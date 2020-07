جایزه شهروندجهان به یک جوان افغان

ابتکار خلاقانه یک جوان افغان در راستای کاهش فقر و ایجاد تغییر مثبت در جامعه در ردیف ده بهترین ابتکار ” جایزه شهروند جهان” قرار گرفت.

فرهاد وجدی رئیس موسسه ابتکار که یک جوان خلاق افغان است با راه اندازی ریکشا های سولری توزیع غذا در سطح شهر، زمینه کار را برای صدها بانوی بی بضاعت مساعد ساخته است. همچنان در ایام قرنطین، از طریق همین ریکشاها، برای هزاران تن ماسک های رایگان و سهولت ضد عفونی را انجام داده است.

اخیرا، این ابتکار خلاقانه توسط نهاد بین المللی (Global Citizen) از میان هزاران طرح در ردیف 10 طرح برتر قرار گرفته است. نهاد متذکره، این 10 طرح برتر را به رای دهی جهانی گذاشته شده است.

بنابراین، از تمام هموطنان عزیز خواهشمندیم با اشتراک در پروسه رای دهی زمینه تغییر مثبت در زندگی هزاران زن افغان را که با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می کنند را ایجاد نمایند. لطفا به لينك زير رفته براي Farhad Wajdi راي دهيد.

https://www.globalcitizen.org/en/programs/waislitz-award/

