اولگ سرگئی‌یف (OLEG SERGEEV)

ا. م. شیری

هدف مهم تیم ترامپ تشدید و تعمیق درگیری بین اتحادیۀ اروپا و روسیه است

کنفرانس امنیتی مونیخ که در فوریه برگزار شد، نشان داد که زمان غرب جمعی به پایان رسیده و اکنون خطوط دو پروژۀ جهانی کاملاً متفاوت – «حزبی» در حال شکل‌گیری است. آن‌ها را می‌توان به طور مشروط به نام پیشکسوتانشان – شواب و ماسک – نامگذاری کرد. مشروط به این دلیل که با توجه به مقیاس مشکل، شخصیت‌های فردی، حتی آن‌هایی که شهرت جهانی دارند، در این مورد مهم نیستند. حتی ممکن است در آیندۀ نزدیک آن‌ها را از «میدان دید» خارج کنند.

Прошедшая в феврале Мюнхенская конференция по безопасности показала: время коллективного Запада закончилась и в настоящее время формируются контуры двух совершенно разных глобальных проектов-“партий”. Очень условно их можно назвать по имени фронтменов – Шваба и Маска. Условно, т.к., учитывая масштаб проблемы, отдельные персоналии, даже имеющие всемирную известность, в данном случае не существенны. Их могут даже убрать «подальше с глаз» уже в ближайшее время.

Недаром в начале апреля, как только стало известно, что основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб покидает пост председателя ВЭФ, президент США Д. Трамп заявил, что «Илон Маск — отличный парень, но у него так много компаний, что ему, возможно, придется уйти с госслужбы, чтобы заботиться о них».

Интересы этих двух глобальных партий различны, они являются политическими, экономическими, а в недалёком будущем, весьма вероятно, и военными противниками.

Левоглобалистская «партия Шваба» опирается на элиты Европы, включая Великобританию (и в то же время исключая некоторые страны, где у власти находятся «правые» режимы, вроде Венгрии, Словакии и т.п., которые на европейском континенте пока в меньшинстве). К ней все теснее примыкает в настоящий момент Канада и другие страны не приемлющие «либертарного» напора Трампа и Ко.

Сегодняшний ЕС – это логово «старой аристократии», составляющей основу глобального «Дип Стейт». Именно в Европе и Ватикане создавались и создаются все идеологические базовые теории глобализма. Местные лево-ориентированные элиты контролируют мощные структуры-проводники этих идей и теорий. Поэтому их разгром является для команды Трампа залогом перелома ситуации в свою пользу.

Цель «партии Шваба» – появление новой Европы как самого мощного игрока глобального «многополярного» мира (ЕС, КНР, Индия и т.д.) и одновременно ответ на устремления Трампа («сделать Америку великой вновь»).

Правоглобалистская «партия Маска» включает в себя США, а также, находящихся в их орбите сателлитов и союзников – азиатских (Японию, Южную Корею и т.д.), европейских (Венгрию и т.д.) и американских (Аргентину и т.д.). Ключевая цель – разгром Европы и восстановление контроля над ней Америки. В этом контексте следует рассматривать и такие устремления означенной команды как нанесение поражения «Дип Стейт» внутри самой Америки («осушение вашингтонского болота»), ресурсная «сделка» с Украиной и даже выдвижение Трампа на третий президентский срок (масштаб стоящих перед ним задач явно превышает лимит в 4 года, отсюда и соответствующее сенсационное заявление о праве стать президентом третий раз).

Первый президентский срок Д. Трампа прошел почти безрезультатно, прежде всего из-за противодействия всем его проектам со стороны «Дип Стейт». Поэтому сегодня его команда пытается действовать предельно жестко и стремительно. Нынешний срок она начала с закрытия глобальных проектов конкурентов и одновременно попытки отрезания их от всех ресурсных баз. При этом даже пресловутые украинские ресурсы нужны «партии Маска» не столько сами по себе, сколько для того, чтобы они не достались европейцам, включая британцев. В этом контексте следует рассматривать и стремление контролировать потоки российских ресурсов, которые могут пойти снова в Европу.

Главное для США во всем этом – действовать на опережение по сравнению с действиями ЕС, против которого сейчас и выстраивается вся конструкция. Европа сегодня – это гнездо идейных и политических противников команды Трампа, которое следует разгромить и привести в ней (включая Британские острова) под лозунгом «Сделаем Европу великой вновь» (MEGA) к власти идейных сторонников лозунга «Сделаем Америку великой вновь» (MAGA) и «партии Маска».

Начатая в апреле тарифная война далеко не единственный и даже не самый свежий пример нарастающего глобального противостояния между США и ЕС. Первая волна торговых конфликтов началась еще в 2018 году с введения 25-процентных пошлин на европейскую сталь и алюминий. Хотя эти меры напрямую затронули лишь 2% европейского экспорта, они стали сигналом к эскалации напряженности. В ответ ЕС ввёл пошлины на американские товары, такие как бурбон, мотоциклы Harley Davidson и женское белье. Тем временем США принялись готовиться к более жёстким мерам, включая 200% пошлины на французское вино и сыр, намереваясь серьезно ударить по ключевым отраслям европейской экономики.

Экономисты и политики с обеих сторон Атлантики сразу же предупредили о последствиях этой торговой войны для европейских производителей (особенно молочной продукции, вина и алкоголя уже готовящихся к потерям), а также американских компаний, зависящих от европейского рынка. Управляющий Банком Франции Франсуа Виллеруа де Гало назвал происходящее «игрой в свои ворота», напоминая, что экономика – это взаимовыгодное сотрудничество, а не противостояние. Однако администрация Трампа, похоже, рассматривает все эти действия как способ укрепить свои позиции внутри самих США в противостоянии с «Дип Стейт», особенно в преддверии выборов в Европе.

На этом фоне конфликт на Украине превращается в сугубо периферийный, его значимость существенно падает. Также отходит на второй план (временно) экономическое противостояние США и Китая. Оно по-прежнему определяет международную повестку в долгосрочной перспективе, но на ближайшее время администрация Трампа ставит целью «наведение порядка» внутри некогда единого “Западного мира”.

Однако и европейские глобалисты-швабианцы, вкупе с брюссельской бюрократией и британским истеблишментом, так просто сдаваться не собираются. Поэтому первоочередной задачей команды Трампа может стать столкновение Европы и Россию напрямую. Причем уже в формате прямого кровопролития, а не прокси-войны, как это имеет место на Украине. И с целью максимального взаимоистощения обоих противников и доведения дела до полного разгрома всех структур европейских левых глобалистов.

В этом смысле американский истеблишмент вновь готов воевать «до последней капли русской крови», беря на вооружение т.н. формулу президентов Рузвельта-Трумена времен Второй мировой войны: «Если мы увидим, что побеждает Германия, мы должны помочь России, если побеждает Россия, мы должны помочь Германии. Таким образом, мы должны позволить русским и европейцам убивать друг друга как можно больше, но так, чтобы Гитлер не победил ни при каких обстоятельствах».

Стремясь к достижению этих целей, американцы принуждают сегодня своих марионеток в Киеве к отмене военного положения. Это подразумевает заключение перемирия и президентские выборы (о том, что власти Украины согласились провести их сообщил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф). После чего должна начаться вторая фаза «плана Трампа», в рамках которой новое «легитимное» украинское руководство (в отличие от режима Зеленского, уже утратившего даже подобие легитимности) должно будет подписать мирный договор с Россией и все «ресурсные» и прочие соглашения с США.

Сегодня команда Трамп гнет эту линию «партии Маска» как бульдозер. Но их ключевая цель – вовсе не перемирие и тем более не мир в Европе, а создание глубокого конфликта между ЕС и РФ. Настолько глубокого, что конфликт и столкновение европейцев и русских становятся лишь вопросом времени. Поэтому сегодня трамписты и стремятся убрать Европу из-за стола переговоров по Украине. Одновременно с этим делая пафосно-комплиментарные заявления в адрес России и её властей, злящие и провоцирующие русофобию у европейцев. Всё это очень не нравится не только глобалистам-швабианцам, но и британцам, у которых свой интерес в затягивании кровопролития на Украине, подкрепленный наличием агентуры в верхушке режима в Киеве.

Что же касается самой России, то ей в этих раскладах следует просто делать своё дело – довести до конца процесс начатый СВО на Украине, добившись как можно меньшей кровью победного результата, который по сути заключается только в одном – полной ликвидации прозападного марионеточного нацистско-олигархического режима, ориентированного исключительно на противостояние с Россией. Потому что иначе ей вновь придётся воевать с ним и не факт, что в более лучших, в сравнении с нынешними, условиях, т.к. сам смысл существования нынешнего режима в Киеве – это война с русскими. Война между США и ЕС должна помочь России освободиться от ненужного кровопролития на Украине и ловушки, в которую ее загнали глобалисты, и в то же время не дать загнать русских в новую ловушку, которую готовит для них Трамп и «партия Маска».

https://www.fondsk.ru/news/2025/04/08/voyna-ssha-i-es-kak-protivostoyanie-globalistskikh-proektov.html

جنگ گذرگاه‌ها

ا. م. شیری

بسیار خوب به خاطر دارم زمانی را که راه و جاده همچون نان و نمک، نور و روشنایی، آب و خاک در فرهنگ مردمان ایران‌زمین محل قسم انسان‌ها بود برای تأئید و تصدیق راستی و درستی گفته‌ها و کرده‌های خویش، برای اثبات حقانیت فکر و باور خود. راه‌ها رشته‌های پیوند قلوب انسان‌ها و شاهرگ‌های حیاتی جامعۀ بشری‌اند. به همین دلیل، راه و جاده در نزد ایرانیان بحق مقدس شمرده می‌شود (یا می‌شد).

بگذریم از این که چرا و چگونه چنین فرهنگ غنی و ارجمند از گفتمان توده‌ها رخت بر بسته، بی‌حرمت شده است، اما راه و جاده همچنان به عنوان مهمترین عامل پیوند و به هم رسیدن انسان‌ها و همچنین، بمثابه مسیرهای ارتباطی برای دادوستد و تأمین متقابل کالاها و نیازمندی‌های جوامع مختلف بشری عمل می‌کند.

در اثر توسعۀ علم و فناوری، راه‌های ارتباطی دریایی، هوایی، بویژه زمینی متنوع شد و با ساخت وسایل نقلیۀ پر سرعت، پل‌ها بر روی رودخانه‌ها و تونل‌ها در مناطق صعب‌العبور، از طول مسیر‌های ارتباطی در حد قابل توجهی کاسته شد. در مسیرهای زمینی علاوه بر جاده‌ها، خطوط ریلی احداث گردید که خود این، بلحاظ سرعت، امنیت، کیفیت و کمیت بالای جابجایی جایگاه ویژه‌ای در زندگی اجتماعی کسب کرد.

با توجه به آگاهی بسیار روشن‌تر و بیشتر عموم در بارۀ آنچه مقدمتاً گفته شده، بگمانم نیازی به طول دادن آن نیست. بنابراین، حال بر می‌گردم به موضوع اصلی این یادداشت: ایران بعنوان چهار راه در میان سه قاره و آب‌های آزاد جهان.

زمانی که شی جین‌پینگ، دبیر کل حزب کمونیست و رئیس جمهور جمهوری خلق چین در شهریور ماه سال ١٣٩٢ از ابتکار بزرگترین و وسیع‌ترین طرح اقتصادی دنیا در قرن بیست و یکم مشتمل بر دو بخش زمینی و دریایی تحت عنوان «یک جاده، یک کمربند» یا همان «راه ابریشم جدید» در قزاقستان رونمایی کرد، طبیعی بود که ایران بنا به موقعیت ژئوپلیتیک خود واقع در میان سه قارۀ آسیا، آفریقا، اروپا و آب‌های آزاد جهان همچون راه ابرایشم باستانی به محل تقاطع یا چهارراه این طرح عظیم اقتصادی تبدیل شود.

این طرح ۹۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۷۰ کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی و توسعهٔ دو مسیر تجاری را مدنظر دارد و قدرت صنعتی و توان اقتصادی و سرمایه‌گذاری چین پشتوانهٔ این طرح است و پکن سعی می‌کند از ظرفیت‌های خود و کشورهای مختلف در سراسر دنیا، از جمله ایران برای پیشبرد آن در جهت کمک به رشد اقتصادی این کشورها و رونق تجارت بین‌المللی استفاده کند.

برخلاف تصور بسیاری‌ها که تصرف مرکز جاسوسی آمریکا در تهران یا برنامۀ هسته‌ای و تقویت توان دفاعی کشور را دلیل خصومت‌های دائمی غرب برهبری آمریکا نسبت به ایران می‌پندارند، علت اصلی دشمنی آن‌ها با میهن ما همین موقعیت ژئوپلیتیک ایران در جهان است. بطوری که حتی در جنگ جهانی دوم پل پیروزی نام گرفت و در ابتکار یک جاده یک کمربند چین نیز به تقاطع راه‌های مقدس، بعبارت روشن‌تر،‌ به چهارراه مقدس جاده‌ها تبدیل شده است که خود این، می‌تواند باعث رشد و توسعۀ سریع ایران شود.

البته، دشمنی غرب نه تنها با ایران، حتی با بقیۀ جهان تاریخ دیرینه دارد. و آنچه که به کشور ما مربوط می‌شود، برمی‌گردد به آغاز دورۀ استعمار، به زمانی که پرتغالی‌ها در سال ١۵٠٣ میلادی جزایر ایرانی را در خلیج فارس اشغال کردند. از آن تاریخ این نگاه و رویکرد خصمانه همچنان ادامه یافت تا رسیدیم به امتیاز ولیام دارسی (١٢٨٠ خورشیدی) که حق انحصاری جستجو و بهره‌برداری نفت و گاز در سه چهارم کشور به وی اعطا شد. در جریان جنگ جهانی اول، انگلیس با مصادرۀ غلات و موادغذایی مردم ایران برای تغذیۀ قوای استعمارگر خود، کشور ما را گرفتار قحطی وحشتناک سال‌های ١٢٩۶-١٢٩٨کرد که در نتیجۀ تحمیل گرسنگی و به تبع آن، بیماری، نیمی از جمعیت ایران از بین رفت. بطور کلی، غرب نه تنها هیچگاه هیچ کمکی به رشد و توسعۀ ایران نکرده، بلکه همواره چنگال خود را به ثروت‌های طبیعی ایران فرو کرده و دندان طمع به آن‌ها تیز کرده است. کودتای آمریکایی- انگلیسی ٢٨ مرداد ١٣٣٢ را شاید بتوان اوج خصومت غربی‌ها با کشور ما دانست. بطوریکه متعاقب این کودتا ایران به یک کشور نیمه‌مستعمره تبدیل گردید و با اصول سیاست‌‌های نواستعماری اداره می‌شد. در چنین شرایطی بود که در نتیجۀ وقوع انقلاب بهمن سال ١٣۵٧، ایران به استقلال سیاسی خود دست یافت و همین امر، خصومت دیرینۀ غرب با کشور ما را بشدت برانگیخت.

حال که ایران بر پایۀ اصول استقلال سیاسی و منافع ملی خود به پروژۀ عظیم چین پیوسته و به تقاطع اصلی گذرگاه‌های جهانی تبدیل شده است، غرب برهبری امپراتوری نظامی- تروریستی آمریکا بموازات اعمال تحریم و تهدید و فشار علیه میهن ما، با معرفی گذرگاه‌های جایگزین‌ مانند مسیر هند- عربستان سعودی- پروژۀ آبراه بن‌گوریون (اسرائیل) و یا طرح ترکیه‌ای بنام «مسیر توسعه» شامل یک دالان چندوجهی از خلیج فارس از طریق عراق و ترکیه به اروپا، برای درگیر کردن جنگ گذرگاه‌ها، قبل از همه، با ایران بعنوان محل تقاطع کریدورهای جهانی تلاش می‌کند تا بتواند مثل گذشته‌ها از توسعه و شکوفایی آن جلوگیری کند. و گرنه کیست که عربده‌های متظاهرانۀ گردن‌کلفتان آمریکا در مورد خطر برنامۀ هسته‌ای و تقویت توان دفاعی ایران برای جهان را باور کند.

مطالب مرتبط:

١- گذرگاه حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب

٢- نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین المللی شمال- جنوب

٣- کریدور انرژی روسیه و ایران دردسر برای واشنگتن

۴- جاذبۀ گذرگاه حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب

۵- آبراه بن گوریون ادامۀ پروژه‌های آمریکا در خاورمیانه

https://eb1384.wordpress.com/2025/04/08/

١٩ فروردین- حمل ١۴٠۴