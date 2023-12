نئولیبرالیسم با رشد خدمات

دکتر بیژن باران

تاریخ را فاتحان می‌نویسند، اما هنر، تاریخ به روایت شکست‌خوردگان است! والتر بنیامین

در آمریکا در نیمه سده 20 با رشد خدمات، نئولیبرالیسم در کشور و با نهادهای بانکی به دیگر کشورها اشاعه یافت. شهر نشینی، رویدادهای ناجور زیستبوم، پیدایش طبقه متوسط، آپارتمانسازی، خدمات طبی، شغل، تفریحات رشد کردند. با بحران سوخت دهه 1970 کوچ از شمال سرد به ایالات گرم جنوبی تندتر شد. گرمایش زمین توفندها، سیل، وضع ناگهانی جو را مکرر کرد. برخی قوانین جدید دولت، امکان حمایت مالی شرکتها و ثروتمندان از نامزدهای انتخاباتی، دولت را به لابی آنها وا گذاشت.

راستگرایی در خدمت سرمایه، انباشت سرمایه، در پی سنت، گذشته گرا ست. نقش دولت انتخابی میانجی کار، سرمایه، مناسبات جهانی رو به رشد است. چپ گرایی در خدمت کار، معیشت مردم، بهبود زیستبوم، آینده نگر است. فاکتها سیر جامعه به راستگرایی را نشان دهند. 1% ها ثروت انبوه با مشی نئولیبرالیسم یافتند. رفع مقررات برنامه رادیو برای تبلیغ دین، خرافات، کسب پزشگی و وکالت، عقاید عوام، نیروهای راستگرا را به رسانه ها کشاند. نمونه: انقلاب راستگرای گینگریچ در کنگره، فاکس نیوز، برنامه رادیو از راش لیمباو، اتاق فکر مانند نهاد آمریکایی اینترپرایز و رند.

سلطه سرمایه آمریکا در جهان سبک زندگی آمریکایی را در 5 قاره رایج کرد: تفریحات، سفر، فست فود، مال/ بازار، حومه سازی، برجهای دفتری و سکونتی، خودروسازی، پردیس دیسنی، فیلم هولیوود، گیم الکترونیک، استادیوم ورزشی. رویدادهای مهم دیگر اینها یند: تولید صنعتی به چین، نرمافزار و خدمات مشتریان به هند، روباتها، کوچک کردن دولت و شرکتها، آموزش جدید کارگران، آتوماسیون، فروپاشی اردوگاه، افزایش بودجه ارتش، گسترش ناتو.

افشای پناهگاهای ساحلی پاناما، اسناد سنودن کمک به شفافیت حکومت کرد. شبکه های مجازی، خبرنگاری شهروندی، مخابرات تصویری – صوتی رشد کردند. رویدادهای مهم اینها بودند: حمله 11 سپتامبر، جنگهای افغان، عراق، سوریه، موج پناهجویان از خاورمیانه و آمریکای مرکزی، بحران بانکی 2008، همه گستری کووید، رواج کار از دور، زوم برای جلسات مجازی، کلابهاوس برای سخنرانی مجازی، خرید برخط، تلفن همراه جامعه را به وافعیت مجازی کشاند.

اکنون مجتمع نظامی-صنعتی جنگافزارهای گران آماده کرده؛ برای فروش و مصرفشان، لابی آنها حکومت را به اختلاف با چین تحریض کند. فنآوری در سرمایه داری، مداربندی برخط جهانی، سلطه مالیگرایی بر سرمایه صنعتی تکامل یافت. اینترنت، آتوماسیون، زنجیره تامین اجزاء، روان-کار/ ورکفلو، بورس سهام عمده برخط جهان راه اندازی شدند.

نئولیبرال برای انباشت سرمایه و لیبرال برای شبکه های حمایت کار، حقوق مزدگیران مهاجر، بهبود زیستبوم کوشند. خدمات انجام کاری، دادن پند، ساختن کار دستی برای دیگری است. نمونه: پزشگ، رستوران، سلمانی، مشاور حقوقی، تندیس. دلایل راستگرایی در جهان کنونی اینها یند: رشد خدمات، پیدایش پریکاریا، فروپاشی ازدوگاه. رابطه نئولیبرالیسم، رشد خدمات، راستگرایی حاکمیت چیست؟

فرق پرولتاریا و پریکاریا چیست؟ پرولتاریا سندیکاهای سیاسی، مبارزات بهبود معاش مردم از انترناسیونال 1-3 با بدیل دولت سوسیالیست دارد. در آمریکا پریکاریا با اقشار گوناگون در اتحادیه های صنفی دارای اتیک و جواز کار در سرمایه داری داشت. آیا پریکاریا مسئول راستگرایی کنونی است؟ این طبقه 84% جی دی پی در آمریکای 2022 را داشت.

اخلاق رفتار بنا بر وجدان فرد است. اتیک در جامعه جواز و پیگرد حقوقی دارد. عضو صنف جواز اتیک یا تعهد به منشور رفتار اجتماعی دارد. اتحادیه های صنفی در سطح ایالتی، ملی، جهانی، ثانوی با منشور، مجوز، متمرکزتر اند. ان آر ای/ اتحادیه ملی تفنگداران، ای ای آر پی/ اتحادیه آمریکایی متقاعدان حرفه ای یا پیران بالای 50 سال 38 میلیون عضو دارد. جامعه ملی مهندسان حرفه ای/ ساختمانی 150 هزار عضو دارد. رشته های برق، کامپیوتر، مکانیک هم اتحادیه دارند. آموزگاران، بازیکنان بسکتبال، وکلا، صنف سینماگرانف نویسندگان/ پن کانونهای خود رادارند. هم هستند.

اتحادیه ملی مهندسان 3 میلیون عضو دارد. اتحادیه پزشکان 56% میلیونر، 271 هزار عضو داشته؛ رشته های دیگر جراحی، اطفال، زنان، روانکاوان هم دارد. این نهادهای صنفی لابیهای خود، واقع در خیابان کاف، واشنگتن دی سی، را دارند. لابیهای ادیان کاتولیک، یهود، بابتیست، مسلمان، سرخپوستها هم اعمال نفوذ متناسب با حجم مالی خود کنند.

رابطه رشد خدمات، اطلاعات، نئولیبرالیسم، پریکاریا، راستگرایی در سرمایه داری جهان باید تبیین شود. پریکاریا/ فنسالار 7 گروه -با ثروت و منزلت یعنی لابی سیاست عرش تا فرش دارد: 1-میلیونر ها، 2-خبرگان، 3-حقوق بگیران، 4-حرفه ایها، 5- پرولتاریای نوآموخته، 6- مستقلها مانند رانندگان اوبر، لیفت، پیتزا رسان. 7-لومپن پریکاریا/ آسمون جل. ستندینگ در کتاب منشور پریکاریا 2014 این 7 لایه را شرح داد. آمریکا 18 میلیون میلیونر، برابر جمع آنها در چین، ژاپن، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، استرالیا، اسپانیا- دارد. آمار بانک کردیت سوییس 2019.

هم اکنون سناتورها با 175 هزار دلار حقوق سالانه، 2 سوم و در کنگره 51% میلیونر ند. در عهد ترامپ بیلیونر، تخفیف مالیاتی به ثروتمندان 7 تریلیون دلار به کسری بودجه افزود. خبرگان اکثرا وکیل با میلیونرها دولت نئولیبرال را اداره کنند. این دولت متکی به صندوقهای پوششی، نمایندگان اداری در حفظ وضع موجود، تصویب قوانین همسو با منافع فراملی خود کوشد. نئو لیبرالیسم فازی ازسرمایه داری از سده 19 است که ج ج 2 نقطه عطف آن شد. متضاد لیبرالیسم در اقتصاد، سیاست، دولت است.

لیبرالیسم/ رواداری یا عدم تعصب به غیر از عصر روشنگری این صفات را دارد: تحدید قدرت و نظارت دولت، تاکید بر قانون، آزادی اندیشه و بیان فردی، برابری فرصت، تبادل اندیشه، پذیرش نژادها و پناهجویان، اقتصاد بازار یا مختلط. مختلط یعنی بازار و برنامه ریزی، عمومی و خصوصی، سرمایه داخلی و خارجی است. نمونه: سوسیال دمکراسی 5 کشور اسکاندیناوی. جان لاک لیبرال از 3 حق طبیعی انسان نوشت: جان، آزادی، مالکیت. منتسکیو، ادم سمیث، روسو در باره این حقوق نوشتند.

رئوس نئولیبرال از اواخر سده 20 عبارتند: تاکید بر مالکیت خصوصی نه دولتی، جهانیگرایی، آینده نگری، فردگرایی/ حریم فردی، بازار بدون مقررات، کاهش دخالت و بودجه دولت، مقررات زدایی دولتی و جهانی، زدن برنامه های اجتماعی، رفع موانع گمرکی، کاهش کنترل قیمتها، ریاضت عامه، خصوصی کردن نهادها دولتی، بی توجهی به امور فقیران، افزایش نابرابری اقتصادی، کاهش امنیت شغلی، کوچ شرکتها با صدور خط تولید/ اوتسورس به شرق، ثبت شرکت در پناهگاه ساحلی، فعالیت در بازار جهانی برای فرار از مالیات. آمریکا با “امنیت ملی” هر جا بخواهد در مناسبات جهانی بنفع خود دبه در آورد.

تئوری آن را فردریش هایک، میلتون فریدمان، داشگاه شیکاگو نشر کرده؛ مشی آن را ثاچر، ریگان، گرینسپن در غرب اجرا کردند. نهادهای مالی جهانی در ازای وام به کشورهای در حال توسعه برنامه نئولیبرال خصوصی سازی، کاهش مقررات، کاهش شبکه تامینات دولت را تحمیل کردند. لذا خدمات در جامعه، نولیبرالیسم در دولت، راست گرایی در رسانه ها و دانشگاهها پیدا شدند.

نئولیبرالیسم نسخه اجتماعی رشد اقتصادی در آمریکا، غرب، کشورهای وامگیر شد. از اواخر سده 20 با بانک جهانی، بانک توسعه آسیا، صندوق بین المللی پول با وام مشروط به کشورهای عقبمانده؛ دولت راستگرای آنها را مکلف کند. این رویکرد سرمایه داری، در ملل استبدادی با فساد ساختاری با فروش نهادهای تولیدی دولت به مشتریان خصولتی، مافیایی، به تولید بدتر منجر شود. نمونه: یونان، آرژانتین.

با اصلاحات سرمایه داری غرب، بسیاری از خواستهای کارگران در قانون و دولت وارد شدند. موج راستگرای کنونی با مقایسه با دهه 1960 در جهان پدید آمد. در آمریکا سندیکاهای کارگری نسبت به آن دهه و حمایت شان از حزب دمکرات ناتوانتر اند. شرکت کارگران در سرمایه داری با آمدن صندوقهای بازنشستگی برآورده شد. با داشتن آتیه مالی با حقوق تقاعد، آتوماسیون، فروپاشی اردوگاه، برآورده شدن خواستهای معیشتی، زیادشدن طول عمر، آموزش کودکان- از شور انقلاب شورایی دور شده اند.

کارگران کنونی پس انداز، بیمه بیکاری از پا افتادگی و سلامتی و پیری/ مدیکر دارند. آنها شریک سرمایه داری بوده؛ از گرایش انقلابی دورند. عضویت و کارآیی سیاسی سندیکاهای کارگری کاهش یافتند. ان جی او/ سازمانهای غیردولتی، بیمه، دیگر نهاد های صنفی، مالی، دینی هم لشگر وکیلان، اعانه مالی، بر قانون، حکومت، احزاب، رسانه ها، نمایندگان مجلس، اثر گذارند.

قیاس جنبش کارگری عهد بینالملل 1 با مذاکره کارفرما- دولت- سندیکا رایج در آمریکای کنونی بروشنی گرایش جامعه را به راست نشان دهد. صنایع تسلیحات، امور زیستبوم، اینترنت ماهواره ای، شبکه های اجتماعی، تظاهرات خیابانی مطرح اند. صندوقهای پوششی، نهادهای مالی متقاعد امیران نظامی شاغل در صنایع تسلیحاتی بر وکلای مجلس اثر گذارند.

چرا جهان در سده 21 به راست گرایی دور از جنبشهای رهایی بخش انقلابی است؟ راست گرایی اسراییل با آغاز سوسیال دمکراسی بخاطر اینها ست: افزایش جمعیت محتاط با مهاجران روسیه، افزایش ثروت سرانه، زاد و ولد بیشتر ارتودوکسها. در 50 سال دولت از حزب کار چپ به لیکود راست رسید. در ایران شعار برابری در انقلاب بود. اکنون شعار “زندگی معمولی” در سرود جهانی “برای..” شروین مطرح است. چرا؟ با گسترش سیاحت، تحرک شهروندان به مسافات دور، تضعیف روابط قبیلگی- خدمات رشد فراوان کرد. این رشد با امنیت سفر و سیاحت، تقویت پلیس و اطلاعات، حراست بضد تروریسم- جامعه را راستگرا کرد.

آمریکا با جمعیت 350 میلیون 1% جمعیت یعنی 3.5 میلیون کلان ثروتمند ند. 6.5 تریلیون دلار در 2021 عایدشان شد. در کل 46 تریلیون دلار ثروت و 54% بورس سهام را دارند. آنها 50 تریلیون دلار از 90% فرودستان را گرفتند. بودجه سالانه آمریکا 6.3 تریلیون دلار در 2022 بود. دولت ترامپ با کاهش مالیات بر ثروتمندان 7 تریلیون دلار به کسر بودجه افزود. سی ان بی سی 040122.

در 5 کشور شمالی کمتر اثر گذاشته؛ ولی راست افراطی در حاشیه رشد کرد. لذا کشورهای ثروتمند سیاستهای راست گرایانه در کشور خود و در خارج اجرا کنند. انباشت ثروت کنونی در 4دهه قبل صحت نوید سود بیشتر در شرق را ثابت کند. لایه 1% ها صاحب 32% دارایهای آمریکا سودآوری 6.5 تریلیون دلار در 2022 بداشت. در 1962 داراییهای 1% ها 125 برابر خانوار متوسط بود. در 2009 تا 225 برابر یعنی 2 برابر شد. درآمد طبقه متوسط یعنی کارگران در 40 سال 1980 -2020 از 62% به 42% کاهید.

نظرخواهی مردم در مورد کلان ثروتمندان در مقایسه با مردم عادی در ژوییه 2012 بقرار زیرند- مردم گفتند ثروت 4 دلیل دارد: حرص 55%، سختکوشی 42%، هوش 43%، صداقت 12%. رسانه ها و نظرگیریها هم 2 کانال آزاد ند برای پخش نطرات مردم و دولتهای فدرال، ایالتی، محلی. نمونه گیری نوعی آمار تقلیلی است؛ از چند 1000 نفر با پرسش تلفنی، نرم افزار پاسخها را جدول بندی کند. وپ 120113 .

نولیبرال در غرب به ثروتمندتر شدن فرادستان و فقیرتر شدن فرودستان انجامید. این امر بهباش، انعطاف، امنیت آمریکا را بخطر اندازد. در بحران بانکی و ترکیدن حباب مستغلات 2008، آمریکا و انگلیس برخی سیاستهای نولیبرال را در آسیا/ چین، خاورمیانه، آمریکای لاتین اعمال کردند.

سهامداران کارخانه بخشی از مردم اند. مردم با دادن بخشی از دستمزد ماهانه، با خرید این سهام، برای پیری پس انداز کنند. در عهد بوش پسر، دولتمردان آمریکا خواستند قانونی بگذرانند که مستقیم این پساندازها را به خرید سهام پیوند زنند. اندوخته کارگران در صندوقهای پوششی، مشترک، باند/ قرضه ملی پسانداز شود. در حساب فردی بازنشستگی/ آی آر ای و درآمد/ تامین متمم اجتماعی/ اس اس آی حقوق تقاعد در پیری یا از کار افتادگی ذخیره شوند.

این کلان حساب های مخلوط خصوصی، دولتی، بورس جهانی را بنگاههای مالی مدیریت کنند. آنها در بورس سهام برخط 24 ساعته دور جهان در بده- بستان خرید، فروش، بدیل شرطی/ آپشن اند. مراکز بورس نیویورک، لندن، هنگ کنگ، فرانکفورت، ریو دژانیرو، سیدنی، توکیو، پاریس، شیکاگو با اینترنت در دسترس اند.

کارگر با ابزار تولید، مواد خام را در فرایند تجزیه، جداسازی، ترابری، ترکیب، تغییر، بازار به کالا تبدیل کند. این فرایندها با اینترنت برخط، زنحیره تامین اجزا را وصل کنند- آتوماسیون روند/ پروسه ها. با ورود فنآوری به تولید، کالا و ابزار تولید باید سالانه به روز شوند- بخاطر رقابت و انتظارات مصرف کننده. آتوماسیون ابزار تولید، به روز رسانی خود ابزار، تخصص نیروی کار، زنجیره تامین جهانی بر مصرف، مبادله، بازار- برخی موارد تغییرات اند. در این روند ارز دیجیتال، کارت اعتباری، امنیت تراکنشها بکار روند. در سطح بین المکللی، ارزهای گوناگون، در 2 مرکز نیویرک و کوالا لامپور- مالزی، پردختها را رتق و فتق کند.

نرم افزارها، امنیت، سختافزار ها هر چند سال به روز شوند. نمونه: مد پوشاک، مد خودرو، ورژن نرم افزارها، سیستم عامل و امنیتی. تمهیدات نهادهای تراشه با طرح، نرمافزار، ویفر/ لایه سازی جدید پردازشگر، حافظه، تصویرساز. ورژن جدید نرم افزار، خودکار روی پلاتفرم نصب شود. اکنون گسترش رسانه های دیجیتال شامل تلفن همراه، دیشهای تصویری، اینترنت ماهواره ای ستارلینک به ارتقای انتظارات و آگاهی مردم کمک کنند. خرید ارزانترین وسایل خانگی، با نصب بوسیله پیمانکار مستقل از فروشنده، ضمانتنامه و ثبت کالا با اینترنت انجام شود.

مقررات کشوری، مرزی، جهانی برای نظم، مراعات قانون، تنبیه بزهکاران – نظم جهانی را سامان دهند. ملل و کشورهای قدرتمند آن را اجراکنند. گروه ویژه اقدام مالی FATF با عضویت یک چهارم سازمان ملل با 220 عضو برای کاهش پولشویی، طفره با شگردهای شبه قانونی، کارهای زیرمیزی شرکت های جهان است. تا گروه با نظارت بر تحریمها، کارهای خلاف قانون بین الملل را گزارش داده؛ سهم عادلانه مالیات برای کاربرد زیربناها بخرج مردم را بدهند.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی توافقنامه اصلاح نظام مالیاتی جهانی را تصویب کرد. تا شرکتها کمینه ١٥ % مالیات از 2023 بپردازند. با این توافقنامه شرکت‌های خصوصی و چند ملیتی، در هر کشوری که باشند، سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار به درآمد مالیاتی دولت‌ها افزایند تا صرف بهبود زیستبوم شود. این مالیات برای کاهش گازهای گلخانه ای را ۱۳۶ کشور پذیرفتند.

سرمایه مالی، معلومات تجاری، بازار، مصرف کننده را هم دارا ست. رشد دانش در نهادها و مردم، طول عمر، مداوای بیماری جسمی و روحی بر شرکتهای دانش بنیاد اثر دارند. بنگاه نوآور/ اینترپرایس ریسکی ولی سودآور است که با “سرمایه هسته” محصول را به مرحله پرتوتایپ/ مدل قابل اجرا با لیست مشتریان آتی تهیه کند. بنگاههای مالی در شرق و غرب آمریکا هستند که با ریسک بالاتر از متوسط، برگشت خیلی زیاد در شرکت نوآور سرمایه نهی کنند.

آنها مانند تولید کنندگان/ پول دهندگان تهیه فیلمهای هالیوود اند. یک شرکت جدید با نوآوری، چند مهندس، مخترع -“برنامه کسب” برای رساندن محصول آماده بازار تهیه کند. محتوای برنامه کسب دولتها را دارد: شرح کالا، شرح حال کارمندان ارشد، جدول هزینه- درآمد، پیش بینی سوددهی. این نوآوری با سرمایه نهی ثانوی به تولید انبوه، ارایه محصول به بازار رسد.

در دور بعد، یک بنگاه مالی دیگر و وکلای کسبی شرکت را آماده آی پی او/ ارایه آغازین سهام عام در بورس سهام کنند. این برنامه کسب و مشخصات محصول را به وال ستریت با فروش سهام، دریافت چند میلیون دلاری در برابر کمتر از نصف سهام ارایه دهند. با سهم خران بازار، ارزش شرکت میلیونها دلار شود. بنیانگران اولیه میلیونر شوند.

بزرگترین شرکتهای جهان در فنآوری نه صنعتی و همه آمریکایی با ارزش بازار به تریلیون دلار اینها یند: اپل 2.7، مایکروسافت 2.3، آمازون 1.3، الفبا/ گوگل 1.6، نوویا/ تراشه 1، متا/ فیسبوک نزدیک 1. این 7 شرکت رویهم 10 تریلیون دلار ارزش دارند. توجه شود همه غیرنفتی، غیرصنعتی، در خدمات فعالند.

سرمایه جهانی سالانه همایشهایی برای تبادل نظر دارد. فوروم جهانی اقتصاد در نشست سالانه داووس -سوییس 2023 با شرکت 2700 رهبر از 130 کشور در باره جهان چند تکه، اقتصاد بهداشت زنان، زیستبوم مطرح کرد. بیلدربرگ سالانه از 1954 جلسات چند روزه در شانتلی- ویرجینیا با حضور 120- 150 رهبر سیاسی، کارشناسان صنعت، مالی، دانشگاه، رسانه ها برگزار شود. هدف نزدیکی اروپا و آمریکای شمالی است که با “قاعده خانه چتهم” یعنی سوگند به اختفای هویت سخنران از عموم اداره شود.

در جلسه 1-4 ژوئن 2017 در باره گرایشات کلان و امور جهان بحث شد: سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای آمریکایی در چین از 11.14 میلیارد دلار در 2000 به 92.48 میلیارد دلار در 2016 رسید. در 69 مین جلسه سالانه، 2-8 مه 2023 در لیسبون، پرتغال، 23 کشور نماینده داشتند. مطالب: هوش مصنوعی، بانکها، چین، روسیه، هند، اوکراین، انرژی، چالش های مالی، مشی صنعتی و تجارت، ناتو، تهدیدهای فراملی، رهبری ایالات متحده.

تولید سرمایه داری سده 19 گسترش یافته؛ نوآوری ناشی از تولید اطلاعات جدید در کالای جدید روش نوتولید، جواز اختراع/ پاتنت را هم در بر گیرد. دانشگاه، اندیشکده، آزمایشگاه، کارآفرین، سرمایه کسب ریسکدار- پردرآمد در نوآوریها دخیل اند. از اینرو آمریکا با دانش ژرف پیشتاز فنآوری از سده 20 است. نیز مدارس خصوصی با شهریه 100 هزار دلار در سوییس، آمریکا، انگلستان دارد.

نه تنها سرمایه بلکه کارگر بصورت مهاجر از مرزها عبور کند. نمونه: اتحادیه اروپا، هجوم پناهندگان از خاورمیانه به غرب. در اتحادیه 28 کشور اروپا، کارگران یا در شهر زادگاه یا محل کار زندگی کنند. رشد خدمات و افت زاد و ولد کمبود کارگر را پدید آوردند. در آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس؛ نیز در امارات، قطر، عربستان؛ حتی ایران، پاکستان، ترکیه با پناهجویان خارجی ترمیم شود.

با نزدیکی کیسینجر و مائو در مقابل شوروی، سرمایه و فنآوری به چین سرازیر شد. جهانی شدن تولید با زنجیره تامینات، اقیانوس پیماهای محمولات، شبکه از دور کاری، شیفت از سوخت فسیلی به انرژی پاک خورشید، باد، دریا، گسترش بازیافت ضایعات- به ورود ا بیلیون فقرزده به طبقه متوسط در هند و چین منجر شد.

اکنون مالیگرایی بر صنعت و فنآوری سلطه داشته؛ وال ستریت بر مین ستریت چربد. گلوبالیزاسیون از دهه 1970 با انتگراسیون برخط اهم بازارهای بورس سهام با 3 عامل زیر شکل گرفت: 1-سود بیشتر در خارج از مرزهای ملی نوید داده شد. در حالیکه درآمد قشر بالاتر متوسط از 29% به 50% رسید. 2-کوچ سرمایه به چین با نیروی ارزان کار، بازار بزرگ، عدم مقررات مناسب بود.

3-با مسکوت ماندن وضع تایوان، چین به عضویت شورای امنیت نائل شد. این 3عامل مراوده چین و آمریکا را گسترش داده؛ بدرجه ایکه به انکشاف سرمایه به فاز گلوبالیزاسیون در آمریکا و انگلیس و فروپاشی اردوگاه رسید. گلوبالیزاسیون و مالیگرایی سلطه سرمایه جهانی را ساختاری کردند. این ساختارها بقرار زیرند: زیربناهای دیجیتال، وصل برخط مراکز بورس سهام جهان، قرارداد های تجاری، بانکهای جهانی، ارز تجاری دلار، تراکنشهای سویفت و فدوایر بانکهای مرکزی، سیستم پرداختهای بین بانکی برای تسویه حسابهای ملی و جهانی. در 2023 این نهاد آخری/ چیپس 500 هزار تراکنش به ارزش 1.7 تریلیون دلار روزانه تهاتری پردازش کرد. در 2022 آمریکا مراوده با چین 760 بیلیون دلار، واردات از چین 560 بیلیون دلار بود.

سازمان ملل/ شورای امنیت 5 عضوی، جی 7، ناتو، ارتش آمریکا با ماهواره، 750 پایگاه نظامی در 150 کشور و 5 اقیانوس تضمین اجرایی این سلطه اند. بودجه نظامی تا ثلث بدهی دولت است. تسلیحات ذخیره در پایگاهها، کرایه نگهداری آنها، پیمانهای آموزشی، نه برای دفاع ملی، بلکه در خدمت منافع “مجموعه نظامی- صنعتی” بلسان آیزنهاور و “امنیت ملی” اند. جی 7 کشورهای ثروتمند زیر اند: آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن. چهارتای اول بعلاوه نیوزلاند معروف به 5 چشم اند که اطلاعات امنیتی جهان را بین خودشان پخش کنند.

حکومت آینده با حضور روباتها، اوتارها، آتوماسیون که ارزش اضافی تولید کنند، چگونه شود، چه کسی با رای آنها حاکم شود؟ در جامعه تماما خودکار/ آتوماتیک سرمایه، دولت، مالکیت چه خواهند شد؟ آیا روباتها عضو سندیکای کارگران خواهند شد؟ آیا هوش مصنوعی دارای رای در حاکمیت شود؟

قدرت حقیقت داشته؛ ولی حقانیت ندارد. آمریکا فروش36% تسلیحات جهان، 740 بیلیون دلار بودجه نظامی، بیش از 10 کشور بعدی، 1.4 میلیون سرباز، 2 هزار جنگنده، 11 ناو هر یک با 80 هواپیما، سگ روباتیک خورشیدی برای ورود به میدان مین گذاری شده دارد. 46 پایگاه در 11 کشور دور و بر ایران از جمله مصر، اردن دارد. در اسراییل 2000 سرباز زبده نیروی دلتا، 3000 سرباز بر ناوگان شرق مدیترانه دارد. روسیه با فروش 21% تسلیحات مقام دوم جهان است.

آمریکا در خاورمیانه تاثیر نرم با اشاعه تجارت و تمدن مدرن و سخت با مقابله با رقیبان و تهدیدها دارد. فقط برای فروش و کاربرد تسلیحات، قوت قلب اسراییل، امنیت تجارت سرمایه جهانی است؛ نه برای دمکراسی، توسعه، طمع نفت. تضاد ایران و اسراییل، برای بازار اسلحه مفید است. درگیریهای نقطه ای هم کمک به کاربرد اسلحه کنند: در عراق، فلسطین، افغانستان، سوریه، یمن. کمک مالی تا 3 تریلیون دلار یا نیمی در تصویب کنگره برای بازسازی زیرساختها و تراشه سازی هم شباهت به حمایت چین از کارخانجات خود دارد. اقتصاد کینز با دخالت دولت تک حزبی چین و 2 حزبی آمریکا در تولید خصوصی دیده شود.

