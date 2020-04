آزما یشات انسانی برای واکسن ویروس کروناآغازشد

نوشته کریم پوپل

مورخ ۱۷.اپریل ۲۰۲۰

محققان آمریکائی آزمایشات انسانی را برای واکسن ویروس کرونا آغاز کردند

ایالات متحده آزمایش واکسن کروناویروس را در جسم یکتعداد از دواطلبان سالم بروز دوشنبه ۱۶ مارچ آغاز نمود. کارشناسان هشدار می‌دهند که درحال که اولین مرحله آزمایش «با سرعت زیاد» راه اندازی شده‌است، احتمالاً ماه‌ها طول خواهد کشید تا آماده شود.

واکسن توسط موسسات ملی صحی آمریکا یعنی NIH با همکاری بیوتکنولوژی مدرن آمریکا تولید شده‌است.

محققان اظهار نمودند که آزمایشات انسانی برای مدت ۴۵ هفته در بدن ۴۵ مرد بزرگسال سالم صورت گرفته و واکس لقب به mRNA-1273 – در آنها تزریق می‌شود.

آنتونی فاوسی، رئیس بیماریهای عفونی یا NIH گفت: یافتن واکسن ایمن و مؤثر … یک اولویت عاجل برای سلامت عمومی است. وی گفت مطالعه فاز ۱ با سرعت در حال اجرا است.

با این حال، NIH اعلام کرده‌است که بین ۱۲ تا ۱۸ ماه طول می‌کشد تا تمام آزمایشات انجام شود و واکسن برای استفاده جمعی بی خطر ساخته شود.

آمریکا و آلمان

دولت آمریکا و آلمان نیز تحقیقات را بالای ویروس کرونا انجام داده واکسن جدیدی که حاوی بخش‌هایی از اطلاعات ژنتیکی ویروس است دریافت نمودند. اما واکسن حاوی خود ویروس نیست. محققان امیدوارند که این واکسن می‌تواند باعث ایجاد دفاعی بدن شود و گیرندگان را از ویروس COVID-19 واقعی مصون کند.

مسابقه واکسن سازی

علاوه بر Moderna مستقر در ماساچوست، بسیاری از شرکت‌ها و آزمایشگاه‌ها در سرتا سر جهان در حال کار ساختن واکسن و معالجه مریض کرونا ویروس هستند. از آنجمله دولت هند، چین المان فرانس در صدد ساختن واکسن ویروس کرونا هستند.

واکسن سیاه سرفه علیه کرونا

در کشورهای اروپایی بخصوص دنمارک واکسن سیاه سرفه whooping cough را علیه کرونا استفاده می نمایند. طوریکه این واکسن ششها را تقویت نموده الی ۵ سال کرونا را نمی گذارد به ششها سرایت کنند این واکسن ۳ بار تزریق می شود . قیمت این واکسن به ۱۲۶دالر رسیده است. این واکسن در قدم اول به کسانیکه مریضی قلب گرده سرطان و شش دارند در حال تطبیق است. فعلا روز ۵۰۰۰ نفر این واکسن را می گیرند. ۸۰-۹۰ فیصد نتیجه می دهد ولی گلون درد وریزش را کنترول نمی تواند . مرض به شش سرایت نمی تواند.

