تاریخ انتشار :05.12.2025

مسئله این نیست !

عبدالرحیم سلیمانی مدرس حوزه علمیه اخیرا گفته امام جواد رفت زن دوم گرفت؛ زن اولش حسودی کرد و مسمومش کرد.خب ما برای چی باید گریه کنیم…امام علی هم اومدن دم خونش؛ در خونش رو آتیش زدن؛ دادو بيداد شده؛ بازم نیومده دم در به جاش زن حاملشو فرستاده؛ اگه اینجوری بوده پس حضرت علی شریک قتل حضرت فاطمه هست!

به دنبال همین نظرات متفاوت یک مداح بسیجی هم جلوی دوربین سلیمانی را تهدید به مرگ کرده که نقد قدغن …

انواع سیستمهای اطلاعاتی هم حتما دیدند و دم نزدند . همانها که به حجاب مردم حواسشان هست . نشان دادن صحنه اعدام خیابانی یادشان نمیرود . فعال سیاسی را به جیک ثانیه میگیرند ، گروگان گیری که راحترین بخش کارشان است … مدتی پیش به یک راننده تاکسی پیامک جریمه بی حجابی دادند که مسافرت حجاب ندارد . راننده گفت اون مسافر نبود گونی سیب زمینی بود گذاشته بودم عقب …

به نظر من این سلیمانی یا خیلی ساده است که فکر میکند فسیلهای وا مانده ازصحراهای عربستان که با کمک مستقیم غرب در 1357 در ایران حاکم شدند با نقد و گفتگو اهلی میشوند .

و یا خیلی شارلاتان است که تلاش میکند اصل باتلاق خشک نشود و ناندانی آخوند بماند حساب کرده حالا که زیر سایه حکومت دینی و سیاستهای مخرب اسلام همه چیز از خراب شد لااقل با این حرفها خدا و دین را زنده نگه دارد . حتی علنا چند وقت پیش آخوندی گفت تحت هرشرایطی خدا و دین را منکر نشوید !

الان صورت مسئله این نیست که علی با فاطمه در 1400 سال پیش چه کرد ؟ الان مسئله اصلی توهمی به نام خداست !

یک غولی ساخته ذهن بشر جاهل به نام خدا هست که در بالا نشسته و علاوه بر رتق و فتق امور 400 میلیارد کهکشان حواسش به گوز نمازگذار هم هست تا اگر وسط نماز در برود به نامش گناه ثبت شود .

این خدای ذهنی یک مجلس اسلامی هم در زمین دارد که نماینده هایش خیلی نگران حجاب مردمند و هوای سالم و دلار و گرانی و تورم و بی آبی و انبوهی مشکلات مردم را نمیبینند . ولی رسما گفتند از بی حجابی معذب هستند و خواستار اجرا شدن قانون حجاب شدند !

معذب یعنی از مجلس تا خانه در مسیرشان بی حجابها را میبینند و معذب میشوند و هی جلق میزنند و هنگام رسیدن به خانه غسل واجب . از خانه تا مجلس هم هی با دیدن بی حجابی جلق میزنند . به عبارتی نماینده مجلس اسلامی ماهی 200 میلیون تومان حقوق میگیرند که جلق بزنند و غسل کنند !

پاپ قبلی در زمان حیاتش یک بار در مصاحبه ای گفت تمام داستانهای کتاب مقدس سمبلیک است و اساسا بهشت و جهنمی وجود خارجی ندارد . خیلی متعصبین اعتراض کردند و پاپ حرفش را پس گرفت و گفت منظورش فهمیده نشده است . اما یک سال همان دوباره مصاحبه کرد و دوباره حرف خودش را تکرار کرد …

پاپ مسیحی با دو میلیارد معتقد دلش برای کسی نسوخته بود که آن نظرات را داد . فقط برای دستگاه مذهبی خودش دلش سوخته بود . آنها در آمارگیری سالانه متوجه کم شدن قدرت جذبشان شدند که درعصر اینترنت و هوش مصنوعی که جواب هر سوالی در تضاد مطلق با متون کپک زده کتوب مذهبی است این شکاف یا باید بسته شود یا به حداقل برسد .

پاپ و دستگاه جهنمی واتیکان با هشت قرن حاکمییت کلیسا در قرون وسطی ؛ هم از آخوند پیچیده تر است و هم تجربه بیشتری دارد .

اسماعیل هوشیار