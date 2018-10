قانون گوانتوم فیزیک با دسته بیل !

نماینده خامنه‌ای: لویی پاستور با هدایت امام سجاد میکروب را کشف کرد…



این تفکری بود که در 1357 با کمک غرب حاکم شد ، بگذریم که کلیه امامان و پیامبران الهی مثل امام خمینی حداکثر حجم آی کیوی فعالشان در خوردن و کردن و کشتن بود ، ولی نمیدونم چرا ما و نسل کورش اینها را حلوا حلوا کرد ؟ جامعه ای که از نظر فرهنگی بیمارباشد همین میشود …

سهراب سپهری چه خوب گفته بود : چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب…اسب در حسرت خوابیدن گاریچی … مرد گاریچی در حسرت مرگ…

و امروز

حکومت اسلامی ایران در انتظار انتخابات آمریکا و پایان ترامپ

کاخ سفید منتظر مرگ شخص خامنه ای

مردم منتظر معجزه کاخ سفید

نیروهای خارج ایران منتظر معجزه مردم

آخرین نظریه استیون هاوکینگ دومین مقام علمی کره زمین بعد از انیشتین ، که فرصت انتشار پیدا نکرد … تطبیق قانون گوانتوم ذخیره شده در سیاهچاله ها با دسته بیل است . مطابق این قانون هر انسانی برای خدمت به تاریخ و جغرافی و کل بشریت اگر 10 دسته بیل داشته باشد ، باید 9 تای آن را بکند تو کون کسانی که به آخوند امکان حاکم شدن دادند و هنوز کردیت سیاسی اقتصادی میدهند و هی بازی میکنند . همانها که حداکثر تلاششان این شده که نیروهای سپاه را از سوریه بیرون کنند…واقعا خسته نباشید !

و نهایتا یکی تو کون خود آخوند…فقط در همین صورت حسابی رستگار میشوید.

وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شبکه بانکی در حکومت اسلامی ایران با سرمایه چند میلیارد دلاری ، گروه شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان که یکی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی ایران است، شرکت تراکتورسازی ایران و همچنین بنیاد تعاون بسیج را تحت تحریم اقتصادی قرار داد…زمان تحریمهای 13 آبان نزدیک میشود ترامپ قول داده در این مقطع تاریخی کون ولی فقیه بگذارد.



دولت عربستان مرگ روزنامه نگار ناراضی را تایید کرد ، با تاکید به اینکه اشتباهی کشته شده است . تیترهای زیر شما را به فصل توجیه و ماست مالی رهنمون میکند …

ترامپ: ولیعهد عربستان می‌گوید نمی‌داند در کنسولگری چه رخ داده است

سی‌ان‌ان: یک نظامی سابق سعودی مسئول عملیات کشتن خاشجقی است

سناتور ارشد آمریکایی: قتل خاشقجی به دستور یک ولیعهد خودسر صورت گرفته است

یک نظامی سابق و یک ولیعهد خودسر…که هنوز در دولت سعودی آنقدر قدرت دارند تا هیئت 15 نفره دیپلماتیک با هواپیمای خصوصی به ترکیه اعزام کنند تا جسد را خارج کنند …

نکته مثبت البته درهمین است که سیستم حاکم مسئولییت میپذیرند با توجیه اشتباهی…



درحکومت اسلامی ایران اصلا مسئولییتی قبول نمیکنند که بخواهند توجیه کنند . دکل نفت گُم شد اصلا کسی مسئولییت قبول نکرد که بخواهد توجیه کند…



میلیاردها دلار اختلاس را کسی مسئولییت قبول نمیکند فقط مقام عظمای ولایت هر بار تاکید میکند زیاد سروصدا نکنید …

هزاران نفر قتل عام شدند اصلا کی بود کی بود من نبودم…برای همه مسئولین حکومت اسلامی ایران سرمشق شد …

صدها نفر در خارج جلوی چشم سرویسهای امنیتی غربی ترور شدند ، کی به کیه ؟

بالاخره این عقبگرد تاریخی تحت چتر حکومت اسلامی و قوانین شریعت در تمام زمینه ها به اندازه 400 سال ، مسولییت با کیست ؟

حسن روحانی رئیس جمهور سپاه پاسداران روز یکشنبه ١٤ اکتبر در مراسم اربعین حسینی گفت : هدف نهایی آمریکا مشروعیت‌زدایی از نظام و بعد تغییر حکومت اسلامی ایران است.”



حسن روحانی معتقد است که نظام ولایت فقیه هنوز بعد از 40 سال 98 درصد مشروعییت دارد که غرب اول این 98 درصد را میزداید ، این تز مشروعییت زدایی پایان نامه مدرک حسن روحانی از دانشگاه آکسفورد بود ، یعنی تز اول توی حوزه علمیه توسط امام خمینی و با کمک امام سجاد خلق شد و بعد در آکسفورد با کمک امام یازدهم معادل سازی شد ، حسن روحانی گفت : من با همین مدرک و قیافه چند روز پیش رفتم ریدم توی سازمان ملل و کسی هم اعتراض نکرد، یعنی برای دولتها قیافه و مدرک مهم نیست ، برای مقام ولایت فقیه هم فقط ماندن مهم است.

HASAN ROHANI : Please, let’s not change until always، Peace of the tramp egg





اسماعیل هوشیار

19.10.2018