د افغانستان د معلواتي ټکنالوجۍ او مخابراتو لومړنۍ نړیوال نندارتون د ArianaICT، د صیام د سوداګریز او کاروبار د پراختیا ادارې لخوا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتی تکنالوژي وزارت،د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت-د نندارتونو ریاست، د افغانستان د صنایعو او معادن او د په افغانستان کې د نړیوال سوداګریز خونو، اترا ادارې، د موبي ګروپ په رسنیز ملاتړ (طلوع، طلوع نیوز او لمر تلویزیونونه) او نورو ملي او نړیوال ارګانونو په مرسته په کابل-انټر کانتننتال هوټل کې ترسره کیږي.

په همدې پلمه موږ په ډېر درنښت تاسو ته بلنه درکوو، څو په دغه نړیوال نندارتون کې ګډون وکړئ او موږ ته ویاړ وبښئ.

نېټه: ۲۷-۳۰ غبرګولی ۱۳۹۸

ځای: کانټیننټال هوټل، کابل

اړیکه: 0786464626

د غرفي د ترلاسه کولو شرایط.

د لوی شرکتونو لپاره د غرفي قیمت في متر ۱۲۰ ډالر

د وړو شرکتونو لپاره د غرفي قیمت في متر ۷۵ ډالر

د زیاتو معلوماتو لپاره.

http://www.arianaict.com/?l=FA

siamuden2009@gmail.com

sp.noorzai1@gmail.com

0744226162

اولین نمایشگاه بین‌المللی تکنالوژی معلوماتی و مخابرات افغانستان

اولین نمایشگاه بین‌المللی تکنالوژی معلوماتی و مخابرات افغانستان توسط (ArianaICT)، مرکز انکشاف تجارت و کاروبار صیام، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومات افغانستان، وزارت صعنت و تجارت افغانستان-ریاست نمایشگاه با همکاری اتاق صنایع و معادن افغانستان، اتاق تجارت بین المللی، اداره اترا، حمایت رسانه ی موبی گروپ (تلویزیون های طلوع، طلوع نیوز و لمر) و سایر ارگان های ملی و بین المللی در کابل برگزار می‌گردد.

قیمت غرفه فی میتر برای شرکت های بزرگ 120 دالر

قیمت غرفه فی میتر برای شرکت های کوچک: 75 دالر

اندازه غرفه: حداقل باید 2×2 متر باشد

برای معلومات بیشتر و آخذ غرفه:

http://www.arianaict.com/?l=FA

siamuden2009@gmail.com

sp.noorzai1@gmail.com

0744226162

info@siam.business

The 1st Afghanistan International ICT Exhibition

Dear Mr. Tamim,

Thank you for giving us the opportunity to you meet you and your team at your respected office.

Ariana ICT and Siam Event and Business Development Center is conducting The 1st Afghanistan International ICT Exhibition in partnership with MCIT (Ministry of Communication and Information Technology), MICA (Ministry of Industries and Commerce of Afghanistan), ACIM (Afghanistan Chamber of Industries and Mines), ICC (International Chamber of Commerce –Afghanistan), ATRA (Afghanistan Telecom Regulatory Authority) with Media support of Moby Group (Tolo, Tolo News, Lemar, Arman FM and Arakozia radio) in Kabul.

Thus, we request the honor of your presence at the international exhibition inauguration ceremony.

Dates: 17-20 June 2019,

Venue: Inter-Continental Hotel, Kabul

Contact number: 0786464626

Below sectors are participating in this event.

ISP Telecommunication Banks Insurance Companies IT Universities – Computer Science Facilities Cyber Security Electronic Companies Chambers Online Stores Software Companies Website, Application, and Database Developers Soft Skills Training Consultancies Startups

Ariana ICT Exhibition opens the door to find new trade partners, Investment Opportunities, Joint Venture and tapping into Afghanistan’s market of 36 million consumers. We are expecting companies and Businesses from Iran, Pakistan, Uzbekistan, India, and Azerbaijan to participate. More information is available at: http://www.arianaict.com/?l=EN

Or Contact Directly:

siamuden2009@gmail.com

sp.noorzai1@gmail.com

0744226162