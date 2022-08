یاد رفیق تقی پاک ایمان گرامی باد  با نهایت تاسف اطلاع یافتیم که رفیق تقی پاک ایمان روز سه شنبه 26 ژوئیه در اثر سکته قلبی درگذشته…

