی، پخش زنده و ایجاد ویدیو است. حالت چهره شما را به عکسی از باخ، فروغ، انیشتین منتقل کند.

ابتکارات ای آی در 3 عنصر تبلور یابند: افراد کننده، فرآیندهای پردازشگر، پلتفرمهای مجری. 4قانون ای آی اینها یند: 1- باید بتواند محیط را درک کند. 2- برای تصمیم گیری باید مشاهدات محیطی بکار برد. 3- تصمیمات باید منجر به عمل شوند. 4-اقدامی منطقی باید انجام دهد.

4 نوع کاربردی ای آی عبارتند: ماشین‌های واکنشی، حافظه محدود، نظریه ذهن، خودآگاهی. 3 قاعده ای آی: محاسبات، شناخت، ارتباطات. ای آی 4 سطح دارد: 1-زبان انسان را بفهمد و تولید کند، به سوالات پاسخ دهد و در گفتگو شرکت کند. 2- بتواند مشکلات بنیانی را چون یک فرد با مدرک دکترا حل کند. 3- عوامل آن بتوانند اقدامات کاربر را انجام دهند. 4- بتواند نوآوری های جدیدی بسازد.

گوگل اسیستنت دستیار مجازی در بازار بوده؛ پردازش زبان طبیعی، دستورات صوتی و متنی را پذیرد. از جستجوی اینترنتی همه چیز را گرفته تا با صوت، دیگر دستگاه‌ها را کنترل کند. چت بات، پرپلکسیتی، با ضریب هوش 136 بالاتر از 99.18٪ متوسط مردم است. ضریب هوش بین 90 تا 109 نشان دهنده هوش طبیعی یا متوسط ​​است. چت بات یک برنامه رایانه برای شبیه سازی مکالمه با کاربران انسانی در اینترنت است. چت ربات یا چتبات با کاربر س- ج کند. چتبات مکالمه‌ را مانند تنیس بازی کند: صحبت، پاسخ، صحبت، پاسخ.

منابع. ‏2025‏/02‏/07 فاکتها از ویکی پیدیا با ویراست آمدند.

