جیمز پتراس- برگردان: آمادور نویدی

برترپنداری نژاد سفید و جنگ‌های امپریالیستی عامل کشتار مسلمان

نوشته: جیمز پتراس

برگردان: آمادور نویدی

قتل عام مساجد نیوزیلند: برترپنداری نژاد سفید و جنگ‌های غرب

قتل‌عام و زخمی کردن جمعی ۹۷ نماز گزار مسلمان در شهر کرایسچرچ – نیوزیلند، که در روز جمعه، ۱۵ مارس ۲۰۱۹ صورت گرفت، دارای ریشه های عمیق سیاسی، ایدئولوژیکی و روانشناسی است.

ابتدا و مهم‌تر از همه، طی سی سال گذشته، کشورهای غربی به رهبری دنیای آنگلو-آمریکایی، با معافیت از مجازات درگیر جنگ و کشتار و ریشه کن کردن میلیون‌ها مسلمان بوده اند. دانش‌مندان رسانه های عمده، سخن‌گویان سیاسی و ایدئولوگ‌های آن‌ها، مسلمانان را به عنوان تهدیدی جهانی می‌دانند که اهداف «جنگ علیه ترور» آن‌ها را مشخص می‌کند. در همان روز قتل‌عام نیوزیلند، اسرائیل حملات هوایی گسترده ای در مقیاس بزرگ را بر روی صدها هدف در غزه به راه انداخت. اسرائیل در کم‌تر از دو سال، صدها نفر فلسطینی را کشته است و بیش از بیست هزار نفر شهروند غیرمسلح فلسطینی را زخمی کرده است. قتل‌عام اسرائیل در روز جمعه، روز تعطیل مسلمان صورت گرفت.

اسلام هراسی یک پدیده ادامه دار توده ای است که به مراتب از دیگر «جنایات» در سرتاسر جهان غرب و نهادهای سیاسی و فرهنگی یهودی و مسیحی نفوذ کرده است. رهبران سیاسی اسرائیلی و غربی سیاست‌های مهاجرتی بشدت محدود کننده ای را تحمیل کرده اند – در برخی از کشورها ممنوعیت کامل بر مهاجرت مسلمان تحمیل می‌شود. اسرائیل با ریشه کن ساختن و بزور بیرون انداختن ساکنان دیرین مسلمان (اسلامی) گام به گام به پیش می‌رود. واضح است که قاتل نیوزیلندی از سیاست اسرائیلی و غربی متابعت کرده است.

دوم، در سال‌های اخیر، تمام رژیم‌های غربی، فاشیست خشونت آمیز برترپنداری و ارازل و اوباش آن‌ها را تحمل کرده اند و آزادند که کلمات و اعمال خشونت آمیز ضد مسلمان را تبلیغ کنند. اغلب قتل‌عام‌های ضد مسلمانان از پیش در باصطلاح رسانه هایی مانند توییتر اعلام می‌شود که بدست میلیون‌ها هوادار آن‌ها می‌رسد.

سوم، در حالی‌که پلیس فدرال و محلی «سوابق» مسلمانان و شهروندانی را جمع آوری می‌کند و روی آن‌ها جاسوسی می کند که از قانون اطاعت می‌کنند، اما ظاهراً آن‌ها در شناسایی حامیان خون آشام ضدمسلمان خود شناسانده شده ناتوان هستند.

مانند مورد قاتل جمعی نمازگزاران در نیوزیلند توسط برینتون تورانت.

پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی نیوزیلند هیچ پرونده ای و نظارتی بر تورانت نداشتند، علی‌رغم پذیرفتن خشونت برترپنداری سفیدپوستی و هواداران تبعیض نژادی مشهور، از جمله آندرس بریوت، قاتل بیش از ۷۰ کودکی که برای گذراندن تعطیلات به به کمپ رفته بودند.

تورانت یک مانیفیست ضدمسلمان ۷۴ صفحه ای منتشر کرد که به آسانی قابل دسترسی برای هر کسی است که یک کامپیوتر دارد – حتی یک پلیس کندذهن – چه برسد به کل نیروهای امنیتی نیوزیلند. تورانت نقشه حمله خود را ماه‌ها قبل از پیش کشیده بود، اما با این‌حال او در «لیست نظارت» نبود.

تورانت هیچ مشکلی در گرفتن گواهی‌نامه اسلحه و خرید ده ها سلاح قدرت‌مند، از جمله موادی که جهت بمب های انفجاری دست ساز (آی ایی دی) است، که پلیس بعدها کشف کرد، که به یک ماشین وصل بود.

چرا پلیس دیر آمد

مسجد النور که بیش‌ترین شمار کشته و زخمی شدگان را متحمل شد، در مرکز شهر کرایسچرت است و کم‌تر از ۵ دقیقه از اداره مرکزی پلیس فاصله دارد- اما با این وجود، بیش از ۳۵ دقیقه طول کشید که پلیس پاسخ دهد. به سفیدپوست برترپندار مدت زمان لازم جهت قتل‌عام و زخمی نمودن مسلمانان داده شد؛ که مسجد را ترک کند و دوباره به ماشین خود برگرد – و مجدداً خشاب گذاری کند و وارد مسجد شود؛ تا گلوله های سلاح خویش را بر روی مسلمانانی شلیک کند که در حال برگزاری نماز بودند- سپس با استفاده از یک نمونه غیرنظامی ام ۱۶؛ به مرکز اسلامی لینوود برود و چندین نمازگزار زن و مرد دیگر را سلاخی و زخمی کند، قبل از این‌که بالاخره پلیس برسد و او را بازداشت نماید.

آقای شهردار کرایسچرچ از پلیس قدردانی کرد! آدم مشکوک می‌شود که مقامات اجازه ضمنی داده اند (از روی عمد جلوی قتل‌عام و زخمی شدن مسلمانان را نگرفته اند).

علت غیبت کامل یا شکست مقامات سیاسی و نیروهای امنیتی نیوزیلند چیست: فقدان تحقیقات قبلی؛ تأخیر در زمان اجرای جنایات؛ فقدان هرگونه انتقاد از خود؟

ظهور راست‌گرایان افراطی ضدمهاجران و ضدمسلمان

برنتون تورانت ها در سراسر جهان تکثیر شده اند، نه به این خاطر که آن‌ها اختلال روانی دارند یا روانی های بخود القاء شده اند. آنها تولیدات کم‌تری از ایدئولوژی برتری پنداران سفیدپوست و به احتمال زیاد محصولات جنگ‌های غربی و اسرائیلی علیه مسلمانان هستند- که رهبرانشان منطق، روش‌های آن‌ها (سلاح ها) و ادعاهای معافیت از جزاء را فراهم می‌سازند.

رژیم‌های غربی رکورد معترضان محیط زیست و ضدجنگ را نگه می‌دارند، اما نه برای برتری پنداران ضدمسلمان، که آشکارا آماده جنگ علیه مهاجران مسلمان «مهاجم» هستند – که از جنگ‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در خاورمیانه فرار کرده اند.

نیم دقیقه طول کشید که پلیس به تیراندازی به یک افسر پلیس پاسخ داد. زیرا که آن‌ها اجازه نمی‌دهند که قاتل پلیس شلیک کند؛ مجدداً خشاب گذاری و مسلح شود؛ شلیک کند و برود پلیس دیگری را هدف قرار دهد.

من معتقد نیستم که تاخیرات، قصور پلیس محلی باشد.

قتل‌عام ناشی از این واقعیت است که قربانیان مسلمانان، و در مسجد بودند. اشک ها، گریه و زاری ها و تاج های گل، دعا کنندگان و پرچم ها، پس از این واقعیت، قتل‌عام مردم مسلمان را تغییر نمی‌دهد و نخواهد داد.

کمپین های آموزشی جهت مقابله با اسلام هراسی ممکن‌ست کمک بکند، اگر تنها و تنها اقدام مؤثر دولت علیه جنگ‌های غربی و اسرائیلی هدایت شود که علیه کشورهای اسلامی و مردم مسلمان می‌جنگند.

تنها زمانی که مقامات منتخب غربی به تحمیل محدودیت های خاص خود علیه باصطلاح «مسلمانان «مهاجم» پایان دهند، زمانی‌که « برتری پنداران سفیدپوست » و نوادگان ایدئولوژیک آن‌ها از استخدام هواداران آن‌ها در میان شهروندان معمولی دیگر دست بکشند، و زمانی‌که دولت‌های امپریالیستی و حاکمان آن‌ها از حمله، اشغال و ریشه کن کردن کشورهای اسلامی و مردم مسلمان دست بردارند، آن‌وقت است که قتل‌عام در مساجد و جنایات علیه افراد مسلمان متوقف می‌شود.

