غیر فعال کردن. « دولت سایه »

29 ژوئن 2020



« باز نشانی جهانی » Global Reset –

پیتر کونیگ Peter Koenig

مرکز پژوهش های جهانی سازی. 19 ژوئن 2020

دربارۀ پیتر کونیگ :

پیتر کوئینگ اقتصاد دان و تحلیلگر ژئوپلیتیک، و در عین حال کارشناس منابع آب و محیط زیست است. او طی بیش از 30 سال در بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت در سراسر جهان به علاوه در فلسطین در زمینۀ محیط زیست و آب کار کرده است. او در دانشگاه های ایالات متحده، اروپا و آمریکای جنوبی سخنرانی برگزار می کند. پیتر کونیگ پیوسته برای مرکز پژوهشهای جهانی سازی…

Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 21st Century, Greanville Post, Defend Democracy Press, TeleSUR, The Saker Blog, le New Eastern Outlook (NEO)

و دیگر سایتهای انترنتی مقاله می نویسد. او نویسندۀ کتاب : انفجار –داستان دلهره آمیز اقتصادی دربارۀ جنگ، تخریب محیط زیست و حرص و آز شرکتها– داستان تخیلی بر اساس واقعیات و 30 سال تجربه در بانک جهانی در سراسر جهان. او به همکاری کریستوفر بلاک کتاب نظم جهای و انقلاب را نیز نوشته است.

***

می پندارید که در جهانی زندگی می کنید که به شما گفته اند دموکراسی بر آن حکمفرمائی می کند، و شما حتا می توانید به آن باور داشته باشید، ولی در واقع زندگی و سرنوشت شما در دستان تعدادی الیگارک خیلی ثروتمند، خیلی قدرتمند و خیلی ضد بشر قرار دارد. نام آنان می تواند دولت سایه یا به سادگی « هیولا » و یا هر چیز تیره و تاریک نایاب دیگر باشد، اهمیتی ندارد که نامشان کدام یک از این جانوران باشد، هر نامی که داشته باشند تعدادشان کمتر از یک ده هزارم درصد است. در فقدان اصطلاح مناسبتر، فعلاً آنان را « افراد تاریکی ها » می نامیم.

این «افرادی که در تاریکی به سر می برند» در ادعایشان برای هدایت جهان هرگز برگزیدۀ هیچکس نبوده اند. ما نیازی به نامیدن آنان نداریم. شما کشف خواهید کرد که چه کسانی هستند و به چه علتی به شهرت رسیده اند، گرچه برخی از آنان کاملاً نامرئی اند. آنان کسانی هستند که ساختارها و سازمانهائی را بدون هیچ چارچوب قانونی به وجود آورده اند و کاملاً خارج از قوانین بین المللی عمل می کنند. آنان پیشگامان « هیولا » هستند. شاید چندین هیولا در رقابت با یکدیگر باشند ولی هدف یگانه ای را پی گیری می کنند : نظم نوین جهانی یا یک نظم یگانۀ جهانی.

این « افراد تاریکی ها » برای مثال مجمع جهانی اقتصاد (FEM – نمایندۀ صنایع بزرگ، سرمایه داران مالی بزرگ و مشهور)، گروه کشورهای 7، گروه کشورهای 20 ( رهبران قوی ترین کشورها از دیدگاه اقتصادی). چند گروه دیگر نیز با اهمیت کمتری وجود دارند، مانند باشگاه بیلدربرگ، شورای روابط خارجی، چاتم هاوس و گروه های دیگر. اعضای این گروه ها و باشگاه ها یکدیگر را پوشش می دهند. و حتا کل این جبهه نیز در گسترده ترین ابعاد کمتر از یک هزارم درصد را تشکیل می دهد.

آنان خود را بر فراز دولتهای ملی حاکم قانونی و برگزیده، شرکتهای چند ملیتی جهانی و سازمان ملل متحد قرار داده اند. در واقع سازمان ملل متحد را برگزیده اند که کارهای خود آنان را انجام دهد. مدیران کل سازمان ملل متحد، و به همین گونه مدیران کل زیر مجموعه های سازمانی در سازمان ملل متحد غالباً از سوی ایالات متحدۀ آمریکا و با رضایت کشورهای وابستۀ اروپائی بر اساس چهرۀ خاص سیاسی و خصوصیتهای روانی نامزدها انتخاب می شوند. اگر «مهارت و صلاحیت» او در رأس سازمان ملل متحد یا یکی از زیر مجموعه های سازمانی با شکست روبرو شود، روز پایان کارش به شمارش معکوس می افتد. اتحادیۀ اروپا، سازمان های بروتون وودز، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، و به همین گونه سازمان تجارت جهانی، و اشتباه نکنید، دیوان کیفری بین المللی لاهه نیز از سوی « هیولاها » انتخاب و یا ایجاد شده اند. فاقد قدرت واقعی ست، و یگانه عملکردش اطمینان حاصل کردن از این امر است که قانون همواره در خدمت قانون گریزان باشد.

علاوه بر مؤسسات مالی بین المللی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بانک توسعۀ منطقه ای و دیگر مؤسسات مالی مشابه نیز وجود دارد که کشورها و مناطق آنها را کنترل می کند.

سرانجام، این اقتصاد مالی یا قرض هست که همه چیز را کنترل می کند. باند نئولیبرال غربی ساخت و سازی را به وجود آورده که در آن نافرمانی سیاسی می تواند با فشار اقتصادی یا خیلی ساده تر با سرقت دارائی های ملی در سرزمینهای بین المللی مجازات شود. مخرج مشترک این ساخت و ساز دلار آمریکائی است که در همه جا رواج دارد.

« افراد برگزیده نشده »

برتری این افراد اهل تاریکی که هرگز برگزیده نبوده اند بیش از پیش آشکار می شود. ما «مردم»، می پنداریم که این خیلی « عادی » است که آنان بجای همه تصمیم بگیرند و نه آن کسانی که در گذشته با افتخار در چارچوب حاکمیت ملی و دولت حاکم انتخاب می کردیم که از این پس به گلۀ گوسفندان فرمانبردار تبدیل شده اند. و ما متوجه نبودیم که «هیولا» به تدریج و به راحتی بر همه چیز تسلط یافته زیرا تاکتیک سالامی همین است که : شما آن را در لایه های متعدد می برید و وقتی سالامی به پایان رسید متوجه می شوید که دیگر چیزی برای شما باقی نمانده، و از این پس آزادی، حقوق مدنی و انسانی شما از بین رفته و در این مرحله دیگر خیلی دیر شده است. لایحۀ میهن دوستی آمریکا نمونۀ بسیار بارزی ست. این لایحه خیلی پیش از 11 سپتامبر آماده شده بود. وقتی 11 سپتامبر به وقوع پیوست، لایحۀ میهن دوستی خیلی سریع به عنوان اقدام امنیتی در آینده برای حفاظت از مردم در کتگره به تصویب رسید. مردم به دلیل ترس و وحشتی که احساس می کردند خواهان چنین قانونی شدند. بر این اساس، لایحۀ میهن دوستی تقریباً %90 از مردم ایالات متحده را عملاً از آزادی و حقوق مدنی محروم کرد.

ما به بردۀ « هیولا » تبدیل شدیم. « هیولا » برای فراز و نشیب اقتصاد ما تصمیم می گیرد، به چه کسی باید مقروض باشیم، کی و کجا پاندمی باید شیوع پیدا کند، و همین « هیولا « ست که برای چگونگی شرایط زیستی در وضعیت پاندمی تصمیم می گیرد و برای مثال قرنطینۀ اجتماعی اعلام می کند. و برای اینکه روی کل این جریان تاج پیروزی بنشاند، ابزارهائی که « هیولا » به دقت به کار می بندد دشمن نامرئی بسیار کوچکی ست که ویروس نام دارد، ویروس ولی در عین حال یک دیو عظیم نامرئی به نام [ ترس ] نیز هست. این دیو نامرئی ما را از عبور و مرور در خیابان، دیدار دوستانمان، رفتن به تآتر، ورزش و پیک نیک در پارک باز می دارد.

به زودی « هیولا »، در صورتی که جلوی او را نگیریم، عملاً تصمیم خواهد گرفت که چه کسی باید زنده بماند و چه کسی باید بمیرد. چنین وضعیتی چندان دور نیست. با یک موج دیگر پاندمی می تواند مردم را برای بدست آوردن واکسن به شیون و زاری بیاندازد و ناقوس مرگ برای منافع عظیم شرکتهای داروسازی به صدا در خواهد آمد تا به اهداف به نژادگرایان (eugénistes) که آشکارا سراسر جهان را در نوردیده جامۀ عمل بپوشاند. هنوز برای گفتنِ نه به شکل جمعی وقت هست. با هم و در همبستگی.

به آخرین مورد شیادی آشکار فکر کنید. چگونه نه چندان بر حسب اتفاق، پس از عبور نخستین موج کووید-19، دست کم در « شمال جهان » جائی که مهمترین تصمیمات جهانی گرفته می شود، در آغاز ماه ژوئن 2020، رئیس برگزیده نشدۀ مجمع جهانی اقتصاد کلاوس شواب اعلام کرد : « بازنشانی بزرگ » (« The Great Reset). با استفاده از فروپاشی اقتصادی – شوک بحران، مانند « دکترین شوک » – کلاوس شواب یکی از رهبران « هیولا » به صراحت آن چیزی را اعلام داشت که مجمع جهانی اقتصاد در گردهمآئی آینده در ژانویۀ 2021 در داووس برای جهان مطرح خواهد کرد.

آیا ما مردم، فرمان روز اعضای مجمع جهانی اقتصادکه برگزیدۀ هیچکس نیستند را پذیرا خواهیم شد ؟

مجمع جهانی اقتصاد به شکل فرصت طلبانه روی حفاطت از آنچه از زمین مادر بر جا مانده تمرکز می کند: روشن است که موضوع « گرمایش جهانی » بر اساس CO2 تولید شده توسط انسان در مرکز توجهات قرار دارد . ابزار این حفاظت از طبیعت و بشریت برنامۀ 2030 سازمان ملل متحد است که معادل اهداف توسعۀ پایدار در سازمان ملل متحد می باشد و روی نحوۀ بازسازی اقتصاد جهانی که عمداً تخریب شده متمرکز خواهد بود، و در عین حال (« سبز ») 17 اصل توسعۀ پایدار را رعایت می کند.

ولی توجه داشته باشیم، کل برنامه در پیوند با یکدیگر است. در اینجا رویداد تصادفی وجود ندارد. برنامۀ 2021 که به شکل غم انگیزی شهرت دارد کاملاً مصادف است با به اصطلاح برنامۀ 2030 در سازمان ملل متحد، و مطابق اعلامیۀ رسمی مجمع اقتصاد جهانی « The Great Reset » در ژانویه 2021 افتتاح خواهد شد. به همین گونه، اجرای برنامۀ « باز نشانی جهانی » (« The Great Reset ») در ژانویۀ 2020 با شیوع پاندمی ویروس کرونا آغاز شد، که از دهه های پیش پیشبینی شده بود، آخرین رویدادهای قابل مشاهده گزارش راکفلر در سال 2010 با « Lockstep Scenario » (سناریوی قرنطینه) و رویداد 201، در 18 اکتبر در نیویورک که پاندمی ویروس کرونا را به وسیلۀ کامپیوتر شبیه سازی کردند، دراین آزمون نتیجه با احتساب 18 ماه 65 میلیون قربانی و اقتصاد ویران را منعکس کرد. این رویداد فقط چند هفته پیش از راه اندازی پاندمی حقیقی کووید-19 برنامه ریزی شده بود.

شورش علیه نژادپرستی

شورش علیه نژاد پرستی در پی قتل خشونتبار آفریقائی-آمریکائی جرج فلوید بدست باند پلیس مینیاپولیس با جنبش « زندگی سیاهان مهم است » (Black Lives Matter) آغاز شد که بنیاد فورد و بنیاد جامعۀ باز متعلق به سوروس آن را تأمین مالی کرد و مانند آتش در علفزار در مدت کوتاهی در بیش از 160 شهر در جهان شعله ور شد، ابتدا در ایالات متحده و سپس در اروپا. این شورش ها نه فقط در پیوند با برنامۀ « هیولا » بوده بلکه حاکی از ترفند انحرافی ست در رابطه با مصیبت انسانی ناشی از پاندمی کووید-19.

طرح بی شرمانۀ « هیولا » برای به اجرا گذاشتن آنچه واقعاً پشت برنامۀ 2030 در سازمان ملل متحد پیشبینی شده برنامۀ کارت هویت رایانه ای ID2020 است که توده های مردم هنوز از آن بی اطلاعند.

این برنامه از سوی رهبر واکسیناسیون بیل گیتس طراحی و تأمین مالی شده است، به همین گونه اتحاد جهانی واکسن و مصون سازی ، انجمن شرکت های داروسازی که در ساخت واکسن ویروس کرونا همکاری و با بنیاد بیل و ملیندا گیتس بخش مهمی از بودجۀ سازمان جهانی بهداشت را تأمین کرده است.

« باز نشانی بزرگ » (« Great Reset ») بگونه ای که کلاوس شواب در مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده بر اساس طرح پیشبینی شده باید در پیوند با برنامۀ هویت رایانه ای 2020 (ID2020) به اجرا گذاشته شود. چنین امری بیش از آن چیزی ست که می توانیم تصور کنیم. برنامۀ کارت هویت رایانه ای 2020 به اهداف توسعۀ پایدار پیوند زده شده است، زیرا توسعۀ پایدار « تا سال 2030 هویت رایانه ای قانونی را برای همگان تدارک خواهد دید، به علاوه ثبت رایگان تولد ». این موضوع کاملاً در اهداف توسعۀ پایدار (SDG 16) گنجانده شده است.

در پی راهکار رسمی برنامۀ 2030 در سازمان ملل متحد (یا «سند 2030 یونسکو») برای اجرای توسعۀ پایدار، برنامۀ کارت هویت رایانه ای 2020 که در حال حاضر در مورد بچه مدرسه ای های بنگالادش به آزمون گذاشته شده کارت هویت رایانه ای را تدارک خواهد دید، احتمالاً به شکل نانو سیم کارت که هم زمان با برنامۀ واکسیناسیون اجباری کار گذاشته خواهد شد (شبیه خالکوبی روی بدن انسان)، و متعاقباً رایانه سازی پول و توسعۀ نسل پنجم (G5) را تشویق خواهد کرد که برای انتقال داده های شخصی (دانلود) روی نانو کارت سیم و کنترل جمعیت ضروری خواهد بود.

برنامۀ کارت هویت رایانه ای 2020 به احتمال خیلی قوی شامل « برنامه هائی » نیز خواهد بود، با واکسیناسیون ؟، کاهش معنی دار جمعیت جهان. بِه نژادی یکی از عناصر ترکیبی مهم در کنترل جمعیت آیندۀ جهان در چارچوب نظم نوین جهانی/ نظم یگانۀ جهانی ست. به سنگهای راهنمای جورجیا نیز مراجعه کنید که به شکل مرموزی در سال 1980 ساخته شد.

رهبران نخبه از قرنطینه به عنوان ابزاری برای هدایت این برنامه استفاده کردند. اجرای آن طبیعتاً با اعتراضات توده ای، سازمان یافته و تأمین مالی شده بر اساس همان خصوصیات اعتراضات و تظاهرات « زندگی سیاهان مهم است» (Black Lives Matter -BLM) برخورد می کرد. ولی ممکن است که این جریانها صلح آمیز نباشند، و به چنین هدفی طراحی نشده باشند. در واقع، برای کنترل جمعیت در ایالات متحده و در اروپا، جائی که می توانیم منتظر تظاهرات جامعۀ مدنی باشیم، نظامی سازی کل جمعیت ضروری خواهد بود. چنین امری در حال تدارک و آماده سازی ست.

جان استپلینگ در مقاله ای زیر عنوان « مزرعۀ بزرگ » بر اساس مقاله ای در نیویورک تایمز می گوید که « از سال 2006، حداقل 93763 مسلسل، 180718 خشاب فشنگ، صدها صدا خفه کن و تعدادی نامشخص نارنجک انداز به سرویس های پلیس دولتی و محلی در ایالات متحده واگذار شده است. به این مجموعه سلاح ها باید دست کم 533 هواپیما و بالگرد، 432 زرهپوش به ارتفاع 2 متر و 74 سنتی متر به وزن 30 تن مجهز به برجک توپدار را نیز اضافه کنیم، که می تواند سپر خوبی در دامهای غافلگیر کننده باشد. بیش از 44900 قطعه تجهیزات دید در شب که دائماً در حملات شبانه در افغانستان و عراق مورد استفاده قرار می گیرد». او اضافه می کند که این نظامی سازیها در گرایش گسترده تری واقع شده است. از پایان سال 1990، تقریباً %89 سرویس های پلیس ایالات متحده یک جمعیت 50000 نفره را به عنوان یگان شبه نظامی به خدمت گرفته است، یعنی نزدیک دو برابر آنچه در اواسط سالهای 1980 وجود داشت. او این پلیس نظامی را گشتاپوی نوین می نامد.

حتا پیش از پاندمی کووید-19، تقریباً %15 تا %20 جمعیت در ایالات متحده زیر خط فقر به سر می بردند. نابودی اقتصاد در دوران پسا کوویدی این درصد را دست کم دو برابر افزایش خواهد داد، و نسبت به همین اندازه خطر شورش مدنی و رو در روئی با قدرت حاکم افزایش می یابد، یعنی وضعیتی که بیش از پیش گرایش به نفع تقویت نیروی پلیس نظامی را پر رنگتر می کند.

رمزارز رمینبی چینی

البته، هیچ یک از این سناریوها از سوی مجمع جهانی اقتصاد در ژانویه 2021 به عموم مردم معرفی نخواهد شد، زیرا چنین تصمیماتی در پشت درهای بسته توسط بازیگران کلیدی « هیولا » گرفته شده است. با وجود این، طرح کلان « بازنشانی بزرگ » («Great Reset») الزاماً به اجرا گذاشته نخواهد شد. دست کم نیمی از جمعیت جهان و برخی از قدرتمندترین کشورها از دیدگاه اقتصادی و نظامی مانند چین و روسیه با چنین طرحی مخالفند. «بازنشانی» شاید آری ولی نه بر اساس طرح غربی ها. در واقع، بازنشانی از این نوع از هم اکنون در شرف تکوین است و روی نقطۀ آغاز پول جدید رمزارزی بر اساس زنجیرۀ رمینبی یا یوان است. پول جدید فقط پول قوی بر اساس اقتصاد قوی نیست بلکه در عین حال با طلا نیز پشتیبانی می شود.

در حالی که رئیس جمهور ترامپ چین را برای تجارت ناعادلانه، مدیریت غلط در مقابله با پاندمی گریپ (کووید-19)، سرقت حق مالکیت به باد انتقاد می گیرد، در اردوی وسیعی علیه چین گفته بود که چین وابسته به ایالات متحده است و آمریکا مناسبات تجاری اش را با چین قطع خواهد کرد یا کاملاً قطع خواهد کرد، و چین در پاسخ، این دعاوی را بلوف نامید. چین خیلی با احتیاط به سوی کشورهای انجمن ملل آسیای جنوب شرقی و به علاوۀ ژاپن ( بله، ژاپن ! ) حرکت می کند، یعنی منطقه ای که امروز تقریباً %15 مجموع مبادلات تجاری چین را تشکیل می دهد و باید طی پنج سال آینده به دو برابر ارتقاء یابد.

با وجود قرنطینه و اختلال در مبادلات بازرگانی، صادرات کلی چین با %3،2 افزایش در آوریل (نسبت به آوریل 2019) دوباره فعال شد. البته این پیشرفت عمومی در صادرات چینی همراه بود با کاهش چشمگیر مبادلات بازرگانی بین ایالات متحده و چین. صادرات چین به ایالات متحده در آوریل %7،9 کاهش داشت (نسبت به آوریل 2019).

روشن است که اکثر صنایع ایالات متحده بدون زنجیرۀ تولید چینی قادر به ادامۀ حیات نیست. وابستگی غرب نسبت به تولیدات چینی در عرصۀ بهداشت از اهمیت خاصی برخوردار است. بی آنکه از وابستگی چین به مصرف کنندگان آمریکائی یاد کنیم. در سال 2019، کل مصرف کنندگان ایالات متحده تقریباً %70 تولید ناخالص ملی به 13،3 میلیارد دلار می رسید که بخش مهمی از آن مستقیماً از چین وارد شده بود یا به شکل جزئی به تولیدات چینی بستگی داشت.

اربابان مجمع جهانی اقتصاد به یک مشکل حقیقی برخورد کرده اند. طرح آنان خیلی به برتری دلار بستگی دارد که باید بتواند کار بست مجازاتها و مصادرۀ اموال کشورهائی را ممکن سازد که با تسلط ایالات متحده مخالفت می کنند : فرادستی دلار می تواند مفاد برنامۀ بازنشانی بزرگ «The Great Reset» را بگونه ای که در بالا نشان دادیم تحمیل کند.

در حال حاضر دلار یک پول بی شتوانه است، قرضی ست کاملاً ساختگی. از هیچ پشتوانه ای برخوردار نیست. در نتیجه ارزش آن به عنوان ارز ذخیره پیش از پیش تنزل کرده، به ویژه نسبت به رمزارز یوان چینی. برای رقابت با یوان چینی، دولت ایالات متحده باید با لایحۀ 1913 رزرو فدرال متارکه کند و از نظام (بخوانید ترفند) پانزی دوری گزیند و پول اقتصاد آمریکائی و احتمالاً متکی به طلا (رمز ارز) را چاپ کند، و نه پول بی شتوانۀ فدرال رزرو، یعنی به شکلی که امروز رایج است. چنین امری موجب خواهد شد که پیوندهای بیش از یک صد ساله با فدرال رزرو را قطع کند. می دانیم که فدرال رزرو ملک طایفۀ روتشیلد و کمپانی است. آمریکا بر این اساس می تواند بانک مرکزی واقعی را که متعلق به شهروندان است بنیانگذاری کند. ناممکن نیست، ولی خیلی نامحتمل است. اینجا، دو « هیولا » می توانند با یکدیگر برخورد کنند، زیرا موضوع بر سر قدرت جهانی ست.

در این مدت، چین با فلسفۀ خودش مبنی بر تولید بی پایان به شکل خدشه ناپذیری با طرح توسعۀ اجتماعی- اقتصادی، ایجاد راه کمربندی و جاده (راه ابریشم جدید) که چین را با زیر ساختهای حمل و نقل زمینی و دریائی به جهان متصل خواهد کرد و طرح های پژوهشی و صنعتی مشترک جمعی، مبادلات فرهنگی در قرن بیست و یکم به پیشرفتهایش ادامه خواهد داد – و به ویژه، بازرگانی چند ملیتی با ویژگیهای « برنده – برنده »، برابری برای همۀ همکاران، به سوی جهان چند قطبی، به سوی جهانی با آینده ای مشترک برای بشریت. امروز بیش از 120 کشور عضو ICR هستند و طرحی که در دست ساخت می باشد برای کشورهای دیگر نیز آزاد است تا به آن بپیوندند – و برای مقابله، افشا و غیر فعال کردن بازنشانی بزرگ (Great reset) غرب.



لینک متن اصلی :

ترجمۀ حمید محوی

پاریس/29 ژوئن 2020