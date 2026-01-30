۷ لحظه عجیب ترامپ در سال اول ریاستجمهوری
پرونده «کارنامه ترامپ»/۳؛
سال گذشته دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در جریان فعالیتهای گسترده داخلی و بینالمللی، لحظات و رفتارهای غیرمعمولی را رقم زد که بازتابهای فراوانی در رسانهها و محافل سیاسی داشت. وی بارها تأکید کرده است که رفتارهایش بر اساس اخلاق و ارزشهای شخصی شکل میگیرد و نه الزام قانون بینالملل.
روزنامه گاردین در گزارشی به بررسی ۷ نمونه از عجیبترین رفتارهای ترامپ در سال اول دوره دوم ریاستجمهوری او پرداخته است. این رفتارها از سخنرانی طولانی در مراسم تحلیف آغاز شد و تا سخنرانی بحثبرانگیز وی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس ادامه یافت. برخی از این لحظات، شامل خواب کوتاه در جلسات، خارج شدن از موضوع اصلی مذاکرات و نقل داستانهای غیرمنتظره بوده است.
چرت زدن در کاخ سفید
ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی بارها جو بایدن را به دلیل انرژی و توان ذهنیاش مورد انتقاد قرار داد و او را «جو خوابآلود» توصیف کرد. با این حال، اخیراً دیده شد که خود او در برخی جلسات چشمهایش را میبندد و سرش را به پایین خم میکند و گاهی ناگهان آن را بلند میکند. این اتفاق حتی در برخی کنفرانسهای خبری نیز رخ داد، از جمله هنگام اعلام اصلاحات مرتبط با صنعت کانابیس.
عموی ترامپ در مؤسسه فناوری ماساچوست
در ژوئیه، ترامپ در رویدادی درباره سرمایهگذاری در هوش مصنوعی در ایالت پنسیلوانیا شرکت کرد اما از موضوع خارج شد و داستانی درباره عموی مرحوم خود پروفسور جان ترامپ نقل کرد و گفت او استاد مؤسسه فناوری ماساچوست بوده و تئودور کازینسکی معروف به «یونابومبر» از شاگردان او بوده است. بررسیها نشان میدهد این گفته صحیح نیست زیرا جان ترامپ در سال ۱۹۸۵ فوت کرده و کازینسکی نیز در مؤسسه مذکور تحصیل نکرده است.
توربینهای بادی و نهنگها
ترامپ در جلسهای با اورسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا در اسکاتلند ناگهان از موضوع مهاجرت خارج شد و گفت اجازه نخواهد داد توربینهای بادی در آمریکا ساخته شوند، زیرا به گفته او مناظر طبیعی را تخریب کرده و موجب جنون نهنگها میشوند و پرندگان را میکشند. گاردین با اشاره به تحقیقات علمی، تأکید کرد که تعداد پرندگانی که توسط توربینها کشته میشوند بسیار کمتر از پرندگانی است که توسط گربهها یا سیمهای برق تلف میشوند.
رهبران نظامی و پایین آمدن از پلهها
در سپتامبر، ترامپ رهبران ارشد نظامی را برای جلسهای در ویرجینیا فراخواند و در سخنرانی خود به موفقیتهایش در حوزه نظامی اشاره کرد و سپس به موضوع نحوه پایین آمدن از پلهها پرداخت. وی درباره جو بایدن و باراک اوباما هم توضیحاتی داد و تنها نکتهای که از اوباما میستاید، همین نحوه پایین آمدن از پلهها بود.
توییت «تختهای بیمارستان»
ترامپ در سپتامبر ویدیویی جعلی که توسط هوش مصنوعی ساخته شده بود درباره «تختهای بیمارستان» منتشر کرد. این ویدیو موجب سردرگمی شد و سوالاتی درباره صحت ادعاهای وی درباره تختهای بیمارستان و اقدامات دولت آمریکا ایجاد کرد.
طلای کاخ سفید
در جلسهای که قرار بود درباره بحران سیلابها در تگزاس، اوکراین، غزه، ایران و تعرفهها برگزار شود، ترامپ به جای پرداختن به این مسائل، سخنرانی ۱۳ دقیقهای درباره تزئین اتاق جلسات ارائه داد و درباره پوشاندن دفتر بیضوی با تزئینات طلایی و امکان افزودن ورقهای طلا به دیوارها توضیح داد.
گرینلند (نه ایسلند)
ترامپ در سخنرانی خود در مجمع اقتصادی جهانی داووس، بارها بین گرینلند و ایسلند اشتباه گرفت و مدعی شد که سقوط بازار بورس به دلیل ایسلند بوده است، در حالی که علت واقعی تهدیدهای او برای تصاحب گرینلند بود. سخنگوی کاخ سفید اما اعلام کرد که ترامپ منظورش گرینلند بوده و اشتباهی رخ نداده است.
این رفتارها و سخنان عجیب ترامپ بازتاب گستردهای در رسانهها و محافل سیاسی داشت و نگرانیهایی درباره شیوه مدیریت امور بینالمللی و سیاست داخلی آمریکا ایجاد کرد.