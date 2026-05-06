۷۶۶ نماینده: محکومیت قدرتمند جهانی تجاوز آمریکا علیه کوبا

صداهای جهانی در مخالفت با تجاوز آمریکا علیه کوبا متحد می‌شوند

هاوانا، ۲ مه ۲۰۲۶ ــــ نمایندگان ۳۶ کشور در پایتخت کوبا برای «دیدار بین‌المللی همبستگی با کوبا و ضد امپریالیسم «۱۰۰ سال با فیدل»» گرد هم آمدند. این رویداد ۷۶۶ نماینده از ۱۵۲ سازمان سیاسی، اجتماعی، و اتحادیه‌ای را گرد هم آورد.

شرکت‌کنندگان، در بیانیهٔ پایانی خود، به‌شدت تجاوز آمریکا علیه کوبا، از جمله محاصرهٔ اقتصادی، محدودیت‌های انرژی، و تحریم‌های یک‌جانبهٔ اخیر را محکوم کردند. آن‌ها این سیاست‌ها را تهدید اصلی کنونی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف کردند.

این بیانیه رویکرد خصمانهٔ واشنگتن را، که حاکمیت کشورها را نقض کرده و مجازات جمعی بر مردم کوبا تحمیل می‌کند، رد کرد. نمایندگان تأکید کردند که چنین اقداماتی در پی حفظ هژمونی امپریالیستی رو به افول از طریق کارزارهای اطلاعات نادرست است.

این گردهمایی بر تاب‌آوری کوبا و تداوم اهمیت اندیشهٔ انسان‌گرایانه و ضدامپریالیستی فیدل کاسترو در مواجهه با بحران‌های چندبعدی جهانی امروز تأکید کرد.

محکومیت تحریم‌های جدید ترامپ

شرکت‌کنندگان مخالفت کامل خود را با فرمان اجرایی جدیدی که توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در اول مه امضا شد، اعلام کردند. این اقدام تحریم‌های یک‌جانبهٔ اجباری را بر بخش‌های کلیدی اقتصاد کوبا، از جمله انرژی، معدن و دفاع، اعمال می‌کند.

نمایندگان این اقدامات را نقض آشکار حقوق بین‌الملل توصیف کردند. آن‌ها این تحریم‌ها را تلاشی برای مجازات مردم کوبا به‌دلیل اعمال حق تعیین سرنوشت خود دانستند.

همبستگی بین‌المللی مقاومت در برابر تجاوز آمریکا علیه کوبا را تقویت می‌کند

شرکت‌کنندگان تأیید کردند که مقاومت کوبا از حمایت تزلزل‌ناپذیر نیروهای مترقی در سراسر جهان برخوردار است، در حالی که این جزیره صدمین سالگرد فیدل کاسترو را گرامی می‌دارد.

تأیید دوبارهٔ میراث پایدار فیدل

در چارچوب صدمین سالگرد فرمانده کل فیدل کاسترو روس، شرکت‌کنندگان اعتبار اندیشهٔ انسان‌گرایانه و ضدامپریالیستی او را تأیید کردند. آن‌ها آن را راهنمایی اساسی برای مقابله با بحران چندبعدی‌ای که جهان امروز با آن مواجه است، می‌دانند.

سند پایانی شامل مطالبات جهانی است، از جمله آزادی فوری رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، و همسرش سیلیا فلورس که از ژانویه در آمریکا بازداشت شده‌اند. همچنین خواستار پایان آنچه «نسل‌کشی صهیونیستی» علیه مردم فلسطین نامیده می‌شود و آزادی فعالان ناوگان بشردوستانهٔ «گلوبال سومود» است.

بسیج جهانی علیه تجاوز آمریکا به کوبا

این دیدار با تعهداتی برای تقویت بسیج دائمی و ایجاد شبکه‌ای جهانی برای مقابله با دستکاری رسانه‌ای علیه کوبا به پایان رسید. شرکت‌کنندگان خواستار ادامهٔ حمایت از «کاروان نوئسترا آمریکا» به‌عنوان کانالی برای کمک مادی و سیاسی شدند.

آن‌ها همچنین برگزاری نخستین همایش بین‌المللی «فیدل: میراث و آینده» را که برای ۱۰ تا ۱۳ اوت برنامه‌ریزی شده، اعلام کردند. این امر تأیید می‌کند که مقاومت کوبا از حمایت شکست‌ناپذیر نیروهای مترقی در سراسر جهان برخوردار است.

زمینهٔ ژئوپلیتیکی و پیامدهای گسترده‌تر

محکومیت شدید در دیدار هاوانا بازتاب‌دهندهٔ شکاف‌های عمیق‌تر در قارهٔ آمریکا و فراتر از آن در میان فشارهای تازهٔ آمریکا بر دولت‌های مترقی است. پس از اقدامات در ونزوئلا و گسترش تحریم‌ها علیه کوبا، بسیاری از کشورها و جنبش‌ها الگویی از سیاست‌های یک‌جانبه را می‌بینند که هنجارهای چندجانبه و ثبات منطقه‌ای را به چالش می‌کشد.

در آمریکای لاتین و کارائیب که به‌عنوان منطقهٔ صلح اعلام شده‌اند، این تحولات نگرانی‌هایی دربارهٔ حاکمیت و حق تعیین سرنوشت ایجاد کرده‌اند. در سطح جهانی، همبستگی ابراز شده نشان‌دهندهٔ مقاومت در برابر اقدامات اجباری است و می‌تواند به تقویت اتحادها میان کشورهای جنوب جهانی و جنبش‌های مترقی منجر شود.

این رویداد تجربهٔ کوبا را به‌عنوان نمادی از مبارزات گسترده‌تر علیه مداخلهٔ خارجی مطرح می‌کند و بر تلاش‌های دیپلماتیک و افکار عمومی در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد، در حالی که درخواست‌ها برای گفت‌وگو بر اساس احترام به حقوق بین‌الملل در حال افزایش است.

منبع: تله‌سور، ۲ مه ۲۰۲۶

