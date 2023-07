نویسنده:

مایک آدامز

مترجم:

«۱۰ مهر»

برگرفته از :

سایت «تحقیقات جهانی»، ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳

جنگ جهانی سوم آغاز شده است. این را به شما نمی‌گویند زیرا دولت و رسانه‌های فریبکار شما را در بی‌خبری نگه‌می‌دارند. به‌هرحال، آن‌ها می‌خواهند تا وقت باقی است، از زمان برای ذخیره مواد غذایی، مهمات، لوازم پزشکی و فلزات گرانبها برای خود استفاده کنند و این تنها زمانی ممکن است که حقیقت را در مورد وضعیت، تا سر حد امکان پنهان نگه‌دارند.

رئیس جمهور صربستان می‌تواند یک استثنا باشد، زیرا او اکنون علناً هشدار می‌دهد که جهان در آستانهٔ یک «درگیری بزرگ جهانی» است که احتمالاً در دو ماه آینده آغاز خواهد شد.

پل جوزف واتسون در Summit.news گزارش داد: «الکساندار ووچیچ در اولین روز نشست مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنان نگران کننده‌ای بیان کرد». ووچیچ می‌گوید: «از دید من این‌طور به‌نظر می‌رسد که ما از مرحلهٔ عملیات نظامی ویژه خارج، و به یک درگیری مسلحانه بزرگ نزدیک می‌شویم. در این حالت، این سؤال پیش می‌آید که خط ما تا کجاست و حد و مرز آن چقدر است؟ آیا پس از مدتی معین ـــ شاید حتی طی یک یا دو ماه ـــ وارد یک درگیری بزرگ جهانی نخواهیم شد که از زمان جنگ جهانی دوم دیده نشده است؟»

ناتو هم‌اکنون در حال جنگ با روسیه است و پوتین خود را برای نبرد قاره‌ای آماده می‌کند

آنچه رخ می‌دهد این است که کشورهای روان‌پریش غربی ـــ متجاوزان واقعی در این جنگ ـــ نه‌تنها «تحریم‌های انتحاری» را علیه روسیه اعمال کرده‌اند، بلکه عملیات نظامی اوکراین را علیه روسیه نیز اجرا می‌کنند. این بدان معناست که ناتو در حال حاضر در جنگ است ، حتی اگر ناتو هنوز آن را نپذیرد. بدتر از آن، رهبران ناتو آشکارا خواستار نابودی کامل روسیه و اشغال و بهره‌برداری از منابع طبیعی روسیه هستند، که البته مدلی کامل از استثمار و غارت جهانی است که معمولاً توسط غرب انجام می‌شود. (اختلال، غارت، کنترل. این مدل سیا است که برای چندین دهه بی‌پروا و لجام‌گسیخته علیه دیگر کشورها به‌مورد اجرا در آمده است.)

شرایط کنونی بین روسیه و غرب از مرز مذاکره یا تنش‌زدایی گذشته است. رهبران روان‌پریش غرب (از جمله ویکتوریا نولند) از روسیه‌هراسانی می‌باشند که از شدت تنفّر، مصمم به نسل‌کشی علیه مردم روسیه هستند، حتی اگر این به معنای نابودی اقتصاد و زنجیره تأمین کشاورزی خودشان باشد. پوتین متوجه شده است که نمی‌توان با این روان‌پریشان به هیچ توافقی رسید یا به آنها اعتماد کرد. روسیه می‌داند که باید بجنگد یا بمیرد. ما الان در چنین وضعی هستیم.متأسفانه، جنون کشورهای غربی این درگیری را به‌حدی تشدید کرده است که در آن برتری را کسی خواهد داشت که زودتر از سلاح هسته‌ای استفاده کند. چنین وضعیتی یک دینامیک خطرناک را ایجاد کرده است و از این واقعیت ناشی می‌شود که غرب بارها اعلام کرده است اجازه نخواهد داد روسیه در رؤیای خود برای یک «نظم جدید جهانی» اصلاً در سیاره زمین وجود داشته باشد. وقتی دوستانی همچون ویکتوریا نولند در جایگاه تصمیم‌گیری‌های تأثیرگذار هستند، چه کسی نیاز به دشمن دارد؟

روسیه از نظر سلاح‌های هسته‌ای و دفاع ضدهوایی نسبت به غرب، بیش از ۳۰ سال برتری دارد

واقعیت قابل‌توجه این‌جاست که زرادخانهٔ هسته‌ای ناتو قدیمی است ـــ عمدتاً بر روی طراحی‌های اولیه در دههٔ ۱۹۷۰ توسعه یافته‌اند ـــ در حالی که توانایی‌های هسته‌ای روسیه حداقل دو نسل جلوتر است، توانایی‌هایی که با وسایل نقلیهٔ ورود مجدد «هایپرگلاید»، قابلیت‌های مانور فرار در مقابل موشک بالستیک قاره پیما (ICBM) و موشک‌های کروز مافوق‌صوت، که دارای قابلیت هسته‌ای و سیستم‌های بسیار پیشرفتهٔ دفاع ضدهوایی هستند که حتی می‌توانند ورودی موشک‌های بالستیک قاره پیما (ICBM) را رهگیری و منهدم کنند، ایجاد و مدرن‌سازی شده است. علاوه بر این، روسیه دارای سلاح‌های مخفی «روز قیامت» است ـــ بسیار فراتر از بمب‌های ترموباریک آنها ـــ که جهان هنوز حتی ندیده است. در خط‌سیر کنونی، این سلاح‌ها بدون هیچ‌گونه هشداری وارد غرب و منجر به نابودی کامل دولت‌ها، ارزها و صنایع اروپای غربی خواهد شد.من هیچ شکی ندارم که روسیه از پیش اهداف اولین حملهٔ خود را مشخص کرده است و این اهداف شامل لندن، پاریس، برلین، ورشو، ناوگان دریایی ایالات متحده، و تقریباً تمام پایگاه‌های نظامی در سراسر اروپای غربی است. ما اکنون تنها یک پرتاب با رویداد پایان تمدن فاصله داریم.

اگر ایالات متحده و ناتو فکر می‌کنند می‌توانند در مبادلات هسته‌ای با روسیه برنده شوند، تنها خود را فریب می‌دهند؛ این به همان اندازه توهم‌آمیز است که فکر می‌کنند «مردان می‌توانند باردار شوند»، یا این‌که چاپ پول باعث تورم نمی‌شود (به‌ویژه، رژیم کله‌پوک بایدن اصرار دارد که هر دوی این تصورات پوچ کاملاً درست هستند). در طول دو دههٔ گذشته ـــ و اخیراً تحت لوای جنون بیداری ـــ غرب خود را کاملاً در تفکراتی هذیانی و افسانه‌هایی غوطه‌ور کرده است که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارند. در حالی که غرب یک جنگ روانی تبلیغاتی به‌راه انداخته است، روسیه در حال توسعهٔ پیشرفته‌‌‌ترین سلاح‌های هسته‌ای جهان است. هنگامی که مبادلهٔ هسته‌ای آغاز شود، دیگر هیچ تردیدی در مورد نتیجهٔ آن وجود ندارد. روسیه چند میلیون نفر را از دست خواهد داد ـــ بسیار کمتر از آنچه در جنگ جهانی دوم از دست داد ـــ اما آلمان، لهستان، فرانسه و بریتانیا را نابود خواهد کرد. اروپای غربی در نسلی از ناامیدی و تاریکی فرو خواهد رفت، در حالی که ایالات متحده به‌دلیل وابستگی به بانک‌ها، ارزها، و بازارهای بدهی اروپایی، دچار یک فروپاشی مالی خواهد شد که فقط در حال گسترش است.

روزنامه‌نگاران و دزدسالاران غربی از دیدن این واقعیت ناتوانند و برای متوقف کردن آن نیز نمی‌توانند کاری انجام دهند. آنها در دنیای توهم‌آمیز خود، گرفتار شست‌وشوی مغزی و تبلیغاتی شده‌اند و معتقدند (به‌نوعی) می‌توانند روسیه را در برابر خواسته‌های جنون‌آمیز غرب، به‌تسلیم وادار کنند. اما روسیه کشور جهان‌سومی نیست. از نظر اقتصادی روسیه را نمی‌توان با تحریم‌های غرب به‌زانو درآورد؛ روسیه زنجیره تأمین داخلی خود را دارد که به‌معنای واقعی کلمه، همهٔ آن چیزهایی که برای تغذیه مردمش، ساخت تسلیحات بیشتر و کسب ثروت با صادرات انرژی و کالا به شرکای تجاری مشتاقی چون هند، چین، ترکیه و ایران لازم است، در اختیار دارد.

در نهایت، پوتین عقب‌نشینی نخواهد کرد و از نظر شناختی بسیار باهوش‌تر از تک‌تک آن دیوانه‌هایی است که بر ایالات متحده، بریتانیا یا کشورهای ناتو حکومت می‌کنند. در یک مسابقهٔ شطرنج بین پوتین و بایدن، احتمالاً جو بایدن را خواهید دید که با پوشک‌های لرزشی کنترل از راه دور تقویت شده است تا سیگنال‌های حرکت شطرنج را از طریق مقعدش دریافت کند، ولی او هنوز حتی معنای نمادهای شطرنج را هم درک نمی‌کند. رهبران کشورهای غربی به‌قدری بی‌کفایت هستند که حتی نمی‌توان آنان را «دلقک» نامید، زیرا دلقک‌های خوب در واقع باهوش و توانا هستند و با برقرار کردن ارتباط خوب می‌توانند مردم را بخندانند. امّا با کارهای بایدن، بلینکن، و نولند، به ما حالت استفراغ دست می‌دهد.

غرب قبلاً با «تحریم‌های انتحاری» اشتباه محاسباتی کرده است، اما همچنان از اعتراف به اشتباهات فاجعه‌بار خود سر باز می‌زند

به‌عنوان دلیلی بر بی‌کفایتی کشورهای غربی، این واقعیت را در نظر بگیرید که «تحریم‌های انتحاری» آنها علیه روسیه ـــ که در ابتدا برای فروپاشی سیستم ارزی روسیه اعمال شد ـــ نتیجهٔ معکوس داشته است. تحریم‌ها یورو را نابود می‌کند نه روبل را، و اکنون تمام اروپای غربی با زمستانی تاریک، کمبود مواد غذایی و سرمازدگی مواجه است. علاوه بر این، با خارج شدن حدود ۷۰ درصد از ذوب فلزات و تولید آمونیاک از خط تولید در حال حاضر، مشکل «صنعت‌زدایی دائمی» دامن‌گیر اروپا شده است. کود شیمیایی تولید نمی‌شود، خط لولهٔ «نورد استریم ۱» متوقف شده است، و بدتر از همه، درست زمانی که بلژیک با یک فاجعهٔ کمبود انرژی مواجه است، با افتخار یک نیروگاه هسته‌ای را تعطیل می‌کند.

در همین حال، آلمان ۸ میلیارد دلار دیگر را برای نجات «یونیپر »، یک تأمین‌کنندهٔ بزرگ گاز طبیعی اختصاص می‌دهد، و این علاوه بر ۱۵ میلیارد دلاری است که برای جلوگیری از فروپاشی «یونیپر» قبلاً هزینه شده است. پایگاه صنعتی آلمان با سرعت شگفت‌انگیزی در حال نابودی است و هیچ‌کس در دولت آلمان به مردم نمی‌گوید که اگر صنعت سقوط کند، شغلی وجود نخواهد داشت.

پوتین باید از سرعتی که اروپای غربی ـــ و به‌ویژه آلمان ـــ در حال نابودی خود است شگفت‌زده شود. به‌یاد داشته باشید که آلمان دو بار اروپای غربی را ویران کرده است: در جنگ جهانی اول، و جنگ جهانی دوم. اکنون آلمان (که هنوز عمدتاً توسط نازی‌ها اداره می‌شود) بار دیگر راه را برای نابودی کامل اروپا هموار می‌کند. از یک نظر، پوتین اصلاً نیازی به پرتاب هیچ سلاح هسته‌ای ندارد … او فقط باید صبر کند تا زمستان شروع شود و قوانین ترمودینامیک و اقتصاد بقیه کارها را انجام دهند.

سبزها می‌توانند افتخار کنند: همهٔ جنگل‌ها برای هیزم پاک‌سازی می‌شوند

دیروز با مایکل یون، خبرنگار جنگی که به‌تازگی به آلمان سفر کرده بود، صحبت کردم (مصاحبهٔ من با او فردا در Brighteon.com منتشر خواهد شد). او به من گفت که جنگل‌ها در سرتاسر آلمان (حداقل تا آنجایی که او می‌توانست ببیند) به‌دلیل تلاش مذبوحانهٔ مردم برای ذخیره‌سازی هیزم برای زمستان آینده پاک‌سازی می‌شود. این دستور کار جدید «سبز» است: جنگل‌زدایی که دهه‌ها طول می‌کشد تا دوباره رشد کنند. آیا سبزها به این دلیل که حداقل آلمان سوخت‌های فسیلی را نمی‌سوزاند، مرگ همهٔ جنگل‌ها را جشن خواهند گرفت؟ آیا کسی می‌داند که اقتصاد قرن ۱۹ نمی‌تواند جمعیت قرن ۲۱ را تغذیه کند؟ قحطی، یک قطعیت ریاضی است.

تنها کاری که آلمان برای متوقف کردن این بحران باید انجام دهد این است که از روسیه عذرخواهی کند، تحریم‌های اقتصادی را کنار بگذارد و به گازپروم التماس کند که دوباره گاز بفرستد؛ اما نه، آنها جرأت انجام این کار را نخواهند داشت، حتی اگر صدها هزار شهروند آلمانی از گرسنگی و قرار گرفتن در معرض بیماری‌ها بمیرند. دقیقاً با همان روشی که آدولف هیتلر در سال ۱۹۴۳ سربازان آلمانی را گرسنه و یخ‌زده به خطوط دفاعی روسیه در استالینگراد فرستاد، رهبران امروز آلمان برای رساندن آسیب‌های اقتصادی به روسیه، در تلاشی ناامیدانه جان شهروندان خود را قربانی می‌کنند … چیزی که حتی اتفاق هم نخواهد افتاد. در نبرد استالینگراد، اتحاد جماهیر شوروی ارتش ششم آلمان را محاصره کرد و آنها را شکست داد و بیش از ۲۲۰ هزار سرباز آلمانی تسلیم روس‌ها شدند. امروز، آلمان برای این که ثابت کند هنوز تاکیک‌های خودکشی به سبک نازی‌ها در برلین، حتی چند نسل پس از نتیجه فاجعه بار جنگ جهانی دوم، هنوز هم زنده است، حاضر است در صورت لزوم میلیون‌ها نفر از شهروندان خود را قربانی کند.

شما می‌توانید نازی‌ها را از روسیه بیرون کنید، اما نمی‌توانید تمایلات نازی‌ها را از رهبران سیاسی آلمان دور سازید.

در همین حال، روسیه با انبوهی از انرژی ارزان‌قیمت، مواد معدنی، تولید فولاد، تولید کود، محصولات غذایی موفق، تولید لوازم الکترونیکی، و هرچیز دیگری که برای حفظ تمدن لازم است، روی پای خود ایستاده است. با این حال، تا به‌امروز حتی یک سیاستمدار اروپای غربی وجود ندارد که به حقیقت وضعیت موجود اعتراف کند. حیف که تبلیغات نمی‌تواند خانه‌ها را گرم کند، وگرنه رسانه‌های غربی منبع عظیم انرژی‌های تجدیدپذیر برای کل کرهٔ زمین خواهند بود.

نتیجهٔ همه این‌ها؟ همهٔ ساکنان اروپای غربی باید برای فروپاشی اقتصادی، قحطی و جنگ هسته‌ای آماده شوند؛ کسانی که در آمریکای شمالی زندگی می‌کنند باید برای یک فروپاشی اقتصادی و پیامدهای هسته‌ای جهانی که تولید محصولات کشاورزی را برای سال‌های آینده تحت تأثیر قرار می‌دهد، آماده شوند؛ کسانی که مواد غذایی را ذخیره نمی‌کنند، در صورت یافتن مواد غذایی رادیواکتیو، در نهایت وادار به خوردن غذای رادیواکتیو خواهند شد.خود را برای شرایط پیش رو آماده کنید.

منبع: «Global Research»

https://www.globalresearch.ca/world ـ war ـ iii ـ already ـ begun ـ but ـ truth ـ being ـ withheld ـ from ـ public ـ until ـ very ـ last ـ moment/۵۷۹۴۶۶۰

* این مقاله اولین بار در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ منتشر شد.